Rushbet vs Rivalo | ¿Qué operador es mejor en Colombia?

Sin duda, Rusbhet y Rivalo están entre las mejores casas de apuestas deportivas de Colombia. De hecho, un buen apostante se registraría en las dos. Pero si estás con prisas o simplemente quieres saber cuál se adapta mejor a tu estilo, no te pierdas esta comparativa Rushbet vs Rivalo. ¿Qué operador es mejor para apostar?

Ventajas Rushbet vs Rivalo: ¿Cuál es la mejor plataforma?



Para determinar cuáles son las mejores casas de apuestas deportivas online, hay que fijarse en diversos aspectos. Uno de los más importantes es el de los bonos de bienvenida y otras promociones de carácter regular. Asimismo, merece la pena analizar cuán competitivas son las cuotas, la calidad de la aplicación móvil, el servicio de soporte…

Bono de bienvenida: Rushbet gana de sobra



Centrándonos únicamente en el bono de bienvenida en apuestas deportivas, que es uno de los más populares, el bono Rushbet Colombia para nuevos clientes es infinitamente superior. Y es que el montante que ofrece asciende a los $50.000 COP por depósito, mientras que Rivalo se centra en promociones para combinadas y apuestas fútbol concretas.

Por supuesto, ambas plataformas cuentan con funciones adicionales muy útiles, como la herramienta Cash Out. Asimismo, Rushbet activa promociones como #POLLALALIGA (con hasta $100.000 COP en premios). Por su parte, Rivalo Colombia incorpora uno de los mejores Combi Boost del sector, pudiendo ganar un magnífico extra en combinadas.

Análisis Rushbet vs Rivalo

En mercados de apuestas deportivas, gana Rushbet



Lamentablemente, la licencia Coljuegos no suele incluir apuestas deportes electrónicos. Por tanto, las mejores casas de apuestas colombianas no son la mejor opción para apuestas e-Sports. Sin embargo, Rushbet Colombia sí brinda la posibilidad de hacer apuestas CS2, DOTA 2 o League of Legends, entre otras opciones. Si es lo tuyo, ya sabes dónde jugar.

En cuanto a opciones, Rushbet supera las 30. Rivalo apenas cuenta con una docena de alternativas. Por tanto, Rivalo está más centrado en los deportes más populares, como fútbol (destacan la cantidad de mercados para la Categoría A Colombia), tenis o básquetbol. Por otro lado, Rushbet ofrece Cuotas Mejoradas en su sección ESPECIALES.

Con todo, ambas plataformas son magníficas en cuanto a apuestas fútbol. Los usuarios pueden apostar en cientos de mercados de la Liga Betplay, pero también de torneos como la Copa Super Liga Águila, así como los mejores torneos internacionales: LaLiga EA Sport, apuestas Champions League, apuestas Copa Libertadores o la Premier League inglesa.

En cuanto a apuestas en vivo, el primero vuelve a hacerse con la victoria en la comparativa Rushbet vs Rivalo. Ambas plataformas cuentan con miles de mercados en vivo, recogiendo eventos de todo tipo y permitiendo apuestas más agresivas que en mercados anticipados. Sin embargo, Rushbet incluye función TV. Con ella, puedes ver partidos NBA o los partidos de tenis de los Grand Slam.

Rushbet vs Rivalo: en cuanto a cuotas, empatan



A la hora de apostar, las cuotas siempre son importantes, especialmente en el medio-largo plazo. Lógicamente, vas a buscar siempre la plataforma que ofrezca las cuotas más altas. Entre Rushbet vs Rivalo es difícil decidirse, ya que un solo operador no puede ofrecer siempre las mejores cuotas. Sin embargo, es cierto que muchas veces Rushbet aventaja.

Pero esto no quiere decir que Rushbet sea la mejor opción, pues Rivalo también ofrece cuotas competitivas. Todo dependerá del deporte y los mercados a los que apuestes. Por ejemplo, en el momento de redactar esto, se disputaba el Sinner vs Rublev del Autralian Open. A ganador, las cuotas eran mejores en Rusbhet, pero no en JUEGOS TOTALES.

Facilidad de uso: ¿Es mejor la interfaz de Rushbet o Rivalo?



Cuando se registra uno en una casa de apuestas, busca sencillez y tiempos de carga mínimos. ¿Quién gana en este aspecto, Rushbet vs Rivalo? A nivel visual, preferimos Rivalo, aunque esto es totalmente subjetivo. Cromáticamente, son muy similares, pero organizativamente, Rivalo parece más sencillo de manejar, confrontando mercados.

Rushbet exige más utilizar pestañas para cargar los diferentes apartados. Además, utiliza el sistema de rueda para variar entre opciones. En apuestas anticipadas, puede ser una mejor opción, pero en apuestas en vivo puede confundir algo. Respecto a los tiempos de carga, ambos están a la par (son bajos), aunque también dependerán de tu conexión a Internet.

App móvil: Rushbet Colombia es ligeramente superior



En este apartado hay que tratar de ser justo, pero resulta difícil. Primeramente, Rivalo no dispone de una aplicación móvil, sino que confía su suerte únicamente a la Rivalo versión móvil. Es decir, puede jugarse desde celulares o tabletas, pero sin descargar software adicional. Si no tienes memoria suficiente en tu dispositivo, esto puede ser una ventaja.

Sin embargo, para un acceso rápido, es mejor usar la Rushbet app. Disponible para iOS y Android desde la página principal Rushbet Colombia, está muy bien optimizada en ambas opciones. Su diseño amigable permite colocar apuestas rápidamente. La aplicación, además, apenas ocupa espacio (y permite ver el live streaming a pantalla completa).

Rushbet vs Rivalo Colombia

Opciones de pago: Empate entre Rushbet y Rivalo



A efectos prácticos, no notarás grandes diferencias entre los métodos de pago Rushbet y los métodos de pago Rivalo, ya que ambas parecen incluir, más o menos, las mismas opciones. Eso sí, Rivalo incluye métodos de pago como Paysafecard, especialmente valorados por aquellos que prefieren hacer ingresos de manera totalmente anónima.

Rushbet métodos de pago



Débito Bancario PSE Tarjetas de Crédito/Débito Visa y MasterCard Grupo Éxito (Éxito, Carulla, Éxito Express, Carulla Express, SurtiMax, Super Inter) Efecty PTM / Redy Locales Rushbet Puntored La Rebaja App Movii y Puntos MoviiRed

Rivalo métodos de pago



VISA; Maestro; Skrill; Neteller; Astropay; Paysafecard; Interac; Efecty; Vía Baloto; ecoPayz.

Seguridad del sitio web: Empate



En cuanto a la fiabilidad de ambos operadores, es difícil decidirse por uno. Al gozar de licencia Coljuegos, no solo deben rendir cuentas con el Gobierno del país a nivel fiscal, sino que obtienen dicha licencia por ofrecer un contexto de seguridad para los apostantes. De esta forma, tanto tu información personal como financiera están totalmente protegidas.

Para ello, Rushbet y Rivalo utilizan diversos sistemas:

Tecnología SSL (Secured Socket Layer) que encripta cualquier intercambio de información entre los usuarios y el sitio web. Firewalls y otras herramientas que permiten mantener a raya ataques de terceros con virus y otros agentes maliciosos. Auditorías independientes que periódicamente certifican que la plataforma opera bajo los estándares de calidad Coljuegos.

Servicio de atención al cliente: Empate entre Rushbet y Rivalo



Elegir entre Rushbet vs Rivalo respecto al servicio de soporte es difícil. Ambas plataformas cuentan con un chat en vivo activo 24/7. Este es el mejor método para resolver problemas menores de forma rápida. Asimismo, Rushbet incluye un CENTRO DE AYUDA, una especie de sección de preguntas frecuentes que permite enviar una solicitud de ayuda vía e-mail.

Soporte Rushbet Colombia: atencionalcliente@rushbet.co y soporte@rushbet.co. Soporte Rivalo Colombia: soporte@rivalo.co.

En caso de reclamación adicional, deberás contactar con Coljuegos, que te ayudará en el proceso de reparación de daño. Sin embargo, lo habitual es poder solucionar el problema con la propia casa.