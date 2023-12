Juega desde cualquier sitio 24/7 gracias a Rivalo app

Las mejores casas de apuestas deportivas colombianas online no se entienden sin la posibilidad de jugar desde celulares o tabletas. Por ello, hoy toca hablar de la Rivalo app. Aunque es cierto que actualmente no cuenta con una aplicación móvil, sí dispone de una Rivalo móvil espectacular. ¡Te contamos a continuación todo sobre Rivalo app!

Cómo descargar la Rivalo app



Lamentablemente, Rivalo Colombia no dispone de una apk Rivalo. Esto no significa que no puedas jugar desde celular o tableta. Claro que puedes: a través de los navegadores instalados en tu dispositivo iOS y Android. Para ello, debes usar Rivalo versión móvil. ¿Es igual en todos los dispositivos? Te contamos todo sobre Rivalo móvil para iOS o Android.

Cómo jugar a Rivalo app en sistemas operativos iOS



Actualmente, y por desgracia, no hay activa ninguna Rivalo app específica para los usuarios colombianos. Eso no significa que no puedas apostar a través de tu dispositivo iOS, como un iPhone. Porque puedes jugar en la versión móvil Rivalo. Además, en caso de que esté disponible la app, podrás bajar en la web o, cómo no, directamente desde la Apple Store.

Para jugar a través de Rivalo móvil en iOS, solo tienes que hacer lo siguiente:

Primeramente, debes estar registrado en el sitio web. Si todavía no has completado el Rivalo registro, puedes hacerlo accediendo a la página web a través de uno de nuestros enlaces directos. No te llevará más que unos minutos. Cuando cargue la página, haz clic o pulsa sobre la opción REGISTRARSE situada en la parte superior derecha de la pantalla. Aparecerá un formulario de registro. Si dispones de un código del bono Rivalo, ¡no te olvides de incluirlo! Para disfrutar de Rivalo móvil, simplemente accede al navegador de tu dispositivo móvil iOS y visita la web rivalo.co. El navegador estándar de los sistemas operativos iOS es Safari, pero puedes acceder a la oferta del operador a través de alternativas.

Cómo jugar a Rivalo app en sistemas operativos Android



Desafortunadamente, tampoco hay una aplicación móvil para sistemas operativos Android, pero esto no quiere decir que no puedas, por ejemplo, completar un Rivalo retiro desde tu celular o tableta Android. Para jugar a Rivalo Colombia en Android, es bueno que tengas, al menos, una versión 5.0. Eso sí: a más moderno el dispositivo, más fluida la experiencia.Para jugar a Rivalo app en Android solo tienes que hacer lo siguiente:

Registrarte en la plataforma a través de uno de nuestros enlaces directos. Desde el sitio web que cargas en el navegador de tu celular o tableta, inicia sesión con tus credenciales igual que lo haces en computadora. Disfruta de todas las características del operador, como, por ejemplo, las promociones Rivalo en apuestas fútbol o los métodos de pago para hacer un Rivalo depósito.

¿Hay un bono de bienvenida Rivalo app?



No solo no hay un bono de bienvenida exclusivo para los usuarios de la aplicación móvil, sino que tampoco se ofrece un bono de bienvenida Rivalo. Eso sí, el operador no te va a dejar tirado en cuanto a promociones. Ya que incluye muchas funciones y ofertas puntuales que hacen de tu experiencia apostando en Rivalo algo único. Aquí van tres ejemplos:

Función cash-out: A través de esta herramienta, puedes vender apuestas antes de que se determinen de forma natural. De esta forma, se te abre una ventana para asegurar beneficios o reducir pérdidas. Eso sí, ¡úsala con cabeza! Rivalidades: Las apuestas fútbol están repletas de clásicos, como el mundialmente popular Real Madrid vs Fútbol Club Barcelona. Para que disfrutes estos partidos al máximo, el operador te regala apuestas gratis y otras ventajas.

Características Rivalo móvil Colombia



Si tienes dudas respecto a usar o no la aplicación móvil Rivalo para dispositivos Android e iOS, a continuación te explicamos las características de Rivalo Colombia versión móvil. Como verás a renglón seguido, no solo es una opción totalmente válida para apuestas deportivas, sino que está 100 % optimizada para el tipo de pantalla:

Interfaz intuitiva: Se adapta magníficamente al tamaño de pantalla y organiza los menús de forma ergonómica para que puedas jugar sin complicarte. Tiempos de carga mínimos: El trabajo de optimización es tan bueno que permite disfrutar de una experiencia sin cortes, con cargas rápidas al apostar. Todas las funciones de PC en la palma de la mano: Es lo que más Rivalo opiniones positivas genera, jugar desde el móvil es igual que hacerlo en compu. Cuotas apuestas fútbol Liga Colombiana por encima del promedio: Es de las mejores casas de apuestas para ganar en partidos de fútbol colombiano. Servicio de soporte de excelente calidad: A través de chat en vivo o correo electrónico, su equipo de asistentes te ayudará con cualquier contratiempo.

Oferta disponible a través de Rivalo móvil



Cuando eliges jugar en Rivalo Colombia, tienes acceso a una amplia oferta en apuestas deportivas. Eso sí, en deportes no incluye Rivalo TV. Asimismo, tampoco dispone de apuestas e-Sports, aunque esto parece estar motivado por su licencia Coljuegos.



Analicemos:

Deportes

Cuando escribimos este contenido Rivalo app, el operador contaba con hasta 12 opciones diferentes para apostar. Como ya hemos dicho, se echan en falta las apuestas deportes electrónicos. Asimismo, tampoco incluye apuestas políticas o apuestas eventos TV. A continuación, recogemos a qué puedes apostar tanto en sencillas como en combinadas:

Fútbol Tenis Baloncesto Fútbol americano Voleibol Béisbol MMA Tenis de mesa Hockey de hielo Balonmano Boxeo Fórmula 1

Preguntas frecuentes sobre Rivalo app



Concluimos este contenido sobre la aplicación móvil del operador respondiendo a algunas preguntas frecuentes. Obviamente, si no encuentras la solución a tus problemas acá, dispones de un chat en vivo o una sección de ayuda que te permite enviar una solicitud con tus dudas. Para contactar, no hace falta estar registrado en la plataforma.

¿Qué métodos de pago están disponibles a través de la aplicación móvil?



Puedes recargar saldo en tu cuenta de usuario a través de los siguientes métodos:

Transferencia bancaria. Tarjetas de crédito/débito. Pasarelas de pago, como Efecty y PD.

¿Qué tipo de celular debo tener para jugar en la Rivalo app?



Generalmente, podrás acceder a la oferta del operador a través de celular o tableta si dispones de la versión 11.0 o superior (iOS) o la versión 5.0 o superior en Android. Eso sí, cuanto más moderno sea el dispositivo, mejor experiencia. Vigila la conexión a Internet.

¿Cómo participo en las promociones Rivalo Colombia?



Para poder disfrutar de las ofertas de la plataforma, debes visitar a menudo la página de promociones. Ten en cuenta que el acceso a los bonos depende de cada oferta en concreto. Por ejemplo, la opción RIVALIDADES te exige apostar determinada cantidad a un partido en concreto. La opción COMBO BOOST se activa a partir de las 3 selecciones en combinadas.