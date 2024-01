Código promocional Megapuesta Colombia | Obtén el bonus del operador en enero 2024

Desde que Coljuegos comenzara a regular el sector de la industria del juego en línea en el país cafetalero, son muchos los operadores que han solicitado licencia. Uno de ellos es Megapuesta Colombia, cuya oferta es muy interesante. Al registrarte con su código promocional Megapuesta, obtendrás un seguro en tu primera apuesta del 100 % hasta $100.000 COP en apuestas gratis.

¿Qué consigo con el código promocional Megapuesta Colombia?



Básicamente, el código promocional Megapuesta te permite acceder a una serie de ventajas en apuestas gratis y saldo adicional para deportes. Además, puedes desbloquear todo tipo de promociones adicionales, como giros gratis o el extra en ganancias si incluyes un número determinado de selecciones en tus apuestas combinadas.

Pero centrándonos exclusivamente en el bono de bienvenida:

Apartado Megapuesta Descripción de la oferta Código promocional Megapuesta Deportes Seguro en apuestas del 100% de tu primer pronóstico hasta $100.000 COP Obtén el bono

¿Cómo activar el código promocional Megapuesta Colombia?



En este operador colombiano te esperan dos bonos de bienvenida: apuestas deportivas y otras secciones. Generalmente, hablaremos del bono de bienvenida en deportes, ya que es el más popular. Si quieres conseguir los $100.000 COP de seguro en apuestas gratis, solo tienes que hacer lo siguiente. ¡En unos minutos ya estarás disfrutando del bono!

Regístrate en MegApuesta a través de uno de nuestros enlaces directos .

Ingresa $10.000 COP o más y haz una apuesta en cualquier deporte (del valor del depósito mínimo o superior).

En caso de que tu primera apuesta resulte perdedora, el operador te devolverá el importe jugado a modo de freebet.

Términos y condiciones del bono de bienvenida en apuestas deportivas



Todas las promociones Megapuesta Colombia y de cualquiera otra de las mejores casas de apuestas deportivas online presentan una serie de condiciones. Estas se aplican tanto para activar el bono en cuestión como para liberarlo. Esto último significa convertirlo en dinero retirable. A continuación, recogemos algunos de los requisitos de apuesta más importantes:

Promoción disponible una sola vez por cliente, dirección de correo electrónico, dirección IP y dispositivo móvil. Solo los clientes de nuevo registro en Megapuesta que todavía no hayan hecho una apuesta pueden optar a esta promoción. Únicamente en caso de perder la primera apuesta se podrá optar a la freebet Megapuesta Colombia de hasta un máximo de $100.000 COP. Solo contarán para la promoción las apuestas realizadas por un valor de $10.000 COP o más. La apuesta gratuita de bienvenida concedida es válida durante 7 días a partir de su activación y debe apostarse en un boleto con mínimo 6 eventos. Cada evento debe tener una cuota mínima de 1.5 a 1. La apuesta gratuita solo puede utilizarse en los siguientes mercados: 1X2; es decir, mercado de resultado final. Las apuestas gratis Megapuesta no forman parte de las ganancias. Por tanto, el jugador recibirá la ganancia total menos el valor de la freebet. En caso de que no recibas la apuesta gratuita pese a haber cumplido con las condiciones, contacta soporte a través de soporte@megapuesta.co. Ten en cuenta que si utilizas la herramienta CASH OUT o CERRAR APUESTA en tu primera apuesta, no podrás optar al bono de bienvenida.

Código promocional Megapuesta Colombia

A qué apostar con el código promocional Megapuesta Colombia para deportes



Más allá del bono de bienvenida asociado al código promocional Megapuesta Colombia, uno de los aspectos mejor trabajados del operador es el apartado de apuestas deportivas. Obviamente, las apuestas fútbol ocupan un lugar especial junto a las apuestas tenis y las apuestas básquetbol. Por supuesto, dispones de apuestas Categoría Primera A Colombia.

Por supuesto, también encontrarás apuestas fútbol a otras ligas y competiciones. Destacan las apuestas fútbol a ligas europeas: Bundesliga, LaLiga EA Sports (España), Premier League, Serie A Italiana… Además, Megapuesta ofrece buenas cuotas en apuestas Champions League, UEFA Europa League y, por supuesto, ¡apuestas Copa Libertadores!

Además, el código promocional Megapuesta puede usarse en apuestas básquetbol, como, por ejemplo, las apuestas NBA. También es una gran plataforma para apuestas tenis. Lamentablemente, no incluye Megapuesta streaming, pero cuando ves que puedes hacer apuestas Roland Garros, apuestas Wimbledon o apuestas Challenger, se te olvida.

Respecto al resto de disciplinas, la oferta se completa con lo siguiente:

Balonmano. Hockey sobre hielo. Voleibol. Tenis de mesa. Boxeo. Críquet. Dardos. Fórmula 1. Béisbol. Golf. Apuestas MMA/UFC. ¡Y mucho más!

