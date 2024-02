Apuestas Champions League | Los mejores pronósticos de la Champions

La máxima competición de clubes de fútbol de Europa es, probablemente, el torneo futbolístico más importante tras la Copa del Mundo y la Eurocopa. Tal vez la Copa Libertadores le pise los talones, pero es cierto que actualmente no está al mismo nivel. Por su importancia, hoy nos centraremos en cómo hacer apuestas Champions League.

Cómo apostar en los partidos de la Champions League



El procedimiento para hacer apuestas Champions League es igual que el que se exige para hacer apuestas online a otros deportes. Por tanto, hacer tus pronósticos Liga de Campeones te va a resultar muy fácil, pues no se necesitan grandes conocimientos. Otra cosa es ganar con apuestas Champions League. Ese es un objetivo más complicado.

A continuación, explicamos cómo apostar en la Liga de Campeones:

El primer paso es completar el registro en una de las mejores casas de apuestas colombianas online. Encontrarás buenas opciones en nuestro portal.

A continuación, debes buscar la opción Champions League a través de los menús. Muchas veces, al ser un torneo popular, esta se recoge en el apartado de eventos populares o destacados (al inicio del menú lateral izquierdo o en el centro de la pantalla).

Cuando cargues los partidos disponibles, puedes hacer pronósticos Champions League al mercado de RESULTADO FINAL (1X2). Si quieres explorar el resto de mercados, debes pulsar sobre el evento. Las predicciones Champions League se cuentan por cientos, ¡así que tendrás mucho donde elegir!

Cuando pulses sobre una cuota, se activará el boleto de apuestas. Ahora es momento de indicar el montante que quieres arriesgar. Si quieres hacer una apuesta combinada, puedes añadir más cuotas al boleto (para que sean del mismo evento, debes hacerlo a través de la herramienta CREAR APUESTA).

Una vez tengas tus pronósticos Liga de Campeones hechos, acepta tu apuesta ¡y que tengas suerte!

Las mejores casas de apuestas online colombianas ofrecen un apartado que generalmente se llama MIS APUESTAS. Desde la sección MIS APUESTAS, puedes gestionar tus pronósticos y, en algunos casos, cerrar tu apuesta sin necesidad de esperar a que se determine de forma natural. Así, podrás asegurar ganancias o reducir pérdidas.

Mejores apuestas Champions League

Recomendaciones de nuestros expertos para tus pronósticos en la Champions League



Una vez estés registrado en una de las mejores casas de apuestas deportivas colombianas, ponte manos a la obra con tus apuestas Champions League. Recuerda que la mayoría de plataformas ofrecen bonos de bienvenida para nuevos clientes que te pueden servir como magnífico punto de partida. Además, hay otros tips útiles para empezar a apostar en fútbol:

Estudia, estudia y estudia



Salvo que apuestes muy de vez en cuando por pura diversión, si quieres ganar algo de dinero extra (apostando siempre con responsabilidad), la clave es el estudio. Primeramente, las estadísticas dejan claras las tendencias de la competición y los equipos, permitiendo hacer apuestas Champions League con valor desde la misma Fase de Grupos.

Obviamente, el análisis tendrá que centrarse en los mercados de predicciones Champions League en los que te especialices. Por ejemplo, si vas a apostar al OVER/UNDER de tarjetas, deberás hacer un repaso del estilo de juego de cada equipo, observar el promedio de faltas, qué se juega cada plantel en el partido y, además, el tipo de árbitro que dirige.

El momento de la competición también es importante y trasciende a la estadística. Observa cómo en ediciones pasadas equipos como Nápoles o Arsenal rinden a un nivel estratosférico en la Fase de Grupos, pero, posteriormente, se caen. Porque la competición dura mucho y las plantillas de estos equipos no son las del Real Madrid o el Bayern Múnich.

Si vas a hacer apuestas Champions League en vivo, ¡ve el juego!



No hay nada peor que hacer apuestas Champions League a ciegas. Por ello, si vas a hacer apuestas a un Real Madrid vs Manchester City de ¼ de final de la Liga de Campeones, mejor ve el partido. No solo si vas a hacer apuestas en vivo Copa de Europa, sino incluso para poder hacer un seguimiento de tu apuesta anticipada y cerrarla si se da el caso.

