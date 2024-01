Megapuesta app Colombia: Cómo apostar desde tu celular

Las mejores casas de apuestas colombianas te permiten apostar desde cualquier lugar gracias a las aplicaciones móviles que desarrollan. ¿Es el caso de Megapuesta Colombia? Si bien no incluye una Megapuesta app nativa, su versión Megapuesta celular es espectacular. Te contamos todo sobre cómo jugar en el operador en iOS y Android.



Megapuesta Colombia Cómo descargar/Requisitos del sistema 4.5/5 Bonos y promociones Bwin app 4/5 Características de la aplicación 4.5/5 Opiniones 4.25/5 Descárgala ya Obtén el bono



Cómo es la aplicación móvil Megapuesta app para Colombia



El operador es fruto del trabajo de DistriRed S.A.S, que lleva más de 15 años en el sector de los juegos de azar. Con Megapuesta ha encontrado el equilibrio perfecto, ofreciendo una plataforma intuitiva y rentable tanto para la firma como para sus jugadores. Gracias a la licencia Coljuegos, opera legalmente en el país cafetalero y es 100 % confiable y segura.

Su oferta destaca principalmente por las apuestas fútbol. Y, aunque no incluye herramienta Megapuesta streaming, probablemente sea de las plataformas que ofrece cuotas más altas en la región. Aunque no incluye una Megapuesta app nativa, sí dispone de Megapuesta celular. Esta opción es la versión móvil y está disponible tanto para iOS como para Android.

Entonces, ¿cómo jugar en Megapuesta app? Es muy sencillo. A continuación, te explicamos cómo jugar en esta casa de apuestas a través de dispositivos iOS y Android.

Cómo descargar la aplicación para celulares Megapuesta Colombia



Lo primero que hay que aclarar es que la plataforma no ofrece una aplicación móvil nativa. Por tanto, la única opción es la de jugar a Megapuesta celular. Esto es la versión móvil del operador. Con un dispositivo móvil medianamente moderno, no tendrás problema alguno, ya que será como jugar en una app al uso. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

Cómo jugar en Megapuesta celular en sistemas operativos Android

Junto a los sistemas operativos iOS, los aparatos Android son los más populares. Es por ello que Megapuesta celular Android es no solo una realidad, sino una opción totalmente recomendable. Para poder disfrutar plenamente de la oferta de este sitio web de apuestas, lo mejor es que tu dispositivo Android sea versión 5.0. Para jugar en Android, debes:

Como siempre, desde este contenido, podrás acceder a la casa de apuestas a través de uno de nuestros enlaces directos.

Si no estás registrado, hazlo cuando cargue. En caso contrario, inicia sesión con tus credenciales al igual que lo haces en PC.

Ahora podrás disfrutar de toda la oferta del operador desde donde quiera que estés, incluido su bono de bienvenida 1ª apuesta sin riesgo.

Lamentablemente, la plataforma no cuenta con un servicio de streaming, por lo que no podrás disfrutar de la ventaja de apostar con imágenes en vivo desde un celular, que es la opción de pantalla completa.

Cómo apostar en Megapuesta app a través de sistemas operativos iOS

Apple está en numerosos ámbitos de nuestra vida. Es uno de los gigantes tecnológicos con más presencia en nuestro día a día. Es por ello que no extraña que puedas jugar al operador en dispositivos iOS, ya sean tabletas o teléfonos inteligentes. Si todavía no sabes cómo apostar en Megapuesta celular iOS, te lo explicamos rápidamente a continuación:

Dado que no existe una aplicación móvil nativa, basta con que cargues la página web del operador a través de uno de nuestros enlaces directos de este contenido.

Cuando cargue la página principal de la plataforma, pulsa sobre la opción de registro situada en la parte superior en caso de que no tengas una cuenta con ellos.

Si, por el contrario, ya eres miembro de la comunidad de esta casa de apuestas, inicia sesión con tus credenciales.

Ya está. Ya puedes jugar desde tu navegador predeterminado a través de tu dispositivo iOS. Generalmente, el navegador para estos casos es Safari, pero también puedes acceder a la oferta del operador en otros navegadores que tengas instalados.

Se recomienda disponer de una versión iOS 13.0 o superior, aunque es posible que funcione en sistemas operativos cuya actualización sea anterior. Eso sí, en dichos casos, no se puede garantizar una experiencia 100 % fluida.

¿Hay una versión móvil de la aplicación?



