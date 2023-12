Registrarse en Rivalo Colombia: Guía rápida para abrir una cuenta con el operador

Los apostantes colombianos están de enhorabuena, ya que Rivalo por fin goza de licencia Coljuegos. Por tanto, se trata de una plataforma totalmente segura. ¿Pero cómo abrir una cuenta en Rivalo Colombia? ¿Es fácil? A continuación, te explicamos cómo registrarse en Rivalo Colombia, así como otras cuestiones importantes del operador.

Cómo registrarse en Rivalo Colombia fácil y rápido



No hay que ser ingeniero aeronáutico para completar el registro en Rivalo, independientemente de si se hace a través de computadora o mediante la Rivalo app. Porque abrir una cuenta en el operador, además de que te va a llevar un par de minutos, es superfácil. A continuación, explicamos rápidamente qué debes hacer para registrarte:

Accede al sitio web del operador a través de uno de nuestros enlaces directos recogidos en este contenido .

Cuando cargue la página principal, busca la opción de registrarse en Rivalo situada en la parte superior derecha .

Tras haber pulsado sobre el botón REGISTRARSE, aparecerá un formulario de registro con diferentes casillas .

Rellena cada una de ellas según los datos que se te soliciten. Si dispones de un código del bono Rivalo, ¡introdúcelo!

Acepta los términos y condiciones del operador ¡y completa el registro en Rivalo Colombia!

Es posible que nada más concluir el registro se te remita un correo electrónico para validar tu cuenta. Basta con pulsar en el botón o URL que se incluya en dicho e-mail. Ahora, para poder disfrutar de la plataforma al 100 %, necesitas verificar tu identidad. ¿Pero cómo verificar la identidad en Rivalo? Te lo explicamos detalladamente en el siguiente apartado.

Cómo verificar la cuenta de usuario Rivalo Colombia



Sin duda, registrarse en Rivalo es bien fácil, pero es verdad que el procedimiento no se completa del todo hasta que verificamos nuestra cuenta. Porque sin haber verificado la cuenta, no podrás hacer retiradas, lo que inutiliza en gran medida la plataforma. Pero tranquilo, el proceso de verificación de tu cuenta Rivalo no es tan complicado:

En el correo electrónico de bienvenida que se te remita, estarán las instrucciones necesarias para verificar la cuenta.

Si no te ha llegado el correo electrónico a la bandeja de entrada, busca en la carpeta de SPAM. En caso de no haberlo recibido, contacta soporte.

Básicamente, deberás enviar documentos identificativos a soporte para que comprueben que, efectivamente, la cuenta que has abierto te pertenece.

Registrarse en Rivalo Colombia paso a paso

¿Cuáles documentos se deben enviar para verificar mi cuenta?



A través de este enlace, debes enviar los siguientes documentos con buena legibilidad, en formato JPG, TIF, GIF, BMP o PNG y, obviamente, vigentes:

Licencia de conducir, pasaporte o cualquier otra identificación válida. Comprobante de depósito (es decir, un documento que demuestre que eres el titular del método de pago utilizado).

¿Cuánto tiempo tarda Rivalo en verificar mi cuenta?



Generalmente, el operador no tardará más de 24-48 horas en verificar la cuenta. Es, de hecho, de los que menos tarda en hacerlo dentro del sector. Y se agradece. Sin embargo, en ocasiones pueden demorarse más, ya que hay periodos de registros masivos en los que aumentan las solicitudes. No olvides cargar los documentos con alta resolución.

Métodos de pago disponibles en la plataforma



Ten en cuenta que es obligatorio hacer un Rivalo depósito para poder apostar en la oferta de deportes. En el momento de redactar este contenido, el operador no tenía un bono de bienvenida por depósito para nuevos clientes, aunque sí ofrecía otras promociones (como el cashback). Para hacer un depósito en el operador, dispones de estos métodos de pago:

Transferencia bancaria. Tarjetas de crédito/débito. Pasarelas de pago, como Efecty y PD.

