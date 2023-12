Casas de apuestas legales en Colombia en 2023

Si te has propuesto iniciar tu aventura en las apuestas deportivas y te preguntas si es una actividad legal en Colombia, debes saber que no habrá problema en hacerlo, ya que está totalmente permitida. Las casas de apuestas legales en Colombia pasan el filtro de Coljuegos, organismo regulador, y lo cierto es que cada vez son más las casas de calidad que aterrizan en este territorio.

Las casas de apuestas mejor valoradas en 2023



A continuación, enumeraremos una a una las mejores casas de apuestas en Colombia. Aportaremos toda la información sobre los bonos que ofrecen y sus mercados de apuestas.

Rushbet



Dentro de las casas de apuestas legales en Colombia, una de las más recomendables es Rushbet. De hecho, fue condecorada en 2021 como la mejor casa de apuestas de Latinoamérica, de modo que no deberías dudar en echar un vistazo a toda su oferta.

Rushbet presume de no contar con límite de ganancias, mientras que ofrece un servicio de atención al cliente de primerísima calidad. La variedad de los eventos que ofrece también es digna de mencionar, por lo que siempre tendrás la oportunidad de salir de la rutina y apostar en deportes que, quién sabe, pueden obsequiarte con unas ganancias inesperadas.A favor

Casa de apuestas certificada por Coljuegos Atención al cliente de calidad Variedad de eventos

En contra

El plazo para aumentar el límite de ganancias es de tres días

Yajuego



Yajuego, anteriormente conocida como Betjuego, también cuenta con la aprobación de Coljuegos, por lo que hablamos de otra de las casas de apuestas legales en Colombia. Su posicionamiento ha mejorado respecto a otras páginas de apuestas gracias a la variedad de tipos de apuestas que ofrece, los límites elevados de depósito que permite y la calidad de su servicio técnico.

La casa de apuestas Yajuego cuenta con más de 25 deportes entre los que se incluyen el fútbol y el tenis, y llegar a sus cuotas es muy sencillo debido a que su diseño es muy sencillo e intuitivo, además de ofrecer mucha fluidez en la carga de páginas y en la navegación entre secciones.A favor

Más de 25 deportes Atención por chat en vivo 24/7 Interfaz sencilla, fluida e intuitiva

En contra

Demasiados requisitos para canjear el bono de bienvenida

Codere

En Codere, una de las mejores casas de apuestas legales en Colombia, vas a encontrar una apuesta muy clara y evidente por el fútbol, con un sinfín de competiciones disponibles y promociones dedicadas a los eventos más importantes. El límite de apuestas es uno de los más elevados del mercado, y su opción de Cash out se convierte en uno de esos aspectos diferenciales que pueden hacer que te decantes por ella.

También merece la pena revisar su sección de apuestas en vivo, con partidos en streaming que puedes seguir a la vez que revisas las estadísticas en tiempo real y las cuotas actualizadas minuto a minuto.A favor

Sistema de apuestas en vivo muy potente Cash out disponible Gran cantidad de torneos y competiciones de fútbol

En contra

La solicitud de ampliación de límites de apuestas tarda 72 horas en completarse

Betplay



Betplay es todo un referente en las casas de apuestas legales en Colombia, y es que da nombre a la Primera División y es patrocinador de la selección nacional. El catálogo de ofertas y promociones es una de las claves de Betplay, así como las facilidades de pago que ofrece y la seguridad que aporta a sus clientes.

El catálogo de deportes asciende a más de 20 disciplinas, además de los cada vez más buscados eSports. Por supuesto, encontrarás los tipos de apuestas y mercados más solicitados, así como cuotas de calidad que marcan la diferencia.A favor

Gran variedad de tipos de apuestas Cuotas altas Sistema de seguridad de primer nivel

En contra

Bono de bienvenida muy confuso

Guía mejores casas de apuestas legales en Colombia

¿Cómo elegimos las mejores casas de apuestas legales en Colombia?



Seleccionar las casas de apuestas legales en Colombia más destacadas requiere de un estudio minucioso de cada una de ellas y la búsqueda de elementos que marquen la diferencia.

A continuación, te mostramos los criterios de búsqueda que utilizamos para seleccionar las casas de apuestas legales en Colombia.

Bonos de bienvenida y promociones



La calidad de los bonos de bienvenida y promociones de las casas de apuestas legales en Colombia pueden marcar la diferencia a la hora de recomendarlas o descartarlas. No todo se limita al dinero adicional que puedes conseguir, sino que también es relevante saber si el canje del bono o promoción es sencillo.

Ten en cuenta que a veces se requerirá un ingreso mínimo o el uso de un determinado método de pago, por lo que el objetivo es encontrar un bono o promoción que sea accesible para la mayoría de los apostantes y, por supuesto, que aporte un rendimiento económico generoso.

Calidad de las cuotas



Es obvio que, cuanto más elevadas sean las cuotas, mayor será la cifra de apostantes que busquen suerte en una casa de apuestas. Las diferencias entre unas y otras nunca van a ser abismales, ya que se calculan en base a un gran número de estadísticas integradas en sus bases de datos, pero sí vas a poder encontrar bookies que ofrezcan unas ganancias levemente superiores.

De hecho, la presencia de cuotas elevadas incluso puede dar pie a descubrir apuestas seguras, uno de los métodos para apostar utilizados por los apostantes más veteranos y expertos que asegura ganancias en apuestas hacia opciones contrapuestas (victoria de los dos equipos que se miden en un partido de baloncesto, por ejemplo).

Variedad de mercados



Otra de las claves para seleccionar las mejores casas de apuestas legales en Colombia es la presencia de numerosos mercados para apostar. Aunque lo recomendable es centrarse en unos pocos y dominarlos al máximo, siempre viene bien tener el mayor número de tipos de apuestas posibles, ya que siempre puedes encontrar un mercado que marque la diferencia o sea muy recomendable en determinados partidos o eventos.

Por supuesto, será clave la presencia de apuestas futuras y de apuestas especiales, con las que tienes la oportunidad de obtener ganancias extra a través de mercados poco convencionales o cuya resolución se decidirá al término de la temporada.

Apuestas en vivo



Hoy en día, las apuestas en vivo se han convertido en una sección preciada para los apostantes y obligatoria para quienes elegimos las mejores casas de apuestas. Las apuestas en vivo hacen que la emoción de tus deportes favoritos aumente al poder apostar en cuotas que se actualizan minuto a minuto.

Además, las mejores casas de apuestas legales en Colombia ofrecen estadísticas que se actualizan en directo, e incluso podrás seguir determinados partidos, eventos y competiciones en streaming para no perderte ningún detalle.

¿Son legales las apuestas deportivas en Colombia?



Las apuestas deportivas son legales en Colombia, pero no todas las casas de apuestas lo son. Para que se consideren legales, deben ser autorizadas por Coljuegos, organismo regulador del juego en Colombia.

Las casas de apuestas legales en Colombia aportan tranquilidad a sus usuarios, ya que ofrecen cuotas justas, sistemas de seguridad de primer nivel y servicio de atención al cliente 24/7 para resolver cualquier duda o sugerencia en tiempo récord.

Nunca juegues en casas de apuestas sin licencia



Las casas de apuestas sin licencia no cumplen con los estándares solicitados, lo que implica problemas como pueden ser fallos en la protección de datos de los usuarios. Por si esto fuera poco, son casas que no suelen tener una calidad financiera destacable, por lo que podría haber problemas para recoger las ganancias obtenidas.

Los términos y condiciones de las casas de apuestas sin licencia no suelen ser claros y concisos, lo que supone aprovecharse de los usuarios para cambiar las reglas a su conveniencia. También se han detectado casos en los que acceden a apostantes con un alto grado de vulnerabilidad, de modo que, en resumen, nuestra recomendación es que solo hagas uso de casas de apuestas legales en Colombia.

Pagos de premios garantizados



Las casas de apuestas sin licencia pondrán todas las trabas posibles para que puedas retirar el dinero ganado con las apuestas. Este problema desaparece con las casas de apuestas legales en Colombia, ya que operan con total integridad y nunca pondrán el más mínimo problema a la hora de reclamar tus premios.

El cumplimiento de la normativa vigente también implica que las casas de apuestas se asegurarán de confirmar tu identidad con el objetivo de cerciorarse de que los premios siempre sean reclamados por el apostante correcto.

Deportes en las mejores casas de apuestas legales en Colombia

Deportes y equipos en Colombia

Colombia disfruta de una gran salud deportiva, con numerosos equipos y jugadores destacando a nivel nacional e internacional en numerosas disciplinas. A continuación, vamos a revisar los deportes más seguidos en Colombia y los equipos y jugadores favoritos de los apostantes.

Fútbol

El fútbol es el deporte más seguido en Colombia, y si tenemos que elegir a un club como el más importante, no cabe duda que debemos destacar a Atlético Nacional. El Rey de Copas acumula 32 títulos en su palmarés, con 17 títulos ligueros (récord) y dos Copas Libertadores.

Millonarios de Bogotá es otro de los grandes clubes de Colombia. En el caso de los Embajadores encontramos 22 títulos en su sala de trofeos, 16 de ellos de la Liga Betplay, pero todavía no saben lo que es ganar un título de la Copa Libertadores. De hecho, Once Caldas es, junto a Atlético Nacional, el único conjunto colombiano que ha ganado el máximo trofeo continental.

Ciclismo



El ciclismo es el segundo gran deporte de Colombia, por lo que es habitual ver numerosos mercados disponibles para las principales competiciones de este deporte. En la actualidad, Egan Bernal se podría considerar como la principal figura colombiana de este deporte, ya que cuenta en su palmarés con el Tour de Francia de 2019 y el Giro de Italia de 2021. De hecho, 2019 fue el mejor año de su carrera, ya que conquistó la París-Niza, la Vuelta a Suiza y la prueba contrarreloj del Campeonato de Colombia.

Motor

Los deportes de motor gozan de gran popularidad en Colombia. Sin duda, Juan Pablo Montoya es la gran estrella en lo que al automovilismo se refiere, ya que cuenta con numerosos títulos en diferentes categorías y se mantiene en activo a sus 47 años.

Su testigo podría ser tomado por David Alonso, quien está despuntando en la presente temporada de Moto3 gracias a las dos victorias obtenidas en Silverstone y Montmeló que le han ayudado a escalar a la sexta posición de la clasificación general.

Preguntas frecuentes sobre casas de apuestas legales en Colombia

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas legales en Colombia?



Tras analizar el mercado, podemos confirmar que Rushbet, Yajuego, Codere y Betplay son cuatro de las mejores casas de apuestas legales en Colombia que puedes encontrar, con numerosos deportes, mercados y promociones.

¿Qué son los bonos de bienvenida en las casas de apuestas?



Los bonos de bienvenida son promociones con las que las casas de apuestas legales en Colombia obsequian a los nuevos usuarios. Con ellas puedes conseguir apuestas gratis o dinero extra para realizar pronósticos.

¿Cómo sé si una casa de apuestas es legal en Colombia?



Las casas de apuestas legales en Colombia han pasado el filtro de Colbet. Este organismo regulador se asegura de que las casas de apuestas cumplen con la normativa, son seguras y son justas con sus usuarios registrados.

¿A qué deportes puedo apostar en Colombia?

El fútbol es el deporte que cuenta con más competiciones y mercados en las casas de apuestas. Además, es la disciplina más seguida en Colombia, de modo que siempre podrás encontrar cuotas muy apetecibles.