Recalcamos este punto por si no te ha quedado claro: no existe una Megapuesta app nativa. Actualmente, la única posibilidad para apostar en el operador es a través de la versión móvil Megapuesta para iOS y Android. Por tanto, desconfía de cualquier sitio web que te ofrezca la descarga de la aplicación, pues, de momento, sencillamente, no existe.

Eso sí, ten en cuenta que a medio/largo plazo es muy posible que se desarrolle una. Con suerte, ya existirá una Megapuesta app en el momento en que leas esto. Independientemente de si la puedes descargar o no, la versión móvil incluye exactamente la misma oferta que en PC, permitiendo apostar a deportes.

Megapuesta app Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Requisitos mínimos para poder jugar en la versión móvil para Android e iOS



Aunque juegues a través de los navegadores de tu dispositivo iOS y Android, es decir, sin necesidad de instalación, hay unos requisitos mínimos para poder disfrutar de una experiencia sin cortes. Por supuesto, el imprescindible es el de disponer de buena conexión a Internet, ya sea vía wifi o a través de datos móviles. Por lo demás, ten en cuenta esto:

Android: Versión 5.0 o posterior (mínimo recomendable). iOS: Versión 13.0 o superior (mínimo recomendable) tanto para iPhone, iPad y iPod Touch.

Cómo es el bono de bienvenida Megapuesta app Colombia



Independientemente de si te registras y juegas desde la versión de sobremesa o desde Megapuesta celular, el bono de bienvenida para deportes se puede activar igualmente.



Para conseguir el bono de bienvenida Megapuesta en deportes, solo tienes que proceder de este modo:

Regístrate en esta casa de apuestas a través de uno de nuestros enlaces directos.

Deposita $10.000 COP o más mediante uno de los métodos de pago habilitados.

Haz una apuesta a cualquier evento deportivo de, mínimo, $10.000 COP.

Si fallas tu primera apuesta, el operador te devuelve lo jugado a modo de apuesta gratuita hasta $100.000 COP de reembolso.

Términos y condiciones del bono de bienvenida en apuestas deportivas



Las promociones de las mejores casas de apuestas colombianas están sujetas a una serie de términos y condiciones. Se trata de requisitos que debes cumplir tanto para activar el bono como para liberarlo. Esto último significa convertir el montante de una promoción en dinero retirable. Los términos y condiciones más importantes del bono en deportes son:

Se trata de una oferta que está disponible una sola vez por cliente, dirección de correo electrónico, IP o dispositivo móvil. Promoción destinada a nuevos clientes que se registran y hacen un primer depósito válido. El bono de bienvenida en deportes solo se consigue en caso de que la 1ª apuesta realizada sea perdedora. Para recibir hasta $100.000 COP de reembolso, la apuesta debe ser de $10.000 COP o más. La apuesta gratuita de bienvenida concedida es válida durante 7 días a partir de su activación y debe apostarse en un boleto con mínimo 6 eventos. Cada evento debe tener una cuota mínima de 1.5 a 1. El reembolso de hasta $100.000 COP solo puede usarse en el mercado de resultado final. Es decir, debes apostarlo al 1, X o 2. El montante de la apuesta gratis no forma parte de las ganancias. Tu 1ª apuesta debe ser determinada de forma natural, con lo que no contará para la activación del bono toda apuesta que se cierre a través de la herramienta CASH OUT.

Megapuesta app disponible para deportes



Más allá de bonos de bienvenida y características técnicas, lo que interesa al usuario es la oferta en apuestas. Da igual si se hacen a través de Megapuesta app o Megapuesta celular. En este sentido, la plataforma es exquisita.

Deportes

En apuestas deportivas, la plataforma ofrece una amplia variedad de opciones. Si quieres ir directo a lo popular, dispones de un primer apartado en el menú bajo la leyenda DESTACADOS. En él encontrarás, cómo no, la Primera División del fútbol colombiano, así como apuestas Champions League, apuestas NBA o apuestas a torneos de tenis top.

El número de alternativas es amplio. Más de 25 opciones. Sí, son menos que en otras plataformas, pero están por encima del promedio, situándose a la cabeza del sector. Eso sí, debido a temas relacionados con Coljuegos, no incluye apuestas e-Sport. Esto es algo que nos decepciona, ya que las apuestas deportes electrónicos son cada vez más populares.

Tampoco nos gusta el sistema para cargar las competiciones. En ocasiones, y una vez elegido el deporte, no basta con pulsar sobre el torneo, sino que tienes que marcarlo y, posteriormente, pulsar en el botón de siguiente de la parte media derecha de la pantalla para que carguen los eventos. Se acumulan cada vez que pulsas, complicando el proceso.

