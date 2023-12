Rivalo opiniones: Bonos, cuotas, mercados, eventos para apostar…

Si te gustan las apuestas deportivas y resides en Colombia, una de las mejores casas de apuestas online es Rivalo. Registrarse en la plataforma es fácil. ¿Pero cuáles son las Rivalo opiniones? ¿Es segura? A continuación, analizamos los aspectos clave del operador, desde sus bonos a su oferta en apuestas. ¡Presta atención!

Lamentablemente, el operador no cuenta actualmente con un bono de bienvenida Rivalo. Por tanto, aunque completes el Rivalo registro, no obtendrás una compensación como nuevo cliente. Esto no significa que no haya promociones Rivalo para los clientes de la plataforma. Comentamos ahora los bonos más destacados en deportes y casino:

Promociones en apuestas deportivas



Aunque no se ofrezca un bono de bienvenida para nuevos clientes, no está de más introducir el código del bono Rivalo, ya que puede darte algunas ventajas. Con todo, las promociones en Rivalo son muy interesantes y variadas. Algunas están disponibles en épocas determinadas. Por eso conviene consultar con frecuencia el apartado de bonos:

Rivalidades

En el momento de redactar este contenido Rivalo opiniones, la oferta disponible era para el clásico capitalino de la Serie A colombiana. Para optar al premio, debes apostar en el partido $100.000 COP o más a cuotas mínimas 1.50 a 1. En función del partido, los premios pueden ser diferentes. De este modo, vivirás los clásicos de una forma irrepetible.

Cash-out



Esta es una herramienta típica de las mejores casas de apuestas deportivas en línea. ¿Para qué sirve? Permite vender una apuesta, por lo que la cobras anticipadamente en función de su estado. Si es favorable, aseguras ganancias. En caso contrario, venderla te ayudará a reducir pérdidas. Usarla con no favoritos cuando aseguras beneficios es buena idea.

Combi boost



Esta función te permite ganar un adicional en apuestas múltiples. Cuantas más selecciones incluyas, más beneficios extras podrás obtener. Aunque en otras casas este boost consiste en un % mayor o menor en función de las selecciones, el “Combi boost” de Rivalo se centra en un sencillo cálculo matemático. Te lo explicamos rápidamente a continuación:

El 3 % de tus ganancias netas. Es decir, lo ganado en total menos el valor de la apuesta. Por ejemplo, si apuestas a cuota $2.000 COP a cuota 8 a 1 y ganas, obtendrías $16.000 COP. A esta cifra le restas lo apostado (- $2.000 COP) para tener $14.000 COP. Aplica el 3 % sobre los beneficios netos. En este caso, el 3 % de $14.000 COP es $420. Este es el beneficio extra que obtendrás por tu apuesta combinada.

Apuestas deportivas Rivalo

Rivalo opiniones sobre la oferta en apuestas deportivas



En este sentido, hay que reconocer que las Rivalo opiniones son positivas. Por tanto, una vez que hagas un Rivalo depósito, dispondrás ante ti de una variada cantidad de opciones en las que apostar. Eso sí, está por detrás de sus competidores, al menos en su versión colombiana. Y es que apenas incluye 12 alternativas, con la ausencia de apuestas e-Sports:

Fútbol Baloncesto Tenis Fútbol americano Voleibol Béisbol MMA Boxeo Fórmula 1 ¡Y otras opciones!

Pero es que cuando ves los mercados y cómo cubre los eventos populares, donde apuesta la mayoría, entonces sí terminas por rendirte ante esta bookie. Con acceso rápido en la parte superior del menú lateral izquierdo, no es raro encontrar cerca de un centenar de mercados para cada evento, especialmente en apuestas fútbol, donde sobresale mucho.

Rivalo cuotas: ¿Realmente merecen la pena?



Además de los deportes a los que puedes apostar, con decenas y decenas de mercados por evento, las Rivalo opiniones también destacan las cuotas. Esto compensa nuevamente la falta de opciones para apostar, ya que no hay apuestas políticas o, y esto sí es criticable, apuestas deportes electrónicos. Pero, entonces, ¿qué hay que decir de las Rivalo cuotas?



