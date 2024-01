Luckia registro: Guía detallada para abrir una cuenta en el operador

Sin duda estamos ante una de las mejores casas de apuestas online de Colombia. Tras triunfar en España, cruza el charco para instalarse en el país cafetero, repleto de amantes de los deportes. Al completar el Luckia registro, tendrás derecho a un bono de bienvenida. ¿Pero cómo registrarse en Luckia? Te contamos todo lo que debes saber sobre cómo abrir una cuenta en Luckia.

Requisitos para poder abrir una cuenta en Luckia Colombia



Como en cualquier plataforma de apuestas deportivas, ya quieras saber cómo registrarse en Luckia desde la Luckia app o desde PC, lo primero es señalar los requisitos para poder abrir una cuenta con el operador. Ten en cuenta que los juegos de azar no están disponibles para todo el mundo. Para registrarse en el operador debes:

Ser mayor de edad (18 años o más). Tener un documento de identidad colombiano (cédula de ciudadanía o extranjería). Jugar a través de luckia.co.

El operador es de origen español, pero su dominio .es no funciona en el país cafetero. Actualmente, la plataforma también está disponible en otros países de Latinoamérica, como Perú y Chile. A estas alternativas no podrás acceder con tus credenciales colombianas. Si viajas al extranjero, usa una VPN y así poder seguir jugando en luckia.co.

Cómo abrir una cuenta en Luckia Colombia: Guía rápida



Completar el Luckia registro es muy fácil. De hecho, apenas te llevará unos cinco minutos. Sin embargo, debes prestar atención a los datos que se te soliciten, ya que, en caso contrario, podrías tener problemas posteriormente para, por ejemplo, verificar la cuenta y hacer un Luckia retiro. Para abrir una cuenta en Luckia Colombia, ten en cuenta:

Accede al sitio web de la plataforma a través de uno de nuestros enlaces directos. Haz clic en la opción ¡REGÍSTRATE! situada en la parte superior derecha de la pantalla. Aparecerá un formulario de registro en tres pasos, donde se te solicitará información personal (fecha de nacimiento, nombre y apellidos, celular…), así como se te invitará a remitir incluir información sobre tu cédula y residencia. El último de estos tres pasos Luckia registro consiste en crear unas credenciales de acceso que deberás memorizar para, a futuro, poder iniciar sesión en Luckia. Acepta los términos y condiciones, así como la política de privacidad, y completa el registro. ¡Ya eres parte de la comunidad de apostantes de la plataforma!

No olvides incluir el código promocional Luckia Colombia en caso de que dispongas de uno y haya un campo habilitado para ello. Gracias a él, es posible acceder a un bono de bienvenida superior. Ten en cuenta que estás ante una plataforma totalmente regulada por Coljuegos, por lo que en todo momento estarás jugando online en un contexto seguro.

Guía rápida Luckia registro Foto: IMAGO / Pond5 Images

Datos bancarios y límites de depósito



Debido a la regulación vigente y al acuerdo de licencia con Coljuegos, antes de terminar el Luckia registro, pudiendo así acceder al Luckia bono y a otros aspectos del operador, es posible que debas ingresar información extra. Esto no es un capricho del operador, sino estricto cumplimiento de las normativas vigentes, que blindan así la seguridad de la página:

Datos bancarios: Seguramente, este paso sea opcional, pero es recomendable completarlo si vas a hacer retiradas futuras a través de transferencia bancaria. Respecto al Luckia depósito, no te preocupes, ya que no admite las transferencias bancarias para recargar. Límite de depósitos: Esta opción permite regular tu comportamiento con el juego en línea. Es decir, es una herramienta que permite restringir la cantidad de saldo que puedes recargar en tu saldo de usuario en determinados lapsos de tiempo (a diario, semanal y mensual).

Ya he completado el Luckia registro: ¿Y ahora qué?



Dado que no hay ningún bono de bienvenida sin depósito Luckia, si quieres disfrutar de la oferta del operador, así como de la promoción para nuevos clientes, no te queda otra que hacer un primer depósito. Te espera un triple bono de bienvenida para apuestas deportivas:

Apuestas deportivas: Deposita $5.000 COP o más y obtén una apuesta gratis por valor de $1.000 COP + $30.000 COP en freebets si haces una apuesta de $10.000 COP o más a cuotas 1.70 a 1 o superiores. Asimismo, tus tres primeras apuestas tienen seguro: 100 % en la 1ª (hasta $150.000 COP) y el 50 % en la 2ª y 3ª (hasta $50.000 COP cada una).

Verifica tu cuenta antes de solicitar una retirada de plata



Para poder disfrutar de los beneficios que generes debes verificar tu identidad. No importa si las ganancias las has conseguido utilizando un Luckia bono o con tu propio saldo, es un paso obligatorio para poder retirar dinero con normalidad. Pero tranquilo, apenas te llevará unos minutos completarlo. Te explicamos cómo verificar tu identidad:

Envía fotos de tu documento de identidad por ambos lados a clientes@co.luckia.com.

Asegúrate de que los documentos enviados son legibles y que la imagen de tu persona es bien visible.

Cuando el operador haya recibido los documentos, los revisará y te informará si has pasado la verificación.

Este último paso puede demorarse un par de días y es, digamos, lo último que debes hacer para gozar de un Luckia registro al 100 %. Ten en cuenta que, aunque no tengas la cuenta verificada, podrás jugar igualmente. El problema es que no podrás retirar los premios que obtengas, así como es posible que se te impongan algunas otras restricciones.

Este aspecto del Luckia registro no es un capricho del operador, sino una obligación regulatoria. El operador colabora estrictamente con Coljuegos, que es quien le permite operar en el país. Por ello, su compromiso contra el lavado de dinero y la suplantación de identidad es total. Si crees que tardan demasiado en verificar, ¡contacta con soporte!

Pasos para el Luckia registro Foto: IMAGO / Panthermedia

Preguntas frecuentes sobre Luckia registro



Esperamos que en este punto ya sepas cómo abrir una cuenta en Luckia. Más allá de eso, es posible que tengas otras dudas sobre cómo registrarse en Luckia Colombia. Por ello, a continuación respondemos a algunas de las más habituales, así como abordamos otras cuestiones referentes al Luckia cómo funciona. ¡Esperamos poder ayudarte!

¿Cómo verificar mi cuenta en Luckia?



Tras el Luckia registro, no podrás retirar normalmente si no verificas tu cuenta. Es posible que se te exija validarla primero a través de e-mail (simplemente, clica en el mensaje que de confirmación Luckia registro que se te envíe a la dirección de correo electrónico remitida). La verificación, por otro lado, se completa fácilmente del siguiente modo:

Envía un documento identificativo válido a clientes@co.luckia.com.

¿Es gratis registrarse en Luckia Colombia?



Por supuesto, aunque no así jugar en el operador. Además, como no incluye bono de bienvenida sin depósito, tendrás que recargar saldo sí o sí para empezar a jugar en apuestas deportivas. Afortunadamente, no se cobra comisión por recargar saldo en tu cuenta de usuario.

¿Cuánto tarda Luckia en verificar la cuenta?



Depende, aunque generalmente no habrá de demorarse más de 24-72 horas. En caso de que los documentos que remitas no sean válidos o resulten ilegibles, el proceso demorará más, ya que tendrás que remitir nuevos documentos. Si quieres saber cómo avanza tu proceso de verificación, contacta con soporte.

¿Puedo registrarme desde Luckia app?



Por supuesto que sí, aunque reconocemos que es más sencillo a través de PC, ya que el teclado permite escribir mejor. Sin embargo, si se te da bien escribir en celular, claro que puedes completar el Luckia registro a través de estos dispositivos (y también en tableta). Eso sí, recuerda que Luckia no tiene aplicación específica, sino versión móvil.

¿Es confiable Luckia online?



Totalmente, ya que goza de licencia Coljuegos. Esto quiere decir que se adhiere a la regulación vigente en el país. Siendo así, se trata de una plataforma totalmente segura en la que bien merece abrir una cuenta. Y ya sabes: si completas hoy mismo el Luckia registro, ¡accederás a un triple bono de bienvenida para deportes!