WonderBet depósito: Medios de pago y cómo se hace

Conozca los medios disponibles para hacer el WonderBet depósito y así mantener saldo disponible. Esta casa de apuestas deportivas ofrece hasta 10 medios de pago para realizar depósitos. Puede hacerlos por los canales de pago en línea o si lo prefiere en efectivo, gracias a los puntos de recaudo en las entidades con las cuales el operador tiene convenio en todo el país. Para primeros depósitos, el operador tiene un bono de bienvenida.

Introducción sobre el WonderBet depósito

Regístrese, deposite y juegue. Si su primera apuesta resulta perdedora, hay un bono. Así de generoso es el WonderBet depósito. Este operador de apuestas deportivas posee licencia de Coljuegos para operar en el país hasta el 2028. Sus medios de pago para hacer depósitos se ajustan a la medida de las necesidades. Si encontró una apuesta en vivo y la quiere hacer ya, pero no tiene saldo, el operador le permite hacer recargas online.

Los depósitos en WonderBet se pueden hacer a partir de $1.000 pesos y hasta un máximo de $3.000.000, según el medio de pago elegido. Cada uno tiene sus propias condiciones. No es un proceso engorroso, de muchos pasos, sino todo lo contrario; en instantes, su cuenta refleja el valor de la recarga. Además, en caso de necesitar soporte, el operador cuenta con un centro de ayuda en su plataforma, donde aparecen las dudas más frecuentes. Incluso, de ser necesario puede recurrir a un chat en vivo con un asesor para darle el trámite requerido a su inquietud.

Esta es una casa de apuestas versátil, hecha a la medida de las necesidades para un jugador actual, acostumbrado a depositar y jugar a tan solo unos clics, desde cualquier dispositivo y cuando lo desee. Los eventos deportivos más importantes son en las noches, en horario estelar o los fines de semana. ¿Se imagina estar sin saldo para jugar? Con WonderBet depósito tenga la seguridad de que esto no le pasará.

WonderBet en Colombia

Esta casa de apuestas llegó a Colombia en el 2024 y es administrada por Alfabet S.A.S, una empresa colombiana de azar con sede en Cali. Opera en reemplazo de William Hill, cuya decisión a finales del 2023 fue la de no renovar su licencia con Coljuegos. WonderBet tomó ese lugar y firmó un acuerdo para funcionar de forma legal, con todas las garantías, gracias a la licencia que le fue concedida hasta octubre del 2028.

Un cambio 100% seguro, con algunas implicaciones que vale la pena destacar a continuación, en especial para quienes estaban registrados en el anterior operador. Por ejemplo, las cuentas que tenían los jugadores en William Hill están habilitadas, incluidos los saldos y registro de apuestas. También los datos de accesos y demás información se encuentra protegida.

Con el paso de las semanas, desde su lanzamiento oficial, WonderBet ha sumado varios servicios, como el aumento en los puntos de retiro, bono de bienvenida y cómo hacer depósitos en forma ágil. También reforzó su presencia con varios puntos físicos de atención. Los usuarios que tengan dudas sobre el WonderBet depósito pueden tramitar sus solicitudes a través del centro de ayuda o consultar en vivo a través del chat.

Wonderbet depósito Colombia Foto:IMAGO / Pond5 Images Compartir

¿Qué debe tener en cuenta antes de depositar en WonderBet?

Si son usuarios antiguos, que estaban registrados en el anterior operador, no deben hacer un nuevo registro. Se conservan las credenciales de acceso e historial de apuestas. Si tenía saldo en su cuenta, también se mantiene. Si se presenta alguna dificultad o nota algún tipo de anomalía sobre su cuenta no dude en contactar con el centro de ayuda.

Previo a la realización de un WonderBet depósito, verifique que su cuenta tenga la información actualizada. Es posible que el operador requiera de su parte la validación de sus datos, proceso que hacen todas las casas de apuestas como una forma de cumplir con los acuerdos de legalidad. Así mismo, se recomienda verificar los términos y condiciones del medio que haya elegido. Si son pagos en efectivo, dependiendo de la entidad que elijan para hacer la recarga, le pedirán un número de convenio, junto al código del depósito. No olvide tener al alcance de la mano el documento de identificación.

Como recomendación general y en beneficio del juego sano, antes de hacer un WonderBet depósito, el dinero que depositará no debe comprometer sus finanzas personales. Los montos para jugar aquí y en cualquier otro operador se utilizan porque es dinero destinado al ocio; es decir, el usuario admite que lo puede perder.

¿Cuánto dinero depositar en WonderBet?

La cifra puede variar en función del tipo de apostador. Si es alguien con poca experiencia, lo usual para estos casos es apostar pequeñas cantidades. La estrategia que adopte influirá en la selección del presupuesto destinado. Cuando el nivel es mayor y con más tiempo de experiencia, el tamaño del WonderBet depósito puede ser mayor. No significa que todo el monto se invierta en unas pocas apuestas. Por el contrario, los depósitos suelen dividirse en pequeños montos para hacer varias apuestas.

A manera de ayuda y para evitar problemas asociados con el juego, la casa de apuestas permite configurar en las cuentas los límites de depósito. Puede fijar valores topes para recargas diarios, semanales o mensuales. También es posible agregar otro tipo de información, como la razón por la cual estableció ese tope. Este tipo de controles también funcionan para otras transacciones en la plataforma como pérdidas, apuestas y tiempo de juego.

¿Cómo se hace un depósito en WonderBet?