Además, las estadísticas en vivo suelen ser muy frías, por lo que acompañarlas con imágenes en directo da pistas extra muy útiles. Lamentablemente, las mejores casas de apuestas deportivas online colombianas no tienen los derechos de la Champions League. Sin embargo, siempre puedes verla a través de opciones como Star Plus o ESPN.

Aprende a utilizar la herramienta CASH OUT o CERRAR APUESTA



Debes acercarte a esta función con relativa precaución, ya que si la casa de apuestas la ofrece es porque le resulta rentable. No olvides que son un negocio y hace lo posible para sacar el máximo beneficio con su oferta. Pero si mantienes la cabeza fría, puedes inclinar la balanza a tu favor. El CASH OUT es, sobre todo, útil a la hora de asegurar ganancias.

Por ejemplo:

Imagina que has apostado a que un no favorito gana. Una cuota 2.75 a 1 entre un Arsenal vs Manchester City. El Arsenal se adelanta y llega ganando 1-0 al minuto 80 de partido. Sin embargo, ves cómo el Manchester City tiene completamente dominados a los gunners. En el minuto 80, se te pagará, probablemente, el 75 % de los beneficios. ¿Para qué seguir arriesgando? Cierras tu apuesta renunciando a ese 25 % extra y, tras ello, los de Guardiola empatan en el minuto 92. Ha sido una buena decisión, ¿verdad?

En escenarios que busquen reducir pérdidas, sí que creemos que muchas veces es mejor esperar. Ten en cuenta que en deporte todo cambia en cuestión de segundos, por lo que, en ocasiones, es mejor esperar, ya que recuperar el 5 % de lo arriesgado no suele compensar. Y es que si ves deporte con frecuencia, sabrás de muchísimas remontadas imposibles.

Guía Apuestas Champions League

Cómo apostar al ganador de la Champions League: Apuestas a campeón final



Algunas de las cuotas Champions League más altas las encontrarás en el mercado de apuestas campeón final del torneo. Sin embargo, apostar de inicio a quién ganará la Copa de Europa es muy arriesgado. Ten en cuenta que la competición empieza a finales de septiembre y acostumbra a terminar a finales de mayo o principios de junio. Muchos meses.

Durante todo este tiempo, los estados de forma de los equipos varían. Además, pueden producirse lesiones importantes que trastoquen los planes del club (basta con recordar la grave lesión de Gavi ante Georgia que dejará al F.C. Barcelona sin el centrocampista toda la temporada 2023-2024). Por ello, aquí van algunos tips para apostar a campeón final:

Creemos que el mejor momento para apuestas Champions League es cuando empiezan las eliminatorias. Mejor que los octavos de final, la opción más rentable es la de esperar a ¼ de final. Acá todavía hay buenas cuotas Liga de Campeones. Recuerda que si no quieres hacer apuestas Champions League a campeón final, puedes, por ejemplo, predecir los finalistas o hacer apuestas al mercado SE CLASIFICA en cada cruce.

En los ¼ de final es cuando se sabe no solo el estado de forma real de los equipos para el tramo final de temporada, sino también cuáles serán las posibles semifinales. De esta forma, es más fácil analizar posibles cruces que puedan dejar a un favorito fuera y ayudar en nuestros pronósticos Liga de Campeones. Y las cuotas seguirán siendo altas.

Cómo apostar al máximo goleador de la Champions League



No todas las casas de apuestas que permiten hacer apuestas Champions League recogen este mercado. De ser así, explora la competición. En Bwin, tienes que ir al apartado Champions League y buscar la pestaña A LARGO PLAZO. Bwin Colombia sí recoge este mercado, con Haaland como máximo favorito al momento de redactar este contenido.

Ahora que Cristiano Ronaldo y Messi no están presentes, se supone que Haaland y Mbappé son los máximos favoritos al trofeo de máximo goleador de la Copa de Europa. Eso sí, este año 2023-2024, se ha colado Harry Kane como el segundo favorito. Porque uno de los aspectos que más importa para apuestas máximo goleador es el del equipo:

El francés Kylan Mbappé es, probablemente, el mejor goleador de Europa o, si no, el segundo mejor. Sin embargo, no se espera que el PSG llegue más lejos que el Bayern de Múnich (equipo en el que milita Harry Kane). Esto le resta opciones de ser quien acabe con más goles. Por ejemplo, si Kylyan Mbappé jugara en el Real Madrid, su cuota no sería 8 a 1 como lo es a fecha de noviembre de 2023. Siendo así, se esperaría que el Real Madrid estuviese en las rondas finales, lo que situaría al artillero francés como segundo o primer favorito.

