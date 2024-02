Cómo depositar en Betsson: Guía en cinco pasos

Usted puede depositar en Betsson por transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o en efectivo. Un proceso tan sencillo, que no le quitará más de dos minutos. Además, puede hacerlo cuando quiera, incluso antes del partido o evento deportivo que tanto ha estado esperando. Encuentre aquí todo lo que debe saber sobre cómo cargar saldo en este operador de apuestas deportivas en Colombia.

Cómo depositar en Betsson Colombia

Pensando en optimizar todos sus servicios, Betsson simplifica el proceso para depositar saldo en su cuenta, gracias a sus diferentes métodos de pago. Si no quiere usar tarjeta, puede pagar por transferencia o hacerlo en cajero.

La forma clásica de hacer depósitos, como siempre se ha manejado en la casa de apuestas, es un procedimiento sencillo, que resumimos en cinco pasos:

Ingresar a la cuenta y clic en “Depositar”

Buscar el método de pago

Completar la información requerida

Confirmar que la información es correcta

Clic en "Depositar".

Métodos de depósito en Betsson

Son 13 medios de pago para escoger el que mejor se acomode a sus necesidades. Nunca había sido más fácil depositar en Betsson.

Pagos en efectivo

Esta es una de las modalidades. El operador se ajusta a las necesidades de quienes prefieren cargar saldo en un punto físico. Para ello dispone de ocho opciones para depositar en el establecimiento más cercano o el de su predilección. Por otra parte, se aconseja portar la cédula de ciudadanía original porque se la pedirán al momento de validar un depósito, independiente del lugar donde eligieron cargar saldo a su cuenta de Betsson.

Para cualquiera de estos métodos, el procedimiento es similar. Consiste en ingresar el valor del depósito y según el lugar donde vayan a recargar se genera un número de PIN/ referencia para pagar. Debe indicarlo ante el cajero. Estos pagos también tienen una fecha de vencimiento, que consiste en un plazo para realizar el pago. Después de esta fecha, el pago expira y debe reiniciar el proceso.

Transferencia bancaria

Este método es ideal para quienes prefieren depositar en Betsson mediante transacciones online, debitando el saldo de su cuenta bancaria o servicio financiero tipo billetera virtual. Aquí también se incluyen los pagos con tarjeta de crédito.

Para las transacciones financieras la plataforma de base sobre la cual puede depositar en Betsson es la de PSE. La seleccionan, ingresan el valor del depósito y el sistema los traslada a esta plataforma, donde terminan de hacer la recarga. El saldo se refleja de inmediato.

Tarjeta de crédito

Estos son los pagos más rápidos de hacer. Si ya hizo depósitos por esta vía el sistema guarda por defecto el número de la tarjeta y fecha de caducidad. Los únicos campos para rellenar son los de código de seguridad (CVC) y el correspondiente al monto que quieren cargar en la cuenta de Betsson.

Por temas de seguridad, es posible que en ciertos casos Betsson solicite al usuario una copia certificada de la tarjeta de crédito visible por ambos lados (anverso y reverso). De ser así, entonces asegúrese de que solo los primeros seis dígitos y los últimos cuatro sean visibles, mientras que el CVC no puede verse.

Si quiere agregar una nueva tarjeta de crédito, como reemplazo de la que ha estado usando, debe enviar una petición por correo electrónico, adjuntando la certificación bancaria de la tarjeta, la cual previamente debió ser agregada en el sistema. Para más información sobre este punto, consulte con el servicio al cliente de Betsson. El tiempo de respuesta promedio por mail es entre 30 y 60 minutos.

Depositar en Betsson por Nequi

Este es otro de los métodos en línea más utilizados, cuando no se quieren hacer recargas con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, ni tampoco a través de puntos físicos. Por intermedio de Nequi se debita el saldo que tenga en esta cuenta de trámite simplificado.

Para ello, deben digitar el número de cuenta, que para este caso es el mismo del teléfono celular. Luego ingresan el valor de la recarga. Sin embargo, por intermitencias en la plataforma de este servicio a veces los depósitos pueden tardar hasta 20 minutos en reflejarse.

Importante: El número de Nequi debe ser el mismo del celular que haya registrado en Betsson. Si no es así, el depósito por esta vía no será válido.

Facebook Twitter Linkedin

Cómo depositar en Betsson paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cuál es el depósito mínimo en Betsson

Ya hemos visto cómo depositar en Betsson con los métodos de pago en línea o en efectivo. Con relación al valor mínimo que se puede depositar en el operador de apuestas, en términos generales es de $1.000, pero no es válido para todos los medios disponibles. Solo se puede cargar ese valor a través de PTM y Efecty, que son dos de los medios disponibles para depósitos en efectivo.

Los depósitos desde $5.000 pesos en Betsson los puede hacer mediante Nequi. Luego sigue el monto de $10.000, el cual es posible hacerlo en más plataformas como las transacciones financieras por PSE, en cajeros de Carulla, Moviired, Puntored, Almacenes Éxito, Surtimax y Su Chance. Por último, las recargas mínimas por tarjeta de crédito y AstroPay van desde los $20.000.Depósitos en efectivo

Efecty: $ 1.000 – $3’000.000 PTM: $1.000 – $3’000.000 Almacenes Éxito / Carulla / Surtimax: $10.000 – $4’000.000 Moviired: $10.000 – $4’500.000 Su Chance: $10.000 – $4’000.000

Depósitos online

PSE: $10.000 – $5’000.000 Nequi: $5.000 – $5.000.000 VISA: $20.000 – $3’000.000 MasterCard: $20.000 – $3’000.000 Astropay: $20.000 – $5’000.000

Cantidad mínima: $1.000 por Efecty o PTM

NOTA: El valor máximo del depósito en Betsson se ajusta, si los límites diarios, semanales y mensuales son inferiores al valor permitido por cada método.

Nuevo método para depositar en Betsson

Betsson actualizó su plataforma y dentro de las principales novedades está la de agilizar aún más el proceso para hacer recargas. Solo necesita dos pasos:

Ingresa a la plataforma y en la página principal, donde dice “deposita rápido y seguro”, hay un campo para ingresar el monto.

Clic en “continuar” y proceden a seleccionar el método de pago.

Esta modalidad simplificada para depositar en Betsson se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil o computador de escritorio. Así mismo, independiente del método de pago que haya utilizado, todos los usuarios con cuenta en este operador de apuestas aceptan los términos y condiciones de cada modalidad disponible para depositar. Por lo tanto, reconoce también si en alguno de los métodos disponibles aplican cobros por el servicio.

Facebook Twitter Linkedin

Cómo depositar en Betsson Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes sobre cómo depositar en Betsson

¿Es seguro depositar en Betsson?

Totalmente. Todos los métodos se rigen bajo altos estándares de seguridad y son medios de amplio reconocimiento en el país. Recuerden que únicamente pueden realizar depósitos a su cuenta de apuestas, mediante métodos de pago que estén a su nombre.

¿Cuál es el tiempo promedio de un depósito en Betsson?

Es inmediato, cuando los depósitos se hacen a través de los siguientes medios de pago: Efecty, PTM y Astropay con PSE, Nequi y tarjeta de crédito. Para todos los demás métodos, el tiempo promedio es de 5 minutos.

¿Por qué no se refleja el depósito en la cuenta?

Si este es su caso y ya pasaron cinco minutos, lo mejor que puede hacer es ponerse en contacto con el equipo de soporte que tiene Betsson para consultar cuál es el motivo del retraso.