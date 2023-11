Mejores códigos promocionales de apuestas deportivas en Colombia en 2023

Los códigos de promoción para aprovechar los bonos de bienvenida se han convertido en uno de los mayores reclamos de las casas de apuestas deportivas, ya que los nuevos usuarios registrados consiguen gracias a ellos dinero adicional para las primeras apuestas e incluso apuestas gratis.

Estos códigos para apuestas sirven para conocer en profundidad las diferentes casas de apuestas que operan en Colombia y todo lo que ofrecen a sus nuevos usuarios registrados, de modo que vamos a proceder a mostrarte toda la información sobre los mejores códigos promocionales y a informarte sobre el funcionamiento de cada uno de ellos, ya que puedes encontrar diferentes modelos, cada uno de ellos son sus propios beneficios.

¿Qué son los códigos de promoción?



Los códigos promocionales son una serie de números o letras con los que puedes obtener bonificaciones, promociones o, en definitiva, cualquier tipo de ventaja en la casa de apuestas que los ofrece. Al añadir el código para apuestas, el sportbook te permitirá aprovechar extras para tus primeras apuestas, siempre y cuando cumplas con los términos y condiciones aplicados a ese código promocional.

Por regla general, el canje de los mejores códigos promocionales requiere que el usuario tenga 18 años o más y resida en Colombia, mientras que algunas casas de apuestas también solicitarán el uso de ciertos métodos de pago o el ingreso de una cantidad mínima de dinero en el primer depósito.

Los códigos promocionales se suelen añadir en el proceso de registro, pero debes tener en cuenta que, en ocasiones, también se ofrecen promociones para usuarios ya registrados. Las casas de apuestas más destacadas siempre cuidan de sus usuarios registrados, y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de promociones con las que puedan maximizar sus ganancias.

¿Qué clase de códigos promocionales hay disponibles en 2023?



Si has buscado códigos de promoción en Internet, habrás podido comprobar que existen diferentes clases, cada una de ellas con sus ventajas y particularidades. Estos códigos pueden aplicarse a nuevos usuarios, usuarios ya registrados o se canjean para ciertos eventos y competiciones.

A continuación, te ofrecemos las clases de códigos promocionales más solicitados, reconocibles y ventajosos.

Código promocional Cashback



Los códigos promocionales Cashback implican la devolución de la apuesta. Por regla general, el beneficio para el jugador es que, en caso de fallar su primer pronóstico, la casa de apuesta devuelve el importe de la misma.

En otros casos, la devolución será de una cifra parcial del importe apostado, de modo que será imprescindible revisar los términos y condiciones para saber en qué mercados y qué cantidad de dinero se tendrá que apostar para poder aprovechar los códigos de apuestas con devolución.

Código promocional con/sin depósito



De manera habitual, los mejores códigos promocionales requieren de realizar un primer depósito. No suele ser demasiado elevado, de modo que no será muy complicado superar o, al menos, igualar la cifra propuesta por la casa de apuestas. Si cumples el requisito, recibirás un porcentaje del dinero ingresado.

Aunque es menos común, hay promociones que no implican el ingreso de dinero. Con solo introducir el código promocional, la casa de apuestas te brindará la oportunidad de realizar apuestas gratis o cualquier otro beneficio que te permita obtener ganancias sin tener que haber ingresado un solo peso.

Código promocional Freebets



Las Freebets o apuestas gratis gozan de gran popularidad en el mundo de las apuestas deportivas. El ingreso de una pequeña cantidad de dinero tiene como recompensa la posibilidad de apostar en un evento o partido determinado.

Si bien es cierto que en principio no hablamos de dinero real, un pronóstico correcto sí puede desembocar en la obtención de ganancias reales, siempre teniendo en cuenta lo que marquen los términos y condiciones del código promocional de apuestas gratis.

Código promocional para apps móviles



El uso de dispositivos móviles está muy extendido a lo largo y ancho del mundo, y Colombia no iba a ser menos. Por este motivo, muchos de los mejores códigos promocionales tienen como objetivo a los nuevos usuarios que se registran en las casas de apuestas a través de teléfonos inteligentes y tabletas.

Eso sí, ten en cuenta que estos códigos promocionales tienen validez con las apps para móviles, las cuales se descargan desde las tiendas de iOS y Android, y no para las versiones compatibles de navegador. En definitiva, busca una casa de apuestas que disponga de aplicación para móviles y canjea el código promocional para aprovecharte de las promociones disponibles.

Código promocional con cuotas mejoradas



Terminamos el repaso a los mejores códigos promocionales con las famosas cuotas mejoradas. Las casas de apuestas seleccionan deportes y eventos para los que ofrecen cuotas más elevadas de lo habitual. Dicho así suena magnífico, pero suele haber truco en la mayoría de los casos.

Las ganancias obtenidas a través de esas cuotas mejoradas no se traducen en dinero real, sino que pueden ser reutilizadas para nuevos pronósticos. De este modo, que obtengas beneficios con una cuota mejorada no implicará que ganes más dinero, pero sí te dará la oportunidad de realizar apuestas gratis.

¿Cómo utilizar los mejores códigos promocionales para tus pronósticos?



Para utilizar los códigos de promoción disponibles en las casas de apuestas deportivas de Colombia debes seguir una serie de pasos muy sencillos. Ten en cuenta que cada casa de apuestas cuenta con su propio sistema de registro para nuevos usuarios, pero este sería el proceso estándar para poder aprovechar los mejores códigos promocionales.

Habitualmente, el botón para comenzar el proceso de registro está situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Al pinchar sobre él, se solicitarán los primeros datos del usuario, entre los que se encontrarán nombre, apellidos, correo electrónico o documento de identidad.

Recuerda que debes introducir datos reales para no tener problemas posteriores al ingresar y, sobre todo, al retirar dinero, de ahí que muchas casas de apuestas soliciten la subida del documento de identificación para verificar los datos introducidos.

Después llegará el momento de realizar el primer ingreso. Cada casa de apuestas ofrece diferentes vías, ya sea a través de tarjeta de crédito/débito o monederos electrónicos, entre otros, así que tendrás que escoger aquel que se adapte a tus preferencias y que, por supuesto, sea compatible con el canje del código promocional.

De hecho, el código promocional se añade durante el primer ingreso, y en ese momento la casa de apuestas confirmará si cumples con los requisitos para aprovecharte de los extras y bonificaciones asociados a ese código de promoción.

Los mejores códigos promocionales de 2023



Si has llegado a este punto, quizá te hayas preguntado en más de una ocasión que diferencia hay entre un código promocional y un bono de bienvenida. La respuesta es muy simple: los códigos de promoción ofrecen ventajas más suculentas, ya sea con dinero extra, apuestas gratis adicionales o cualquier otra ventaja añadida respecto a los bonos de bienvenida.

Llega el momento de revisar los tres mejores códigos promocionales que puedes encontrar actualmente en las casas de apuestas deportivas de Colombia, ofrecidos por Rushbet, Yajuego y Codere,

Código promocional de Rushbet



La casa de apuestas Rushbet es una de las más famosas y aclamadas en Colombia. Además de su gran catálogo de deportes, mercados y cuotas, también cuenta con bonos y promociones de calidad con los que puedes sacarles todo el jugo a tus primeros pronósticos.

Si quieres empezar de la mejor manera tu aventura en Rushbet, la forma ideal de hacerlo es a través de su código promocional, con el que conseguirás una bonificación del 100% hasta $20.000.

Código promocional de Yajuego



Yajuego ofrece un código promocional que, a pesar de contar con bastantes requisitos, todos son de fácil cumplimiento, por lo que no deberías tener demasiados problemas para aprovecharlo.

Si introduces el código promocional durante tu primer ingreso podrás obtener un bono del 100% hasta $200.000 que podrás utilizar después de tu primera apuesta. Como condición más relevante para aprovechar este bono de promoción, ten en cuenta que tu inversión debe ser cinco veces superior a la cuota, siempre teniendo en cuenta que la cuota mínima debe ser de 1.30.

Código promocional de Codere



Codere es una de las casas de apuestas más utilizadas en todo el mundo, totalmente recomendable por la calidad de sus cuotas, su enfoque hacia el fútbol y por el atractivo de sus bonos y promociones.

Esta casa de apuestas cuenta con un bono de bienvenida del 100% hasta $100.000, cifra a la que podemos añadir otros $50.000 en caso de introducir el código promocional durante el proceso del primer ingreso. Para poder acceder a este código de promoción, entre otros requisitos, tu primer depósito deberá ser de al menos $50.000.

Preguntas frecuentes sobre mejores códigos promocionales de apuestas deportivas

¿En qué deportes puedo apostar el bonus de mi código promocional?



La lista de deportes en la que podrás usar el código promocional dependerá de la casa de apuestas. Siempre es conveniente revisar términos y condiciones, pero lo habitual será que puedas hacer uso de él en deportes mayoritarios como el fútbol o competiciones como la NBA.

¿Cómo canjeo mi código de promoción?



Los códigos de promoción se canjean en el proceso de registro en una casa de apuestas. Cuando vayas a introducir el método de pago y tu primer ingreso encontrarás una caja en la que introducir el código promocional de la casa de apuestas que hayas seleccionado.

¿En qué casas de apuestas puedo canjear códigos promocionales?

Las mejores casas de apuestas de Colombia ofrecen la posibilidad de utilizar códigos promocionales. Tres de las más recomendables son Rushbet, Yajuego y Codere, con las que obtendrás grandes beneficios para tus primeras apuestas deportivas.

¿Qué tipo de códigos de apuestas puedo encontrar?



Cada casa de apuestas elige el tipo de código promocional que ofrece a sus nuevos usuarios. Podrás aprovechar opciones como el cashback, cuotas mejoradas, apuestas gratis o beneficios por hacer uso de las apps para teléfonos inteligentes y tabletas.

¿Qué requisitos tienen los códigos promocionales?



Para canjear un código promocional encontrarás diferentes requisitos, siempre dependiendo de la casa de apuestas. Lo típico es que debas usar un método de ingreso en concreto, ingresar una cantidad mínima de dinero o apuntar hacia ciertas cuotas.