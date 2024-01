Megapuesta cómo funciona: Cómo apostar en el operador

Jugar en las mejores casas de apuestas colombianas está muy bien, pero no hay que empezar la casa por el tejado. Por ello, es buena idea abordar el funcionamiento de cada plataforma. ¿Y cómo funciona Megapuesta? En este contenido, te explicamos cómo funcionan las apuestas deportivas en Megapuesta y otros aspectos de interés.

Cómo hacer una apuesta en Megapuesta Colombia



Por supuesto, para poder aprender a apostar online en Megapuesta, lo primero es abrir una cuenta en el operador. Completar el registro Megapuesta es bien sencillo. Entras en el sitio web desde uno de nuestros enlaces directos. Posteriormente, solo tendrás que pulsar en la opción de registro situada en la parte superior derecha de la pantalla. ¡Así de fácil es!

Recuerda que en deportes te espera un seguro en tu 1ª apuesta del 100 % de lo arriesgado hasta $100.000 COP.

Una vez dispongas de saldo en tu cuenta, así es cómo funcionan las apuestas deportivas en Megapuesta:

Cómo apostar online en Megapuesta en apuestas sencillas



Este tipo de apuestas no solo se conocen como apuestas sencillas, sino también como apuestas simples. Básicamente para entender cómo funciona Megapuesta en apuestas sencillas, solo hay que asumir que se trata de apuestas a un pronóstico. Así se hacen:

Primero, debes iniciar sesión en tu cuenta de Megapuesta y, lógicamente, disponer de saldo, ya que, si no, no podrás apostar online en Megapuesta.

Una vez iniciada sesión, la clave respecto a cómo apostar en Megapuesta a un solo pronóstico reside en la búsqueda de un deporte, competición y evento de tu gusto.

Para encontrar a qué quieres apostar, navega por los menús laterales o centrales. Cuando encuentres un evento de tu gusto, pulsa sobre él para acceder a mercados adicionales.

Ahora, para apostar online en Megapuesta, solo tienes que pulsar sobre una cuota . Cargará un boleto de apuestas. En él, debes indicar la cantidad que deseas jugarte.

Cuando hayas colocado la apuesta, esta se activará en apenas un par de segundos. Podrás hacer un seguimiento desde tu cuenta de usuario para, si así lo deseas, cerrar tu apuesta antes de que se determine de forma natural.

Cómo funciona Megapuesta en apuestas múltiples



En este caso, también podemos referirnos a ellas como apuestas combinadas o apuestas parlay. La clave respecto a cómo funciona Megapuesta en apuestas combinadas es la del número de pronósticos. Una apuesta múltiple incluye 2 o más pronósticos:

Tras haber incluido la primera cuota y que el boleto de apuestas cargue, para hacer una apuesta múltiple tendrás que buscar más cuotas. A medida que pulses en otras cuotas, estas se añadirán al boleto de apuestas, permitiéndote crear una apuesta en Megapuesta múltiple. Recuerda que no puedes combinar cuotas contradictorias o pronósticos de un mismo evento. Esto último solo puede hacerse con la herramienta crear una apuesta en Megapuesta. Solo te falta completar el último paso para apostar online en Megapuesta en apuestas combinadas: indica el montante que te quieres jugar y coloca tu apuesta. No olvides cómo funciona Megapuesta en cuanto a combinadas: si no aciertas todos los pronósticos, fallarás tu apuesta y, por ende, perderás el dinero.

Cómo funciona Megapuesta Colombia



A la hora de hablar de cómo funciona Megapuesta Colombia, debemos empezar señalando que si puedes apostar online en Megapuesta es gracias a la licencia Coljuegos. Por tanto, esto significa que apostar online en Megapuesta es totalmente seguro y confiable. Además, hablamos de una empresa con más de 15 años de experiencia, un dato muy positivo.

Este operador, que está amparado por DistriRed S.A.S. no ofrece actualmente una Megapuesta aplicación móvil. Esto no significa que no sea posible el proceso de cómo apostar en Megapuesta en dispositivos móviles. Gracias a la versión móvil de la plataforma, puedes hacer apuestas deportivas y apostar en juegos de casino desde cualquier lugar.

¿A qué puedo apostar en Megapuesta Colombia?



