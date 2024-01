Luckia depósito: Métodos de pago disponibles en la plataforma

Tanto para activar el bono de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma, así como para, simplemente, jugar en apuestas deportivas, debes completar un Luckia depósito. ¿Pero cuál es el depósito mínimo en la plataforma? ¿Qué opciones se ofrecen para hacer recargar saldo en Luckia? A continuación, te explicamos al detalle cómo puedes ingresar plata en una de las mejores casas de apuestas deportivas de Colombia.

¿Cómo recargar plata en Luckia Colombia?



Dado que no hay un bono de bienvenida sin depósito Luckia Colombia, una vez completes el Luckia registro, tendrás que hacer un Luckia depósito sí o sí para poder disfrutar del bono de bienvenida, pero también si, simplemente, quieres empezar a apostar. El procedimiento, más allá de los métodos de pago disponibles, es muy sencillo. Simplemente tienes que…

Accede al sitio web luckia.co e ingresa en tu cuenta con las credenciales correspondientes .

Posteriormente, dirígete al botón RECARGAR . Este se sitúa en la parte superior junto o al clicar sobre el nombre o símbolo de usuario (donde también ves reflejado el saldo del que dispones en el momento).

Cuando hayas pulsado sobre el botón, cargará una nueva ventana donde se recogen los métodos de pago disponibles .

Elige el método de pago que prefieras . Rellena la información que se te solicite e indica cuánta plata quieres ingresar.

Completa el depósito y empieza a disfrutar de la oferta del operador. Recuerda que para activar el bono del código promocional Luckia Colombia el depósito mínimo ha de ser de $5.000 COP o más.

Este es uno de los pasos esenciales para entender a fondo cómo funciona Luckia. Recuerda que la bonificación para nuevos usuarios se inicia con una apuesta gratis Luckia Colombia por valor de $1.000 COP. Además, puedes obtener otra freebet de $30.000 COP si apuestas $10.000 COP a cuotas 1.70 a 1 o superiores. ¡Ve a por ellas!

Métodos de pago disponibles para realizar un Luckia depósito



Hay que reconocer que en Latinoamérica no todas las plataformas cumplen en este sentido. La versión colombiana de esta casa de apuestas de origen español no es que no ofrezca múltiples métodos de pago, pero sí es cierto que se queda corta. Las Luckia opiniones echan en falta monederos electrónicos (PayPal o Skrill). A día de hoy, puedes usar:

Locales Luckia



Una de las formas más sencillas de recargar saldo en tu cuenta de usuario es a través de los locales físicos. Uno creería que estos establecimientos son pocos, ya que el operador no lleva tanto tiempo ofreciendo apuestas en el país. ¡Pero para nada! Son ya más de 230 locales Luckia, por lo que seguramente tendrás uno a pocos minutos de donde residas.

Para hacer un Luckia depósito en locales físicos, simplemente procede del siguiente modo:

Dirígete a un local de tu preferencia.

Habla con uno de los encargados, solicitando un ingreso en tu cuenta en línea.

Muestra tu cédula de ciudadanía, indica el monto que quieres depositar y paga.

Se comprobará, lógicamente, la cuenta asociada a tu nombre y se procederá a reflejar el saldo depositado de inmediato en tu cuenta de usuario online.

Nuestra recomendación es que compruebes en el mismo local mientras estás procesando la recarga que esta efectivamente se efectúa. Una vez dispongas del montante recargas en tu cuenta de usuario Luckia Colombia online, podrás seguir divirtiéndote en apuestas deportivas, ya sea desde PC o a través de Luckia versión móvil (celular o tableta).

Efecty y Dimonex



Esta red de pagos tiene una presencia muy alta en el país, lo que explica que la versión colombiana de este operador de origen español la recoja. Completar un Luckia depósito a través de Efecty y Dimonex (dos firmas diferentes pero colaboradoras) es muy fácil. Debes dirigirte a uno de los puntos disponibles a nivel nacional y, posteriormente, simplemente:

Indicar el número de convenio para depósitos #111772.

Incluir tu número de cédula de ciudadanía y tu nombre completo.

Realizar una recarga de entre $20.000 COP y $3.000.000 COP.

Métodos de pago Luckia depósito Foto: IMAGO / Pond5 Images

PayU



Otra opción de gran calidad que también permite hacer un Luckia depósito mediante Nequi, Daviplata y Rappipa. Por ello, se trata de uno de los métodos de pago Luckia más completos. Una vez elegida esta opción en el menú disponible para ello desde tu cuenta, puedes hacer depósitos de entre $10.000 COP y $5.000.000 COP en pocos minutos.

