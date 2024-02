¿Cómo funciona Stake?: Análisis, bono y apuestas

¿Cómo funciona Stake? A simple vista todas las casas de apuestas deportivas se parecen, pero en realidad hay aspectos diferenciadores. Por ejemplo, mediante un análisis pormenorizado encontramos en Stake propuestas novedosas a nivel de bonos y ofertas, sus mercados de apuestas, la interacción con sus usuarios o su tecnología. La experiencia cambia y es allí donde radica la oferta de valor que tiene este interesante operador de apuestas deportivas.

Stake llegó a Colombia a finales del 2023 con la promesa de convertirse en un referente. Tienen mucho trabajo por delante porque en Colombia hay un buen número de casas de apuestas, todas con excelentes opciones para garantizar a los jugadores entretenimiento en cada detalle. Tecnológicamente impecables, la competencia entre una y otra se enfoca en otros aspectos, como la atención al cliente, sus mercados de apuestas, las promociones o sus métodos de pago.

¿Cómo registrarse en Stake Colombia?

Para empezar a disfrutar con los beneficios de esta plataforma como su bono de bienvenida y la oferta deportiva, cuotas y secciones de este operador, hay que pasar primero por el proceso de registro, el cual podemos resumir en dos partes para tener bien claro cómo funciona Stake: Inscripción en la plataforma y verificación de la cuenta.

Crear cuenta en Stake

Para saber cómo funciona Stake el primer paso es crear una cuenta. Si es mayor de edad y su información es correcta el procedimiento es muy rápido. No le quitará más de dos minutos.

Ingresar a la web del operador desde su laptop, dispositivo móvil, a través del navegador o porque descargó la aplicación, disponible para iOS y Android. Crear una cuenta en Stake se puede hacer desde cualquier dispositivo.

Deben hacer clic en el botón de registro . A continuación, son trasladados al formulario, donde les piden sus datos personales, contacto y lugar de residencia.

Hay que asignar una contraseña de ingreso a la cuenta.

Verificación de su cuenta

Este procedimiento es necesario para la casa de apuestas. Debe cerciorarse de que la información suministrada por el usuario es correcta, libre de fraudes, ni sospechas de alguna actividad que vaya en contravía del juego. Otra razón es porque los retiros de dinero por concepto de ganancias, premios y demás solamente se habilitan a quienes hayan hecho el proceso de verificación.

Este procedimiento en Stake se hace en la configuración de la cuenta, seleccionan la opción de verificación y siguen los pasos. La herramienta que apoya al operador en esta labor se llama Veriff, proveedor de verificación de identidad con experiencia en el acompañamiento para que las empresas estén en contacto con sus clientes.

¿Cómo funciona Stake cuando inician la verificación a través de un aplicativo? Se genera un código QR para escanear en sus celulares. Luego deben tomar fotografías de la cédula de ciudadanía por ambas caras, además de una selfie. Por lo tanto, asegúrense de estar en un lugar con buena iluminación. Si las fotografías son correctas, felicitaciones porque ya tiene cuenta verificada en Stake.

Solo si el operador se lo pide en solicitudes futuras (puede ocurrir, no es algo fijo), debe cargar las fotos de su documento de identificación, prueba de residencia o un comprobante de cuenta de pago. Se hace siempre y cuando se lo pida el operador.

¿Cómo se apuesta Stake? Guía y conceptos generales

Comprender cómo funciona Stake significa familiarizarse con su plataforma. El operador cuenta con un diseño de fondo oscuro, ecológico y llamativo. Bastante clara en sus opciones, tiene una particularidad: Usa emojis. El del fuego, por ejemplo, significa que ese mercado de apuestas se puede usar en la opción de crear apuestas. También hay un icono con la billetera para decirnos que en esa jugada puede usar el Cash Out. Stake Colombia es una plataforma simple, pese a la complejidad que hay detrás de sus procesos, la selección de mercados, cuotas, la velocidad de carga, entre otros. El producto final es agradable a la vista.

Para facilitar aún más la navegación y entender mejor cómo funciona Stake Colombia, de entrada, verán en su página principal las ofertas, bonos y promociones más importantes para las secciones de apuestas deportivas y casino. También aparece disponible el menú de apuestas, con opciones en vivo o pre partido para los deportes en los cuales ofrece cuotas. El operador tiene una pestaña llamada “apuestas populares”, con los eventos más destacados del día en las distintas disciplinas deportivas.

