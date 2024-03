Código promocional WonderBet | Obtén el bono de deportes

Con el código promocional WonderBet tendrá la posibilidad de conocer a fondo toda la oferta que tiene el operador de apuestas deportivas, con experiencia y comprometido en brindar la mejor experiencia en Colombia. Active sus bonos para los mejores encuentros en los deportes más populares. Su oferta de bienvenida se encuentra activa para nuevos usuarios registrados, que hagan un primer depósito.

WonderBet, casa de apuestas deportivas, goza de una amplia trayectoria. Llegó a Colombia en reemplazo de William Hill. Es una plataforma 100% segura, ya que opera de forma legal con licencia de Coljuegos vigente hasta octubre de 2028.

¿Qué beneficios recibo con el código promocional WonderBet?



Si son antiguos usuarios del operador que WonderBet sustituyó, entonces pueden acceder con sus credenciales de siempre. En caso contrario, estén listos para disfrutar de sus múltiples beneficios, gracias a sus opciones disponibles de código promocional WonderBet, válidas con el primer registro.

Los códigos promocionales son una excelente opción que tienen los jugadores para conocer a fondo toda la oferta disponible por parte de un operador. Hacer un recorrido completo por su plataforma, sin perder detalle sobre su oferta de apuestas deportivas en vivo o prepartido. Ver sus cuotas, validar su funcionamiento desde dispositivos móviles y otros equipos con pantalla pequeña. Desde luego, poner a prueba sus conocimientos, comprobando qué tan capaces son de liberar la oferta y su saldo promocional hasta convertirlo en dinero real.

Código de bonificación WonderBet: Así se obtiene

El código promocional Wonderbert es una oferta especial que solo aplica para los nuevos usuarios que ingresen en la plataforma, llenando el formulario de registro. Este es un proceso sencillo, que no implica más de 10 minutos. En tres pasos validan la información y así quedan listos para acceder a las ofertas vigentes por parte del operador.

Wonderbet Descripción de la oferta Código promocional Wonderbet Deportes Devolución del 50% de la primera apuesta en WonderBet hasta $1.000.000* si no la gana Obtén el bono

¿Cómo activar el código promocional WonderBet?

Es importante que, antes de jugar, revisen cuáles ofertas y promociones tiene vigentes bajo el concepto de “bienvenida”. Las casas de apuestas deportivas en Colombia alternan con frecuencia sus ofertas, entre promociones especiales para los nuevos clientes, así como acciones dirigidas a los usuarios que llevan un buen tiempo en su plataforma.

Registrarse en WonderBet, a través de un sencillo procedimiento. Solo deben tener presentes sus datos personales, de contacto, así como la asignación de usuario y la credencial de acceso. Cuando culmine exitosamente el registro, el operador lo invita a que haga uso de su oferta de código promocional WonderBet. Para tal fin, el requisito principal es realizar una apuesta deportiva con dinero real. Si su pronóstico fue fallido, con la apuesta declarada como perdida, entonces el operador lo beneficia con la entrega de una freebet por un valor que comprende el 50% de la apuesta hecha con dinero real. La apuesta gratis se puede usar durante un plazo máximo de siete días, contados a partir de la aprobación y a una cuota mínima de 2,0. Si la freebet que utilizaron resulta ganadora, el saldo en dinero real que ingresará a su cuenta corresponde al valor que resulta después de restar el dinero invertido en la apuesta. Es lo que se conoce como beneficio neto: Si apostaron $50.000 a cuota 2,0, entonces el saldo será de $50.000, tras restar el valor de la apuesta. El valor máximo que se entrega con el código promocional WonderBet es de $1.000.000.

Requisitos para acceder a la oferta

Esta es una promoción exclusiva para primeros registros.

No hay condición acerca del valor que debe tener el primer depósito, pero tenga en cuenta que la freebet concedida es sobre la mitad de la primera apuesta con su saldo real. Si apostó $20.000, la apuesta gratuita será sobre $10.000.

Se cuenta con un plazo de siete días para jugar con el código promocional WonderBet desde el momento en que la oferta se activa por parte del operador.

La apuesta gratis es para utilizarse exclusivamente en apuestas deportivas, ya sean eventos en vivo o prepartido, siempre y cuando sean jugadas a cuota 2,0.

Medios de pago en WonderBet Foto:IMAGO / Pond5 Images Compartir

Opciones de pago: Cómo deposito en WonderBet

Antes de recibir su apuesta gratuita recuerde que el código promocional WonderBet es una oferta con un monto que va en función del valor sobre el cual se hizo la primera apuesta perdedora. Por lo tanto, debe cargar saldo a su cuenta.

