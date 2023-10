Mejores casas de apuestas en Colombia 2023

Las casas de apuestas que operan en Colombia se cuentan por decenas, de modo que es complicado decidir cuáles son las más recomendables. Después de analizarlas con detenimiento, en las próximas líneas conocerás las 5 mejores casas de apuestas en Colombia.

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas deportivas de Colombia?



A continuación te dejamos una tabla con distintos factores a tener en cuenta en cada operador y nuestra valoración de los mismos:

Casa de apuestas Bono de Bienvenida Apuestas deportivas App Móvil Soporte al cliente Nuestra puntuación

Rushbet 3.5/5 3.5/5 -/5 3.5/5 3.5/5

Yajuego 4/5 4/5 -/5 4.5/5 3.75/5

Codere 4.5/5 4.5/5 5/5 4/5 4.5/5

Rivalo 4.5/5 4.5/5 4/5 4/5 4.25/5



¿Por qué apostar en Rushbet?



La casa de apuestas Rushbet logró en el año 2018 la licencia de Colbet, gracias a la que puede operar en suelo colombiano. Rushbet ha logrado hacerse un hueco en el mercado por diversos motivos, entre ellos un bono de bienvenida muy competitivo que te otorga hasta $40.000 COP después de tu primer ingreso.

También ofrece un catálogo de eventos muy extenso, con hasta 35 deportes diferentes entre los que destaca el fútbol, así como otros deportes muy seguidos en Colombia como el ciclismo o el motor. Por si esto fuera poco, las cuotas siempre ofrecen cifras muy llamativas gracias al motor Kambi, uno de los más reconocidos y que asegura variedad y calidad.

¿Por qué apostar en Yajuego?



En Yajuego puedes encontrar una variedad de mercados muy extensa, con hasta 19 deportes diferentes entre los que se encuentra el fútbol. El catálogo del deporte rey incluye competiciones de más de 60 países y más de 100 mercados diferentes, mientras que encontrarás otras vías para ganar dinero como el tenis, el ciclismo, el tenis o el fútbol americano.

Si hablamos de cuotas, podemos destacar las presentes en las apuestas con hándicap y hándicap asiático, dos mercados muy demandados en numerosos deportes, mientras que el sistema de apuestas en vivo te permite ver partidos mientras aprovechas las estadísticas actualizadas minuto a minuto.

¿Por qué apostar en Codere?



Las promociones de Codere son uno de sus puntos fuertes, con numerosas maneras de obtener bonificaciones y cuotas mejoradas, todas ellas integradas en la sección de promociones de la web.

Si eres de los que busca salir de la rutina a través de diferentes vías para apostar, en Codere tienes una selección enorme de apuestas especiales, con las que podrás disfrutar al máximo de los mejores eventos de boxeo o, cómo no, de la Super Bowl, uno de los eventos más importantes del mundo del deporte.

¿Por qué apostar en Rivalo?



La casa de apuestas alemana Rivalo ha tardado poco en convertirse en una de las mejores casas de apuestas en Colombia. Al igual que todas las revisadas, está avalada por Coljuegos, lo que implica un grado de seguridad muy elevado para los datos personales y bancarios de sus usuarios.Rivalo cuenta con un abanico de opciones extensísimo para apostar en las principales competiciones de fútbol, además de ofrecer muchas cuotas y mercados para los principales torneos de tenis y para la NBA.

¿Por qué apostar en Betsson?



En Betsson encontrarás una gran selección de deportes y competiciones en las que apostar, con especial énfasis en el fútbol, con miles de cuotas en las que puedes invertir a diario.

El cash out de Betsson es otro de sus puntos a favor, una opción con la que podrás cerrar las apuestas antes de que termine el partido en el que has realizado tu pronóstico. Gracias al cash out reducirás el riesgo de perder una apuesta en caso de que el encuentro no marche como esperabas, aunque deberás revisar siempre que esta opción esté disponible.

¿Cómo seleccionamos las mejores casas de apuestas en Colombia?



La tarea de elegir las casas de apuestas más destacadas que operan en Colombia exige la revisión y el estudio de cada una de ellas, ya que será la única vía para encontrar esos elementos que las hacen especiales.

Bonos y promociones

Encontrar bonos de bienvenida y promociones de calidad es uno de esos aspectos que te pueden llevar a registrarte en una casa de apuestas u otra. Además de los incentivos que puedes obtener, también es muy importante conocer el modo en el que retirarás las ganancias.

Cuotas elevadas



Si una casa de apuestas cuenta con cuotas elevadas, es evidente que los apostantes acudirán a ella. La diferencia entre ellas no es demasiado amplia, ya que se colocan en base a estadísticas, pero sí podrás encontrar valoraciones levemente superiores que, a la larga, te permitirán amasar ganancias superiores respecto a casas de apuestas que son más tímidas con las cuotas otorgadas a cada mercado.

Variedad de tipos de apuestas



Otro de los detalles que marcan la diferencia son los tipos de apuestas disponibles. Cada deporte cuenta con reglas diferentes que implica la presencia de mercados únicos, así como otros tipos de apuestas generalizadas como las apuestas al ganador o las apuestas con hándicap. Cuantos más mercados haya disponibles, mayores serán las posibilidades de apostar y, por ende, de ganar dinero.

Apuestas en directo



Las apuestas en directo se han convertido en uno de los grandes focos de atención de las apuestas deportivas. Las mejores casas de apuestas en Colombia cuentan con diferentes servicios de apuestas en vivo, y destacan aquellos que ofrecen estadísticas actualizadas en tiempo real y, sobre todo, las que permiten seguir el partido a través de streaming, dos opciones que aumentarán considerablemente tus opciones de acierto.

Cómo apostar en línea en Colombia



Para saber cómo apostar en las mejores casas de apuestas en Colombia, debes tener en mente dos conceptos: su funcionamiento y la manera de registrarte en ellas.

En primer lugar, debes ser consciente de que las casas de apuestas ganan dinero cuando fallas tus pronósticos, de modo que propondrán retos a través de sus cuotas.

Si tienes esto en cuenta, podrás proceder al registro en la casa de apuestas escogida. Hay diferentes aspectos que valorar para escoger tu favorita, pero a nivel de usuario también debes estar atento a los métodos de pago disponibles y a la manera en la que recogerás tus ingresos.

¿Son legales las apuestas deportivas en Colombia?



Sí, las apuestas deportivas son legales en Colombia. Para que una casa de apuestas sea considerada legal, tendrá que superar los filtros aplicados por Coljuegos, organismo dedicado a regular este sector en terreno colombiano.

¿Qué bono de bienvenida elijo para apostar en Colombia?



Las mejores casas de apuestas en Colombia ofrecen grandes bonos de bienvenida, pero si tenemos que quedarnos con uno, elegimos el de Codere. Gracias a él, obtendrás el 100% hasta $100.000 COP de tu primer ingreso, siempre y cuando realices un depósito inicial de al menos $20.000 COP.

Para recibir este bono tendrás que apostar el total de tu primer ingreso a una cuota de al menos 1.50, de modo que se presenta como un bono muy accesible, ya que encontrarás cuotas por ese valor para opciones con grandes probabilidades de acierto.

¿Qué casa de apuestas ofrece el mayor número de deportes?



Si nos ceñimos a la oferta de deportes, Rushbet es una casa de apuestas que deberías considerar, ya que cuenta en su catálogo con más de 30 disciplinas. Podrás apostar en deportes tan conocidos como el fútbol, el baloncesto, el ciclismo o el tenis, pero si eres seguidor de otros como los bolos, el ajedrez, el remo o el tenis de mesa, también tendrás la ocasión de realizar pronósticos.

¿Qué operador cuenta con la mejor app móvil?



La app de Codere está perfectamente adaptada a teléfonos inteligentes y tablets, de modo que podrás utilizarla prácticamente en cualquier dispositivo estés donde estés. Disfrutarás de una fluidez muy superior a la de la versión de navegador, con una interfaz sencilla e intuitiva que te llevará a toda la oferta de cuotas y promociones que puedes encontrar en tu PC.

¿Qué casa de apuestas tiene las mejores cuotas para apuestas deportivas en Colombia?



La antigüedad y experiencia en el sector de Betsson hace que sea una de las mejores casas de apuestas en Colombia, y esto implica una oferta de cuotas de calidad. En este operador tendrás la oportunidad de encontrar valoraciones levemente superiores a la competencia, de modo que lograrás ir ampliando tu bankroll a una velocidad más elevada.

Mejores casas de apuestas con streaming en directo



La opción de visualizar partidos en streaming te permite disfrutar de las apuestas en vivo a otro nivel. Si quieres aprovechar esta característica, te recomendamos que eches un vistazo a Yajuego, ya que cuenta con un motor de apuestas en directo muy potente con el que puedes pasar el tiempo que desees visualizando tus deportes favoritos mientras generas ganancias.

¿Qué destaca en las mejores casas de apuestas en Colombia?



Las mejores casas de apuestas en Colombia destacan sobre el resto por la presencia de diversas funciones que marcan la diferencia. La primera de ellas llega incluso antes del registro, ya que es necesario contar con bonos de bienvenida potentes que llamen la atención de los nuevos apostantes.

El número de competiciones deportivas disponibles también es muy relevante, así como la calidad de las cuotas y los mercados que presentan, sin olvidar la posibilidad de descargar las apps para móviles, con las que gozarás de una experiencia más fluida e intuitiva desde tu teléfono o tablet.

¿Qué deportes son más populares en las apuestas en Colombia?



Los aficionados al deporte en Colombia tienen varias disciplinas que se presentan como referencias, de ahí que su presencia en las casas de apuestas esté muy marcada.

