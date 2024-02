En qué consiste cerrar una apuesta en las mejores casas de apuestas de Colombia

En los últimos años, las plataformas con licencia Coljuegos, así como el resto de mejores casas de apuestas online que operan en otros países, han ido incorporando diversas funcionalidades. Una de las más interesantes es la conocida como CASH OUT. ¿Pero en qué consiste cerrar una apuesta? Repasamos esta herramienta a continuación.

¿Qué es cerrar una apuesta?



Esta herramienta se conoce de muchas formas: CASH OUT, cobrar apuesta, vender apuesta… Cada plataforma utiliza una nomenclatura personalizada. Sin embargo, a grandes rasgos es igual. Es verdad que las hay más completas que otras, pero, básicamente, la función permite cobrar apuestas antes de que se determine naturalmente.

Debes tener en cuenta estos tres aspectos:

La apuesta se liquida de inmediato . Para ello, se tiene en cuenta el resultado del evento respecto al pronóstico en el momento de la venta.

Si el resultado a es a tu favor , cerrar la apuesta te reportará ganancias, aunque menos que cuando esperas a que se determine naturalmente.

En caso de que el resultado del pronóstico esté en tu contra, lograrás reducir pérdidas, lo cual es mejor que perder todo el capital apostado.

Obviamente, hay que estudiar siempre si realmente merece la pena vender una apuesta o es preferible esperar. En el deporte, las cosas cambian en cuestión de segundos, por lo que vender una apuesta para reducir pérdidas no siempre es la mejor alternativa. Analiza bien la situación de cada evento y actúa en consecuencia. Mantén siempre la cabeza fría.

Otra función de la herramienta CERRAR APUESTA es la de, digamos, cancelar apuestas anticipadas. De esta forma, si te has confundido al hacer una apuesta, muchas casas de apuestas te permiten cerrarla por la misma cantidad jugada. Eso sí, si las cuotas han cambiado, perderás dinero u obtendrás beneficios. Valora la situación previamente.

Qué es cerrar una apuesta Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cuáles son las mejores casas de apuestas colombianas con herramienta CERRAR APUESTA



La función CERRAR APUESTA está cada vez más presente en las mejores casas de apuestas colombianas. Puede que alguna de las recogidas a continuación no la ofrezca al 100 %, pero es cuestión de tiempo que vaya adecuándose al ritmo que marca la industria. A continuación, recogemos las mejores casas de apuestas colombianas con CASH OUT:

Operador Bono de bienvenida Regístrate ya Rusbhet Haz una 1ª recarga y te igualan el 100% de tu depósito hasta $50.000

CTA Codere 100 % extra en tu primer depósito hasta un máximo de $100.000 COP adicionales CTA Bwin Haz tu primera apuesta en fútbol segura hasta $250.000 COP CTA Yajuego Recarga y recibe hasta $300.000 COP extras. CTA Megapuesta Haz tu primera apuesta en fútbol segura hasta $100.000 COP CTA Rivalo Rivalidades: Obtén apuestas gratis y ganancias extras en los clásicos de fútbol CTA Betsson Doblan tu primera recarga hasta un máximo de $200.000 COP extras CTA Luckia Seguro en apuestas en tus 3 primeros pronósticos hasta un total de $250.000 COP. CTA

¿Cómo usar la función cerrar una apuesta?



Ten en cuenta que esta herramienta ha sido incorporada por las casas de apuestas. Es decir, resulta rentable para los operadores. Por eso tienes que aprender no solo qué es cerrar una apuesta, sino cómo cerrar una apuesta. A continuación, te explicamos rápidamente cómo cerrar una apuesta. Toma buena nota y esperamos poder ayudarte:

Inicia sesión en la casa de apuestas en la que te hayas registrado.

Para poder cerrar una apuesta, debes tener una apuesta activa. Si no es así, piensa en hacer una.

Tras haber colocado la apuesta, ve al apartado MIS APUESTAS. Ahí aparecerán las apuestas activas.

Selecciona la apuesta que quieres cerrar. Se te ofrecerá una cantidad de dinero por ella en función del estado del pronóstico.

La apuesta se liquidará con base en la plata ofrecida. Si el pronóstico es favorable, ganarás dinero. De lo contrario, reducirás pérdidas.

Si el evento se está desarrollando, es posible que el operador no sea capaz de cerrar la apuesta debido al cambio de cuotas. Siendo así, se recalculará la plata derivada del proceso de cerrar apuesta. En ese caso, tendrás que volver a pulsar sobre la opción de venta o, en si así lo consideras, descartar el cerrar apuesta y continuar hasta el final.

Cerrar una apuesta paso a paso Foto: IMAGO / Panthermedia

¿Qué es el cierre parcial y el cierre automático de una apuesta?



Estas opciones no están disponibles en todas las casas de apuestas deportivas online de Colombia. Sin embargo, de ser así, es aconsejable saber cómo manejarlas. Son una incorporación sensacional a la herramienta cerrar una apuesta estándar. A continuación, explicamos rápidamente en qué consisten las opciones cierre parcial y cierre automático:

Cerrar apuesta parcialmente: En este caso, puedes cerrar únicamente una parte de la plata apostada y seguir adelante con el resto. Los beneficios obtenidos o las pérdidas reducidas se tomarán con base al montante cerrado. Es útil para asegurar beneficios pero continuar hasta el final con parte del montante jugado inicialmente. Cerrar apuesta automáticamente: Para que te hagas una idea, el cerrar una apuesta de forma automática es muy similar a cuando, en el mundo del trading, se usan las herramientas take-profit o stop-loss. Simplemente, estableces un límite al alza o a la baja para que tu apuesta, una vez alcanzado ese límite, se cierre sola.

Por supuesto, hay que aprender a manejar bien estas formas de cerrar una apuesta. Repetimos: las casas de apuestas saben bien lo que hacen, por lo que, si incluyen esta funcionalidad, es porque les resulta rentable. Por ello, apuesta siempre con responsabilidad y, antes de cerrar una apuesta, analiza si te compensa o no esperar.¡Siempre cabeza fría!

¿Se puede cerrar una apuesta siempre?



No todas las casas de apuestas permiten cerrar una apuesta en todo momento. Por ejemplo, en los partidos de baloncesto, rara vez se permite cerrar una apuesta cuando queda menos de un minuto y medio para que concluya el encuentro. Asimismo, las apuestas a largo plazo solo se permiten cerrar durante determinados periodos de tiempo.

Por otro lado, hay casas más restrictivas con la opción cerrar apuesta. No podemos indicar cuáles ni qué apuestas van a estar disponibles para venderse o cobrar por adelantado. Todo depende del momento y las reglas de la casa. Por ello, consulta siempre tus apuestas en el apartado MIS APUESTAS. Si no puedes, baraja el apostar a mercados contrarios.

¿Por qué apostar en las mejores casas de apuestas de Colombia?



Ya sea para cerrar una apuesta o para simplemente disfrutar de las mejores cuotas, las mejores casas de apuestas colombianas son siempre la mejor opción. Nuestra recomendación es siempre diversificar al máximo. Siendo así, podrás siempre aprovecharte de las mejores cuotas y tener una puerta abierta a la herramienta CERRAR APUESTA.¿Pero qué ofrecen las mejores casas de apuestas en línea de Colombia?

Bonos de bienvenida y promociones de carácter regular. Cuotas competitivas. Infinidad de mercados. Licencia Coljuegos que garantiza una máxima seguridad. Algunas de ellas incluyen función TV para maximizar las apuestas en vivo. Gran servicio de atención al cliente. Posibilidad de jugar en dispositivos móviles 24/7.

¡Y otras muchas ventajas! Por supuesto, es importante apostar con responsabilidad. No abuses de la herramienta cerrar apuesta. Nuestra recomendación es utilizarla, principalmente, para asegurar beneficios. Cuando se trata de reducir pérdidas, la cantidad que recibirás será muy baja muchas veces, lo que hace que esperar sea más conveniente.