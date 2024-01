El mundo de los pronósticos deportivos está plagado de términos como qué significa over en apuestas y otros conceptos que debemos conocer para tener una experiencia de juego fluida. Afortunadamente, en esta guía recogemos todo lo que necesitas saber sobre los mercados over/under. ¡Toma nota!

El término over en las apuestas deportivas se refiere a la predicción de que un evento o resultado de un partido superará una cierta cantidad establecida por el operador.

Lo más habitual es que los mercados over/under o más/menos incluyan apuestas sobre puntos, goles o anotaciones en un partido. Sin embargo, también podemos encontrar apuestas más/menos sobre tarjetas, saques de banda, córners, etc.

Es decir, para recapitular, se utiliza el término "over" (más en inglés) para determinar si la suma total de puntos o goles marcados en un partido será mayor que la cifra marcada en la apuesta.

En fútbol, si apuestas a over 2.5 (más 2.5), significa que crees que habrá al menos 3 goles durante el encuentro. Si se marcan 3 o más goles, tu apuesta resultará ganadora.

Por ejemplo: en un partido del Real Madrid vs Barcelona, el total de goles establecidos es 2.5. Si apuestas al over y el resultado del encuentro es 2-1, el total de goles es 3 y habrás ganado la apuesta.

Las variantes de mercados más/menos en fútbol son sobre los tantos totales del partido, tantos de un solo equipo, goles de un jugador, faltas, tarjetas amarillas, córners o saques de banda.

En básquetbol, si apuestas a over 200.5 puntos, ganas tu pronóstico si la suma total de puntos es 201 o más.

Por ejemplo: en un partido entre los Celtics y los Lakers, el total de puntos establecidos es de 250.5. Si apuestas al over y el partido finaliza 130-125, el total de puntos es 255, así que habrás ganado tu apuesta.

Las variantes de mercados más/menos en este deporte son sobre los puntos de un equipo, de ambos equipos en total, o de un jugador en concreto, sobre rebotes o sobre asistencias.

En el fútbol americano, este mercado puede englobar los puntos totales, los puntos de un solo equipo, etc.

Por ejemplo: en un enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, el total de puntos establecido es de 48.5. Si apuestas al over y el resultado final es 27-22, habrías ganado, ya que el total de puntos anotados es 49.

En el tenis, este mercado generalmente engloba el número de sets.

Por ejemplo, en un partido Medvedev vs. Djokovic, si apuestas a over 2.5 sets y Novak Djokovic gana el partido por 2-0, habrás perdido la apuesta porque se jugaron solo 2 sets.

En definitiva, el mercado más/menos de apuestas deportivas se puede aplicar a cualquier deporte. Entonces, qué significa over en apuestas varía según la apuesta y el deporte. Puede referirse a la cifra de puntos, goles, carreras de béisbol, etc.

Facebook Twitter Linkedin

Reseña qué significa over en apuestas Foto: IMAGO / Pond5 Images

Tipos de mercados over/under al apostar en deportes



Los mercados más/menos pueden agruparse así:

Mercados de totales: es la forma más básica de over/under. La casa de apuestas establece una línea de puntos, goles o anotaciones y los apostantes deben decidir si el resultado final será mayor (over) o menor (under) que ese número. Por ejemplo, si el total establecido en un partido de básquetbol es 200.5 puntos, puedes apostar a que habrá más de 200.5 puntos (over) o menos de 200.5 puntos (under). Apuesta over/under para un equipo: se establece una línea de puntos o goles para un equipo en concreto. Funciona de la misma forma que el mercado de totales, pero solo se tiene en cuenta el marcador de un equipo. Apuestas over/under al medio tiempo o a cuartos: se trata de pronosticar si la cantidad de puntos, goles o anotaciones en un cuarto o mitad específica de un partido superará (over) o no superará (under) la cifra establecida por la bookie. Por ejemplo, en un partido de baloncesto, se puede establecer una línea de 50.5 para el total de puntos anotados en el primer cuarto. Entonces puedes apostar a over 50.5 (más de 50) o a under 50.5 (menos de 50).

Facebook Twitter Linkedin

¿Qué significa over en apuestas? Foto: IMAGO / Pond5 Images

Consejos para mejorar tu estrategia en mercados más/menos



Ahora que ya conoces qué significa over en apuestas, vamos a repasar algunas recomendaciones que pueden resultar útiles para mejorar tu juego.

Entiende el contexto del partido: si tomamos como ejemplo el fútbol, piensa que no es lo mismo jugar un partido amistoso que jugarse la final de la Copa del Mundo. Obviamente, en una final de un Mundial los jugadores estarán más activos, habrá más ofensas y más oportunidades de gol. Por tanto, hay más posibilidades de que el total de goles aumente en este tipo de encuentros. Revisa qué jugadores participan: siguiendo con el ejemplo de apostar en fútbol, imagina que uno de los delanteros estrella está lesionado y no juega en el partido. En ese caso, es posible que no haya tantos goles como se podría esperar en otras circunstancias. Analiza estadísticas y tendencias: antes de realizar una apuesta "over", es importante analizar las estadísticas relevantes, como promedios de puntos o goles anotados por partido, promedios de puntos permitidos por la defensa, tendencias de equipos en casa o fuera de casa, o lesiones clave. Presta atención a las condiciones climáticas: el tiempo también juega un papel importante en los choques deportivos. En condiciones climáticas adversas, los equipos pueden tener un rendimiento inferior y, por lo tanto, la línea de goles o puntos totales puede también ser inferior. Las condiciones del campo de juego también son importantes. Investiga a los equipos: mira cómo se desempeñan en ataque, si tienen una defensa débil o fuerte, y si tienen facilidad para encajar goles/puntos.

Estos son solo algunos consejos que consideramos valiosos, pero ten presente que ninguna estrategia de apuestas es infalible. En las apuestas deportivas siempre existe un elemento de riesgo. Sin embargo, con estas recomendaciones puedes aumentar tus posibilidades al apostar en mercados más/menos.

Preguntas frecuentes sobre qué significa over en apuestas

¿Qué significa over/under en apuestas deportivas?



El mercado over/under (más/menos) es un mercado de totales donde hay que acertar el total de goles, puntos, sets, rebotes, faltas, etc. Puedes apostar si el resultado será superior (over) o inferior (under) a la línea establecida por la casa de apuestas.

¿Cuáles son las apuestas más populares?



Las apuestas más populares son los pronósticos 1X2, seguidos de apuestas combinadas, apuestas hándicap, apuestas de sistema, y mercados más/menos.

¿Qué son las apuestas 1X2?



Las apuestas 1X2 son pronósticos al ganador del partido. El número "1" representa la victoria del equipo local, "X" indica un empate y "2" indica la victoria del equipo visitante.

¿Qué es el bankroll en las apuestas deportivas?



El bankroll o bank es el capital total que tienes disponible para realizar apuestas. La parte del bankroll que se apuesta cada vez se llama stake.

¿Qué son las apuestas parlay?



Las parlay, también conocidas como apuestas combinadas, son apuestas que combinan varias selecciones en un solo ticket de apuesta. Para ganar una parlay, todas las selecciones del boleto deben ser correctas.

¿Cómo se debe gestionar el bankroll al apostar?



Hay varias cosas que puedes hacer para manejar tu bank de una forma inteligente, entre ellas estas: