Rivalo depósito: Cómo hacer un ingreso en el operador

Aunque no haya un bono de bienvenida con depósito, completar un Rivalo depósito es obligatorio si quieres disfrutar de la oferta del operador. Sin un ingreso previo, no podrás apostar y, por lo tanto, tampoco ganar. ¿Pero qué métodos de pago incluye Rivalo Colombia? A continuación, analizamos las opciones para realizar un Rivalo depósito.

¿Cómo realizo un Rivalo depósito?



Antes de centrarnos en los diferentes métodos disponibles para realizar un Rivalo depósito (que puedes hacer desde computadora o Rivalo app), es conveniente explicar cómo realizar una recarga en el operador. El proceso para depositar es supersencillo; en la mayoría de los casos, estarás disfrutando en minutos de tu saldo en tu cuenta de usuario:

Accede al sitio web Rivalo Colombia . Si todavía no te has registrado, carga la plataforma mediante uno de nuestros accesos directos y pulsa sobre la opción Rivalo registro situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Tras iniciar sesión en Rivalo, busca la opción DEPOSITAR . Esta se sitúa en la esquina superior derecha del sitio web.

Cuando pulses sobre ella, cargarán los diferentes métodos de depósito disponibles. A través de diversas ventanas emergentes, deberás indicar el montante que deseas ingresar, así como otros datos que te permitan completar el pago.

Cuando hayas completado el proceso, ya podrás disfrutar de tu saldo. En caso de que hayas hecho el ingreso vía transferencia bancaria, no será así, ya que tarda en procesarse el pago entre 2 y 5 días hábiles.

No olvides la contraparte. Es decir, las retiradas. Para hacer un Rivalo retiro, debes completar la verificación de identidad. Este procedimiento es necesario para protegerte como usuario, así como para luchar contra la financiación de actividades ilegales. Verificar la identidad es fácil: tienes que remitir un par de documentos vigentes identificativos.

Métodos de pago Rivalo disponibles para depositar



Aunque es cierto que la plataforma debe mejorar en cuanto a métodos de pago, ya que no incluye opciones tan populares como los monederos electrónicos Skrill o PayPal, lo cierto es que ingresar en esta casa de apuestas es aceptable en cuanto a métodos disponibles. A continuación, comentamos brevemente las vías para completar un Rivalo depósito:

Facebook Twitter Linkedin

Reseña Rivalo depósito Foto: IMAGO / YAY Images

Pagos en efectivo



No se trata de ir a locales Rivalo, ya que, de momento, la empresa está creciendo en el país y todavía no se sabe si extenderá su presencia en forma de locales físicos. Sin embargo, hacer un Rivalo depósito en efectivo es fácil. Una vez confirmada esta opción en el sitio web, se te ofrecerá un número de referencia y convenio. Anótalo o abre la versión móvil.

A partir de este momento, debes hacer lo siguiente:

Acercarte a un punto físico que acepte pagos. Realizar el depósito con el número de referencia y convenio. Recuerda que dicha información no puede reutilizarse. Has de generar otro número de referencia y convenio en caso de querer hacer un nuevo ingreso.

Efecty y Dimonex



Esta red de pagos es muy habitual en Colombia y otros países de Latinoamérica. Completar un Rivalo depósito con esta opción es fácil. Recuerda que Efecty también se llama a veces Dimonex, dado que son empresas colaboradoras. Elige la opción Efecty para generar un número de referencia y convenio. Luego, dirígete a un punto Efecty-Dimonex:

Indicar el número de convenio para depósitos generado en la pantalla de Rivalo depósito.

Incluir tu número de cédula de ciudadanía y tu nombre completo.

Realizar la recarga por el montante acordado. El saldo se reflejará de inmediato en tu cuenta de usuario Rivalo Colombia.

Tarjetas de débito o crédito

A falta de monederos electrónicos actualmente tan demandados, como, por ejemplo, PayPal, Skrill o Neteller, no podía faltar este método de pago. Es uno de los más utilizados en todo el mundo. Resulta fácil y seguro. Además, no cobra comisión y las transacciones se completan en segundos, por lo que puedes disponer del dinero prácticamente al instante:

Elige el método de pago VISA o MasterCard.

Introduce el montante que deseas ingresar.

Completa el pago del mismo modo que cuando compras un producto en línea.

¡Disfruta de tu saldo y ten suerte apostando!

Transferencia bancaria



Aunque Rivalo Colombia trabaja para procesar los depósitos mediante transferencia bancaria en un tiempo mínimo (4 horas en promedio), no siempre es así. Ten en cuenta que el operador no tiene el control total sobre la operación. Así, algunos pueden demorarse unos días. Sin embargo, si tienes problemas, contacta soporte al hacer clic acá.

Pagos digitales o PD



Esta es la última opción disponible para hacer el Rivalo depósito. Por tanto, podemos concluir que las Rivalo opiniones a este respecto son algo frías, pero el operador cumple. El pago mediante PD es bien sencillo. Se utiliza la tarjeta que tengas vinculada a tu cuenta PD. No es más que un pago con tarjeta mediante pasarela de terceros segura.

Facebook Twitter Linkedin

Rivalo depósito pasos Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes sobre el Rivalo depósito



Lo mismo que puedes tener problemas con el código del bono Rivalo, también puedes tenerlos con el Rivalo depósito. Por ello, a continuación respondemos a las preguntas frecuentes sobre cómo depositar en Rivalo. Por supuesto, siempre puedes consultar la sección FAQ del propio operador o ponerte en contacto con el servicio de asistencia:

¿Cuál es el depósito mínimo en Rivalo?



Es recomendable consultar en la propia plataforma, ya que el montante puede variar en función del método de pago utilizado o por decisión de la propia plataforma Rivalo apuestas. Sin embargo, generalmente, el depósito mínimo es de $1.000 COP. Como actualmente no dispone de bono de bienvenida Rivalo, no has de preocuparte por el 1er depósito.

Tengo un depósito pendiente, ¿qué hago?



Como ya hemos dicho, la mayoría de depósitos son inmediatos salvo las transferencias bancarias. Aunque estas últimas son lentas, pudiendo tardar en procesarse entre 2 y 5 días hábiles, lo normal es que se completen en 4 horas. Por tanto, pasado este tiempo, es lógico contactar con soporte para preguntar qué ocurre. Dispones de dos vías:

Enviar una solicitud. Se puede hacer a través del CENTRO DE AYUDA. Para ello, pulsa en la opción AYUDA recogida en la parte inferior de la pantalla. Tras ello, elige ENVIAR UNA SOLICITUD. Completa el formulario. Te responderán vía e-mail. Chat en vivo. Es una forma mucho más rápida de solucionar el problema, sobre todo si logras hablar con un agente en vez de con el bot. El horario de atención es de 7 a 21 horas. Solo tienes que pulsar sobre el símbolo de chat en la web.

¿Cómo puedo cambiar mis límites de depósito?



Lamentablemente, los cambios en los límites de depósito no se pueden hacer de forma inmediata, sino que hay que esperar un periodo de hasta 72 horas entre la solicitud y la aplicación del cambio. Afortunadamente, solicitar un cambio en los límites para Rivalo depósito es superfácil, ya que apenas tienes que proceder como listamos a continuación:

Inicia sesión. Selección CUENTA en tu perfil. Elige RESTRICCIONES DE CUENTA. Ve a la pestaña LÍMITES DE DEPÓSITO. Cambia los parámetros a tu gusto y solicita que la aplicación.

¿En qué puntos de pago puedo recargar el saldo de mi cuenta Rivalo?



Dispones de, al menos, tres opciones para completar un depósito a través de puntos de pago: