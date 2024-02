Las casas de apuestas con Nequi cada vez son más frecuentes en Colombia, gracias a la versatilidad de esta billetera virtual. Es uno de los métodos de pago más efectivos. Se pueden hacer depósitos y retiros con esta plataforma, sin tener que pagar algún tipo de comisión. Si no quiere usar su cuenta bancaria tradicional o pagar con tarjeta de crédito, aquí encuentra una excelente alternativa.

Nequi es un aliado importante en los métodos de pago de las casas de apuestas deportivas por ser una plataforma digital. Abrir una cuenta no le quita más de cinco minutos; además, hay muchas formas de usar el dinero o retirarlo en efectivo. La aplicación se encuentra disponible en Play Store, App Store y App Gallery.

Mejores casas de apuestas con Nequi

No aparece en todas las casas de apuestas, pero tarde o temprano lo hará como uno de los métodos de pago que transmite más confianza. Nequi posee muchas características interesantes para garantizar depósitos, retiros rápidos, sin problemas y seguros.

La forma general de utilizarlo en las casas de apuestas cuando hace depósitos es a través de la plataforma PSE. Cuando se despliega el listado de entidades financieras como métodos de pago, ahí seleccionan Nequi. También existen operadores que permiten usar directamente la billetera virtual, sin intermediarios.

En cuanto a los retiros también aparece como métodos de pago disponibles cuando se quiere sacar dinero procedente de las ganancias obtenidas en las apuestas. Son operaciones financieras que pueden demorar hasta un máximo de 72 horas.

Rushbet

Las casas de apuestas con Nequi, como en este caso en especial, lo implementan como herramienta para recargar la cuenta o sacar dinero. Aparece como uno de los primeros métodos de pago cuándo busca la opción de hacer depósitos.

El servicio de recarga directa tiene algunas particularidades:

Es un depósito en tiempo real. Para confirmar el depósito, desde Rushbet se envía una notificación push a la aplicación de Nequi. El titular de la casa de apuestas debe coincidir con el de la cuenta Nequi y se guardará en los métodos de pago. No podrá ser cambiada. Se pueden hacer recargas a partir de $5.000 y hasta $5.000.000.

Rushbet también permite hacer depósitos con Nequi desde los métodos de pagos con PSE. Hay que elegir el servicio en la imagen correspondiente y por esta vía el depósito mínimo permitido es de $10.000.

La organización de los métodos de pago que tiene Rushbet para hacer retiros incluye a Nequi en el apartado de transferencias bancarias. Si el titular de la cuenta en la casa de apuestas es diferente al de la cuenta bancaria o servicio financiero, la solicitud de retiro será devuelta. Si selecciona a Nequi como el servicio donde quiere recibir el pago hay que marcar en la casilla de tipo de cuenta que es de ahorros.

Codere

Entre los diversos métodos de pago que tiene Codere, el de Nequi cuenta con un funcionamiento especial en las opciones de retiro. En tres pasos se pueden recibir premios a través de esta billetera virtual:

Ingresar a Codere y seleccionar la opción de cobros

Clic en Nequi e ingresar el valor que desean retirar.

En dos o tres días hábiles recibirá el dinero en su cuenta.

Cuando es mediante Nequi el número de celular con el que se registraron debe ser el mismo que ingresaron en la cuenta de Codere. Para estos métodos de pago, el valor mínimo para ser retirado va desde los $18.000 hasta $1.500.000 por transacción.

Para hacer depósitos con Nequi hay que pasar por la plataforma de PSE. Cuando la marque se abrirá una ventana emergente, donde pueden seleccionar a Nequi e ingresar el monto a depositar.

Casas de apuestas con Nequi reseña Foto: IMAGO / Pond5 Images

Betsson

Para el caso de Betsson existe una aclaración importante en la sección destinada a explicar cómo funcionan sus métodos de pago. Por temas ajenos al operador de apuestas es posible que las recargas por esta vía tarden hasta 20 minutos, máximo. En cuanto al proceso para hacer depósitos, se necesita ingresar el número de cuenta y el valor de la recarga, donde el mínimo valor permitido es a partir de los $5.000 y hasta un máximo de $5.000.000.

Cuando quiera hacer retiro de fondos debe verificar que el número Nequi esté a nombre del titular de la cuenta en la casa de apuestas. Cuando se aprueba la solicitud el dinero se verá reflejado en la billetera virtual en un plazo que va entre uno y tres días hábiles, siempre que haya sido solicitado en la siguiente franja horaria:

De lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cuando los retiros son generados por fuera de ese horario se procesan al siguiente día hábil.

Bwin

En los métodos de pago dispuestos por bwin, el de Nequi se encuentra dentro de la modalidad PSE. Por lo tanto, cuando se hagan depósitos por transferencia bancaria se abre una ventana emergente donde deben diligenciar el valor de la recarga y desde qué cuenta se hará el débito. En este caso se marca Nequi.

Megapuesta

Nequi es de las más importantes opciones dispuestas por el operador en sus métodos de pago. Recargue su cuenta a partir de los $5.000 y reciba su bono de bienvenida si el valor del primer depósito es desde los $10.000. Cuando ingresan a Megapuesta y quieren depositar, Nequi sale en las primeras posiciones del listado. Hay que marcarlo para luego ser trasladados a una nueva ventana, donde ingresan el monto del depósito. Aquí es importante verificar que la cuenta de Nequi sea el mismo número de celular registrado en la casa de apuestas.

Guía paso a paso de Nequi

Esta es una opción para hacer depósitos o retiros, que funciona con la metodología de las transferencias bancarias. Cuando se hacen recargas, el saldo en las casas de apuestas se refleja en tiempo real. Si se está usando como método de pago para retiros, el cobro tarda un máximo de 72 horas para la llegada del dinero, tras la aprobación.

Cómo depositar con Nequi

Ingresar a la casa de apuestas

Ir a las opciones de depósitos

En métodos de pago marcar Nequi o vía PSE

Ingresar el valor de la recarga y el número de la cuenta Nequi

Clic en depositar

Si se registró por primera vez en una casa de apuestas y quiere hacer su primer depósito con Nequi, puede utilizar el código del bono de bienvenida o recibir la oferta que en ese momento se encuentre disponible.

Cómo hacer retiros con Nequi

Acceder a la casa de apuestas

Ir a retiros

Buscar en los métodos de pago el de Nequi

Ingresar el valor a retirar el número de la cuenta Nequi

Clic en retirar

El procesamiento de esta solicitud incluye la verificación de información. Cuando aprueban el retiro hay que esperar entre uno y tres días hábiles para recibir el pago del premio.

Casas de apuestas con Nequi Foto: IMAGO / Pond5 Images

Usar dinero de Paypal en Nequi para depósitos

Si tienen saldo en Paypal y desean usarlo para un depósito en las casas de apuestas colombianas, la única forma de realizarlo es mediante Nequi. No existen otros métodos de pago similares y el procedimiento es sencillo.

Se puede hacer en casos como transferir dinero que les llegue desde el exterior a Paypal. Por ejemplo, pagos en dólares o euros que son convertidos a pesos depositándolos en Nequi.

Si el paso anterior se hizo bien, quiere decir que el saldo puede usarse para depositar en las casas de apuestas, como uno de los métodos de pago descritos aquí.

Cómo empezar a usar Nequi si no lo tiene

Para usar Nequi en los métodos de pago que tienen las apuestas deportivas debe ser mayor de edad. Aunque esta cuenta digital es a partir de los 13 años, las apuestas no. Además, hay que contar con el documento de identidad vigente y tener una línea de celular porque ese número será el que identifique su nueva cuenta. No olvidar leer el contrato y escribir el correo electrónico que más utiliza.

La aplicación de Nequi es una plataforma 100% digital, que está disponible para ser descargada en Android desde la versión 5.1.42 y en iOS. No es necesario tener un saldo mínimo en la creación de la cuenta, ni se cobra cuota de manejo.

Durante el proceso de registro hay que tomarse una fotografía, que en lo posible sea en un lugar con buena iluminación. Al momento de ponerle seguridad a la cuenta deben asignar una contraseña y también pueden registrar su voz.

Ventajas de usar Nequi

Las transacciones son gratis: Depositar en casas de apuestas o elegir como en los métodos de pago a Nequi para hacer retiros son operaciones sobre las cuales no existen pagos de comisiones o cuotas de uso.

Usar Nequi es tener el dinero sin necesidad de usarlo en efectivo, algo que por razones de seguridad es importante en determinados casos. Es conservar la plata en un medio seguro.

Se pueden hacer múltiples transacciones, además de las ya descritas para las apuestas deportivas. También es posible pagar otras facturas con Nequi, servicios públicos, recargar, comprar, en fin. Cada vez aumenta el portafolio de servicios ofrecidos.

Preguntas frecuentes sobre casas de apuestas con Nequi

¿Cómo sacar dinero en efectivo de Nequi después de hacer un retiro?

Aunque Nequi está diseñado para usar el dinero online, también puede sacarlo en efectivo. Si este es su caso y desea usar el pago que le hicieron en una casa de apuestas, hay varias formas para reclamar, que van desde los cajeros Bancolombia hasta sucursales oficiales de Nequi en todo el país.

¿Qué pasa si falla un depósito hecho con Nequi?

En los términos y condiciones que sobre los métodos de pago tienen las casas de apuestas, un depósito hecho con Nequi puede tardar hasta 20 minutos, en algunos casos. Si pasado este tiempo no se refleja el nuevo saldo, póngase en contacto con el servicio al cliente del respectivo operador.

¿Se pueden hacer recargas de saldo a cualquier hora?

Por supuesto. Estos métodos de pago que tienen las casas de apuestas, cuando son por transferencias en línea, están diseñados para recibir recargas durante las 24 horas del día.