Estos son los deportes más populares en Colombia y para los que encontrarás numerosas cuotas y mercados.

Fútbol

Sin lugar a discusión, el fútbol es el deporte más seguido en Colombia. La Liga BetPlay ocupa un lugar importante en las casas de apuestas, así como otras competiciones de máximo seguimiento como la Premier League, la Copa Libertadores o, cómo no, la Copa del Mundo, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

Ciclismo

El ciclismo ha dado muchas alegrías al pueblo colombiano, de ahí que sea otra de las preferencias en las apuestas deportivas. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España ofrecen cuotas prácticamente en cualquier momento del año, así como las grandes Clásicas en las que toman parte numerosos ciclistas procedentes de Colombia.

Motor

Los deportes de motor también poseen un gran número de aficionados en Colombia, más aún después de la irrupción de David Alonso como una de las grandes promesas del motociclismo. No debemos olvidar que, a pesar de su veteranía, Juan Pablo Montoya también sigue su carrera en las principales competiciones de automovilismo, por lo que no sorprende que sea sencillo encontrar cuotas para el mundo de las dos y las cuatro ruedas.

Cómo realizar apuestas en Colombia paso a paso



Si estás preparado para comenzar tu aventura en las mejores casas de apuestas en Colombia, tendrás que seguir unos pasos muy sencillos:

Regístrate en la casa de apuestas que más haya llamado tu atención.

Realiza el primer depósito con tu método de pago favorito. No olvides canjear el bono de bienvenida y revisar los términos y condiciones para saber cómo aprovecharlo.

Analiza los diferentes mercados de apuestas disponibles. Las principales casas de apuestas de Colombia ofrecen numerosas modalidades deportivas, ligas y eventos en los que realizar pronósticos.

Cuando hayas escogido la cuota sobre la que deseas apostar, pincha sobre ella para añadirla al boleto y comenzar a apostar.

Espera el resultado de tu apuesta para saber si tu pronóstico ha sido acertado. ¡Mucha suerte!

Preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas en Colombia



¿Cómo me registro en una casa de apuestas en línea?



El proceso de registro en una casa de apuestas es muy sencillo. Accede al botón situado habitualmente en la esquina superior derecha, rellena los campos solicitados con tus datos personales, realiza tu primer depósito y canjea el bono de bienvenida antes de apostar.

¿Se pueden establecer límites de apuesta?



Sí, muchas de las casas de apuestas que operan en Colombia permiten colocar límites de apuesta, además de las que suelen traer ellas de manera predeterminada. Además, dependiendo del número de pronósticos que propongan, incluso conseguirás retirar esos límites.

¿Es legal apostar en línea en Colombia?



Sí. Las apuestas en línea son legales en Colombia. De hecho, existe un organismo regulador, Colbet, que se ocupa de examinar y otorgar validez a las casas de apuestas que pretenden operar en terreno colombiano, ya que son las que cumplen con toda la normativa vigente.

¿Es seguro ingresar y retirar dinero en una casa de apuestas deportivas?



Las mejores casas de apuestas en Colombia cumplen a rajatabla con todos los requisitos en cuanto a seguridad, lo que implica que tus datos personales y bancarios siempre estarán a buen recaudo y no llegarán a manos de terceros.

¿Qué métodos de pago aceptan las mejores casas de apuestas en Colombia?



Existen diferentes métodos de pago que puedes utilizar en las casas de apuestas. Por un lado, tienes las tradicionales tarjetas de crédito/débito y las transferencias bancarias, mientras que también puedes utilizar sistemas más modernos como los monederos electrónicos.

¿Se pueden realizar apuestas en pesos colombianos?



Por supuesto. Las mejores casas de apuestas en Colombia permiten utilizar la moneda nacional para realizar pronósticos. Es posible que algunas casas de apuestas también permitan operar en dólares, pero lo habitual es que puedas ingresar y retirar en pesos colombianos.

¿Se pueden realizar apuestas en dólares en las mejores casas de apuestas en Colombia?



Como decimos, hay casas de apuestas en Colombia que aceptan operar en dólares. Para cerciorarse de poder operar con esta moneda, te recomendamos que revises los términos y condiciones de las casas de apuestas en las que estés interesado.

¿Existen bonos de bienvenida y promociones en las casas de apuestas en Colombia?



Sí, las mejores casas de apuestas en Colombia ofrecen bonos de bienvenida con los que puedes obtener bonificaciones desde tu primera apuesta. También puedes conseguir extras a través de las promociones para usuarios registrados.

¿Qué casa de apuestas de Colombia es la mejor?



Es difícil escoger una sola casa de apuestas para catalogarla como la mejor de las que operan en Colombia. Muchas de ellas tienen aspectos de los que carecen otras, pero sí podemos recomendar algunas como Codere, Betsson o Rivalo.