Tarjetas de débito o crédito



A falta de monederos electrónicos, como PayPal, Skrill o Neteller, no podía estar ausente un método clásico como el de las tarjetas de débito. La transferencia se hace a través de PSE, que toma saldo de tu cuenta de ahorros o corriente de cualquier banco habilitado para realizar operaciones nacionales. Depósito mínimo: $10.000 COP; máximo: $5.000.000 COP.

En cuanto a los Luckia depósito mediante tarjetas de crédito, el operador acepta las emitidas por VISA o MasterCard. El depósito mínimo Luckia es acá de $10.000 COP, mientras que lo máximo que puedes recargar de saldo a través de esta opción es igual que en las de débito: $5.000.000 COP. Su uso es igual que con cualquier otra compra online.

Puntos PTM



El último método de pago que recogemos acá para los Luckia depósito es el de los puntos PTM. Estos están distribuidos por todo el país, permitiendo recargas de saldo en Luckia de entre $1.000 COP y $3.000.000. Para poder ingresar dinero con PTM, debes dirigirte a uno de los puntos repartidos por todo el país. Una vez hecho esto, solo debes proceder así:

Introduce tu cédula.

Solicita una recarga a Luckia.

Elige el método de pago que más te convenga.

Indica el montante y completa el pago.

Podrás ver el saldo de inmediato en tu cuenta de usuario, en la parte superior derecha de la pantalla.

Haz un primer depósito y disfruta de los bonos de bienvenida del operador



Recuerda que con el código promocional Luckia puedes disfrutar de un bono de bienvenida para nuevos usuarios en deportes. Para activar estas promociones Luckia Colombia, tienes que completar un Luckia depósito válido ($5.000 COP y no los $1.000 COP habituales). Analizamos el bono Luckia disponible a continuación:

Apuestas deportivas



Realiza un primer depósito de $5.000 COP o más para activar el bono de bienvenida en deportes para nuevos clientes.

Nada más completar el cómo recargar saldo en Luckia, recibirás una apuesta gratis de $1.000 COP. Además, si apuestas $10.000 COP o más a una cuota mínima 1.70 a 1, se te otorgará otra apuesta gratis de $30.000 COP.

Posteriormente, dispondrás de hasta tres seguros para apuestas perdidas. Los reembolsos varían, siendo el primero de hasta $150.000 COP y de hasta $50.000 COP el segundo y el tercero.

Si quieres conocer a fondo los términos y condiciones de esta oferta, te invitamos a echar un vistazo a nuestro contenido Luckia bono. Asimismo, puedes visitar la sección de promociones del operador o ponerte en contacto directamente con soporte. Recuerda que dispones de 30 días naturales tras el registro para activar y liberar la oferta de bienvenida.

Reseña Luckia depósito Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes Luckia depósito



Por supuesto, dispones de una sección FAQ en la propia plataforma. Igualmente, puedes contactar con soporte a través de correo electrónico, teléfono y chat en vivo para resolver cualquier duda sobre depósitos, Luckia retiro o cualquier otro asunto. Pero nosotros aportamos un poco más cerrando este contenido respondiendo a cuestiones centrales:

¿Cuál es el depósito mínimo en Luckia?



Respecto a cómo recargar en Luckia, debes comprender que el depósito mínimo puede variar en función del método elegido. Eso sí, no podrás, independientemente del método que elijas, ingresar menos de $1.000 COP. Además, para activar los bonos de bienvenida debes depositar en Luckia $5.000 COP o más.

¿Es seguro recargar saldo en Luckia Colombia?



Por supuesto, ya que el operador, de origen español y gran presencia en Europa, ejerce sus actividades en el país cafetero con licencia Coljuegos. Por tanto, hablamos de una casa de apuestas en línea totalmente regulada y controlada por las instituciones del país. ¡Es segura al 100%!

¿Cuánto tarda en estar disponible mi recarga en mi cuenta de usuario?



Dado que no se puede recargar saldo en Luckia Colombia mediante transferencia bancaria, hablamos de métodos de depósito inmediatos. Nada más completar el pago, no deberían pasar más que unos segundos. Si se demora, no dudes en preguntar directamente con soporte a través del chat en vivo, el teléfono 018000945000 y el correo electrónico calientes@co.luckia.com.