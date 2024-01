Megapuesta opiniones: Análisis del bono, app móvil, cuotas y otros datos del operador

Cuando se quiere jugar en las mejores casas de apuestas online colombianas, se busca hacerlo en plataformas confiables. ¿Es Megapuesta una de ellas? A continuación, ofrecemos nuestro análisis completo del operador para que conozcas las Megapuesta opiniones respecto a los aspectos más importantes de la plataforma.

Bono de bienvenida Megapuesta en deportes para nuevos clientes



Uno de los grandes reclamos de este operador es su bono de bienvenida para apuestas deportivas. Eso sí, no se trata de un bono de bienvenida sin depósito o por depósito con saldo adicional, sino de un bono que te devuelve lo jugado en tu 1ª apuesta en caso de perder. Se trata de $100.000 COP de reembolso que puedes obtener de forma fácil:

Completa el MegApuesta registro a través de uno de nuestros enlaces directos .

Cuando formes parte de la comunidad de apostantes, ingresa y juega un mínimo de $10.000 COP a cualquier mercado de deportes.

Si pierdes tu primera apuesta, el operador te devolverá lo jugado a modo de freebet.

Términos y condiciones del bono en apuestas deportivas Megapuesta



Cuando se analizan las condiciones de la promoción para nuevos clientes, uno se da cuenta de que las Megapauesta opiniones a este respecto no pueden ser otra cosa que positivas. Y es que los requisitos de apuesta tanto para activar como para liberar el bono para nuevos clientes son bien sencillos. Enumeramos los aspectos clave a continuación:

El bono de bienvenida del operador está destinado a nuevos clientes que todavía no han hecho un primer ingreso. Disponible una vez por usuario, dirección de correo electrónico, IP o dispositivo móvil. La bonificación solo se otorgará en caso de que el jugador pierda su primera apuesta y hasta un máximo de $100.000 COP arriesgados. Para activar el reembolso, la apuesta debe ser de $10.000 COP o más. La apuesta gratuita de bienvenida concedida es válida durante 7 días a partir de su activación y debe apostarse en un boleto con mínimo 6 eventos. Cada evento debe tener una cuota mínima de 1.5 a 1. La freebet debe jugarse a un pronóstico que incluya 3 o más eventos. La cuota mínima de cada uno debe ser de 2 a 1. La apuesta gratuita solo puede jugarse en los mercados de RESULTADO FINAL (1X2). El usuario debe tener en cuenta que la apuesta gratis no forma parte de las ganancias. Es decir, el jugador obtendrá el total del premio menos el valor del bono. La 1ª apuesta debe dejarse determinar de forma natural, anulando el acceso al bono en caso de que se haga uso de la herramienta CASH OUT.

Megapuesta opiniones sobre mercados y disciplinas deportivas para apostar



Continuamos con este contenido Megapuesta opiniones para hablar de la oferta en apuestas deportivas. Es el principal atractivo para los apostantes y tiene toda la lógica del mundo, ya que se trata de un apartado completo y variado. Por supuesto, como es una plataforma colombiana, los eventos Categoría Primera A de fútbol están bien cubiertos.

Pero es que, además, si te entusiasman las apuestas fútbol, disfrutarás en este operador. Porque en él también puedes hacer apuestas a la liga española (LaLiga EA Sports), apuestas Premier League, apuestas Bundesliga, apuestas Champions League, apuestas Copa Libertadores, apuestas Brasileirao o apuestas Copa del Mundo… ¡Hay de todo!

Además, el operador va un paso más allá, ya que trata de ofrecer también infinidad de mercados o eventos deportivos en otras categorías. Hablamos, por ejemplo, de las apuestas básquetbol, donde destacan las apuestas Euroliga y, especialmente, las apuestas NBA. Eso sí, faltan mercados como los de jugador, que son importantes en este deporte.

Por supuesto, las apuestas tenis también ocupan un lugar especial. El operador se granjea muy buenas Megapuesta opiniones en este rubro gracias a sus apuestas Wimbledon, apuestas Roland Garros o apuestas U.S. Open, entre otras. También se puede jugar en eventos menores a través de apuestas Challenger y apuestas ITF. El resto de deportes:

Voleibol; Tenis de mesa; Boxeo; Críquet; Hockey sobre hielo; Balonmano; Dardos; Deportes de motor, como, por ejemplo, Fórmula 1; Béisbol; Golf; Apuestas UFD o apuestas MMA; ¡Entre otras muchas alternativas!