Cuando entre a WonderBet encontrará la opción de depositar visible, en la parte superior de la plataforma. El operador permite hacer recargas a través de diversos medios de pago, entre operaciones en línea como opciones para ir a puntos físicos.

Efecty

Transferencia bancaria vía PSE

Tarjeta de crédito

Baloto

Daviplata

Nequi

Rappi Pay

tpaga

¿Cómo liberar el código promocional WonderBet?

Las ofertas promocionales, bien sea en forma de bonos o freeebet, tienen ese atractivo de poder convertirse en saldo real. Por supuesto, el camino implica el cumplimiento de condiciones, como mercados para apostar, cuotas límite, plazo máximo y cantidad de veces que se debe usar el saldo promocional, mejor conocido también como rollover.

Para el caso concreto del código promocional WonderBet, el operador dispone de unas condiciones que permiten acceder al beneficio con la oportunidad de transformar el saldo promocional en dinero retirable, que ingrese a su cuenta.

La apuesta de bienvenida se puede utilizar indistintamente en cualquier evento deportivo, siempre y cuando sean a cuota 2,0 y en un plazo de siete días, que se cuentan a partir del momento en que se activa la oferta.

La oferta recibida con el código promocional WonderBet solamente se puede usar una vez. No es un saldo que pueda dividir en varias apuestas. Así mismo, no es posible utilizarla con saldo real ni otras promociones disponibles. Una de las formas en que el usuario sabe que ha sido beneficiado de la apuesta gratis de bienvenida es mediante correo electrónico. Por lo tanto, cerciórese de no haber suministrado durante el registro un correo temporal.

Si apostaron lal freebet y ganaron, el saldo real que llega a sus cuentas es el beneficio neto de la apuesta. Este es el resultado de restar al valor obtenido el monto de la apuesta. Por ejemplo:

El código promocional de WonderBet que recibió es de $80.000. Este valor es la mitad del dinero invertido en su primera apuesta perdida. Usaron la freebet a cuota 2,0 en una apuesta de fútbol durante el plazo de los siete días permitidos en los términos y condiciones y ganaron.

En teoría, el saldo en bruto de las ganancias es de $160.000, pero solo ingresa como saldo real a su cuenta el valor que queda tras restarle el monto de la apuesta; es decir, $80.000 como beneficio neto a su cuenta de WonderBet.

Otras promociones de WonderBet

La oferta de bienvenida con el código promocional de WonderBet es solamente una dentro de tantas opciones disponibles en la sección de promociones. Las demás son válidas en determinados eventos, siempre pensando en brindar la mejor experiencia a sus jugadores.

Prima acumuladora: Oferta especial, que brinda un porcentaje de beneficio adicional según el monto ganado en su apuesta combinada. Por ejemplo, si la combinada ganada es de 9 líneas, entonces el porcentaje adicional será del 5,5%.

Apuesta Wonder: Cuotas mejoradas para utilizar en los eventos deportivos elegidos por el operador. El valor máximo de la apuesta para acceder a este beneficio es de $100.000.

Wonder fight: Apuesta gratis del 50% hasta por un valor máximo de $50.000 por la próxima apuesta que hagan en deportes de lucha libre.

Hora Wonder: Aumento en las cuotas de los eventos deportivos más destacados del momento, disponibles en el menú de apuestas. El valor máximo de las apuestas es de $3.000 y el incremento puede variar, sin previo aviso.

¿Problemas con el código promocional WonderBet?

El servicio al cliente que tiene esta casa de apuestas, a través de su chat en vivo, es el recurso más rápido y efectivo para responder a las inquietudes que puedan presentarse durante el proceso para activar su código promocional WonderBet.

En cuestión de minutos será atendido y de la misma forma tramitarán su solicitud. Sin embargo, antes de acudir al servicio puede verificar, a través de los términos y condiciones de la oferta de bienvenida, si los ha cumplido todos para obtener el beneficio.

Si desea acceder a la página de chat solamente se necesita el usuario y su credencial de acceso a la cuenta de WonderBet. Otro canal de soporte donde le pueden brindar la asesoría necesaria es mediante el uso de las redes sociales oficiales del operador en Facebook y X.

Nuestra valoración del código promocional Wonderbet

Las ofertas de bienvenida más apetecidas por los jugadores son aquellas que permiten acceder al beneficio en pocos pasos. Además, cuentan con requisitos mínimos para acceder, como el valor del primer depósito. Luego se juzgan elementos como la utilización de la oferta, el plazo y cómo lograr que el saldo bonificado pueda transformarse en dinero disponible para retirar.

Pues bien, el código promocional de WonderBet cumple con el objetivo. Es sencillo de entender y las condiciones no exageran. Estamos ante una oferta completa, que cumple a cabalidad con el objetivo de acercar nuevos usuarios a su plataforma.