Megapuesta retiros: Cómo retirar dinero y métodos de pago disponibles

Si tienes la suerte de ganar unos pesos apostando, es normal que quieras saber cómo retirar en Megapuesta. Son varios los métodos disponibles respecto a cómo hacer un retiro. Por tanto, a continuación cubrimos todo sobre el proceso Megapuesta retirar: métodos disponibles, cantidad mínima y máxima… ¡Aprende cómo retirar en Megapuesta Colombia!

Cómo retirar en Megapuesta paso a paso



Has hecho una apuesta y has ganado. De pronto te dices: no voy a arriesgar esos beneficios, los quiero a mi disposición. Y es cuando tienes que abordar el tema de cómo retirar en Megapuesta. Si todavía no sabes cómo completar el Megapuesta retirar, no te preocupes. A continuación, te ofrecemos una guía paso a paso Megapuesta retirar:

Cómo completar el proceso Megapuesta retirar



Ingresa en la página de Megapuesta Colombia e inicia sesión.

Desde tu cuenta, pulsa sobre el icono de usuario situado en la parte superior derecha.

Ahora, deberás hacer clic en la primera opción del menú desplegable: RETIRO .

Aparecerán los métodos de Megapuesta retirar disponibles: Megared, Transferimos y Efecty .

Una vez elegido el método Megapuesta retirar, indica la cantidad que deseas retirar. Por ejemplo: $20.000 COP.

Completa el retiro pulsando sobre el botón Megapuesta RETIRAR. Tras ello, deberás recibir un correo electrónico con la información necesaria para recoger tu dinero junto a tu cédula de ciudadanía.

Cómo retirar por Megapuesta móvil



Es posible que quieras completar el proceso de cómo retirar en Megapuesta a través de dispositivos móviles. Pues bien, los pasos que deberás seguir son exactamente los mismos. Como información adicional, aprovechamos para indicar acá que debes verificar tu cuenta para poder en Megapuesta retirar. Ten en cuenta que pueden exigirse dos verificaciones:

Verificación simple de teléfono y correo electrónico. Ingresa en el sitio web Megapuesta Colombia y pulsa sobre el botón VERIFICACIÓN con letras blancas sobre fondo rojo. Sigue los pasos que se te indiquen. Si al intentar en Megapuesta retirar el operador considera que debes presentar documentos adicionales, estos deberán ser remitidos para poder registrar correctamente la solicitud de retiro en la plataforma.

Paso a paso Megapuesta retiros Foto: IMAGO / Pond5 Images

Métodos de retiro disponibles en Megapuesta Colombia



A la hora de retirar beneficios en el operador, Megapuesta retirar se basa en tres métodos de pago. Es verdad que para muchos son escasos. Además, salvo la transferencia bancaria, los otros métodos de pago exigen ir a un punto físico presentando información pertinente, como convenio, PIN y cédula de ciudadanía. Dispones de estas opciones:

Método de retiro Retirada mín. / máx. Comisión / Tiempo de procesamiento Efecty Desde $10.000 COP a $1.500.000 COP No mayor a 72 horas Transferencia Bancaria Desde $250.000 COP No mayor a 72 horas Megared Desde $5.000 COP a $1.000.000 COP No mayor a 72 horas

El mejor método para retirar en Megapuesta Colombia



En realidad, no hay ninguna alternativa que sea mejor que otra. Todo dependerá de tus circunstancias. Si el montante que deseas retirar es poco, la mejor opción es Megared. En cuestión de comodidad, escoge cómo retirar en Megapuesta la transferencia bancaria ($250.000 COP mínimo). Eso sí, está puede demorarse algo más del límite de 72 horas.

Por tanto, estudia primero cómo hacer un retiro en el operador en función de tu situación y tus preferencias. Cómo hacer un retiro en la plataforma es bien sencillo, pero, por ejemplo, debes prestar atención al montante de retirada mínimo. Asimismo, en caso de duda respecto a Megapuesta retirar, ¡ponte en contacto con su completo servicio de soporte!