Cómo son las apuestas en vivo Megapuesta Colombia



Los mercados en directo destacan por ofrecer cuotas que se adaptan al desarrollo del evento. De esta forma, se presentan más oportunidades para encontrar cuotas con valor. Eso sí, hay que mantener la cabeza fría y no dejarse llevar. Sobre todo si no estás acompañando tus apuestas con imágenes en vivo, algo que no es posible en Megapuesta.

Porque el operador, pese a ofrecer un espectacular código promocional Megapuesta Colombia y un apartado de apuestas en vivo con miles de mercados y eventos para jugar, no incluye una herramienta Megapuesta streaming. Además, la ausencia de las apuestas e-Sports debilita aún más un apartado de apuestas en vivo bueno, pero no perfecto.

Activa el código promocional Megapuesta Colombia desde cualquier lugar gracias a la aplicación móvil



Aunque es verdad que la plataforma no dispone de una app nativa, esto no significa que no puedas jugar desde celulares o tabletas. Para acceder a la oferta de esta casa de apuestas, basta con que cargues la página web del sitio desde tu celular. ¡Y ya podrás jugar! Además, es muy fácil, ya que la plataforma se adapta bien al tipo de pantalla del dispositivo móvil.

Por supuesto, todo lo que se incluye en la versión PC se incluye también en la aplicación móvil. Por tanto, puedes registrarte desde un teléfono inteligente, así como activar el código promocional Megapuesta desde una tableta. Además, otras funciones, como la herramienta CASH OUT o las solicitudes de retirada se pueden usar desde la app perfectamente.

Métodos de pago incluidos en esta casa de apuestas



Tanto para activar el código promocional Megapuesta Colombia o cualquiera de las otras promociones del operador, tendrás que hacer un depósito. Para ello, dispones de varios métodos de pago. Recuerda que para hacer una retirada, por otro lado, debes verificar primero tu identidad. A continuación, enumeramos los métodos de pago disponibles:

Vía-Baloto: De $18.000 hasta $1.500.000 COP. Efecty: De $1.000 a $5.000.000 COP. Puntos de Pago Megapuesta (MEGARED): De $1.000 a $5.000.000 COP. Cuenta de ahorros: De $10.000 a $1.000.000 COP mediante el botón PSE de la página de la casa de apuestas. Tarjeta de crédito (VISA o Mastercard): De $20.000 a $15.000.000 COP.

Reseña código promocional Megapuesta

¿Algún problema con el código promocional Megapuesta? ¡Contacta soporte!



En caso de que experimentes cualquier problema con relación al código promocional Megapuesta, así como con respecto a cualquier otro aspecto del operador, no olvides que el operador cuenta con un buen servicio de atención al cliente. Son muchas las opciones para contactar, siendo especialmente relevante el CHAT EN VIVO. Pero también hay contacto:

Vía telefónica: 3218774433. Correo electrónico: soporte@megapuesta.co Redes sociales: Facebook, Instagram o YouTube.

Opiniones finales sobre el operador: Nuestro veredicto



Queda claro tras este contenido que estamos ante una de las mejores casas de apuestas deportivas de la actualidad en lo que a juegos de azar en línea en Colombia se refiere. El bono de bienvenida asociado al código promocional Megapuesta es espectacular, pero no es lo único en lo que destaca el operador. A continuación, recogemos los PROS y CONS:

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Promociones regulares más allá del bono de bienvenida No dispone de Megapuesta streaming Buenas cuotas y cientos de mercados Podría mejorar en cuanto a métodos de pago Completísimo servicio de asistencia al cliente



Preguntas frecuentes



Vamos a concluir este contenido respondiendo a algunas de las preguntas más habituales en torno al bono de bienvenida y otros aspectos del operador:

¿Cómo se cobra el bono Megapuesta Colombia?



Para cobrar el bono de bienvenida en deportes, recuerda que debes hacer una primera apuesta de $10.000 COP o más. Solo desbloquearás la bonificación en caso de fallar tu primera apuesta.

¿Qué es Megapuesta?



Se trata de un operador que forma parte del grupo empresarial DistriRed S.A.S. Sus más de 15 años de experiencia lo convierten en una firma confiable y segura tanto para expertos como para nuevos apostantes. Goza de licencia Coljuegos, lo que significa que se adhiere a todas las exigencias regulatorias y legales. Por tanto, protege al usuario al máximo.

¿Cómo funciona el código promocional Megapuesta?



En caso de haber uno activo, debes incluirlo en el proceso de registro en la casilla correspondiente. Si no, para activar el bono de bienvenida asociado, simplemente deberás registrarte en la casa de apuestas a través de uno de nuestros enlaces directos. El bono de bienvenida en deportes consiste en un seguro para tu 1ª apuesta, no en saldo adicional.

¿Cuánto se demora un retiro en MegApuesta?

Tras solicitar la retirada, esta se procesará en las siguientes 24 horas. Una vez el operador marque el estado de tu solicitud como PROCESADO, deberías recibir el dinero entre las 8 a.M. y las 5 p.M. En caso de que se demoren más de lo previsto, no dudes en contactar con soporte. A través del chat en vivo, podrás resolver este tipo de problemas en minutos.