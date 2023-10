Codere app: Apuesta y juega desde tu celular

Con la Codere App, los usuarios podrán acceder a este operador de una manera más directa desde su celular o tablet. La aplicación está disponible para sistemas iOS y Android.

En la siguiente tabla se han recogido los aspectos más importantes. Se han reflejado los bonos, las características o los requisitos de descarga, entre otras opciones. Te servirá a modo de evaluación de la Codere App apuestas.



Codere Descarga/requisitos de sistema 4 Bonos y promociones 4 Características 4 Opiniones 4 Descarga ahora Obtén el bono

Cómo descargar la app Codere club en tu celular

La descarga de la Codere App apuestas se puede realizar en iOS o en Android. En la parte baja del sitio web encontrarás los enlaces que te llevarán a la App Store o la Play Store para esta acción.



Estos es lo que tienes que hacer para descargar la Codere club App:

Accede a la tienda que se corresponda con tu sistema operativo

Escribe Codere en el buscador

Pulsa en instalar App

Espera a que el celular o tablet complete las pruebas de seguridad

Pulsa en abrir

La sensación al usar la Codere App apuestas es bastante positiva. Los diferentes menús están muy organizados y permite una navegación fluida y rápida. Una vez que la pruebes, no querrás volver a la versión de escritorio.



En el caso de que no puedas descargar la Codere club App, siempre te quedará la versión móvil. Esta no precisa de ningún requisito de sistema operativo ni ocupa espacio en el celular.



Esta alternativa, que surgió ya hace unos años y que ha sido la precursora de Codere App iOS y Android, es fácil de usar. En realidad, solo tienes que usar el enlace de esta reseña para entrar desde celular o tablet.



De manera automática, la pantalla se redimensionará y notarás ciertos cambios en el menú. Se trata de que tengas todo más a mano y que puedas desplazarte fácilmente. Verás que es similar a Codere App apuestas.

Facebook Twitter Linkedin

Codere celular Foto:

Cómo descargar la app Codere club desde Android

La forma de descargar Codere App Android es a través de la Play Store. En la zona inferior de la página verás un enlace directo a la tienda para realizar la descarga de una manera más directa.



Si quieres Codere App descargar sigue estas indicaciones:

Entra en la Play Store Escribe Codere en el buscador Pulsa en la App correspondiente Selecciona el botón de instalar Espera a que se complete el proceso y abre la Codere App Android

Cómo descargar la app Codere club para iOS

La Codere App iOS se descarga desde la App Store. Es compatible con iPhone, Mac y iPod Touch. No es muy diferente en relación con la aplicación de Android, pero aquí tendrás los pasos específicos.

Pulsa en el botón de la App Store entre las opciones disponibles Haz click en descargar y posteriormente instalar Espera a que finalice el proceso de instalación Pulsa en abrir e introduce tus credenciales Ya está lista para jugar

En iPhone y iPod, la CodereApp iOS requiere una versión de 10.0 y en Mac de 11.0. El espacio de almacenamiento necesario es de 64 MB. Solo queda que te registres en caso de que no hayas completado ya ese paso.

Qué puedo hacer desde la app Codere club

Tras Codere App descargar la aplicación, ya podrás llevar a cabo todas las acciones disponibles desde el operador. Básicamente, te permite realizar cualquier operación que esté disponible también desde la versión de escritorio o la versión móvil.



Procesos tan simples como el registro, realizar un depósito, reclamar tu bono o hacer una apuesta se pueden hacer desde la Codere App. A continuación, tienes una lista con las acciones más importantes:

Registro: Crea tu cuenta en la Codere club App desde el botón de crear cuenta. Rellena todos los datos necesarios en el formulario y acepta los términos y condiciones. Accede a los bonos y promociones: Como nuevo usuario podrás acceder a ofertas exclusivas al realizar tu primer depósito. Las ofertas son las mismas que desde el sitio web. Coloca los pronósticos: Busca entre las diferentes disciplinas los mercados en los que quieras apostar. Puede hacer apuestas previas al partido o en vivo, simples o combinadas. Escribe la cantidad que quieras poner en juego y acepta. Streaming: La plataforma de streaming está pensada para que puedas acceder a ciertos eventos en vídeo. Es un servicio exclusivo de usuarios registrados e identificados. Tendrás que buscar el icono de play. Realiza depósitos y retiros: En la Codere App tendrás a tu disposición las mismas pasarelas de pago. Escoge una de ellas y escribe la cantidad que deseas depositar. Configura las notificaciones: La App te avisará de aquellos partidos que escojas. De esa forma podrás acceder rápidamente a los eventos en vivo y colocar tus apuestas en el momento justo. Configura las notificaciones: La App te avisará de aquellos partidos que escojas. De esa forma podrás acceder rápidamente a los eventos en vivo y colocar tus apuestas en el momento justo. Contacta con atención al cliente: Si tienes cualquier problema, accede al servicio técnico. Las alternativas son WhatsApp, teléfono, correo electrónico y la sección de preguntas frecuentes.

Activar el Código Promocional desde la app Codere Club

Otra acción que se puede llevar a cabo desde la Codere App es la activación del código promocional. Este tipo de secuencias funcionan como una especie de clave que desbloquea ofertas.



Por el momento, el bono de bienvenida de Codere no requiere de ningún código promocional. Lo que sí tendrás que hacer es un primer registro. Podrás reclamar el bono en apuestas deportivas o en casino.

Bono de deportes

La oferta de deportes es del 100% del primer depósito hasta una cantidad de $100.000 COP. Para poder obtenerlo tendrás que realizar un depósito de por lo menos $20.000 COP y después apuéstalo en pronósticos con una cuota mínima de 2.50.



Después de hacer esto, recibirás ese bono duplicador que podrás usar en apuestas deportivas. Aunque no tengas que introducir ningún código promocional, sí tendrás que realizar una verificación a través de un SMS.



La oferta no la recibirás como un monto tal cual, sino en formato de freebets de $10.000. Solo se permite una cuenta por persona y esta tendrán que ser mayor de edad y residir en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Codere apuestas Foto:

Bono casino

La promoción de casino es incompatible con la anterior. Eso quiere decir que, si ya has solicitado ese bono, este quedará suspendido. También está limitada a los que abran su cuenta por primera vez.



El bono consiste en un 100% del primer ingreso hasta un máximo de $100.000 COP. La cantidad mínima aceptada es de $20.000 COP y puedes usar cualquiera de los métodos de pago habilitados.



Una vez que hayas hecho el depósito, tendrás que aceptar la recepción del bono desde el apartado de casino. Recibirás la cantidad en tu cuenta y la podrás utilizar en cualquier juego de casino.

Términos y condiciones del Codigo promocional desde la app Codere Club

Como ya has visto, no hace falta introducir ningún código promocional para recibir el bono en la Codere App. De todos modos, en este link encontrarás el código promocional para registrarte en caso de que sea necesario.



Para recibir la oferta de deportes, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Crea tu cuenta en Codere App Android o iOS usando nuestros enlaces

Realiza un primer depósito de al menos $20.000 COP

Completa la verificación a través de un SMS

Haz uno o varios pronósticos de ese valor con una cuota mínima de 2.50

Recibirás la oferta en forma de freebets para usar en apuestas deportivas

La liberación de esta oferta deportiva está sujeta a una serie de términos y condiciones que tendrás que cumplir obligatoriamente:

Depósito mínimo de $20.000 COP No se consideran válidas las apuestas que se cancelen o se cierren No acepta apuestas de sistema El bono quedará invalidado si se realiza una solicitud de cobro antes de la liberación La freebet se podrá usar en apuestas parley de al menos 3 selecciones con una cuota mínima de 4.00 Esta apuesta tiene una validez de 7 días, después de ese tiempo se caducará y quedará anulada En caso de acertar la apuesta, solo recibirás la parte de las ganancias

Recuerda que para la obtención de esta promoción o de cualquier otra, tendrás que ser mayor de edad y residir en Colombia. Solo puedes crear una única cuenta y no puedes estar relacionado con ningún organizador o empresa asociada.