Ahora que ya conoces un poco mejor cómo funciona Megapuesta como empresa, el siguiente paso es abordar el tema de cómo funciona Megapuesta a la hora de jugar. Bien, de primeras, tendrás acceso a los mejores eventos a través del apartado DESTACADOS que inicia el menú lateral. Así, podrás apostar rápido a la NBA, entre otras competiciones.

En cuanto al número de opciones, estas se cuentan por más de 25 alternativas con cientos de mercados en cada evento. Eso sí, como el resto de mejores casas de apuestas Coljuegos, a la hora de ahondar en cómo funciona Megapuesta verás que no incluye apuestas e-Sports. Con todo, podrás apostar online en Megapuesta a lo siguiente:

Fútbol. Balonmano. Tenis. Básquetbol. Hockey sobre hielo. Voleibol. Tenis de mesa. Boxeo. Críquet. Dardos. Fórmula 1. Béisbol. Golf. Apuestas MMA/UFC. ¡Y mucho más!

Cómo hacer en un depósito en tu cuenta



Otro de los aspectos fundamentales respecto a cómo funciona Megapuesta es el de los ingresos. Deberás seleccionar la opción de ingresar en la parte superior derecha de la pantalla o a través del menú de tu cuenta de usuario. Una vez elegido el método de pago y el montante, ten en cuenta que es posible que debas ir a un punto físico para poder pagar.

Estos son los métodos de pago disponibles para aprender cómo apostar en Megapuesta Colombia:

Vía-Baloto: De $18.000 hasta $1.500.000 COP. Efecty: De $1.000 a $5.000.000 COP. Puntos de Pago Megapuesta (MEGARED): De $1.000 a $5.000.000 COP. Cuenta de ahorros: De $10.000 a $1.000.000 COP mediante el botón PSE de la página de la casa de apuestas. Tarjeta de crédito (VISA o Mastercard): De $20.000 a $15.000.000 COP.

Preguntas frecuentes cómo funciona Megapuesta



Hemos ahondado en bastantes aspectos relacionados con cómo funciona Megapuesta. Sin embargo, es posible que sigas teniendo dudas. Por supuesto, dispones de un completo servicio de atención al cliente para resolverlas. Pero nosotros también queremos ayudar un poco respondiendo a algunas de las preguntas frecuentes sobre ello a continuación:

¿Qué tan seguro es Megapuesta?



Si es posible actualmente completar sin problema el proceso de cómo apostar en Megapuesta es, precisamente, porque hablamos de una plataforma muy segura. ¿Por qué? Bien, para empezar, el desarrollador del sitio web tiene más de 15 años de experiencia exitosa. Además, el operador está licenciado por Coljuegos. Es decir, está 100 % regulado.

¿Cuánto tarda en llegar el dinero de Megapuesta?



Si hablamos de cobrar una apuesta ganadora, esta se paga al instante una vez determinada como ganadora o perdedora (las combinadas o apuestas a campeón de torneo, por ejemplo, si pueden tardar un par de horas en cobrarse). Respecto a las retiradas, estas se procesan en 24-72 horas. Los métodos disponibles son Efecty y transferencia bancaria.

¿Cómo crear una cuenta en Megapuesta?



El primer paso para poder aprender cómo apostar en Megapuesta Colombia es el de crear una cuenta en el operador. Es muy sencillo:

Accede al sitio web del operador a través de uno de nuestros enlaces directos. Una vez cargue la página principal, debes pulsar sobre la opción de registro situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Se abrirá un formulario de registro. Si quieres exprimir al máximo cómo funciona Megapuesta, no olvides introducir el código promocional. Cuando cumplimentes el formulario, acepta los términos y condiciones. Ahora, completa el registro y haz un 1er depósito para reclamar el bono de bienvenida.

¿Qué es crear una apuesta en Megapuesta Colombia?



Apostar online en el operador te da acceso a una herramienta que exprime el cómo funciona Megapuesta. Es la herramienta CREAR APUESTA. Básicamente, con ella puedes hacer apuestas combinadas con cuotas de un mismo evento. Por ejemplo, en un partido del Real Madrid: Joselu marcará un gol o más + Empate al descanso + Real Madrid gana.