Código promocional BetPlay: ¿Qué puedes encontrar?

Muy pronto tendrás disponible un nuevo código promocional BetPlay. Esta casa de apuestas es una de las que más repercusión tiene en Colombia ya que da nombre a la propia liga de fútbol.

En los siguientes apartados descubrirás en qué consiste realmente un código promocional. También se hará un repaso de los mercados de apuestas, métodos de pago y todas las funciones de este operador.

¿Qué puedo conseguir con el código promocional BetPlay?



En el momento de escribir esta review no existe ningún código promocional BetPlay activo ni tampoco bono de bienvenida. No obstante, suele ser una oferta recurrente, por lo que probablemente cambie en breve.

La siguiente tabla muestra algunas de las ofertas secundarias que sí están activas. Más adelante encontrarás todos los detalles sobre ellas.

Oferta de bonificación Detalles de la promoción Código promocional Betplay Bono de bienvenida Próximamente Próximamente Apuesta combinada gratuita Válida para boletos de tres selecciones con una cuota mínima de 1.50. Caduca al cabo de 5 o 10 días. Próximamente Bingo recargado Hasta 30 cartones de bingo por apuestas realizadas en cualquier sección durante la semana Próximamente

Código de bonificación BetPlay: guía paso a paso



Es posible que quede poco para que aparezcan las nuevas promociones para nuevos usuarios y con ello un nuevo código promocional BetPlay. Solamente estará disponible para usuarios que creen su cuenta por primera vez que sean mayores de edad y residentes en Colombia.

El proceso de la creación de la cuenta consiste en lo siguiente:

Usa los diferentes links de la review para acceder a BetPlay Colombia.

Pulsa en el botón de registro ubicado en la zona superior del sitio web.

Rellena el formulario con todos los datos requeridos. Aporta tu nombre, dirección, fecha de nacimiento, email, etc.

Facilita el código promocional BetPlay cuando esté disponible.

Acepta los términos y condiciones y finaliza la acción.

Después, tendrás que cumplir los términos especiales para reclamar el bono de bienvenida. Puede requerir un primer ingreso o tratarse de un BetPlay bono sin depósito. O incluso combinar ambas opciones.

BetPlay detalles de bonificación



Todos los bonos de bienvenida suelen compartir ciertas características. Es por ello, que es posible hacerse una idea a pesar de no estar activo ni disponer de un código promocional BetPlay Colombia.En breve conocerás las especificaciones, pero esta muestra puede servir de guía:

La oferta solamente estaría disponible para los nuevos usuarios; Será exclusivamente para usuarios de Colombia y que hayan cumplido la mayoría de edad; Podría requerir un primer ingreso salvo que sea un BetPlay bono sin depósito; Suele ir asociado a un rollover, es decir, que se tiene que apostar el monto del bono un total de veces; Normalmente se fija una cuota a partir de la cual se consideran válidas las apuestas para la liberación del bono; El tiempo para convertirlo en dinero real es limitado. Pasado ese tiempo, se cancela el bono y también las posibles ganancias obtenidas; Puede haber también restricciones en cuanto a los métodos de pago o a los mercados en los que se puede apostar.

El resumen está realizado a partir de las experiencias con otros bonos BetPlay Colombia. Pueden intervenir muchas variantes que modifiquen algunas de ellas. De nuevo, solo queda esperar.

Código promocional Betplay Colombia

BetPlay otras promociones



Que no haya un bono asociado a un código promocional BetPlay Colombia, no significa que no existan otras ofertas. Precisamente este operador destaca por sus ofertas secundarias, las cuales se van modificando continuamente.

Algunas de ellas irán dirigidas a la sección de apuestas deportivas. El consejo es que accedas periódicamente al sitio web para comprobar su vigencia.

Apuesta combinada gratuita 5 días

Existen muchas maneras diferentes de apostar, una de ellas es con boletos de combinadas. En este tipo de pronósticos se realizan varias selecciones en un mismo boleto y tienes que aceptar todas para que sea válida.

En caso de ser elegible para la apuesta combinada gratuita 5 días recibirás una notificación. Se puede usar en boletos de 3 selecciones a eventos deportivos diferentes. No hace falta realizar ningún ingreso previo.

