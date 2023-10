Luckia app Colombia: ¡Juega 24/7 desde cualquier lugar!

El mundo moderno es puro ajetreo, ¡pero siempre hay tiempo para jugar gracias a los dispositivos móviles y las aplicaciones! Luckia tiene esto en cuenta y, aunque en Colombia todavía no ofrece una aplicación, sí puede jugarse perfectamente tanto en deportes como en juegos de casino gracias a Luckia Colombia versión móvil. ¡Te contamos todo al respecto, así como lo relativo al bono de bienvenida!

Cómo descargar la Luckia app

Ya hemos dejado claro que la versión colombiana del operador no dispone actualmente de una aplicación móvil Luckia. Esto no significa que no puedas hacer apuestas deportivas desde tu celular o tableta, así como jugar a la oferta de casino. ¡Claro que puedes! Basta con usar la versión móvil. ¿Es igual en iOS y en Android? ¡Veamos!

Cómo jugar a Luckia app en sistemas operativos iOS

Como ya hemos dicho, no existe una aplicación Luckia Colombia específica para iOS, pero esto no significa que no puedas jugar en el operador desde un dispositivo iOS, como, por ejemplo, un iPhone. No tendrás problema alguno ni en apuestas deportivas ni en juegos de casino siempre y cuando el sistema operativo esté actualizado en su versión 11.0. Además:

Si todavía no te has registrado y estás visitando este contenido desde tu celular o tableta, simplemente pulsa en uno de nuestros enlaces directos y completa el Luckia registro. No te llevará más de cinco minutos. Podrás utilizar la versión móvil desde tu navegador estándar. Generalmente, el navegador de los dispositivos móviles iOS es Safari, pero Luckia móvil funciona igualmente en el resto de navegadores. Por tanto, basta que entres en el sitio web luckia.co desde la barra de direcciones del navegador que tengas instalado en tu dispositivo iOS. Luckia móvil permite acceder a todas las ventajas y características de la versión PC.

Cómo jugar a Luckia app en sistemas operativos Android

Lamentablemente, tampoco hay una aplicación Luckia nativa para Android. Pero, una vez más, esto no significa que no puedas apostar en deportes o disfrutar de los juegos de casino. No encontrarás problemas de fluidez siempre y cuando tu sistema Android esté actualizado a la versión 5.0 o superior. Jugar en la plataforma en Android es sencillo:

Como en la versión iOS, si todavía no estás registrado, accede directamente a Luckia móvil a través de uno de nuestros enlaces directos. De esta forma, ya cargará en tu navegador y en cinco minutos estarás jugando. Si ya tienes una cuenta de usuario porque te has dado de alta en PC, simplemente abre una pestaña nueva en tu navegador y entra en el sitio web luckia.co. Inicia sesión con tus credenciales habituales. Como siempre, en Luckia Android Colombia podrás utilizar todas y cada una de las características de la versión PC. Por tanto, desde tu celular o tableta tienes acceso a retiradas, Luckia depósito, bonificaciones y cualquier otro aspecto del operador

Mejores bonos Luckia

¿Hay un bono de bienvenida Luckia app?

Aunque ya dispones de un contenido específico sobre el Luckia bono de bienvenida, no está de más recordar igualmente en este artículo Luckia app Colombia que la plataforma recibe a los nuevos usuarios con una bonificación especial. El triple bono de bienvenida de $250.000 COP en apuestas deportivas se acompaña de dos apuestas gratuitas:

Una freebet de $1.000 COP nada más hacer el ingreso de $5.000 COP. Una segunda apuesta gratis de $30.000 COP al jugarte $10.000 COP o más a cuota 1.70 a 1.

Ten en cuenta que el bono de bienvenida en deportes no es en saldo adicional, sino en seguro de apuestas. Es decir, se te devuelven un porcentaje de lo jugado en tus tres primeras apuestas hasta un total de $250.000 COP (1er seguro de $150.000 COP + otros dos de $50.000 COP). El bono Luckia casino sí es en saldo adicional (igualmente triple).



Para obtener el bono de bienvenida Luckia en deportes o casino, simplemente sigue estos pasos:

Completa el registro en el operador (a ser posible, con el código promocional Luckia CÓDIGO). Cuando formes parte de la comunidad de usuarios de la plataforma, haz un ingreso de $5.000 COP. Activa el bono de bienvenida en deportes o juegos de casino. Recuerda que el primero es en reembolsos por apuestas falladas, mientras que el bono Luckia casino sí ofrece un montante extra.

Términos y condiciones del bono de bienvenida Luckia app

Todas las promociones Luckia Colombia o de cualquier operador del país presentan una serie de condiciones. Obviamente, dispones de una sección exclusiva promociones Luckia donde se desglosan todos los aspectos que debes tener en cuenta a este respecto. Sin embargo, hacemos una rápida aproximación de lo más importante a continuación:

En apuestas deportivas

Oferta destinada para nuevos usuarios que no hayan hecho un primer depósito todavía, mayores de edad y residentes en el país.

La oferta presenta una vigencia de 30 días tras el registro.

El usuario debe ingresar $5.000 COP o más para poder activar la bonificación.

Las apuestas para la activación de los reembolsos deben de ser de $2.000 COP o más.

Si el usuario elige el bono de bienvenida en deportes, recibirá una apuesta gratis adicional de $1.000 COP más otra de $30.000 COP opcional si apuestas $10.000 COP o más a cuota 1.70 a 1.

El reembolso del bono se acreditará automáticamente en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 72 horas, siempre y cuando, eso sí, se haya cumplido con los requisitos de apuesta, como, por ejemplo, en lo que respecta a los mercados vinculados a la promoción.

Las ganancias que se pueden obtener con el bono se limitan a 4 veces el valor del montante asignado.

Cada reembolso debe usarse en los 7 días posteriores a su acreditación.

El usuario acepta que, en caso de solicitar una retirada de saldo sin haber liberado previamente el bono, perderá el derecho a la bonificación junto a las posibles ganancias derivadas de su uso.

El bono se limita a una vez por cuenta, IP, núcleo familiar, dirección postal, etcétera… En caso de que se sospeche duplicaciones de cualquier tipo, el sitio web se reserva el derecho a cancelar o eliminar el bono de la cuenta de usuario implicada.

En juegos de casino

Los términos y condiciones del bono de bienvenida casino son similares a los del bono en apuestas deportivas para nuevos clientes. Sin embargo, hay una serie de variantes que se deben tener en cuenta para que, a la hora de liberar el bono, nada te agarre por sorpresa. Estas son las diferencias más importantes entre ambos bonos de bienvenida:

El montante del bono no es un reembolso de apuesta fallada, sino saldo adicional. Para liberarlo, las tragamonedas cuentan un 100 % en el rollover, siendo el porcentaje en otras opciones inferior.

Para liberar el bono, debes apostar la cantidad otorgada un mínimo de 30 veces.

Las ganancias que se pueden obtener con el bono de bienvenida Luckia casino se limitan a 20 veces el valor de la bonificación otorgada.

El saldo del bono solo se utilizará cuando no se disponga de saldo propio.

Opiniones Luckia

Características Luckia móvil Colombia

Es posible que te estés preguntando cuáles son las ventajas de Luckia app. Para empezar, al estar disponible únicamente la versión móvil, no hace falta que hagas descarga alguna, lo que te ahorrará tiempo. Asimismo, las Luckia opiniones sobre esta forma de abordar la app son positivas gracias a las características que resumimos rápidamente a continuación:

Diseño supersencillo que se adapta a la perfección a la pantalla de los dispositivos móviles, facilitando el uso tanto para usuarios novatos como expertos. Tiempos de carga bajos en la mayoría de momentos, demostrando que es posible optimizar al máximo una versión móvil sin necesidad de desarrollar una app. Menú desplegable adaptado a la pantalla que permite encontrar rápidamente opciones de apuestas deportivas o juegos de casino Acceso a todas las funciones de PC: bonos y otras promociones, métodos de pago y Luckia retiro, blog, apuestas en vivo ¡y un largo etcétera! Gran cobertura de apuestas Liga Águila y otros torneos deportivos que tienen lugar en el país, como, por ejemplo, los Challenger de Bogotá o Medellín. Gran servicio de atención al cliente con el que puedes solucionar en minutos prácticamente cualquier contratiempo que experimentes jugando en el operador.

¿A qué puedes jugar en la versión móvil Luckia Colombia?

Cuando te registres en el operador y empieces a jugar en él, pronto descubrirás que la oferta de la versión colombiana de esta casa de apuestas de origen española es abrumadora. No solo en apuestas deportivas, sino también en casino. Aunque es cierto que debe mejorar en algunos aspectos (no tiene Luckia TV), en ella te lo pasarás en grande:

Deportes

En el momento de redactar este contenido, en apuestas deportivas había 20 alternativas que conformaban el grueso de Luckia cómo funciona. Se echan en falta las opciones extras no deportivas que incluyen otras de las mejores casas de apuestas colombianas, como las apuestas políticas o a eventos TV. Con todo, destaca por ofrecer cientos de mercados a:

Tenis. Fútbol. Básquetbol. Béisbol. Fútbol americano. Deportes de motor. Bádminton. Fórmula 1. Tenis de mesa. ¡Y mucho más!

Luckia apuestas deportes

Casino

Una buena casa de apuestas nunca está completa si no ofrece también un casino en condiciones. El casino Luckia Colombia es uno de los mejores del país. Si bien es cierto que los usuarios suelen preferir las apuestas deportivas, nunca está de más cuidar esta sección. Por ello, esta empresa española ofrece a los jugadores colombianos estos juegos:

Cientos de tragamonedas. Keno. Ruleta en vivo. Ruleta en flash. Bacará. Juegos de cartas, como blackjack u otros. Shows TV. ¡Y otros!

Preguntas frecuentes sobre Luckia app

Concluimos este contenido sobre la aplicación Luckia Colombia respondiendo a algunas de las preguntas frecuentes. Por supuesto, no olvides consultar la propia sección FAQ del sitio web. Además, en caso de que sigas con dudas, puedes activar el chat en vivo (incluso sin estar registrado), así como escribirles un correo electrónico a clientes@co.luckia.com.

¿Hay un bono móvil exclusivo?

No, aunque puedes acceder a cualquiera de las promociones Luckia Colombia desde PC o desde tu dispositivo móvil.

¿Qué métodos de pago están disponibles en Luckia app?

Actualmente, puedes hacer un depósito a través de las siguientes opciones:

Tarjetas de crédito/débito MasterCard y VISA. PSE (tarjeta de crédito). PayU. Efecty. Puntos PTM. Locales Luckia (más de 200 establecimientos distribuidos por todo el país).

¿Puedo ver imágenes en vivo de mis eventos favoritos en Luckia móvil?

Lamentablemente, a día de hoy, la plataforma no cuenta con herramienta TV, por lo que no es posible ver imágenes en vivo de los eventos a los que apuestas ni a través de Luckia móvil ni en la versión PC.

¿Qué tipo de celular necesito para poder jugar en Luckia?

Cuanto más moderno sea, mejor será la experiencia de juego. Sin embargo, si tienes un dispositivo móvil algo antiguo, no te preocupes, ya que siempre que tenga versión iOS 11.0 o Android 5.0 no deberías tener problemas ni para jugar a los juegos de casino en vivo Luckia.

¿Cuál es el depósito mínimo en Luckia Colombia?

Para poder empezar a apostar en el operador, debes ingresar un mínimo de $1.000 COP. Ten en cuenta, eso sí, que para activar el bono de bienvenida, el depósito mínimo es de $5.000 COP.