Cómo funciona Stake Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Paso a paso: Así se hace una apuesta en Stake

Ingrese a su cuenta. Puede usar su usuario o correo electrónico. La contraseña fue la que creó cuando hizo el registro y es válida para todos los dispositivos, incluida la aplicación.

Vaya a la sección “Deportes”

Busque el evento deportivo de su interés. El operador agrupa en su panel principal las opciones “En juego”, para los eventos en vivo; luego sale “apuestas populares”, que es una selección del operador con los encuentros más sobresalientes y “próximas apuestas”, donde están los eventos por comenzar.

Cuando seleccione el evento donde quiere apostar le aparecerá un listado completo con todos los mercados de apuestas. Puede filtrarlos por las ofertas principales o por tipos de apuestas.

Haga su apuesta y en el boleto o cupón encuentran el campo para ingresar el monto que desean utilizar en esa selección.

Stake Bono bienvenida: Explicación y cómo liberarlo

La oferta de bienvenida, clave para asimilar cómo funciona Stake Colombia, es una apuesta gratis. En otras palabras, sobre el valor de su primer depósito el operador le obsequió una jugada especial, que no compromete su bankroll. Por el contrario, le abre la oportunidad de ingresar saldo adicional a su cuenta si esa apuesta de la oferta resulta ganadora.

La apuesta gratis de bienvenida sólo está disponible para nuevos usuarios mayores de edad, residentes en Colombia y que hayan hecho su primer depósito. Si la primera carga de saldo a la cuenta es de $100.000 reciben $50.000 en una apuesta gratis. Solamente para ser utilizados en una jugada. No es válido el uso de esta oferta en varias apuestas.

Para liberar la apuesta gratis de bienvenida la cuota mínima aceptada es de 1,50 y se cuenta con un plazo máximo de siete días para jugarla, contados a partir del momento en que ha sido activada la oferta. Solo puede ser utilizada en mercados de apuestas de fútbol, pero con la condición de ser una sola apuesta. El operador también deja claro que el dinero de saldo real no puede utilizarse para crecer el saldo de la apuesta gratis. La oferta está limitada a una por cliente.

El beneficio que se puede obtener de la apuesta gratis se logra solo si la selección es ganadora y serán ganancias netas. Así es como funciona Stake en cuanto a su oferta de entrada. Por ejemplo, si usó la oferta de los $50.000 en una cuota 1,75, el dinero que obtendrá como saldo real para su cuenta es $37.500. El monto de la apuesta gratis no está incluido. Para retirar ese saldo por norma general las casas de apuestas deportivas aprueban solicitudes a quienes hayan jugado como mínimo un 50% del dinero depositado en la cuenta.

¿Qué se puede apostar en Stake Colombia?

Además, Stake Colombia posee una herramienta para crear apuestas, tiene las opciones de sistema, el uso de cashout y las combinadas. En varias de sus apuestas en vivo es posible ver en streaming el evento deportivo, con un factor preponderante, que le da a este operador una ventaja con relación a otras casas de apuestas: Para ver su streaming no es obligatorio tener saldo en la cuenta.

Deportes para apostar en Stake Colombia: Fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, tenis de mesa, eSports, balonmano, hockey sobre hielo, dardos, fútbol americano, rugby, fórmula 1, ciclismo, fútbol sala, biatlón, snooker, waterpolo, deportes de motor, bandy, cricket, boxeo, artes marciales, golf, ajedrez, floorball y kabaddi.

Mercados de apuestas: Los más variados mercados, agrupados según el tipo de evento. Para destacar en su menú de opciones los dos tipos de hándicap (asiáticos y europeos), las combinadas especiales y en fútbol no podemos pasar por alto la gran oferta de opciones en las apuestas por tiros de esquina, uno de los mercados más apetecidos.

Crear apuesta: Otra de sus grandes alternativas es este sistema para construir una apuesta. En otras palabras, consiste en hacer una combinada dentro de un mismo evento deportivo. Para tal fin, Stake Colombia le indica con un emoji de fuego cuáles son los mercados de apuestas válidos para esta opción.