Si algo caracteriza a un WonderBet depósito es la velocidad. En un abrir y cerrar de ojos recargará su cuenta. Si ya tiene claro qué medio de pago utilizará todo le resultará más fácil. Siga estos pasos para ingresar dinero en su cuenta de este operador de apuestas.

Ingresar a la cuenta en WonderBet. Puede hacerlo desde su laptop o dispositivo móvil. Clic en el botón “Depósito”. Seleccionar el medio de pago, bien sea para depósitos en efectivo, por medios electrónicos o a través de una transferencia bancaria. Establecer la cantidad del depósito. Según el método de recarga, cada uno tiene unos montos mínimos y máximos permitidos para un WonderBet depósito. Clic en la opción de proceder a pagar.

Reseña Wonderbet depósito Foto:IMAGO / Pond5 Images Compartir

¿Qué tipos de depósito se pueden hacer en WonderBet?

La casa de apuestas establece unos procedimientos de pago, que van desde las transferencias por canales electrónicos, incluidas las transferencias bancarias, hasta el pago en efectivo, proceso para el cual el operador brinda una cobertura alineada con las necesidades del usuario.

Depósitos en puntos físicos

Esta modalidad de pago es común en Colombia, tanto para apuestas deportivas como en otro tipo de transacciones en establecimientos comerciales. Un WonderBet depósito por esta vía se puede realizar a través de Efecty, mediante los siguientes pasos:

Pueden ingresar a la plataforma y ordenar el depósito después de seleccionar a Efecty como medio de pago. Reciben el código del retiro y a su vez adjuntan el número de convenio: 110342 para culminar este proceso en el punto de recaudo. Ir directamente al establecimiento de Efecty. Allí indican que harán un depósito con el número de convenio más el 777 (referencia solo en este caso) y el número de cédula. Por último, indican cuánto quieren depositar.

El WonderBet depósito por Efecty establece un monto mínimo de cargas a partir de $2.000 y hasta un máximo de $1.500.000 pesos.

Transferencia bancaria

Esta es otra de las formas para hacer un WonderBet depósito en pocos pasos. Para ello el operador se apoya en el sistema de PSE. El monto mínimo para una carga por esta vía es de $20.000 y hasta un máximo de $3.000.000.

Ingresar a la plataforma y seleccionar PSE en los medios de pago Indicar el monto a pagar en la opción, procesar el pago y al final hacer clic en depósito. Seguir las instrucciones según el banco elegido.

WonderBet depósito con tpaga

La casa de apuestas incluye los servicios de billetera virtual como tpaga dentro de sus medios para hacer recargas. Mediante esta aplicación se pueden hacer depósitos a partir de $1.000 desde su teléfono celular.

Descargar la aplicación y hacer el registro. Es importante que los datos de cédula y número de teléfono en WonderBet coincidan con los de la cuenta abierta en tpaga. Cuando completen la creación de la cuenta abren la aplicación y se van a la opción “pagar”. En el campo designado para el número del vendedor digitan 3901148278, luego el valor del depósito y presionar en continuar. La aplicación ofrece varias formas de pago: PSE, Tarjeta de Crédito y saldo tpaga. La aplicación les debe notificar la transacción con el mensaje de “pago exitoso”.

Recargas con Daviplata y Rappi Pay

Aquí el proceso se hace con el apoyo del servicio para transferencias seguras y se coordina a través de la plataforma de WonderBet. Cuando ingresen a la cuenta se deben dirigir a la opción depósito, seleccionan Daviplata o Rappi Pay (el proceso es idéntico) e ingresan el monto de la recarga. Son trasladados a la plataforma de PSE, donde prosiguen con el trámite.

WonderBet depósito con tarjeta de crédito

Este proceso es similar al que se realiza con las compras online para pagar con tarjeta de crédito en el comercio general. Si se encuentran familiarizados en este tipo de transacciones, no pasarán apuros, si este es el método elegido para transferir saldo a su cuenta en WonderBet y disfrutar con las mejores apuestas deportivas.

Seleccionar la opción depósito, cuando ingresen a su cuenta de WonderBet. Digitar el monto de la recarga, que para este medio de pago se pueden hacer a partir de los $100.000. Después eligen el tipo de tarjeta, si es Visa o Mastercard. Hacen clic donde dice “procesar pago”, después en depósito y siguen con el proceso a través de PayU, donde finalizan con el ingreso de los datos correspondientes a la tarjeta de crédito.

¿Qué bono de bienvenida se recibe con el WonderBet depósito?

Para los primeros registros que depositen, el operador premia con un bono de bienvenida que consiste en una apuesta gratuita, también conocida como freebet. La oferta es del 50% sobre el valor del primer depósito hasta un máximo de $1.000.000. La condición especial para acceder al beneficio es que la primera apuesta que hagan se pierda. Solo de esta forma la apuesta gratuita aparecerá reflejada en su tiquete.

Cuando reciba el beneficio tiene un plazo de siete días para utilizar el bono de bienvenida, únicamente en apuestas deportivas. La freebet de la oferta sólo se puede usar con cuota mínima de 2,0 y el valor de esta jugada será retirado de la ganancia total, en caso de que la apuesta gratis se gane.

Por ejemplo: Recibió una freebet por valor de $80.000 e hizo una apuesta a cuota 2,0 y ganó. El saldo real que pasará a su cuenta de WonderBet será de $80.000, ya que se resta el valor de la apuesta. Esa suma en dinero real también se le conoce en las apuestas deportivas como beneficio neto.

La promoción no es transferible, solo se puede usar una vez por usuario registrado y que haya hecho debidamente el WonderBet depósito. La apuesta gratis no admite el uso del cash out.