Obviamente, una plataforma no puede ofrecer siempre las mejores cuotas. Por ello, recomendamos estar registrado en el mayor número posible de casas de apuestas colombianas. De esta forma, siempre tendrás acceso a una cuota superior. Lo que está claro, es que en fútbol, baloncesto y tenis, generalmente, las cuotas Rivalo son altas.

Apuestas en vivo y transmisión en directo de los eventos para apostar



Lamentablemente, en este apartado las Rivalo opiniones son algo negativas. Que sí, que la sección apuestas en vivo Rivalo es bien completa. Las cuotas se adaptan al desarrollo del evento, ofreciendo, habitualmente, cuotas en vivo por encima del promedio. Además, con la herramienta cash-out, puedes tomar ventaja, vendiendo tus apuestas antes de tiempo.



Entonces, ¿por qué indicamos que las Rivalo opiniones son negativas? Pues porque no se incluye función TV. Por tanto, no puedes hacer tus apuestas deportivas al tiempo que disfrutas de imágenes en vivo del evento. Al menos, no puedes hacerlo en Rivalo. En este sentido, creemos que debe mejorar, ya que es una herramienta habitual en el sector.

Interfaz apuestas deportivas Rivalo

¿Qué hay de las opiniones sobre la aplicación móvil Rivalo?



Puedes consultar nuestro artículo para más información sobre Rivalo app. Lo que sí debemos advertir en este contenido Rivalo opiniones es que, de momento, el operador no dispone de ninguna aplicación móvil. ¿Esto significa que no puedes utilizar la plataforma desde un teléfono inteligente o una tableta? ¡Claro que no, está Rivalo versión móvil!

Accesible desde cualquier navegador que tengas instalado en tus dispositivos móviles, como Chrome, Firefox o Safari. Ofrece las mismas funciones que en computadora, por lo que podrás hacer apuestas deportivas y jugar a los títulos de casino sin problema. Rivalo versión móvil está bien adaptada al tamaño de la pantalla de los teléfonos inteligentes y tabletas, por lo que resulta muy intuitiva.

Métodos de pago y retirada activos en la plataforma



A la hora de hacer un depósito o un Rivalo retiro, dispones de diversas alternativas. En este sentido, las Rivalo opiniones no son ni positivas ni negativas. Cuenta con la ventaja de que, por ejemplo, las retiradas se procesan muy rápido (aunque recuerda que debes verificar tu identidad primero). Sin embargo, las opciones disponibles para ello son pocas. Veamos:

Transferencia bancaria. Tarjetas de crédito/débito. Pasarelas de pago, como PD. Efectivo a través de puntos de pago.

Rivalo opiniones sobre el servicio de soporte de la plataforma



Aunque esta casa de apuestas deportivas online es una de las mejores disponibles en Colombia, no significa que no pueda haber problemas. En caso de que experimentes cualquier contratiempo, dispones de varias formas de contacto. El equipo de profesionales del servicio de asistencia al cliente de Rivalo hará todo lo posible por ayudarte:

Centro de ayuda. Esta opción se puede cargar en la parte baja de la pantalla a través de la sección AYUDA. Tras ello, si pulsas en ENVIAR UNA SOLICITUD, que se encuentra en la parte superior, podrás contactarles vía correo electrónico. Chat en vivo. Puedes acceder al chat en vivo sin ni siquiera haberte registrado en la plataforma. En función del apartado de la web en el que te encuentres, el icono de chat puede aparecer en la parte superior o inferior derecha de la pantalla.

Rivalo opiniones finales: Pros y contras de esta casa de apuestas



Cerramos este contenido con las Rivalo opiniones finales. La conclusión general es que es una buena casa de apuestas, aunque se echa en falta que no haya un bono de bienvenida Rivalo. Eso sí, es una plataforma confiable, ya que está regulada por Coljuegos. A continuación, resumimos en términos generales que nos gusta y que no de esta bookie: