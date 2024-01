Qué es la apuesta sin empate y cómo funciona

Entre los diferentes tipos de apuestas disponibles, una de las mejores opciones es la apuesta sin empate, también conocida como draw no bet (DNB). Gracias a que elimina la posibilidad del empate, también reduce el riesgo, y de ahí que se hayan vuelto tan populares. A lo largo del artículo analizamos cómo funciona exactamente la apuesta sin empate y sus principales ventajas.

La apuesta sin empate en las apuestas deportivas



La apuesta sin empate elimina la posibilidad de un empate como resultado válido. En lugar de apostar por la victoria de un equipo o el empate, solo puedes elegir entre dos opciones: la victoria del equipo local o la victoria del equipo visitante.

En la clásica apuesta 1X2 se puede elegir uno de los tres resultados posibles: la victoria del equipo local (1), el empate (X) o la victoria del equipo visitante (2). Con la apuesta sin empate, se descarta la opción de empate (X) y solo se puede apostar al 1 o al 2.

En esencia, si colocas una apuesta sin empate a favor del conjunto local, ganas si el equipo local gana el partido y pierdes si el equipo visitante gana. En caso de que el partido termine en empate, la apuesta se resuelve como nula y se te devuelve el importe apostado.

El atractivo de este tipo de pronóstico reside en que elimina una parte del riesgo al apostar. Sin embargo, como es lógico, las cuotas de la apuesta sin empate suelen ser más bajas que las de la apuesta 1X2. Por tanto, aunque tendrás más posibilidades de ganar, la rentabilidad no es tan alta.

¿Cómo se calculan las ganancias en la apuesta sin empate?



Las ganancias potenciales que puedes conseguir con una apuesta sin empate se calculan igual que las demás apuestas, con las cuotas del operador. Las cuotas te indican el monto que puedes ganar por cada unidad apostada en caso de que tu pronóstico sea bueno. Te ponemos un ejemplo para que veas mejor cómo funciona:Imagina un clásico entre Atlético Nacional y Millonarios. Las cuotas para la apuesta sin empate son las siguientes:

Atlético Nacional: 1.80 Millonarios: 2.10

Si realizas una apuesta de $200.000 COP a favor de Verdolagas, ganarías $360.000 COP si gana el partido. En caso de que Millonarios gane, perderías la apuesta. Si empatan, recuperarías la cantidad apostada.

Mejores casas de apuestas que ofrecen Draw No bet

Un impulso nunca viene mal, y combinar la apuesta sin empate con saldo extra de bienvenida es una buena idea. Por eso, hemos recopilado las mejores casas de apuestas donde puedes conseguir promociones ventajosas para apostar en Colombia.

Casa de apuestas Promoción de bienvenida Requisitos de apuesta Bwin Primera apuesta segura hasta $250.000 COP Primer depósito de al menos $10.000 COP Codere Recibes un 100% de tu primer depósito hasta $100.000 COP El primer depósito debe ser mínimo de $20.000 COP Rushbet Duplicas un 100% tu primer depósito y ganas hasta $50.000 COP Únicamente lo puedes activar en tu primer depósito Luckia 100% hasta $250.000 COP Depósito mínimo de $5.000 COP, apuestas mínimas de $2.000 COP Yajuego Bono duplicador 100% hasta $200.000 COP Apostar el valor de bono 5 veces con cuotas de 1.30 o más MegApuesta 100% en tu freebet de bienvenida hasta $100.000 COP Apuesta mínima de $10.000 COP Rivalo Deposita y gana dos apuestas combinadas de $25.000 COP Tres selecciones o más, las apuestas gratis deben tener una cuota de 1.80 o más

Pasos para la apuesta sin empate Foto: IMAGO / Pond5 Images

Guía para colocar una apuesta sin empate en fútbol



Ahora que ya sabes lo básico sobre la apuesta DNB, te interesa saber la dinámica para realizar este tipo de pronóstico. Te dejamos unos pasos generales que son más o menos comunes a todas las casas de apuestas, pero algunos detalles pueden variar de un operador a otro. Hemos decidido enumerar los pasos para apostar en fútbol porque es el deporte más popular, pero puedes aplicarlos al deporte de tu preferencia.

Inicia sesión en tu cuenta : una vez que estés registrado y hayas depositado dinero en tu cuenta, logueate en la plataforma de apuestas.

Accede al apartado de deportes : dentro del sitio web o la app móvil, busca la sección de apuestas deportivas y selecciona fútbol.

Elige el partido : selecciona el que te interese y ofrezca las mejores cuotas para la apuesta draw no bet.

Selecciona la apuesta sin empate : en la página del partido busca la opción de apuesta sin empate. Por lo general, estará destacada en los mercados principales de apuestas. También puedes encontrarla en pestañas específicas para la primera mitad o segunda mitad del partido. Pulsa sobre la cuota para añadir la selección al boleto de apuesta.

Introduce el monto de tu apuesta : asegúrate de tener fondos disponibles en tu cuenta para cubrir la apuesta. Si lo deseas, también puedes hacer una parlay al combinar varias selecciones.

Confirma la apuesta: verifica los detalles del ticket de apuestas que se muestra en el margen derecho de la pantalla en el sitio web. Si todo está en orden, confirma la apuesta y espera a que se resuelva el resultado del partido.

Ventajas y desventajas de la apuesta sin empate



Ahora vamos a echar un vistazo a los pros y los contras de utilizar la apuesta sin empate.

Ventajas



Reduce el riesgo de pérdida: al eliminar la posibilidad de empate, el acierto es más fácil porque solo hay dos resultados posibles. Mayor probabilidad de acierto que con la apuesta tradicional 1X2: las opciones de ganar la apuesta aumentan en comparación con una apuesta tradicional que incluye el empate como resultado. Gran variedad de mercados disponibles: la mayoría de operadores ofrecen varios mercados específicos para apuestas sin empate. Recuperas el monto invertido en caso de empate.

Desventajas

Cuotas más bajas: las apuestas sin empate suelen tener momios más bajos en comparación con las apuestas tradicionales 1X2. Menor rentabilidad: debido a las cuotas más bajas, las apuestas sin empate presentan menos potencial de ganancias que otras apuestas.

Cómo hacer apuesta sin empate Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿En qué deportes es común la apuesta draw no bet?



La apuesta sin empate se utiliza sobre todo en aquellos deportes y partidos donde el empate no es una posibilidad demasiado probable.

En las apuestas fútbol Colombia, lo normal es optar por esta apuesta en partidos donde uno de los equipos tiene una clara superioridad frente al otro. Si crees que un club se impondrá en el marcador, pero tienes alguna duda porque, por ejemplo, juega fuera de casa, la apuesta sin empate puede ser una opción inteligente.

Lo mismo ocurre con otros deportes donde el empate es una posibilidad, como el fútbol americano o el rugby. No es aplicable, por ejemplo, al tenis, al béisbol o al básquetbol, ya que estos deportes no admiten empate.

Recomendaciones para apostar con Draw No Bet



Para finalizar, te dejamos algunos consejos y estrategias que pueden serte útiles para maximizar las ganancias en tus apuestas deportivas Colombia.