Apuestas de sistema: El boleto de apuestas en Stake Colombia incluye estas alternativas de apuestas, mediante las cuales usted tiene la oportunidad de sacar beneficios mediante la realización de múltiples combinadas en un solo boleto.

Cash Out: Retire una parte de las ganancias así el evento deportivo aún no se haya resuelto. O recupere la inversión si cree que la apuesta no se dará. Gracias al Cash Out de Stake Colombia puede tomar este tipo de decisiones. Usted sabe que la opción está disponible si en la apuesta que hizo les aparece el icono de una billetera.

Cuotas en distintos formatos: Ideal para los jugadores acostumbrados a otra forma de ver las cuotas, diferentes al esquema decimal, tradicional en muchos lugares. En Stake Colombia puede cambiar la configuración para visualizarlas en formato fraccional o americano.

Aprenda cómo funciona Stake Foto: IMAGO / Pond5 Images

Métodos de pago en Stake Colombia

Deposite y retire en efectivo o a través de transacciones en línea, con los medios de pago más seguros, implementados por parte del operador de apuestas. Las transacciones para depósitos o retiros que quiera hacer de forma presencial se realizan con el apoyo de Efecty, método de recaudo de amplia presencia a nivel nacional.

Mientras tanto, las opciones para cargar saldo y solicitar el cobro de premios vía transferencia bancaria se ejecutan mediante el sistema de PSE (Pagos Seguros en Línea) o a través de Nequi, billetera virtual de gran utilidad en este tipo de operaciones financieras.

Mejores características de Stake Colombia

En un medio tan competido es interesante ver cómo las casas de apuestas diseñan estrategias pensadas en fidelizar y atraer nuevos clientes. Stake Colombia tiene algunos elementos que lo identifican en ese sentido.

Streaming: Puede disfrutar de los eventos deportivos del momento, como fútbol de las principales ligas, baloncesto de la NBA, béisbol y competiciones destacadas a nivel mundial solamente con estar registrado en Stake. No es necesario tener saldo en su cuenta para ver en vivo los mejores encuentros. El operador publica los eventos que tendrán señal a través de su plataforma en una categoría llamada “Horario de Retransmisiones”.

Juego Responsable: Campaña de concientización, cuyo fin es promover el juego en un ambiente sano y sin excesos. Las apuestas deportivas ante todo son entretenimiento y de ninguna manera deben poner en riesgo las finanzas personales del jugador. Pensando en ello, Stake Colombia tiene una categoría especial, donde puede utilizar una calculadora de presupuesto. A través de esta herramienta puede calcular sus ingresos, gastos y así determinar qué cantidad de su presupuesto pude destinar para las apuestas deportivas.

Patrocinios: Tiene una red de personalidades que patrocina, entre personajes del deporte, entretenimiento y equipos deportivos. Los divulga en su plataforma, de manera que entre sus clientes puedan estar pendientes de las activaciones que hagan ellos en sus redes sociales, ya que pueden entregar bonos y ofertas especiales, canjeables mediante códigos.

Stake Colombia tiene acuerdos con: Drake, Stake F1 Team, Everton Football Club, Kun Agüero, Esporte Clube Juventude, Enyimba Football Club, Gabigol, UFC, Alexandre Pantoja, Israel Adesanya, Alexa Grasso, Gilbert Burns, Jailton Almeida, Boxeando en Japón, Hemanos Fittipaldi, Liga de Rugby de Brasil, Copa Davis & Copa Billie Jean King.

Chat: Una función con el propósito de darle más valor a la experiencia del usuario con la plataforma. Desde allí puede conversar con varios usuarios, compartir apuestas ganadores y más acciones de interacción. La opción se activará para los usuarios que además de tener la cuenta registrada hayan apostado una determinada cantidad de dinero.

Stake App para iOS y Android

Otra característica especial que encontramos en Stake Colombia es la posibilidad de descargar su aplicación oficial para iOS y Android. Todas las funciones de la casa de apuestas para consultar en pantallas más pequeñas. Si bien su plataforma web es bastante intuitiva, mejor aún la experiencia de recorrerla a través de una app gratuita, que no tiene especificaciones técnicas para descargarla en sus dispositivos móviles.