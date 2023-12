Código del bono Rivalo Colombia: Promociones para deportes

Aunque la plataforma no cuenta con un bono de bienvenida Rivalo actualmente, esto no significa que no merezca la pena registrarse en la plataforma con el código del bono Rivalo Colombia. Y es que el operador te recibe con una amplia cantidad de promociones Rivalo que van variando. ¡Te contamos de qué puedes disfrutar si te registras hoy mismo!

¿Qué consigo con el código del bono Rivalo Colombia?



Aunque no haya un bono de bienvenida Rivalo, podrás disfrutar de innumerables ofertas que hacen de la experiencia en el operador algo único. Por ello, si dispones de un código del bono Rivalo Colombia, no dudes en introducirlo durante el proceso de registro.

Recuerda que para poder abrir una cuenta Rivalo Colombia con el código del bono del operador debes ser mayor de edad (+18) y residir en el país. No olvides que esta plataforma opera también en otros países latinoamericanos, por lo que tienes que usar el dominio .co. Licenciado y regulado por Coljuegos, se trata de una opción altamente confiable.

Guía paso a paso sobre cómo activar el código promocional Rivalo



Para empezar a jugar en el operador con el código de bono Rivalo Colombia, poco tienes que hacer. El procedimiento es similar al del resto de casas de apuestas, por lo que si estás familiarizado con las apuestas deportivas, no tendrás problema. En caso contrario, a continuación te explicamos los pasos para activar el código del bono Rivalo Colombia:

Haz clic en uno de nuestros enlaces directos para que cargue el sitio web Rivalo Colombia .

Ahora, pulsa sobre la opción REGISTRARSE situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Aparecerá un formulario de registro . Rellénalo adecuadamente con la información que se te solicite.

Si dispones de un código del bono Rivalo específico, introdúcelo en la casilla correspondiente .

En este punto, y tras crear un nombre de usuario y una contraseña válidas, debes aceptar los términos y condiciones del operador.

¡Completa el registro para formar parte de la comunidad de apostantes de la plataforma! ¡Ya solo te queda hacer un Rivalo depósito y a jugar!

No te olvides de que debes verificar tu identidad para utilizar el operador al 100 %. Para ello, debes remitir a soporte licencia de conducir, pasaporte o cualquier otra identificación válida. Además, es posible que se te solicite un comprobante de depósito. De esta forma, evitan suplantaciones de identidad y otras actividades ilícitas, maximizando la seguridad.

Promociones Rivalo disponibles una vez completado el registro



Ya hemos dado la mala noticia: el operador no cuenta con un bono de bienvenida. Pero esto no significa que haya que darse por vencido. La plataforma dispone de diversas promociones para sus apostantes. Además, si en un futuro se activa un bono de bienvenida para nuevos clientes, serás el primero en saberlo a través de nuestros contenidos.

A continuación, las ofertas más interesantes del operador para apuestas deportivas:

Deportes

En el apartado de apuestas deportivas Rivalo Colombia, los usuarios pueden hacer uso de estas ofertas y bonificaciones:

Rivalidades: Se activa para partidos clásicos, como un Real Madrid vs Barcelona o un América de Cali vs Millonarios. De esta forma, puedes optar a premios que tranquilamente superan los $100.000 COP. Para ello, has de apostar a determinados mercados a cuotas mínimas, generalmente, de 1.50 a 1. ¡Vive el fútbol al máximo! Función cerrar apuesta: También conocida como cash-out. Esta herramienta permite vender una apuesta. Es decir, se determina antes de que el evento concluya o el propio pronóstico pueda considerarse acertado o no. Es una opción útil para asegurar beneficios si las cosas van bien o, por el contrario, reducir pérdidas. Combi boost: Es una herramienta habitual de las mejores casas de apuestas deportivas online colombianas. Consiste, básicamente, en ganancias extras en apuestas múltiples. Recibirás un 3 % adicional sobre los beneficios netos. Así que, a mayor número de selecciones con buenas cuotas, ¡más ganancias extras tendrás!

Canjear código del bono Rivalo Colombia

¿A qué puedo apostar en Rivalo deportes una vez registrado?



Una vez hayas completado un primer Rivalo depósito, se abren ante ti muchas posibilidades. Hacerlo con el código del bono Rivalo activado te puede traer ventajas adicionales, por eso siempre recomendamos incluirlo en el formulario de registro. Más allá de eso, al abrir una cuenta en el operador, te esperan Rivalo bonos para lo siguiente:

Deportes: Aunque es cierto que tiene que mejorar en este sentido, las Rivalo opiniones tampoco son tan malas respecto a la oferta en apuestas en eventos deportivos. Actualmente, incluye 12 alternativas. Sí, es verdad que se echan en falta apuestas políticas, apuestas eventos TV o apuestas e-Sports. Pero cumple.

En cuanto a deportes, no querríamos abordar este contenido sin comentar brevemente algunas de las mejores opciones para apostar en deportes que recoge:

Rivalo apuestas fútbol



Teniendo en cuenta la importancia del deporte rey en todo el mundo y especialmente en Colombia, no tendría sentido que este operador no cubriese las apuestas fútbol al máximo. Por tanto, la anteriormente llamada Liga Águila (y que ahora se conoce Primera A) está muy bien cubierta. Ofrece cuotas bastante altas en general a través de cientos de mercados.

Pero la plataforma va más allá en las apuestas fútbol de la liga colombiana. Por supuesto, incluye otros grandes torneos de Latinoamérica, como la Liga MX, el Brasileirao o la Liga Profesional Argentina. Además, es una de las mejores casas de apuestas Copa Libertadores, con gran seguimiento tanto en la Fase de Grupos como en las eliminatorias.

Respecto a apuestas fútbol europeo, no podrían faltar la UEFA Champions League, LaLiga EA Sports (España), Premier League Inglesa, Bundesliga, Serie A Italiana… Además, se ofrecen apuestas Copa del Mundo o apuestas Copa América. Ah, ¡y también se incluye ligas secundarias, como las de Bulgaria, Irán, Estonia, Kazajistán o Venezuela!

Apuestas deportivas Rivalo

Rivalo apuestas tenis



Después del fútbol, uno de los mejores usos para el código del bono Rivalo Colombia es el de las apuestas tenis. Es un deporte rentable que te puede ofrecer más de un Rivalo retiro de grandes cantidades si aplicas bien las estrategias. Eso sí, la plataforma anda escasa de mercados para las apuestas Challenger y apuestas ITF, aunque por supuesto las incluye.

En donde sí rinde a gran nivel es en las apuestas Grand Slam. De esta forma, podrás hacer apuestas Wimbledon, apuestas U.S Open o a otros grandes torneos de tenis con una liquidez superior y buenas cuotas. Disfrutarás de los partidos de Alcaraz o de apuestas tenis dobles, donde los míticos Cabal y Farah son ya una leyenda del deporte colombiano.

Apuestas NBA



O bueno, más bien deberíamos abordar el deporte en su conjunto, es decir, las apuestas básquetbol. Sin embargo, las que más destacan son las apuestas NBA. Pero tienen que mejorar. Porque en el momento de redactar este contenido código del bono Rivalo, percibimos que faltaban las proposiciones a jugar, algo inadmisible a estas alturas.

Algunas de sus plataformas rivales ofrecen en partidos NBA más de 250 mercados, y nosotros solo pudimos contar en torno a 50 en el Nuggets vs Lakers. Con todo, las cuotas NBA son bastante atractivas. Además, la plataforma incluye otras opciones, como las apuestas Euroliga, apuestas Liga Endesa o apuestas Liga China de Baloncesto (CBA).

Apuestas e-Sports

Lamentablemente, este apartado es para regañar un poco a la plataforma. Ya sea desde Rivalo app o la versión de computadora, el sitio web no incluye eventos para apostar de deportes electrónicos. Tal vez tenga que ver con la licencia Coljuegos, que somete al operador a ciertas restricciones, pero pronto queremos verle incluyendo opciones como:

Call of Duty. Dota 2. CS:GO. League of Legends. NBA 2k. FIFA. Valorant. Halo. Rocket League. ¡Y otros!

Cómo funcionan las apuestas en vivo y la función TV



En este rubro, la sensación que deja el código del bono Rivalo Colombia es agridulce. Sí, el apartado de apuestas en vivo funciona bastante bien, con cuotas que se adaptan al desarrollo del evento de forma magnífica. Además, para ayudarte con las apuestas en vivo Rivalo, se incluye un detallado apartado estadístico en tiempo real en cada evento.

¿Entonces dónde está el problema? Básicamente, en que no incluye Rivalo TV. Una vez pulses en el apartado EN VIVO, da igual que tengas saldo o que hayas hecho una apuesta con anterioridad, no hay herramienta TV para acompañar tus apuestas de imágenes del evento. Sin streaming, debemos reconocer que la plataforma pierde bastantes puntos.

Tipos de apuestas disponibles en Rivalo Colombia



Una vez comiences a jugar con el código del bono Rivalo Colombia, ten en cuenta los tipos de apuestas Rivalo que puedes utilizar en la plataforma. Aunque te recomendamos leer a fondo los términos y condiciones de la bookie en el apartado correspondiente del sitio web del operador, a continuación explicamos brevemente los tres tipos de apuestas Rivalo:

Apuestas sencillas: Se trata de pronósticos a una única selección. Estos pueden ser en mercados anticipados (próximos o futuros, como, por ejemplo, GANADOR DE LA COPA DEL MUNDO 2026) o en mercados de apuestas en vivo. Apuestas múltiples: Básicamente, se trata de apuestas que incluyen varias selecciones, es decir, más de un pronóstico. Para acertar las apuestas combinadas, no puedes fallar ninguna de las cuotas incluidas. Ofrecen más beneficios. Apuestas de sistema: Son similares a las apuestas combinadas o apuestas múltiples, solo que utilizan diversas combinaciones con seguro. De esta forma, ganas menos que en combinadas normales. Hay muchísimas variantes.

Código promocional Rivalo

Juega desde cualquier sitio en el que estés gracias a la Rivalo app



Actualmente, la plataforma no ofrece ninguna aplicación móvil. Esto no significa que no puedas acceder a la oferta en apuestas del operador a través de un celular o tableta. ¡Para nada! Y es que Rivalo móvil funciona magníficamente tanto en sistemas operativos iOS como sistemas operativos Android. Usarla es muy sencillo:

Accede a Rivalo Colombia desde un navegador instalado en tu teléfono inteligente o tableta. Inicia sesión como cuando juegas desde la versión de computadora, ya sea PC o laptop. ¡Disfruta de todas las funciones de la versión de sobremesa en la palma de tu mano! ¡La versión móvil está excelentemente optimizada!

Métodos de pago y retirada disponibles en la plataforma



Aunque tienes más información en los artículos dedicados a métodos de pago y métodos de retirada de Rivalo Colombia en este mismo operador, no está de más resumir a continuación a través de qué opciones puedes recargar y retirar. Los puntos de pago recogen opciones como Baloto, Surtimax o Efecty. Con todo, esperamos que el operador mejore:

Transferencia bancaria. Tarjetas de crédito/débito. Pasarelas de pago, como PD. Puntos de pago en efectivo en establecimientos físicos.

Además, en cuanto a los retiros hay límites. Actualmente, no se puede hacer más de 1 retiro al día (y un máximo de 3 retiros semanales). Afortunadamente, no hay comisiones aplicables tanto en depósitos y retiros (salvo los aplicados por ley si se superan ciertos límites). Además, Rivalo Colombia es de las bookies que más rápido pagan de todas.

¿Algún problema con el código del bono Rivalo Colombia? ¡Contacta soporte!



El servicio de asistencia al cliente funciona de 7 a 21 horas. Aunque no hay contacto vía telefónica, es cierto que incluye un centro de ayuda muy detallado y completo. No es la única vía de contacto. Si tienes cualquier problema en tu experiencia de juego, no dudes en consultar con soporte. Te ayudarán a resolver cualquier duda o contratiempo que tengas:

ENVIAR SOLICITUD: A través del centro de ayuda, remites un correo electrónico al operador con el tema que te preocupe. Te contestan en unas horas a tu e-mail. Chat en vivo: Accesible desde la parte superior derecha o inferior de la pantalla (depende de la página que cargues). Te atiende un bot o un agente especializado.

Nuestras opiniones finales sobre Rivalo Colombia



A grandes rasgos, hablamos de una de las mejores casas de apuestas deportivas de la actualidad en el país cafetero. Eso sí, está lejos de ser perfecta. Por ello, esperamos que en los próximos meses mejore. Porque no incluye muchas de las funciones que incorporan otras de las mejores casas de apuestas colombianas. Resumimos los PROS y CONTRAS:

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Promociones secundarias Sin bono de bienvenida Gran cobertura apuestas fútbol Sin función TV Magnífica Rivalo versión móvil



Preguntas frecuentes



Concluimos este contenido código del bono Rivalo Colombia respondiendo a las preguntas más habituales sobre el operador. ¡Esperamos que te sirva de ayuda!

¿Qué tan confiable es Rivalo?



Totalmente confiable, ya que hablamos de una plataforma regulada y licenciada por Coljuegos, el máximo organismo del país responsable de crear un contexto de juego seguro para empresas y apostantes.

¿Dónde se puede recargar en Rivalo?



Además de los métodos en línea, se ofrecen recargas en tu cuenta de usuario a través de los siguientes puntos físicos:

Surtimax. Efecty/Dimonex. Baloto

¿Qué son las odds en apuestas deportivas?



Son cuotas de apuestas deportivas. Reflejan cuánto puedes ganar y la probabilidad de que un suceso ocurra. Pueden ser americanas, fraccionarias o decimales. Estas últimas son las que se usan en Colombia. Para calcular la probabilidad: divide 1 entre la cuota y multiplica el resultado x 100. Una cuota 2 a 1, por ejemplo, indica un 50 % de probabilidades.