Preguntas frecuentes sobre Megapuesta retirar



Cómo has visto, retirar en la plataforma es algo sencillo. Sin embargo, siempre pueden surgir dudas sobre Megapuesta retirar. Por ejemplo: ¿Megapuesta cobra comisión? Además: ¿Qué es Megapuesta CASH OUT? A continuación respondemos rápidamente a las dudas más habituales sobre Megapuesta retirar y ofrecemos información de contacto.

¿Qué comisiones cobra Megapuesta al retirar saldo?



Por norma general, Megapuesta Colombia no cobra ningún tipo de comisión al abordar el proceso Megapuesta retirar. Eso sí, en los retiros superiores a $2.036.000 COP se genera una retención por temas legales. Nuestra recomendación es que, en caso de que dispongas de dicha cantidad en la plataforma, hagas varias retiradas pequeñas.

¿Cuánto tarda en completarse el CASH OUT en Megapuesta?



Salvo que la cuota del evento en vivo esté cambiando o se cierren los mercados por, por ejemplo, un ataque peligroso en fútbol, el cierre de una apuesta a través de la herramienta CASH OUT no debería llevar más de unos segundos. En caso de que el evento todavía no haya empezado, el cierre de la apuesta con CASH OUT se completa casi al instante.

¿Cuánto es el monto mínimo de retiro en Megapuesta Colombia?



Dependiendo de la vía que elijas para en Megapuesta retirar, el monto mínimo varía:

Efecty: Desde $10.000 COP Transferencia Bancaria: Desde $250.000 COP Megared: Desde $5.000 COP

Reseña Megapuesta retiros Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Cuánto tiempo se tarda en recibir el dinero de la transferencia?



Por lo general, no debería demorarse más de 72 horas. De hecho, a través de Efecty o Megared, el dinero suele estar en unas 5 horas. El operador remite al usuario que ha decidido en Megapuesta retirar un correo electrónico con toda la información necesaria para poder completar el retiro. Recuerda que deberás dirigirte a un punto de pago activo.

¿Puedo cancelar un retiro?



Si la solicitud de retirada no se ha procesado, podrás cancelarla sin problemas. Para ello, solo tienes que proceder del siguiente modo:

Pulsa sobre el icono de usuario en la parte superior derecha.

Haz clic en la opción TRANSACCIONES.

Ahora, pulsa sobre la opción RETIRO.

Si la solicitud de retirada puede cancelarse, verás un botón de CANCELAR.

Pulsa sobre el botón de CANCELAR. El montante se abonará nuevamente en tu saldo de tu cuenta de usuario.

Asimismo, es posible que se te ofrezca la cancelación de la solicitud de retirada cuando pulses sobre ingresar. De ese modo, podrás disponer de ese montante de forma inmediata sin necesidad de completar un nuevo Megapuesta depósito. Si consideras oportuno mantener la solicitud de retirada y hacer un nuevo depósito, ¡tampoco hay problema!

¿Cuánto es el monto máximo de retiro en Megapuesta?



La respuesta varía en función del método elegido:

Puntos Físicos Efecty: Máximo $1.500.000 COP. Puntos de pago Megared: Máximo $1.000.000 COP. Transferencia bancaria: Si solicitas un retiro de más de $2.030.000 COP por día, dicho retiro estará sujeto a un descuento del 20% por retención de impuestos.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de asistencia al cliente Megapuesta Colombia?



Si tienes cualquier duda respecto a cómo en Megapuesta retirar, puedes ponerte en contacto con el servicio al cliente a través de las siguientes vías:

Vía telefónica: 3218774433. Correo electrónico: soporte@megapuesta.co Redes sociales: Facebook, Instagram o YouTube.

Asimismo, incluye CHAT EN VIVO para solucionar problemas respecto a cómo en Megapuesta retirar o cualquier otro asunto en cuestión de segundos. Recuerda que si te registras hoy mismo tendrás acceso a una 1ª apuesta con seguro hasta $100.000 COP. Juega siempre con responsabilidad y con dinero que te puedas permitir perder.