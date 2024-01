Cómo ganar a las apuestas deportivas: aquí tienes los trucos

Conseguir dinero a través de las apuestas deportivas es una tarea compleja. Todo depende de su nivel de experiencia y de las ganas que tenga de aprender, y es que se pueden obtener ganancias elevadas si sabe cómo ganar a las apuestas deportivas.

Triunfar en las apuestas no se limita a realizar un pronóstico esporádicamente para su equipo favorito; el éxito requiere dedicación y creación de estrategias que puedan llevarlo de ser un apostante novato a todo un experto.

No importa el deporte que elija. A través de este artículo conocerá una gran cantidad de información que le hará saber cómo ganar en apuestas deportivas de manera infalible.

Apuestas direccionales: Valuebets



La estrategia es fundamental para saber cómo ganar a las apuestas deportivas. Una de esas tácticas es la de hacer un seguimiento a las cuotas de los eventos que han llamado tu atención y estar pendiente de cualquier aumento llamativo que se produzca.

Cuando encuentra una cuota más elevada respecto a la probabilidad de que se produzca el acierto, estamos ante una apuesta de valor o valuebet, y ese es el momento en el que debe realizar su apuesta.

Imagine que encuentre una cuota de 1.80 para la victoria visitante. En caso de que muchos apostantes opten por el triunfo local o el empate, la cuota para el 2 incrementará. ¿Por qué no esperar a que suba, por ejemplo, a 2.00 o 2.10?

El arbitraje en las apuestas: Surebets



Las cuotas disponibles en las diferentes casas de apuestas suelen ser muy parecidas, pero en ocasiones podemos encontrar cifras demasiado descompensadas. Ese es el momento en el que podemos aprovechar las apuestas seguras o surebets.

La tarea es realizar una apuesta hacia la victoria de un equipo en una casa de apuestas y el pronóstico contrario en otra. Una de ellas será ganada y la otra perdida, pero el hecho de haber encontrado una cuota con un valor superior a lo normal hará que la apuesta perdida quede compensada con los beneficios de la apuesta ganadora.

Las cuotas bajas nunca son apuestas seguras



Las cuotas bajas lo único que harán es poner en peligro su bankroll, puesto que la inversión que se debe realizar para obtener unas ganancias decentes es muy elevada, y a pesar de que es difícil que suceda, siempre puede darse la sorpresa y ver cómo pierde una cantidad abismal de dinero por un pronóstico que apenas aportaba beneficios.

Especialícese en un mercado o competición



Una de las vías hacia el éxito sobre cómo ganar a las apuestas deportivas es a través de la especialización en un deporte, competición o tipo de apuesta. Vivimos en una época de fácil acceso a estadísticas, por lo que puede convertirse en un experto de la Liga BetPlay, el boxeo, o las apuestas con hándicap, por poner algunos ejemplos. Esa experiencia adicional en algunos campos específicos lo llevará a aumentar el porcentaje de acierto.

Cuidado con las apuestas combinadas



Si quiere saber cómo ganar apuestas deportivas combinadas, le podemos decir que este tipo de apuestas son un peligro para su cartera. Es muy llamativo ver cómo la cuota crece a medida que añades pronósticos, e incluso las casas de apuestas aplican bonificaciones a partir de un número de picks, pero es muy frecuente perder dinero en comparación con las ocasiones en las que atinará una apuesta combinada.

Evite las apuestas en vivo



En la tarea de cómo ganar a las apuestas deportivas, otra práctica que debes evitar es la de apostar en vivo. Cada vez son más las casas de apuestas que ofrecen la posibilidad de realizar pronósticos durante el transcurso de un evento, pero las emociones que se viven durante un partido pueden conllevar una toma de decisiones precipitada y equivocada.

Apuestas cruzadas



Una vía de las apuestas deportivas sobre cómo ganar dinero son las apuestas cruzadas. En este tipo de apuestas no juega contra la propia casa, sino que lo hace directamente contra otros apostantes. Su experiencia y conocimiento serán cruciales para dominar un tipo de apuesta que, todo sea dicho, todavía no está implementado en el mercado de forma masiva.

Use siempre la cabeza para apostar



En esta serie de trucos sobre cómo ganar dinero con apuestas deportivas seguras, otra de las recomendaciones es tener cuidado al apostar por el equipo de sus sueños. Apostar con el corazón conlleva invertir en situaciones que son más un deseo que una realidad, de modo que le recomendamos apostar en todo momento utilizando la cabeza, aunque eso suponga hacerlo en contra de tu equipo.

Pruebe a apostar por el underdog



Cómo ganar a las apuestas deportivas paso a paso

Si busca cómo ganar en apuestas deportivas de manera infalible, una de las recomendaciones será la de buscar siempre cuotas aceptables que apunten al favorito. Esta idea es lógica, pero también lo es buscar suerte con el underdog, que quiere decir el que no es favorito. Las casas de apuestas colocan cuotas habitualmente elevadas para la victoria de los equipos o jugadores no favoritos, y las sorpresas están a la orden del día en el mundo del deporte.

