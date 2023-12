Codere bono de bienvenida 2023 | Hasta $100.000COP con tu depósito

Al reclamar el Codere bono de bienvenida podrás duplicar tu primer depósito en apuestas deportivas o casino. Esta oferta exclusiva de Codere está reservada a aquellos que se registran por primera vez.

En esta review se establecerán los pasos para obtener la oferta y también se mostrará cómo activar el bono de bienvenida Codere. ¿Existe un Codere bono sin depósito? Aquí encontrarás la respuesta.

Qué incluye el Bono de bienvenida Codere



Lo primero es saber si existe un Codere bono de bienvenida. Tal y como puedes observar en la siguiente tabla, se ha establecido un bono de deportes.

Más adelante encontrarás todos los pasos que tienes que seguir para recibir el Codere bono de bienvenida. Estos van desde la creación de la cuenta como tal hasta la activación. Por supuesto, tendrás que cumplir una serie de condiciones.

Actividad Valor del bono Consigue el bono Apuestas deportivas 100% hasta $100.0000COP Obtén el bono

Codere: Bono de bienvenida en apuestas deportivas



El primer Codere bono de bienvenida de esta review es el de deportes. La oferta se recibe en formato freebet, es decir, una apuesta que podrás usar en las diferentes categorías deportivas.

La cantidad del Codere bono primer depósito es del 100% hasta una cantidad máxima de $100.000COP. Este monto está en línea con la media del mercado. Puedes obtener más información revisando esta comparativa de bonos de deporte.

Para poder recibirlo, tendrás que crear una cuenta y realizar un depósito de al menos $20.000. Después realiza una o varias apuestas de esa cantidad a una cuota mínima de 2.50. Una vez hechas, recibirás el Codere bono de bienvenida.

Como viene siendo habitual, el Codere bono de bienvenida va sujeto a una serie de términos y condiciones:

No es un Codere bono gratis, requiere de un depósito de al menos 20.000COP. La freebet que recibas será múltiplo de 10.000CLP. Para recibirlo es necesario realizar la verificación vía SMS. La freebet solamente se puede usar en apuestas combinadas de al menos 3 líneas con una cuota mínima de 4.00. Caduca al cabo de 7 días. Si saliera ganadora, solamente recibirías las ganancias netas.

Puedes usar este Codere bono de bienvenida en una gran cantidad de mercados. Cuenta con más de 20 disciplinas deportivas con eventos de todo tipo. Aquí tienes una lista con los más importantes:

Fútbol Baloncesto Tenis eSports Fútbol americano Béisbol

Cómo activar el bono de bienvenida Codere



El Codere bono de bienvenida requiere de una serie de pasos para poder activarlo. El más importante es el registro como nuevo usuario. Esta acción es muy simple, tendrás que cumplir estos pasos:

Entra en la página de Codere a través de los links de esta review.

Pulsa en el botón de “regístrate”.

Rellena los datos del formulario: nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección…

Acepta los términos y condiciones y finaliza el registro.

Realiza un primer depósito de al menos $20.000COP.

Tras haber creado la cuenta, tendrás que verificar la cuenta vía SMS. En el caso del Codere bono de bienvenida recuerda que tienes que apostar el monto del depósito una vez para que este quede activado.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida Codere



Una de las preguntas más importantes es quién puede reclamar el Codere bono de bienvenida. En primer lugar, es una oferta exclusiva para nuevos usuarios. Tendrás que cumplir con estos requisitos para ver cómo activar el bono de bienvenida Codere:

Tienes que ser mayor de edad para crear una cuenta. El Codere bono de bienvenida solo está disponible para usuarios de Colombia. Realiza un primer depósito válido. Activa la cuenta vía SMS. Sigue los pasos específicos para la activación.

¿Codere ofrece un bono de bienvenida sin depósito?



Actualmente no existe ningún Codere bono sin depósito. Los dos bonos de bienvenida expuestos en la review, requieren de un primer depósito de una cantidad mínima de $20.000COP.

Si hubiese un Codere bono de bienvenida de estas características, no sería necesario realizar ningún ingreso. Lo recibirías de manera automática en el momento en el que crees tu cuenta.

Lo más habitual en estas ofertas es que la promoción sea en formato de freebet. Esta la tendrías que utilizar en mercados concretos y se aplicaría un rollover y un tiempo de caducidad.

Es decir, no recibirías un monto como sí pasa en el Codere bono de bienvenida de deportes. Sería una apuesta gratuita o bien giros gratuitos.

La parte positiva en caso de que establezcan un Codere bono sin depósito, es que sería compatible con el Codere bono de bienvenida. Es decir, podrías reclamar esa primera oferta y después uno de los dos Codere bono de bienvenida disponibles.