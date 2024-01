Si aún no tienes claro qué es el BTTS en apuestas, lo vas a tener cristalino cuando termines de leer esta guía. La apuesta "Both Teams To Score" (Ambos equipos marcan) se ha vuelto cada vez más popular entre los jugadores por su simplicidad y riesgo reducido. Quédate a leer el artículo si quieres descubrir todos los detalles sobre qué es el BBTS en apuestas y cómo funciona.

¿Qué es el BTTS en apuestas?



El BTTS, abreviatura de "Both Teams To Score" en inglés, se traduce como "Ambos equipos marcan". En este pronóstico, se apuesta a que tanto el equipo local como el equipo visitante anotarán al menos un gol durante el partido.

A diferencia de otros mercados de apuestas, donde se debe predecir el resultado exacto del partido o qué equipo gana, con el BTTS ganaremos si los 2 equipos suben al menos un tanto al marcador. No importa el resultado final del encuentro, siempre y cuando ambos equipos logren encajar un gol como mínimo.

Eso sí, hay que destacar que los goles anotados en tiempo extra o en la tanda de penaltis no cuentan para esta apuesta. Solo cuentan los goles que se anoten durante el tiempo reglamentario del partido.

¿Cómo funciona el mercado “ambos equipos marcan”?



Para explicar a fondo qué es el BTTS en apuestas, vamos a ver cómo funciona exactamente este pronóstico. El funcionamiento es bastante sencillo. Para determinar que una apuesta BTTS (ambos equipos marcan) es ganadora, se necesita que ambos equipos logren batir la portería contraria.

No importa cuál sea el resultado final del encuentro, ya sea 1-1, 1-2, 2-1, 3-2, 2-2 u otros marcadores en los que ambos equipos hayan anotado al menos una vez, la apuesta BTTS será válida. Incluso si uno de los equipos pierde el partido, siempre y cuando haya logrado marcar un gol, la apuesta se considera ganadora.

Facebook Twitter Linkedin

Revisión qué es el BTTS en apuestas Foto: IMAGO / Pond5 Images

Estrategias y consejos para apostar BTTS



No vale solo con saber qué es el BTTS en apuestas, sino que es importante saber cómo apostar a este mercado para obtener la mayor rentabilidad. Aquí te dejamos algunos consejos que puedes aplicar en tu juego:

Antes de realizar una apuesta BTTS, investiga y analiza estadísticas históricas, alineaciones, rachas de goles, lesiones, suspensiones, etc. Con esta información podrás evaluar mejor la probabilidad de que ambos equipos anoten un gol durante el partido. Observa, sobre todo, las estadísticas relacionadas con los goles de ambos equipos. Examina el promedio de goles marcados y recibidos por cada equipo, tanto en general como en partidos anteriores entre ambos clubes. También presta atención a su desempeño en casa o como visitante, ya que esto puede influir en las posibilidades de ambos equipos de anotar. Ten en cuenta el estilo de juego y la motivación de los equipos. Algunos conjuntos son más ofensivos y buscan el gol desde el primer minuto, mientras que otros juegan más atrás. Por último, establece un bank y gestiónalo de manera responsable. No te dejes llevar por las emociones y divide tu bankroll en unidades de apuesta (stake) para jugar de forma inteligente.

Las ligas y campeonatos más populares donde ambos equipos marcan



Si estás pensando en apostar BTTS, debes saber que hay varias ligas y partidos donde es más probable que ambos equipos anoten algún gol. Por ejemplo:

La Liga: la liga española ofrece partidos emocionantes con equipos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. Estos equipos suelen tener predisposición a marcar goles, así que es un mercado interesante para apostar BTTS. Bundesliga: la liga alemana cuenta con equipos como el Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y RB Leipzig, que tienen una gran capacidad goleadora. Los enfrentamientos entre estos equipos suelen ser atractivos para los jugadores de apuestas BTTS. Serie A: equipos como el AC Milan, Inter de Milán, Juventus y Roma también son conocidos por su poder ofensivo y ofrecen una gran oportunidad para apostar Ambos Equipos Marcan. UEFA Champions League: los partidos de la máxima competición europea suelen ser muy emocionantes y competitivos. Equipos de élite de toda Europa se enfrentan, lo que garantiza un ratio de gol por partido elevado. Copa América: lo mismo sucede con este campeonato que se celebra cada 4 años y reúne a los mejores equipos del continente americano. Copa Libertadores: el torneo de fútbol más prestigioso de Sudamérica es, sin duda, otra gran oportunidad para apostar al mercado de Ambos Equipos Marcan.

Facebook Twitter Linkedin

Descubre qué es el BTTS en apuestas Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes sobre qué es el BTTS en apuestas

Para dar fin a esta guía sobre qué es el BTTS en apuestas, te dejamos con las dudas más frecuentes entre los jugadores de apuestas deportivas.

¿Qué son las apuestas Over/Under?



Las apuestas Over/Under son apuestas de totales donde hay que pronosticar si los goles, faltas, tarjetas amarillas, saques de banda, etc. estarán por encima (over) o por debajo (under) de la línea establecida por el operador.

¿Qué significa la opción de apuesta sin empate?



La apuesta sin empate, también conocida como DNB (Draw No Bet), es un tipo de pronóstico donde, si el partido termina en empate, la apuesta se anula y se devuelve el dinero al usuario.

¿En qué consisten las apuestas doble oportunidad?

Son las que te permiten seleccionar dos de los tres resultados posibles en un evento deportivo. Por ejemplo, en los pronósticos 1X2, se puede apostar al 1X (cubres que el equipo local gana y el empate). También podrías apostar 12 o X2

¿Cómo se calculan las cuotas en las apuestas combinadas?



Se multiplican las cuotas de cada selección añadida a tu boleto de apuestas. La cuota total de la parlay es la multiplicación de las cuotas individuales.

¿Cuál es la diferencia entre una apuesta de sistema y una apuesta combinada?



La diferencia es que en una apuesta combinada debes acertar todas las selecciones para ganar la apuesta, mientras que en una apuesta de sistema se permiten algunos fallos.

¿Cómo funciona el Cash Out y cuándo puedo utilizarlo?



El Cash Out o Cierre Anticipado te ofrece la posibilidad de cerrar una apuesta antes de que el partido termine. De esta forma, puedes asegurar tus ganancias o reducir las pérdidas potenciales.

¿Qué es el Bet Builder?



El Bet Builder es una herramienta para crear apuestas personalizadas con diferentes mercados de un mismo evento.

¿Es necesario realizar una apuesta para acceder al streaming en directo?



Lo habitual es que las casas de apuestas te pidan tener fondos en tu cuenta o haber realizado una apuesta reciente para acceder a las retransmisiones de partidos en directo de la plataforma.