La oferta tiene una vigencia de 5 días y puedes usarla tanto en eventos prepartido como en apuestas en vivo. En cualquier caso, la cuota mínima establecida es de 1.50. Existe otra similar con una vigencia de 10 días

Apuesta sencilla gratuita 5 días



Existe otra alternativa similar que es la de la apuesta sencilla, es decir, una sola selección por boleto. Tal y como ocurría en el anterior, será el operador el que comunique la oferta mediante una notificación.

Puede tener una vigencia de 5 días o de 10 días, dependiendo de la promoción a la que accedas. Está limitada a apuestas deportivas pudiendo ser estas prepartido o en vivo. La cuota mínima está establecida en 1.50.

BetPlay mercados de apuestas



Un operador que se ha convertido en el sello de la liga de Colombia tiene que contar con un mercado de deportes a la altura. Y en ese sentido, BetPlay Colombia no decepciona ni lo más mínimo.

Ofrece cobertura a eventos de todo el mundo. Algunos de sus torneos más importantes son Liga BetPlay, Premier League, La Liga, Serie A o FA Cup. Las opciones no se terminan nunca.

No obstante, la lista no termina en el BetPlay fútbol por mucho que sea el más popular. Existen otras categorías como el béisbol, representado por la MLB, el tenis con ATP y WTA o los eSports.

No deja de lado algunas opciones menos seguidas, pero que también necesitan tener su espacio en esta casa de apuestas. Ejemplo de ello son: bandy, ajedrez, remo o lacrosse.

Muy probablemente el código promocional BetPlay asociado al bono de bienvenida esté dirigido a estos deportes. Mientras tanto, existen las opciones de bono de apuesta simple y de combinada.

Cuotas de apuestas



Las cuotas ofrecidas por BetPlay están al nivel de la del resto de sus competidores. Estas cifras, en formato decimal por defecto, marcan el monto que podrías obtener en caso de acertar la apuesta.

Al realizar una selección e introducir el monto que quieres apostar, esa cantidad se calculará de manera automática. La mejor forma de entenderlo es con un ejemplo práctico, como el partido entre Millonarios y América de Cali.

La cuota es de 1.70 a favor de Millonarios, 3.55 el empate y 5.30 para América de Cali. Por tanto, si realizas una apuesta de $20.000 a favor de Millonarios obtendrías $34.000. Solo quedaría restar lo apostado quedando un total de $14.000.

Betplay apuestas en vivo y streaming



Un servicio que no podía faltar en BetPlay Colombia es el de las apuestas en vivo. Esta función permite seguir y apostar en cada evento en directo. Podrás acceder a ella desde el menú lateral.

En esa sección aparecerán todos los eventos que se están disputando con los resultados en tiempo real. Estas apuestas requieren de una gran atención, puesto que cambian continuamente.

Cualquier cambio en el marcador, una lesión, en definitiva, cualquier modificación en el terreno de juego se refleja en las cuotas. Hace falta tener mucho temple para encontrar el momento justo de colocar la apuesta.

Esa modificación en la cuota se traduce en flechas ascendentes y descendentes. Si la cuota sube, se marcará con una flecha verde ascendente. Si la cuota baja, la flecha será roja y hacia abajo.

Se añade una herramienta fundamental como la de transmisión en vivo. Para llegar a ella pulsa en la esquina superior izquierda que abre un desplegable. Allí aparecerán todos los que están disputando acompañados de un icono de play.

La transmisión permite seguir en vídeo los eventos seleccionados. Ofrece una panorámica perfecta de todo lo que está pasando. A esto hay que añadir estadísticas y gráficos con toda la información.

Reseña código promocional Betplay

BetPlay aplicación



Para llevar tus apuestas a cualquier lugar, nada mejor que la BetPlay App. La aplicación nativa se puede instalar fácilmente en celulares o tablets compatibles y permite un acceso más directo.

Desde esta BetPlay App será posible también reclamar el bono de bienvenida, así como también usar el código promocional BetPlay Colombia. Las promociones suelen coincidir, así como todas las funciones.

A través de este programa podrás crear tu cuenta, realizar apuestas, ingresar o retirar montos… También puedes seguir las transmisiones en vivo y contactar con el servicio técnico.

La BetPlay App está diseñada para iOS y Android. Es bastante ligera, apenas pesa 30 MB y se puede descargar desde diferentes vías. En el sitio web encontrarás un enlace que te facilitará el acceso a ambas.

Si tu dispositivo es Android, la descarga se realiza directamente desde el sitio web. Al pulsar en el link correspondiente, recibirás un archivo .apk que tendrás que abrir e instalar en tu dispositivo.

Aquellos que dispongan de iOS, encontrarán la BetPlay App en su tienda oficial. El punto negativo es que en ambos casos solo está disponible en inglés. En el futuro podrían considerar traducirla al español.

BetPlay opciones de pago



Probablemente realizar un depósito sea uno de los requisitos del bono de bienvenida asociado al código promocional BetPlay. De todos modos, las apuestas funcionan con dinero real, por lo que de una manera o de otra tendrás que realizar este trámite.

Aunque existiese un BetPlay bono sin depósito, podría requerir un depósito posteriormente para liberar los fondos. De una forma o de otra, esta explicación te resultará muy útil.

La lista de plataformas de pago es de sobra conocida por los usuarios de Colombia. Algunas son más tradicionales, como las transferencias, y otras más modernas, como los monederos electrónicos.

Las vías disponibles para tus ingresos son las siguientes:

Tarjetas de crédito y débito: Visa y MasterCard; Transferencias bancarias; PSE; Pagos en efectivo: Grupo Éxito, Su Red, Super Giros; Monederos electrónicos: Nuvei, Tropi; Pagos en línea: TuCompra, payU.

La retirada de fondos solamente se puede efectuar a través de un PIN. Aunque la acción se inicia desde el sitio web, requiere acudir en última instancia a un punto de venta habilitado. El plazo de espera es de 72 horas.

BetPlay servicio al cliente



Es indispensable que exista un soporte técnico a la altura para que los usuarios puedan exponer sus problemas. Entre esas posibles dudas podrían estar las relacionadas con el código promocional BetPlay Colombia.

Existen varios canales de ayuda disponibles al alcance de cualquiera, incluso de aquellos que todavía no se han registrado:

Correo electrónico; Chat en vivo; Centro de ayuda; Redes sociales.

Algunas alternativas son más inmediatas, como la del chat y otras son en diferido, como el correo. El primer lugar en el que puedes buscar soluciones es en ese centro de ayuda con diferentes campos acerca de apuestas, registro, depósitos o retiros.

Nuestra revisión de BetPlay



Tras este amplio análisis, llega el turno de la conclusión acerca del código promocional BetPlay y el resto de funciones. Es un operador con un gran catálogo de deportes, no solamente de BetPlay fútbol, sino también de otras categorías y eventos por todo el mundo.

Cuenta con una App dedicada compatible con dispositivos Android y iOS. También ofrece un servicio de transmisión de eventos en vivo, así como también un amplio catálogo de promociones.

Lógicamente podría mejorar añadiendo el bono de bienvenida para nuevos usuarios. También mejorando los métodos de pago, en concreto los de retiro, para que sea un proceso más rápido y simple.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Amplio catálogo de deportes El bono de bienvenida está inactivo Apuestas en vivo y servicio de streaming Dificultadas a la hora de realizar retiros App dedicada para iOS y Android



Preguntas frecuentes sobre el código promocional BetPlay



La mejor manera de terminar es con una serie de preguntas acerca del código promocional BetPlay Colombia. Crea tu cuenta cuando esté disponible y accede a todas las funciones del operador.

¿Hay un código promocional BetPlay disponible actualmente?



Hasta la fecha no existe ningún código promocional BetPlay para nuevos usuarios. El bono de bienvenida todavía no está operativo, pero se espera que esa situación cambie próximamente. También podría haber un BetPlay bono sin depósito.

¿Quién puede reclamar esta oferta de código promocional?

Una vez que esté disponible el código promocional BetPlay, solamente lo podrán usares los nuevos usuarios. Además, tendrán que cumplir con otras condiciones como residir en Colombia o haber cumplido la mayoría de edad.

¿Existe un bono móvil?



Actualmente no existe ningún bono que sea exclusivamente para celulares. Cualquier promoción activa se puede reclamar también desde la App, así como también llevar a cabo todas las demás funciones.

¿Puedo reclamar este bono además de otras ofertas existentes?



Dado que no existe ningún bono ni código promocional BetPlay, es difícil de decir. Habrá que esperar a conocer sus requisitos específicos. De todos modos, lo más habitual es que solo se pueda usar un bono de bienvenida.

No logro obtener el bono ¿Qué debo hacer?



Lo primero es confirmar que se han seguido todos los pasos y que se cumplen todas las condiciones. Si el problema no es ese, ponte en contacto con atención al cliente y explica el problema. Lo mejor es no tocar el monto hasta no hallar una solución.