Consejos sobre apuestas acumuladas de fútbol



Sí, hace poco hemos comentado los peligros de las apuestas combinadas, pero en el caso específico del fútbol sí podemos obtener beneficios si tenemos en cuenta que es un deporte en el que es relativamente fácil acertar.

Hay equipos que destacan por contar con un goleador en forma, por un buen nivel defensivo y por dominar los porcentajes de posesión. Si en cada jornada encuentras varias apuestas que tienen cuotas aceptables y muchas posibilidades de cumplirse… ¿Por qué no probar suerte?

Consejos sobre apuestas triples



La apuesta triple es aquella en la que añadimos tres selecciones al boleto. Una vez más, esto implica el riesgo de tener que acertar todos los picks para obtener beneficios, pero también puede provocar el ingreso de ganancias altas.

Como dato adicional, este tipo de apuestas requería inicialmente incluir picks de diferentes eventos, pero cada vez es más extendido el uso de creadores de apuestas, en los que puedes incluir numerosos pronósticos de un mismo evento, lo que puede facilitar la tarea de acertar el boleto.

Cómo construir su bankroll



Llegamos a uno de los puntos álgidos de este artículo. Si quiere saber cómo ganar a las apuestas deportivas, es imprescindible conocer los fundamentos para construir un bankroll sólido que le permita jugar y ganar sin poner en riesgo su economía.

Cuando se es un apostante novato perder apuestas será algo habitual, de modo que no deberá caer en la desesperación. La paciencia es una virtud, así que mantenga la calma y vaya adquiriendo experiencia mientras comienzas a cosechar éxitos.

Cuando avance en las apuestas deportivas podrás tener la tentación de invertir cada vez más y más dinero. Recuerde que los apostantes más veteranos y exitosos siempre colocan un máximo de dinero para sus pronósticos y nunca lo sobrepasan, así que le recomendamos hacer lo mismo y tener controlado tu bankroll.

Investigue todo lo que necesite



Puede que piense que la intuición y los conocimientos previos que poseas sobre una competición son suficientes para generar rendimiento en las apuestas deportivas, pero sentimos decirle que estás equivocado.

Cómo ganar a las apuestas deportivas es una carrera de fondo que requiere investigación continua, revisión de datos y estadísticas y estar al día de todo lo que sucede en tus competiciones favoritas.

De hecho, hoy en día es muy sencillo encontrar estadísticas muy útiles para tus apuestas, por lo que saber cuáles serán los puntos fuertes y débiles de los protagonistas de un partido puede ser la clave para recoger una suma de dinero muy apetitosa.

Conozca el valor de las cuotas

Si quiere acercarse a cómo ganar en las apuestas deportivas de manera infalible, es fundamental que conozcas el funcionamiento de las cuotas. Estos números no se limitan a mostrarle el dinero que ganará con su apuesta.

Por un lado, debe establecer el valor mínimo de las cuotas por las que apostarás. Muchos apostantes comienzan a partir de 1.50, mientras que los más exigentes empiezan a valorar opciones a partir de 1.80. Cuando más altas sean las cuotas, mayores serán las ganancias posibles, pero también la dificultad para acertar.

Como mencionamos anteriormente, apostar por cuotas excesivamente bajas no tiene demasiado sentido e incluso puede reportar grandes pérdidas, pero sí pueden aprovecharse en apuestas combinadas que cuenten con promociones ofrecidas por las casas de apuestas.

En cuanto a las cuotas altas, siempre es llamativo ver valores abismales que puedan reportarte unas ganancias altísimas, pero las probabilidades de acierto suelen ser mínimas. No es descabellado tirarse a la piscina muy de vez en cuando en busca de una gran sorpresa, pero no lo tome como una práctica habitual, ya que es una manera muy sencilla de perder dinero.

Compare las cuotas de varias casas de apuestas



Otro de los secretos sobre cómo ganar a las apuestas deportivas es abrirse a operar en varias casas de apuestas. Aunque tengas una de confianza, es una gran idea comparar las cuotas disponibles en varias de ellas y apostar. Las estadísticas indican que quienes siguen este proceso obtienen unos ingresos de un 10-15% superiores a quienes solo apuestan en una casa de apuestas.

Imagina que encuentras una cuota de 1.80 en una casa de apuestas para la victoria de Atlético Nacional, mientras que en otra ese mismo triunfo se paga a 2.10. No hace falta decir cuál sería la mejor opción, ¿verdad?

Elige un presupuesto y un límite de gasto



Ya hemos hablado anteriormente sobre cómo construir tu bankroll, y una buena forma de mantenerlo y cuidarlo es elegir el presupuesto que vas a invertir en apuestas y el límite de gasto que vas a cumplir para no sufrir pérdidas.

Para construir un presupuesto, lo más indicado es establecer un porcentaje del dinero que quiere invertir en apuestas. A medida que gane más, podrá depositar cifras superiores en su cuenta de usuario, de modo que debe ser constante y consciente de que llegará el momento de tener un presupuesto cada vez más elevado.

En cuanto al límite de gasto, es su decisión establecerlo de manera diaria, semanal, mensual o, en definitiva, en el espacio de tiempo que mejor te ayude a controlar el dinero.

Atrévase a experimentar



Si llegó a este punto del artículo sobre cómo ganar a las apuestas deportivas, quizá piense que su experiencia en el mundo de las apuestas deportivas va a ser demasiado cuadriculada, pero también hay espacio para experimentar y probar cosas diferentes.

De hecho, es una gran forma de salir de la rutina y encontrar nuevas vías para generar beneficios. Si bien es cierto que utilizar datos y estadísticas es fundamental para obtener el éxito necesario en las apuestas, también lo es que muchos apostantes gozan de una gran intuición que lleva a obtener ganancias del todo inesperadas. ¿Y si sucede lo mismo contigo?

Lleve un control de tus pronósticos



Guía sobre cómo ganar a las apuestas deportivas

El objetivo principal de las apuestas deportivas es entretener, pero puede elevar el nivel si sabe cómo ganar dinero con apuestas deportivas seguras. Una de las formas de hacerlo es llevando un control de los pronósticos que ha hecho.

Sí, es una tarea tediosa y que puede llevar mucho tiempo al principio, pero saber su porcentaje de acierto, en qué competiciones tiene más éxito o qué tipos de apuestas le reportan más rendimiento pueden ayudarle a ser más selectivo con tus pronósticos y más acertado con los picks que elige.

Las mejores casas de apuestas de fútbol de Colombia en 2024



Casa de apuestas Bono de bienvenida Apuestas en vivo Métodos de pago populares Yajuego 100% hasta $300.000 Sí Visa, Mastercard, PSE, AstroPay, Efecty Rushbet 100% hasta $50.000 Sí Visa, Mastercard, PSE, Efecty Codere 100% hasta $100.000 Sí Visa, Mastercard, PSE, Efecty, PayU Rivalo — Sí Visa, Mastercard, PSE, Efecty, Transferencia bancaria Betsson — Sí Visa, Mastercard, PSE, Efecty, Astropay, PayU Betplay 100$ hasta $5.000 Sí Visa, Mastercard, PSE, PayU Wplay 100% hasta $200.000 Sí Visa, Mastercard, PSE, Efecty, AstroPay

Cómo ganar a las apuestas deportivas en Colombia es muy sencillo si sabes qué casa de apuestas es la más recomendable para tus intereses.

Como podrá ver, todas ellas cuentan con la opción de apostar en vivo, y le podemos asegurar que encontrarás las competiciones más seguidas alrededor del mundo, así como la Liga BetPlay, pero algunas de ellas tienen aspectos a destacar.

Por un lado, Yajuego y Wplay pueden mostrarse como dos buenas opciones para nuevos apostantes gracias a sus espectaculares bonos de bienvenida, mientras que Yajuego, Codere y Betsson ofrece versatilidad a través de numerosos métodos de pago.

En cuanto a cantidad y calidad de cuotas, la experiencia mundial de Codere, Rivalo y Betsson hace que sean tres propuestas muy interesantes para apostantes experimentados.

Conclusión

La clave del éxito sobre cómo ganar a las apuestas deportivas depende de numerosos detalles. Convertirse en un apostante exitoso depende en gran medida de hasta qué punto se tomen en serio las apuestas deportivas, ya que exigen tiempo y dedicación para sacarle todo el jugo a sus numerosas opciones.

Recuerde que la clave es aumentar siempre tu bankroll, así que estudia minuciosamente eventos y tipos de apuestas, configura tu techo de gastos y no dudes en comparar cuotas entre varias casas de apuestas para maximizar todo lo posible tu nivel de ganancias. ¡Mucha suerte!

Preguntas frecuentes sobre cómo ganar a las apuestas deportivas

¿Cómo me convierto en un apostante exitoso?



Si quieres saber cómo ganar dinero con tus apuestas deportivas, tiene que seguir pasos cómo utilizar estadísticas, comparar cuotas en diferentes casas de apuestas, dominar ligas y mercados y llevar una gestión muy controlada de su bankroll.

¿Qué deportes son los más populares en las apuestas deportivas?

Sin duda, el fútbol es el deporte más popular en las apuestas deportivas. Sus eventos de clubes y selecciones ofrecen cientos de cuotas día a día, aunque no debemos obviar otros deportes y ligas como la NBA, la NFL o los deportes de contacto.

¿Se puede apostar por dos equipos que se enfrentan?



En caso de que indague sobre cómo ganar a las apuestas deportivas a través de apostar por los equipos que se enfrentan, debe saber que puedes hacerlo sin problema rellenando un boleto por cada uno de ellos en casas de apuestas diferentes.

¿Cómo se leen las cuotas?



Las cuotas marcan la cantidad de dinero que podrías obtener en tus apuestas, además de indicar la probabilidad de que una acción se produzca. Cuanto más baja sea la cuota, mayores serán las opciones de acertar, pero las ganancias serán menores que en cuotas elevadas.

¿Cómo puedo hacer mis selecciones?



Para escoger los picks de tus apuestas debe tener en cuenta algunos conceptos. Lo principal es estudiar la competición y los equipos o jugadores que se enfrenta, saber cuáles son las estadísticas más llamativas y apuntar a los mercados que ofrezcan más opciones de acierto.