5 consejos para realizar tus pronósticos durante la Champions League



Estos tips de apuestas fútbol para la Copa de Europa puedes aplicarlos a la mayoría de torneos del deporte rey. No garantizan ganar en apuestas Champions League, pero te ayudarán enormemente a ello siempre y cuando te mantengas firme con tu estrategia. Toma buena nota de los 5 consejos para ganar apostando a la Champions League masculina:

Conoce los equipos y los jugadores: No se trata solo de aprenderse los planteles, sino de estudiar cómo juega cada equipo. Observa los partidos de liga de los equipos por los que vas a apostar en la Liga de Campeones. Analiza sus puntos fuertes y débiles. Pondera los estados de forma y rachas de los jugadores. Entiende el contexto del juego: Por ejemplo, en la Fase de Grupos, hay partidos que pueden resultar intrascendentes (últimas jornadas). Incluso pueden ser importantes para un equipo (luchar por la 3ª plaza que da acceso a la Europa League) e irrelevantes para el otro. En estos casos, es mejor no apostar. Gestiona tu bank y diviértete: Es importante saber gestionar el capital para apuestas. Nunca inviertas más del 10 % en un solo pronóstico (o 10 unidades si divides tu capital en 100 unidades). Además, el objetivo de las apuestas Champions League es divertirse. Si no lo haces, tendrás un problema tarde o temprano. Estudia bien las eliminatorias: Es importante saber cómo llegan los equipos, pero también quién jugará la vuelta en casa. Ahora ya no hay valor doble de goles fuera de casa en caso de empate, pero jugar la vuelta en casa hace que el equipo visitante en el primer partido no arriesgue tanto. Atento a estos detalles. Limita las apuestas combinadas: Las apuestas combinadas ofrecen unas cuotas muy suculentas. Son mucho más altas que cuando haces predicciones Champions League de una en una. Sin embargo, para ganar, tienes que acertar todas las apuestas de la combinada. Por ello, limítalas a 3 o 4 selecciones como mucho.

Las cuotas de las casas de apuestas para la Champions League 2023-2024



Para sacar rendimiento a tus apuestas Champions League en las mejores casas de apuestas colombianas, debes buscar cuotas con valor. ¿Y esto cómo se hace? Pues bien, para empezar, entiende que las cuotas no solo indican potenciales beneficios, sino el % de probabilidad que la plataforma otorga al pronóstico. Veamos cómo se calculan las cuotas:

Tenemos un Manchester United vs F.C. Barcelona en el que la victoria de los culés se paga 2.25 a 1. Para calcular el porcentaje, simplemente divide 1 entre 2.25. El resultado de esta operación es 0.44. Ahora toca determinar el porcentaje. Para ello, solo tienes que multiplicar 0.44 por 100. Dando un 44 %.

¿Y cómo saber si estás ante cuotas Champions League con valor? Pues bien, si tu análisis cree que las probabilidades de que gane el Barça son superiores al 44 % (por ejemplo, un 55 %), ¡entonces es una apuesta rentable a largo plazo! No significa que vayas a acertarla, pero si tu análisis es certero, con buena gestión de bank, terminarás ganando a largo plazo.

Champions League: Las mejores cuotas para apostar



Obviamente, muchas apuestas Champions League dependen de la jornada en la que se disputan, estando las cuotas únicamente disponibles una o dos semanas antes del partido (y sujetas a cambios). Para encontrar las mejores cuotas para apostar a la Champions League, nuestro consejo es que estés registrado en el mayor número de bookies posible.

De este modo, podrás hacer apuestas Champions League a una cuota superior. Pero para hacer buenas apuestas Champions League, recuerda buscar cuotas con valor. Es decir, cuotas apuestas Champions League que tengan una probabilidad de ocurrir inferior a la que le dan tus análisis. En estos casos, son cuotas Champions League con valor, ¡aprovecha!