Salvo la transferencia bancaria, que puede demorarse entre 2 y 5 días, el resto de métodos de pago son instantáneos. En cuanto a las opciones disponibles para realizar un Rivalo retiro, se desglosan a continuación. Explicamos brevemente el tiempo de espera para recibir el dinero en función del método de retiro elegido tras haber completado el Rivalo registro:

Efecty/Dimonex: El montante retirado puede reclamarse el siguiente día hábil a partir de las 12 horas. Obviamente, para retirar el dinero, debes presentar tu cédula original como un giro nacional. Transferencia bancaria: Es el método más lento entre las opciones Rivalo retiro disponibles. Aunque puede tardar apenas un día, lo normal es que se demore entre 2 y 5 días hábiles. Astropaycard: Tras solicitar el montante que deseas retirar, este se acredita en un plazo de 24-48 horas en tu tarjeta Astropay. En caso contrario, no dudes en consultar con soporte.

Guía para registrarse en Rivalo Colombia

Preguntas frecuentes sobre Registrarse en Rivalo Colombia



Aunque puedes consultar más aspectos de la plataforma en contenidos de este portal, como nuestro artículo Rivalo opiniones, no queremos terminar este contenido Rivalo registro sin abordar algunas cuestiones con relación al proceso de cómo registrarse en Rivalo Colombia o respecto a situaciones que te puedes encontrar posteriormente. Ahí van:

¿Por qué no hay un bono de bienvenida Rivalo registro?



El operador todavía está en proceso de crecimiento en el país cafetero. Aunque de momento no ofrezca un bono de bienvenida Rivalo Colombia, sí que incluye otras muchas promociones de carácter regular, como apuestas gratis, reembolsos, premios físicos… Por lo tanto, es conveniente consultar con frecuencia la sección Rivalo promociones Colombia.

¿Cómo inscribirse en Rivalo Colombia?



Es muy fácil y ya hemos explicado como registrarse en Rivalo Colombia al principio de este contenido. Abrir una cuenta en Rivalo solo exige lo siguiente:

Ingresa al sitio oficial de Rivalo a través de uno de nuestros enlaces directos.

En la parte superior derecha pulsa en el botón REGISTRARSE en Rivalo Colombia.

Completa el formulario Rivalo registro para formar parte de la comunidad de apostantes.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente Rivalo?



Son varias las vías de contacto activas y no necesitas siquiera haber completado el Rivalo registro para poder resolver dudas. Se echa en falta un teléfono de contacto, pero creemos que las soluciones ofrecidas son suficientes. A continuación, enumeramos las vías de contacto disponibles para los usuarios colombianos tras completar el Rivalo registro:

Centro de ayuda accesible desde la parte inferior de la pantalla a través de la pestaña AYUDA. En la parte superior de la pantalla, encontrarás una opción que dice ENVIAR UNA SOLICITUD. A través de ella, puedes contactar vía e-mail. Chat en vivo. Puede activarse sin necesidad de haber completado el Rivalo registro. Es accesible a través del icono que aparece o bien en la parte superior derecha de la pantalla o en la parte inferior derecha de esta. Generalmente, atiende un bot.

¿Es Rivalo Colombia una plataforma confiable?



Obviamente, ya se dispone de licencia Coljuegos para operar en el país. De este modo, se trata de una plataforma no solo confiable, sino totalmente segura. Además, goza de reputación internacional. Es una empresa alemana que opera en gran parte del mundo, destacando en Perú, Chile, Brasil o Ecuador cuando se habla de países latinoamericanos.

¿Puedo completar el Rivalo registro desde la aplicación móvil?



Es posible abrir una cuenta en Rivalo desde dispositivos móvil. Actualmente, no hay aplicación específica del operador para los usuarios colombianos, pero la versión móvil funciona perfectamente. Eso sí, completar el Rivalo registro en celular o tableta es algo más tedioso, pues al carecer de teclado, no resulta tan sencillo escribir en el formulario.