En general, estas son las apuestas que encontrarás en el operador más allá de las apuestas fútbol:

Balonmano. Tenis. Básquetbol. Hockey sobre hielo. Voleibol. Tenis de mesa. Boxeo. Críquet. Dardos. Fórmula 1. Béisbol. Golf. Apuestas MMA/UFC. ¡Y mucho más!

Descargar Megapuesta app Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cómo hacer una apuesta desde Megapuesta celular Colombia



Ahora que ya conoces a fondo la oferta del operador, tal vez te estés preguntando cómo apostar en Megapuesta celular, ya sea en dispositivos iOS o Android. No te preocupes, ya que para nada es complicado. Puedes elegir entre apuestas simples (un pronóstico) y apuestas múltiples (dos o más pronósticos). Te explicamos cómo apostar en Megapuesta:

Inicia sesión en Megapuesta app al cargar el sitio web en tu navegador de confianza.

Ahora, tienes que buscar el deporte, competición o evento en el que quieres apostar. Para ello, dispones de un menú lateral izquierdo con las opciones DESTACADAS y, más abajo, el resto de disciplinas deportivas.

Navega por la página web de la casa de apuestas hasta que encuentres el evento de tu gusto. Para ampliar el número de mercados, pulsa sobre dicho evento. Elige una cuota a la que quieras apostar.

Cargará el boleto de apuestas . En él, debes indicar el montante que deseas arriesgar. Si eliges otras cuotas, estas se sumarán al boleto para permitirte hacer una apuesta combinada.

Cuando hayas indicado el montante que deseas arriesgar en el pronóstico, coloca la apuesta. Puedes hacer un seguimiento desde el apartado de apuestas. También puedes vender la apuesta antes de tiempo con la función CASH OUT.

Ten en cuenta que si se trata de tu primera apuesta, la herramienta CASH OUT anulará el acceso al bono de bienvenida. Además, esta función hay que saber usarla. Es útil, ya que te permite asegurar ganancias o reducir pérdidas, pero tienes que ser consciente de lo rápido que cambian las cosas en el deporte. Úsala con cautela y más para asegurar beneficios.

Características y funciones incluidas en la versión móvil del operador



Además de la ya mencionada función CERRAR APUESTA, en Megapuesta celular Android e iOS se incluyen otras herramientas y secciones que mejoran la experiencia de juego. Por ejemplo, con la promoción MEGAÑAPA, si haces apuestas combinadas de 4 o más selecciones a cuota 1.25 a 1 o más cada pronóstico, podrás obtener hasta un 160 % extra.

Pero vamos a analizar las tres funciones clásicas (apuestas en vivo, streaming y apuestas anticipadas) de las mejores casas de apuestas colombianas para ver si el nivel que ofrece este operador:

Apuestas en vivo



Un clásico que tenía que estar presente sí o sí. Las apuestas en vivo ofrecen mercados mientras el evento se desarrolla, con cuotas que se adaptan al momento. Por ejemplo, si el Real Madrid va ganando 0-1 en casa del Barcelona, la cuota de su victoria caerá. Es por ello que las apuestas en vivo ofrecen grandes oportunidades, pero también son riesgosas.

Lastimosamente, las apuestas en vivo Megapuesta Colombia no incorporan la función TV, que es la segunda herramienta o apartado que cualquier gran casa de apuestas debe o quiere ofrecer. Por tanto, aunque las cuotas en vivo del operador son de las mejores del sector, si quieres acompañar las apuestas con imágenes, deberás depender de un tercero.

Apuestas anticipadas



Esta es la tercera función más esperada de todas, pero de obligada inclusión si la plataforma quiere estar entre las mejores casas de apuestas colombianas. En el caso de Megapuesta app, las apuestas anticipadas se reparten entre más de 20 categorías diferentes para apostar y con todo tipo de mercados (aunque se echan en falta algunos):

Dentro de las apuestas anticipadas, hay dos alternativas:

Eventos próximos: Consisten en apuestas a pronósticos que están a punto de dar comienzo. Por ejemplo, apostar al inicio de la semana a una fecha de la Primera División Colombiana o a una apuesta a un partido de Wimbledon o Roland Garros. Apuestas futuras: Se trata de apuestas al campeón de una competición. También se pueden hacer apuestas a SE CLASIFICA o CALIFICA (eliminatorias Copa Libertadores o Champions League) o al máximo goleador de un torneo.

Métodos de pago disponibles desde la Megapuesta app Colombia



Aunque es cierto que se echan en falta algunas opciones de pago muy populares hoy día, como, por ejemplo, PayPal, no es menos cierto que la plataforma ofrece una variedad más que interesante de métodos de pago. Además, son métodos con los que el usuario colombiano medio está muy familiarizado, algo que se agradece. Los enumeramos:

Vía-Baloto: De $18.000 hasta $1.500.000 COP. Efecty: De $1.000 a $5.000.000 COP. Puntos de Pago Megapuesta (MEGARED): De $1.000 a $5.000.000 COP. Cuenta de ahorros: De $10.000 a $1.000.000 COP mediante el botón PSE de la página de la casa de apuestas. Tarjeta de crédito (VISA o Mastercard): De $20.000 a $15.000.000 COP.

Ten en cuenta que, respecto a las retiradas, deberás completar la verificación antes de poder solicitarlas y de disfrutar de tus beneficios apostando. Primeramente, debes verificar tu correo y tu número de celular, algo fácil a través del botón VERIFICAR con fondo rojo situado en la página principal. Además, deberás remitir algunos documentos identificativos.

Preguntas frecuentes sobre Megapuesta app



Ahora que conoces mejor la aplicación móvil del operador o, más bien, la versión móvil, es posible que tengas algunas dudas al respecto. Por ello, a continuación recogemos las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. Por supuesto, también puedes contactar con soporte (te explicamos cómo hacerlo más adelante). ¡Toma buena nota!

Cómo hacer una recarga en Megapuesta Colombia



Para poder reclamar el bono de bienvenida en deportes necesitas hacer un 1er depósito. También para apostar aunque no vayas a reclamar ningún bono de bienvenida. Ya hemos recogido los métodos de pago disponibles en el operador, pero no hemos explicado cómo hacer una recarga. Si quieres disponer de saldo en tu cuenta, haz lo siguiente:

Inicia sesión en tu cuenta de usuario.

Pulsa sobre MI CUENTA (parte superior derecha) o sobre la opción RECARGAS junto al saldo disponible.

Aparecerán los métodos de pago activados para la plataforma. Elige el que más te convenga.

Sigue las instrucciones de depósito y complétalo. ¡Disfruta del saldo ingresado!

Ten en cuenta que en función del método elegido, es posible que tengas que hacer el pago en un punto físico concreto. Por ejemplo, en caso de que selecciones EFECTY, tras indicar el montante, tendrás que dirigirte a un punto EFECTY e ingresar el número de convenio (110342), tu número de cédula con el número 200 adelante y completar el pago.

Cómo hacer una retirada en Megapuesta



En cuanto a las retiradas, solo se ofrecen (al menos en el momento de redactar este contenido) dos opciones: EFECTY y transferencia bancaria. Para solicitar una retirada, debes ir a MI CUENTA y hacer clic en la opción RETIROS. Tras ello, eliges RETIROS EN EFECTY/DIMONEX/TRANSFERENCIA BANCARIA y pulsas en RETIRO MANUAL:

Efecty: Debes retirar al menos $10.000 COP (el límite está en los $1.500.000 COP). Para disfrutar del dinero, deberás ir a un punto de pago Efecty y mostrar el documento de identidad correspondiente. Recuerda que el número de convenio es 111396. Transferencia bancaria: Tras pulsar sobre RETIRO MANUAL, indica el banco que utilizas y rellena los campos que aparezcan con la información que se te solicite. Cada retirada debe ser de, al menos, $250.000 COP. En cifras superiores al $1.500.00 COP, se retiene un 20 %.

Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente



En caso de que tengas cualquier problema con la aplicación o en tu experiencia de juego global, no te preocupes, ya que el servicio de atención al cliente es espectacular. Dispone de un CHAT EN VIVO accesible sin ni siquiera tener que estar registrado en la plataforma. Además, ofrece otras tres vías de contacto que enumeramos rápidamente a continuación:

Vía telefónica: 3218774433. Correo electrónico: soporte@megapuesta.co Redes sociales: Facebook, Instagram o YouTube.

Megapuesta app opiniones finales: Veredicto de nuestros expertos



Tras este exhaustivo análisis, podemos concluir que la plataforma se encuentra entre las mejores casas de apuestas colombianas online. Su bono de bienvenida es espectacular. En general, estos son los PROS y CONTRAS de este operador colombiano: