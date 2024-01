Megapuesta depósito: Todo lo que debes saber para ingresar en el operador

Coljuegos ha otorgado licencia a Megapuesta Colombia desde hace tiempo. Con ello, ha logrado situarse entre las mejores casas de apuestas deportivas online colombianas. ¿Pero cuáles son los Megapuesta tipos de depósito? ¿Cómo depositar dinero en Megapuesta? Explicamos el proceso de Megapuesta depósito al detalle.

Introducción sobre Megapuesta depósito



Para apostar normalmente en apuestas deportivas, es esencial hacer un Megapuesta depósito. Además, el Megapuesta depósito permite activar un bono Megapuesta de 1ª apuesta con seguro hasta $100.000 COP. Para ello, debes en Megapuesta depositar dinero ($10.000 COP o más) a través de uno de los métodos disponibles.

Megapuesta en Colombia: ¿Qué es y cómo funciona?



Cuando hablamos de este operador, hablamos de una firma que forma parte del grupo empresarial DistriRed S.A.S. y que cuenta con más de 15 años de experiencia. Por tanto, se trata de una empresa consolidada dentro del sector iGaming. Desde hace unos años, goza de licencia Coljuegos para ofrecer apuestas en línea en un contexto totalmente legal.

En cuanto a cómo funciona Megapuesta, es la clásica plataforma de apuestas deportivas. Una vez completado el Megapuesta registro y tras hacer un Megapuesta depósito, dispones de apuestas deportivas en vivo y anticipadas. Navega por el menú en busca del deporte, competición y evento ¡y juégatela a tu cuota favorita!

¿Qué hay que tener en cuenta antes de depositar en Megapuesta?



El primer paso para poder depositar dinero en Megapuesta Colombia es el de completar el registro. Tras ello, debes completar el ingreso a través de los Megapuesta tipos de depósito disponibles. Tranquilo, estamos hablando de un operador totalmente regulado, por lo que es fiable. Es decir, los métodos propuestos no expondrán tus datos ante posibles terceros.

En caso de que tengas problemas para ingresar dinero en Megapuesta apuestas deportivas, que sepas que dispones de un CHAT EN VIVO espectacular. Es más, este permite resolver dudas sin ni siquiera iniciar sesión o estar registrado. Además, se incluyen otros métodos de contacto para resolver dudas sobre depósitos u otros aspectos:

Vía telefónica: 3218774433. Correo electrónico: soporte@megapuesta.co Redes sociales: Facebook, Instagram o YouTube.

Cómo depositar dinero en Megapuesta Colombia



El proceso para disponer de saldo en el operador es bien sencillo, así que podrás completarlo en minutos. Eso sí, en función de la opción que escojas entre los Megapuesta tipos de depósito disponibles, es posible que tengas que ir a un punto de pago físico para completar la transacción. Con todo, para hacer un Megapuesta depósito solo debes…

Iniciar sesión en tu cuenta Megapuesta Colombia con tu nombre de usuario y credenciales habituales.

Ahora, ve al CAJERO . Si esta opción Megapuesta depositar dinero no está disponible en la parte superior derecha de la pantalla, pulsa sobre el icono de usuario y búscala entre el menú.

En este punto, debes elegir entre los Megapuesta tipos de depósito disponibles . Cuando selecciones el de tu preferencia, indica la cantidad de pesos colombianos que deseas ingresar.

Sigue las instrucciones del método de pago seleccionado. Por ejemplo, si vas a ingresar en la plataforma a través de Efecty, deberás dirigirte al punto de venta físico previamente elegido con el código de referencia y tu cédula de ciudadanía.

Megapuesta depósito paso a paso

¿Qué tipos de depósito puedo hacer en Megapuesta Colombia?



Es verdad que en este sentido se echan en falta algunos métodos de pago adicionales. Por ejemplo, estaría bien que en Megapuesta apuestas deportivas se pudiesen hacer depósitos a través de PayPal u otras opciones modernas. No es el caso. Recuerda, además, que, para en Megapuesta retirar, debes verificar primero tu identidad. Puedes ingresar con:

Vía-Baloto: De $18.000 hasta $1.500.000 COP. Efecty: De $1.000 a $5.000.000 COP. Puntos de Pago Megapuesta (MEGARED): De $1.000 a $5.000.000 COP. Cuenta de ahorros: De $10.000 a $1.000.000 COP mediante el botón PSE de la página de la casa de apuestas. Tarjeta de crédito (VISA o Mastercard): De $20.000 a $15.000.000 COP.

Bonos de bienvenida de los que te puedes aprovechar al momento de depositar en Megapuesta apuestas deportivas



En el momento de redactar este contenido, los usuarios colombianos podían acceder a dos bonos de bienvenida. Uno de ellos es para apuestas deportivas, mientras que el otro es un bono Megapuesta para otras secciones del operador. A continuación, explicamos brevemente el Megapuesta bono de bienvenida para apuestas deportivas junto a sus términos y condiciones:

Seguro hasta $100.000 COP en apuestas deportivas



Los nuevos clientes pueden empezar a jugar sin riesgo gracias a la plataforma. Y es que te devuelven hasta $100.000 COP en apuestas gratuitas en caso de que falles tu primer pronóstico. La parte negativa es que no podrás disfrutarlo en caso de que aciertes tu primera apuesta, ¡aunque significaría que habrías ganado! Para conseguir el bono debes:

Regístrate en la plataforma a través de uno de nuestros enlaces directos.

Para poder activar la bonificación, a través de los Megapuesta tipos de depósito, haz un ingreso de $10.000 COP o más .

Haz una apuesta en Megapuesta apuestas deportivas de $10.000 COP. En caso de que la falles, ¡el operador te la reembolsa!

Términos y condiciones del bono de bienvenida en apuestas deportivas



Las promociones de bienvenida del sector de los juegos de azar en línea presentan una serie de requisitos tanto para su liberación como para su liberación. Los requisitos de activación ya los sabes, ¿pero a qué y cómo tienes que apostar la freebet de hasta $100.000 COP? Resumimos los puntos más importantes del bono deportes a continuación:

Promoción disponible una sola vez por cliente, dirección de correo electrónico, dirección IP y dispositivo móvil. Solo los clientes de nuevo registro en Megapuesta que todavía no hayan hecho una apuesta pueden optar a esta promoción. Únicamente en caso de perder la primera apuesta se podrá optar a la freebet Megapuesta Colombia de hasta un máximo de $100.000 COP. Solo contarán para la promoción las apuestas realizadas por un valor de $10.000 COP o más. La apuesta gratuita de bienvenida concedida es válida durante 7 días a partir de su activación y debe apostarse en un boleto con mínimo 6 eventos. Cada evento debe tener una cuota mínima de 1.5 a 1. La apuesta gratuita solo puede utilizarse en los siguientes mercados: 1X2; es decir, mercado de resultado final. Las apuestas gratis Megapuesta no forman parte de las ganancias. Por tanto, el jugador recibirá la ganancia total menos el valor de la freebet. Ten en cuenta que si utilizas la herramienta CASH OUT o CERRAR APUESTA en tu primera apuesta, no podrás optar al bono de bienvenida.

Reseña Megapuesta depósito

Preguntas frecuentes sobre Megapuesta depósito



Estamos a punto de concluir este contenido sobre Megapuesta depósito, pero es posible que tengas algunas dudas al respecto, ¿no? Ya te hemos proporcionado el contacto con soporte para que resuelvas cualquier problema o duda que te surja, pero, a continuación, respondemos brevemente a las preguntas más habituales. ¡Esperamos poder ayudarte!

¿Es legal apostar en Colombia?



Totalmente. Ten en cuenta que desde hace años, Coljuegos regula y otorga licencias a las empresas del sector iGaming. Por tanto, las mejores casas de apuestas colombianas en línea lo son bajo la atenta mirada de las instituciones del país. ¡No podría haber contexto más seguro para apostar por Internet!

¿Puedo completar el Megapuesta depósito desde su aplicación?



Por supuesto. La aplicación Megapuesta apuestas deportivas no solo permite hacer un Megapuesta depósito, sino también completar el Megapuesta retirar y activar cualquier otra de las funciones de la plataforma. En caso de que no esté disponible una aplicación nativa, no olvides que podrás jugar sin problema desde la versión móvil de la plataforma.

¿Cuánto se demora mi depósito en verse reflejado?



Si utilizas para completar el Megapuesta depósito métodos que exijan ir a un punto de venta físico, tardarán lo que tardes en acercarte a dicho punto y completar el pago. En caso de transferencia bancaria, puede llegar a demorarse un par de días. Si decides hacer el ingreso mediante el uso de tarjeta de crédito/débito, este debería reflejarse de inmediato.

¿Cuál es el límite de depósito que se puede hacer en Megapuesta?



Los límites mínimos y máximos a la hora de en Megapuesta depositar dinero dependen del método de pago elegido: