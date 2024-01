Las estrategias en apuestas deportivas son fundamentales para crear un estilo de juego. Cada apostante tiene diferentes competiciones y eventos favoritos, lo que implica que su foco también estará puesto en diversos tipos de apuestas deportivas.

Con las nociones básicas sobre cómo funcionan las apuestas deportivas y un plan específico, cualquier apostante podrá comenzar a generar ganancias periódicamente, y si todavía no sabe cómo apostar y ganar, en este artículo le presentaremos una introducción a las estrategias básicas para triunfar en las apuestas deportivas en Colombia.

Qué estrategias son importantes para cualquier apostador



Existen numerosas estrategias en apuestas deportivas que pueden ayudarle de forma eficiente a maximizar sus opciones de sumar boletos ganadores. Algunas de ellas son específicas a ciertas disciplinas deportivas, mientras que otras son comunes a cualquier competición, evento o partido, de modo que vamos a revisar algunos tips de apuestas deportivas en Colombia y los tipos de apuestas deportivas en los que sería más recomendable utilizarlos.

Analizar la clasificación



Revisar la clasificación de la liga en la que tenga pensado apostar es crucial a la hora de obtener beneficios, sobre todo en la recta final de la temporada. El hecho de estar peleando por objetivos o de no tener nada en juego puede afectar directamente en el rendimiento de los jugadores y, por tanto, en lo que pueda suceder sobre el terreno de juego.

Hay que tener muy en cuenta a los equipos que se encuentran en zona de descenso en la etapa crucial de la campaña, ya que suelen sacar el máximo y cada año se ven victorias totalmente inesperadas que pueden reportarle ganancias cuantiosas en numerosos tipos de apuestas deportivas.

Revisar los números como local y visitante



Si sacamos a los grandes equipos de esta ecuación, ya que suelen obtener resultados positivos en cualquier campo, el resto de clubes tienen tendencia a obtener mejores cifras en su propia cancha que cuando actúan como visitantes. Esto es obvio, ya que las aficiones tienen mucha relevancia a la hora de llevar en volandas a sus clubes, aunque los malos resultados también pueden crear un clima desfavorable.

Consulte las estadísticas de cada equipo tanto en su casa como lejos de su estadio para saber con certeza en qué mercados debería apostar. Las estadísticas siempre pueden romperse, pero es evidente que un equipo que acumula cinco partidos sin ganar fuera de casa tendrá dificultades para salir de esa mala racha, lo que invitará a apostar por el local.

Estudiar el rendimiento de los equipos



Al hilo del consejo anterior, también es una gran idea analizar el rendimiento de los equipos que se enfrentan de cara a seleccionar los tipos de apuestas deportivas más acertados. En este caso ampliaremos horizontes para revisar las cifras en los partidos anteriores, independientemente de dónde se hayan disputado, pero también será recomendable revisar más datos.

Por ejemplo, es interesante conocer la capacidad anotadora de ambos conjuntos, así como su capacidad defensiva, dos registros muy importantes a la hora de crear estrategias en apuestas deportivas. También conviene analizar cuántas veces son capaces de adelantarse en el marcador, de remontar un resultado adverso o la cantidad de tarjetas que reciben.

Consultar el cara a cara



Otra de las estrategias en apuestas deportivas sobre cómo apostar y ganar nos lleva al análisis del cara a cara entre los equipos que se enfrentan. Puede que un conjunto llegue en plena racha de victorias, pero no haya sido capaz de ganar a su próximo adversario en una gran suma de duelos.

Hay que tener muy en cuenta estas estadísticas, ya que pueden hacerle cambiar de opinión o buscar otros tipos de apuestas más adecuados que no supongan un riesgo excesivo para su bankroll.

Apostar al equipo favorito



Por obvio que parezca, apostar al equipo favorito es siempre una buena opción si se conoce cómo funcionan las apuestas deportivas. Por ejemplo, un partido entre las selecciones de Colombia y Qatar tendrá una cuota muy baja para los Cafeteros, de modo que apenas reportaría ganancias.

En cambio, un duelo entre Colombia y Uruguay en terreno colombiano podría tener cuotas igualadas, y esa localía de los Cafeteros podría ser la clave para apostar por el 1 en las apuestas al ganador o por cualquier otro mercado en el que se requiera su victoria.

Reseña estrategias en apuestas deportivas

¿En qué deportes son comunes las estrategias?



Las estrategias en apuestas deportivas pueden utilizarse en prácticamente cualquier especialidad, pero si hay tres deportes en los que se pueden aplicar estos métodos de apuestas deportivas en Colombia son el fútbol, el tenis y el baloncesto.

Echemos un vistazo a algunas de las estrategias que puedes seguir y cómo apostar y ganar con ellas.

Estrategias en apuestas de fútbol



Si hablamos de fútbol y cómo funcionan las apuestas deportivas enfocadas al deporte rey, podemos decirle que encontrará numerosas estrategias para sacarle todo el jugo a sus pronósticos, y la mayoría de ellas tienen como foco la anotación.

Hay opciones muy sencillas como la de apostar en partidos en los que se miden un equipo con gran capacidad anotadora y otro con costumbre a encajar muchos goles, mientras que otros apostantes analizan la anotación en los últimos años de las principales ligas mundiales para buscar suerte en aquellas que, ya sea por cifras altas o bajas, destacan en la parcela de la anotación.

Estrategias en apuestas de tenis



Las estrategias en apuestas de tenis tienen como objetivo los partidos en los que puede haber máxima igualdad. Se puede conseguir mucho dinero a través de encuentros en los que haya muchos deuces, del mismo modo que se suele buscar a los jugadores que tienden a conceder algún set.

Las apuestas más/menos también tienen mucha presencia en el tenis, de modo que podrá apuntar a diferentes mercados si tiene la certeza de que un partido se prolongará en el tiempo debido a la igualdad de los jugadores que se enfrentan.

Estrategias en apuestas de baloncesto



A pesar de que el baloncesto es un deporte de equipo, muchas estrategias en apuestas deportivas se centran en el desempeño individual de ciertos jugadores. Por ejemplo, Luka Doncic en los Dallas Mavericks tiene una gran tendencia a firmar triples-dobles, mientras que Stephen Curry presume de uno de los mejores porcentajes desde la línea de 3 puntos.

Si se conocen las virtudes de algunos jugadores y los defectos del equipo al que se enfrentan, se pueden crear diferentes estrategias en apuestas deportivas a lo largo de la temporada. En resumen, y sea el deporte que sea, las estadísticas son fundamentales para la creación de sistemas que le permitan amasar ganancias con frecuencia.

Estrategias en apuestas deportivas paso a paso

¿Cuándo utilizar estrategias en apuestas deportivas?



El momento perfecto para emplear estrategias en apuestas deportivas depende de cada apostante. No existe una fórmula mágica para acertar todos los pronósticos, ya que es imposible saber lo que sucederá en cada partido o evento, pero sabiendo cómo funcionan las apuestas deportivas será mucho más sencillo acumular éxitos.

Lo ideal es que cada apostante lleve un seguimiento de los pronósticos que realiza, en qué mercados lo hace y cuál es el porcentaje de acierto en ellos, ya que esto le llevará a diseñar sus propios métodos para apostar.

También se debe tener en cuenta que las estrategias y, en definitiva, las apuestas deportivas, huyen del corto plazo y basan su éxito en la paciencia. Siempre pueden surgir malas rachas, así que es fundamental evitar las apuestas al azar o abandonar esa estrategia que le ha llevado a conseguir muchas ganancias anteriormente. Sea paciente, estudie bien sus pronósticos y verá cómo, poco a poco, los aciertos comenzarán a acumularse de manera habitual.

Conclusiones sobre las estrategias en apuestas deportivas



Si quiere convertirse en un apostador profesional, deberá crear una serie de estrategias en apuestas deportivas que le permitan firmar un estilo propio, personal e intransferible, aquel con el que sepa en todo momento qué debe hacer y qué no. Cada apostador tendrá sus gustos y preferencias, de modo que aquello que es bueno para unos no tiene por qué serlo para el resto.

De hecho, es una gran idea tener varias estrategias en base a las diferentes cuotas disponibles, ya que podrá diversificar mercados y buscar ganancias a través de numerosos tipos de apuestas, eso sin descuidar los sistemas que haya creado para controlar su bankroll.

No dude en comparar las cuotas disponibles en los diferentes operadores, una de las estrategias en apuestas deportivas más seguidas por los apostantes expertos, y huya de aquellas que limitan en un corto espacio de tiempo a los usuarios que acostumbran a sumar pronósticos acertados.

Como hemos mencionado anteriormente, céntrese en el éxito a largo plazo y no busque la gloria en un espacio de tiempo corto. Su estrategia puede ser muy efectiva a pesar de las malas rachas, que siempre llegan, así que manténgase firme con sus ideales y solo abandone los sistemas creados en caso de que las apuestas fallidas comiencen a hacer una gran merma en su cartera.

En caso de que necesite adoptar una nueva estrategia en apuestas deportivas, no vaya con todo desde el principio. Apueste con cantidades pequeñas y anote el éxito de sus pronósticos. Si los aciertos comienzan a sucederse y el dinero se acumula en su cartera… ¡habrá encontrado una nueva estrategia!