Luckia cómo funciona: Conoce a fondo los entresijos del operador

Estamos, sin duda, ante una de las mejores casas de apuestas deportivas en línea de Colombia. ¿Pero cómo funciona Luckia? Aunque es imposible hacer una aproximación de cada uno de los aspectos que conforman el operador, sí podemos analizar más o menos todos los entresijos que construyen el Luckia cómo funciona. A continuación, te explicamos cómo apostar en el operador, entre otras cosas.

Tipos de apuestas disponibles en el operador



Una vez completado el Luckia registro, tendrás que realizar un primer ingreso no solo para activar el bono de bienvenida vinculado al código promocional Luckia, sino, asimismo, para poder empezar a jugar. Una vez dispongas de saldo en tu cuenta de usuario, se te ofrecen tres vías para hacer apuestas deportivas.

Repasamos cada una de ellas a continuación:

Apuestas sencillas



Independientemente de si haces estas apuestas a mercados en vivo o futuros, una apuesta sencilla Luckia es la más común y fácil de entender. Básicamente, se trata de un boleto de apuestas que incluye un solo pronóstico. Este puede ser en apuestas fútbol, apuestas tenis o cualquier otro deporte que elijas. Seleccionas una cuota, indicas la cantidad ¡y apuesta!

Apuestas combinadas



También se conocen como apuestas parlay o apuestas múltiples. Son clave para entender el Luckia cómo funciona. Son a una sola cuota, pero esta la conforman varios pronósticos. Se juntan en el boleto de apuestas dando una cuota superior, ya que las cuotas de cada evento incluido se multiplican entre sí.

Para hacer apuestas combinadas, ten en cuenta lo siguiente:

Lo ideal es incluir entre 3 y 5 selecciones. Ten en cuenta que siempre será más difícil acertar 3 pronósticos a cuota total 2 a 1 que un solo pronóstico a cuota 2 a 1. Generalmente, conviene dejar el pronóstico más difícil para el final temporalmente hablando. Así, si aciertas el resto, podrás cerrar la apuesta con ganancias. Huye de las cuotas bajas. Es decir, hacer apuestas combinadas con 5 selecciones a cuotas 1.20 a 1 o inferiores no compensa. Mejor 2 o 3 a cuota 1.50 a 1 o más. Si quieres arriesgar en apuestas combinadas, una buena opción es usar para ello algún Luckia bono. De esta forma, no te importará tanto fallar la apuesta.

Apuestas de sistema



Este tipo de apuestas Luckia son como las apuestas múltiples, pero cuentan con una especie de seguro. Es decir, al contrario que las apuestas parlay, no tienes que acertar todos los pronósticos. Eso sí, los premios, debido a ello, son inferiores. Hay muchos tipos de combinaciones, por lo que recomendamos consultar directamente en el sitio web Luckia.

¿Cómo apostar en Luckia Colombia?



Todo lo que respecta a cómo apostar en Luckia es bastante sencillo. Sin embargo, si es tu primera vez, es posible que te sientas abrumado. Una vez completado el paso de Luckia depósito, tendrás saldo para empezar a jugar. Ten en cuenta que la disposición de los menús varía de PC a Luckia app, pero el proceso cómo apostar en Luckia es siempre igual:

Dispones de un menú lateral izquierdo en PC (en Luckia móvil, las disciplinas se recogen a través de una pestaña dedicada en la parte inferior de la pantalla).

También gozas de un buscador por nombre, así como de accesos directos en la parte central de la pantalla (donde se recogen eventos próximos o destacados).

Asimismo, si quieres hacer apuestas en vivo Luckia, debes pulsar sobre el apartado APUESTAS EN VIVO (generalmente incluido en la parte superior de la pantalla).

Decídete por un deporte para que carguen las competiciones. En ese momento, deberás elegir el torneo de tu gusto y, posteriormente, el evento.

Cargarán los mercados principales (para más mercados, pulsa sobre el número junto al símbolo + que encontrarás junto a las cuotas de ganador).

Elige una cuota de tu gusto para hacer tu pronóstico. Se activará un boleto de apuestas . Puedes añadir más cuotas para hacer apuestas combinadas.

En el boleto de apuestas, indica la cantidad que quieres arriesgar y coloca tu apuesta. Podrás hacer un seguimiento de esta a en el apartado MIS APUESTAS.

¿Cómo cobrar una apuesta en Luckia?



A este respecto, también puede interesarte el contenido Luckia retiro. El proceso de cómo cobrar una apuesta en Luckia es muy sencillo, ya que, básicamente, es automático. Cuando termina el evento o se puede determinar como ganadora tu apuesta (por ejemplo, en el mercado de ganador del 1er set), el saldo se ingresa en tu cuenta casi de inmediato.

Eso sí, en ocasiones has de ser paciente, ya que una apuesta ganadora puede tardar en procesarse unas horas o incluso un día. Esto no es lo habitual, pero sí puede ocurrir, por ejemplo, en los mercados FUTUROS. Es decir, si apuestas al ganador de la NBA y ganas, es posible que no se reflejen los beneficios nada más concluir el último juego.

Luckia cómo funciona: Herramientas adicionales disponibles



Este apartado está relacionado con el proceso de cómo cobrar una apuesta en Luckia Colombia, ya que incluye herramientas como el CASH OUT. Conocerlas es fundamental para entender el Luckia cómo funciona. A continuación, explicamos algunas funciones adicionales que hacen del entramado Luckia cómo funciona algo todavía más interesante:

Cerrar apuesta: También conocida como función CASH OUT. Desde mis apuestas, permite vender un pronóstico antes de que se determine de forma natural. Siendo así, si las cosas van bien, te asegurarás beneficios. En caso contrario, podrás reducir pérdidas. Eso sí, úsala con cautela, que en deporte todo cambia rápido. Compartir apuesta: Si quieres compartir tu apuesta con otra persona para que pueda jugar a lo mismo que tú de forma directa, debes seleccionar el botón COMPARTIR APUESTA que está debajo de la opción de APOSTAR en el boleto de apuestas. Se te dará un PIN para que puedas enviar a tus compañeros. Casino en vivo: Uno de los apartados estrella del operador. Esta sección te permite jugar, por ejemplo, a la ruleta francesa en riguroso directo. Además, las crupieres hablan español, por lo que puedes interactuar con ellas a través del chat en vivo incorporado en los títulos. ¡Una experiencia única totalmente inmersiva!

Preguntas frecuentes Luckia cómo funciona



Hemos cubierto lo mejor que hemos sabido los aspectos centrales respecto a Luckia cómo funciona. Sin embargo, es posible que todavía te asalten dudas en torno a cómo funciona Luckia. Cuentas en el sitio web con un apartado dedicado a preguntas frecuentes, así como otros artículos nuestros como el contenido Luckia opiniones. También te ayudamos acá:

¿Cómo puedo contactar con el servicio de asistencia al cliente de Luckia?



La principal ventaja a este respecto es que el chat en vivo es accesible sin ni siquiera estar registrado en el operador. Esto es magnífico para resolver dudas sobre Luckia cómo funciona. Más allá de eso, cabe destacar el grupo humano que conforma el servicio de asistencia al cliente Luckia, que es magnífico. Estas son las vías de contacto disponibles:

Línea telefónica: 018000945000. Chat en vivo desde la web. Correo electrónico: clientes@co.luckia.com

¿Qué tan confiable es Luckia Colombia?



Mucho, ya que está regulado por Coljuegos, la institución encargada de velar por la seguridad en la industria de los juegos de azar en el país. Al tener licencia Coljuegos, Luckia es una plataforma que se adhiere a la legalidad vigente en el país. Asimismo, hablamos de un operador de renombre internacional, también regulada en España.

Mi cuenta de usuario Luckia Colombia está bloqueada, ¿a qué se debe?



Los motivos por los que una cuenta se bloquea son diversos. Por ejemplo, puede bloquearse si estás seis meses o más sin entrar en ella ni realizar apuesta alguna. Por otro lado, puede bloquearse por incumplimiento de los términos y condiciones. Debes leer este apartado Luckia cómo funciona en profundidad para evitar sorpresas desagradables.