Análisis rápido de las cuotas Megapuesta Colombia en apuestas deportivas



Para saber si un operador es de calidad además de fiable, hay que prestar atención a las cuotas. Es con ellas con las que te puedes asegurar verdaderas ganancias a medio/largo plazo. ¿Y cómo son las Megapuesta opiniones a este respecto? En general, bastante buenas, pero es verdad que un solo operador no puede ofrecer siempre la cuota más alta.

Comparamos el partido del ATP de Metz entre Fabio Fognini y Lorenzo Sonego y, sorprendentemente, arrojó las mismas cuotas que bet365, un operador de corte internacional y fama mundial:

Fognini: 3.75 Sonego: 1.28

Esto indica que, habitualmente, la plataforma se guía por la API del gigante inglés, algo que hacen muchas de las mejores casas de apuestas. Por tanto, las Megapuesta cuotas serán muy altas casi siempre, pero no se puede garantizar que sean siempre las mejores. Por ello, la mejor estrategia para ganar a la larga es la diversificación, usar varias bookies.

Megapuesta opiniones sobre la herramienta de streaming



Lamentablemente, en este sentido, las Megapuesta opiniones son negativas. Y es que el operador no incluye una función TV con streaming para seguir los eventos para apostar en vivo con imágenes. Además, como no ofrece apuestas e-Sports (responsabilidad de Coljuegos), tampoco ofrece ese acceso mínimo a streaming de bookies extranjeras.

Esperamos que a largo plazo mejore en este aspecto, ya que apostar con imágenes en vivo del evento al que se quieren arriesgar algunos pesos es una experiencia única. Poder hacerlo en el propio operador, a pantalla completa y en miles de eventos al año no tiene precio. Por ahora, si quieres hacerlo, deberás buscar las imágenes en vivo en otro sitio web.

No hay aplicación móvil, ¡pero puedes jugar a la versión móvil!



Las Megapuesta opiniones a este respecto son positivas en general pese a que el operador no cuenta con aplicación móvil nativa. Porque, con todo, puedes jugar desde tu celular o tableta a Megapuesta gracias a la versión móvil. Los requisitos son mínimos, por lo que con cualquier dispositivo más o menos moderno podrás jugar a través de Chrome o Safari.

Megapuesta métodos de pago disponibles para jugar en la plataforma



En este sentido, el operador se sitúa en el promedio (faltan alternativas como PayPal o Skrill). En gran medida, no es responsabilidad de la plataforma, sino de la propia Coljuegos, que complica enormemente el ampliar el número de métodos de pago en aquellas casas con licencia. Actualmente, los métodos de pago Megapuesta disponibles son estos:

Vía-Baloto: De $18.000 hasta $1.500.000 COP. Efecty: De $1.000 a $5.000.000 COP. Puntos de Pago Megapuesta (MEGARED): De $1.000 a $5.000.000 COP. Cuenta de ahorros: De $10.000 a $1.000.000 COP mediante el botón PSE de la página de la casa de apuestas. Tarjeta de crédito (VISA o Mastercard): De $20.000 a $15.000.000 COP.

No olvides que para poder completar una retirada has de verificar primero tu identidad. El proceso de verificación es rápido. Podrás completar el primer paso a través del botón rojo VERIFICACIÓN situado en la parte superior de la pantalla principal. En él, se te pedirá que verifiques número de celular e e-mail. Posiblemente también debas remitir documentos.

Megapuesta opiniones sobre el servicio de atención al cliente



En este sentido, sí que rinde a un gran nivel, pues el operador pone a disposición de sus jugadores todo tipo de facilidades para contactar con soporte. Es más, el propio chat en vivo funciona sin necesidad de haber completado previamente el registro. Además de esta herramienta rápida, dispones de otras vías de contacto que enumeramos a continuación:

Vía telefónica: 3218774433. Correo electrónico: soporte@megapuesta.co Redes sociales: Facebook, Instagram o YouTube.

Megapuesta opiniones finales: ¿Estamos ante un operador confiable?



Tras este análisis de la plataforma, está claro que estamos ante un operador fiable y muy completo. Sí, falla en algunos aspectos, pero pronto se olvidan cuando te reciben con dos bonos de bienvenida espectaculares. Eso sí, en deportes, aunque las opiniones son positivas, no nos gusta la cuota a la que hay que apostar la freebet. Los PROS y CONS: