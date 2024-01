Rivalo retiro: Cómo hacer una solicitud de retirada en el operador

El objetivo de jugar en una casa de apuestas es, ante todo, pasarlo bien.Pero tampoco se debe olvidar uno de ganar dinero, ¿no? Una vez obtenidos los beneficios, uno piensa en cómo recibirlos fuera de la plataforma. Por eso, a continuación vamos a hablarte de cómo completar un Rivalo retiro para que puedas disfrutar de tu plata. ¡Es supersencillo!

Cómo solicitar un Rivalo retiro en sencillos pasos



Obviamente, para poder completar un Rivalo retiro, primero has de haber completado el Rivalo registro y, lógicamente, haber hecho apuestas ganadoras que arrojen beneficios. Lamentablemente, esto tendrá que ser con saldo propio, ya que, en el momento de escribir esto, el operador no ofrecía un bono de bienvenida Rivalo, aunque sí otras promociones.

Pero vamos a lo que importa, que es cómo retirar dinero en Rivalo:

Debes haber completado la verificación de identidad. Recogemos más información sobre ello en el contenido sobre cómo abrir una cuenta en Rivalo Colombia.

El valor del depósito debe haberse apostado íntegramente en una o varias apuestas al menos una vez.

Con estos dos requisitos previos cumplidos, ya puedes solicitar un Rivalo retiro. Para ello, has de buscar la opción RETIRAR en tu perfil.

Ahora, elige el método Rivalo retiro de tu preferencia, señala cuánto deseas retirar y confirma la solicitud.

Recuerda que puedes completar el registro con el código del bono Rivalo del que dispongas. Introdúcelo en la casilla correspondiente. Aunque no haya un bono de bienvenida activo en estos momentos, registrarse con el código promocional Rivalo Colombia puede darte acceso a ventajas exclusivas. ¡No renuncies a ello si puedes!

Rivalo retiro de dinero

Métodos de retiro disponibles en el operador



Además de aunar las opciones habilitadas por la plataforma para que hagas tu Rivalo retiro, también importa conocer cuánto se demora el operador en pagar. Todo depende del método de pago elegido (también de si hay un fin de semana de por medio). En caso de que creas estar esperando demasiado, contacta con soporte. Estas son las opciones de retiro activas:

Efecty/Dimonex: Tras aceptarse la solicitud de retiro y procesarse adecuadamente, el dinero se puede reclamar al día siguiente a partir de las 12 horas. Para ello, debes presentar tu cédula original como un giro nacional. Transferencia bancaria: Al contrario que con el Rivalo depósito, que, generalmente, se procesa en 4 horas, los retiros por transferencia bancaria se demoran más. Habitualmente, tardan entre 2 y 5 días hábiles en procesarse. Astropaycard: Una vez hayas solicitado el retiro y este se procese correctamente, tus ganancias deberían estar disponibles en tu tarjeta Astropay en un plazo máximo de 48 horas, pudiendo reflejarse en apenas 60 minutos.

Motivos principales por los que es posible que no puedas hacer un Rivalo retiro

En ocasiones, es posible que no puedas solicitar un Rivalo retiro o que, tras la solicitud, este termine por ser rechazado. No entres en pánico, ya que es muy posible solucionarlo. Solo debes conocer el motivo o razón de ello y ponerle solución. Hablamos de una plataforma seria con muy buenas Rivalo opiniones, con lo que la intención no es quedarse tu plata.

En caso de que no se te permita solicitar un Rivalo retiro, ten en cuenta las siguientes posibilidades:

El titular de la cuenta de destino no coincide con el titular de la cuenta de usuario Rivalo. Tu tarjeta física ha caducado y no puede recibir fondos (cuentas, por ejemplo, Nequi o Daviplata). La verificación de tu identidad todavía no ha sido completada o bien porque no has enviado los documentos o bien porque todavía están pendientes de verificación. Todavía no has apostado el total del monto depositado, ya sea este a través de computadora o Rivalo app. El formulario de retirada no se ha rellenado correctamente, encontrándose fallas en su cumplimentación. El método de retirada elegido sufre algún tipo de problema técnico que impide el procesamiento de pagos.

Rivalo retiro paso a paso

Límites establecidos en torno al proceso Rivalo retiro



Primeramente, cabe señalar que los proveedores con los que trabaja la plataforma no cobran comisiones adicionales. ¿Qué significa “adicionales”? Que como plataforma regulada por Coljuegos, sus asociados deben cumplir con la ley vigente, por lo que se cobra un 20 % de comisión por concepto retención en montantes superiores a los 48 UVT’S.

Por lo demás, estos son los lapsos de tiempo que debe haber entre una retirada y otra:

Máximo 1 retiro cada 24 horas. Posibilidad de hacer 3 retiros por semana.

Es una pena que haya este tipo de restricciones respecto al Rivalo retiro, pero ten en cuenta que obedece más a las restricciones que impone Coljuegos actualmente que a una decisión del propio operador. De todas formas, es positivo este control, ya que ayuda a que el operador ofrezca un entorno totalmente seguro para todos sus apostantes.

¿Algún problema con tu Rivalo retiro? ¡Contacta soporte!



No olvides que si experimentas cualquier contratiempo al solicitar un Rivalo retiro y no encuentras la solución acá ni en el apartado FAQ del propio operador, la plataforma pone a tu disposición un buen servicio de soporte. Aunque estaría bien que incluyera un número telefónico, creemos que las dos vías de contacto que ofrece son suficientes:

Centro de ayuda. Recoge todo tipo de información, como, por ejemplo, los motivos por los que no ofrece un bono de bienvenida Rivalo Colombia. A través de su opción ENVIAR SOLICITUD, puedes reclamar ayuda vía correo electrónico. Chat en vivo. Disponible desde la parte superior derecha de la pantalla o a través de la parte inferior derecha de esta, te permite hablar con un BOT o con agentes para resolver cualquier problema en torno a Rivalo retiro en minutos.

Preguntas frecuentes sobre el Rivalo retiro



Aunque hemos tratado de cubrir todo lo relacionado con las retiradas en este contenido, es posible que todavía tengas algunas dudas. Te invitamos a contactar con soporte en caso de que tras leer este apartado FAQ no hayas encontrado solución a tu problema. Por lo demás, esperamos poder ayudarte con las respuestas que recogemos a continuación:

¿Necesito un número de convenio para completar mi retiro vía Efecty?



En absoluto. Los retiros a través de Efecty no precisan de ningún número de convenio. Tras solicitar el Rivalo retiro vía Efecty, una vez revisado y aprobado, podrás obtenerlo al día siguiente a partir de las 12 horas presentando únicamente tu cédula original. Es decir, es como si solicitases un giro nacional a tu nombre. El mínimo retirable es $10.000 COP.

¿Qué es un rollover de depósito?



Para poder completar una retirada, es necesario cumplir con los términos y condiciones que aplican al depósito. En ellos se incluye un rollover o requisitos de apuesta x1. ¿Qué significa esto? Que debes apostar íntegramente en una o varias apuestas el valor del depósito. Por ejemplo: si depositas $15.000 COP, podrás retirar una vez hayas apostado esa cantidad.

¿Cuál es el Rivalo retiro mínimo?



La cantidad mínima y máxima para retirar depende de dos factores: los términos y condiciones del operador y el método de pago elegido. Generalmente, el retiro mínimo y máximo oscila entre los $10.000 COP y $100.000.000 COP. Para detalles más específicos, es conveniente consultar en la propia página del operador o al momento de hacer un retiro.