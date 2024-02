Casas de apuestas con Daviplata: Recargas y retiros

Para depósitos y retiros, las casas de apuestas con Daviplata tienen un aliado que les garantiza este tipo de transacciones en el menor tiempo posible. Conozca qué operadores en Colombia cuentan con esta billetera virtual como uno de sus métodos de pago. Es ideal para recargar online en cualquier momento y desde dispositivos móviles, con sólo descargar la aplicación.

Los servicios financieros como Daviplata funcionan al mejor estilo de una billetera virtual, pero no son una cuenta de ahorros. Cualquier persona mayor de edad que no quiera hacer transacciones de dinero en efectivo para las apuestas deportivas puede recurrir a este método de pago. Es muy útil y aparece en casi todos los operadores, aunque con algunas diferencias sobre su uso.

Mejores casas de apuestas con Daviplata

En los métodos de pago tradicionales que tienen las casas de apuestas, el de Daviplata sirve tanto para hacer depósitos, como solicitudes de retiro. También hay que saberlo ubicar, ya que aparece visible en la selección de servicios financieros que tienen algunos operadores o dentro de un listado, cuando se utiliza el servicio de PSE.

Las transacciones en línea ganaron relevancia en el país. Para las apuestas deportivas, usar servicios como los de Daviplata abren el abanico de posibilidades por su versatilidad, rapidez y capacidad para permitir desde recargas hasta solicitudes para el procesamiento de retiros.

Rushbet

Los métodos de pago con los que cuenta Rushbet incluyen a Daviplata en depósitos y retiros. Para el primer caso solo debe elegir la opción, haciendo clic en la imagen correspondiente. Luego procede a registrar la información que le pidan como el número de cuenta. El proceso concluye, indicando el valor del depósito.

Para hacer retiros, Daviplata aparece incluido luego de elegir PSE. Solamente debe buscarlo en un listado. Selecciónelo y cuando le pregunten por el tipo de cuenta marque la casilla que dice “ahorros”. Luego proceda a ingresar el número de su depósito en este servicio financiero.

Codere

Dentro de las casas de apuestas con Daviplata, en Codere los métodos de pago basados en este servicio se utilizan solo para retiros. Puede solicitar su saldo por esta vía debe ingresar a su cuenta de Codere, seleccionar cobros, hacer clic donde dice Daviplata y luego ingresan el valor que quieren recibir. De acuerdo con el operador de apuestas, el proceso no demora más de dos días en hacer efectiva la transferencia.

Vale la pena recordar que las transacciones realizadas por Daviplata se ejecutan con el número de celular. Por esta razón, el número de su teléfono móvil debe ser el mismo que tengan relacionado en la casa de apuestas para que el pago se haga dentro de los plazos establecidos y sin contratiempos de ninguna índole.

Codere permite retirar con Daviplata valores que oscilan entre los $50.000 y hasta $1.500.000 pesos. Si desea una cifra mayor, entonces se aconseja otro tipo de transacción por intermedio de una cuenta de ahorros o corriente.

Bwin

Los métodos de pago que aparecen en Bwin incluyen a Daviplata en los depósitos. Si quiere recargar por esta vía debe hacerlo, marcando la opción de PSE. Luego se despliega el listado de bancos y servicios financieros. Busque Daviplata y será trasladado al portal de pagos de esta entidad, donde debe llenar los campos del número de cédula, cuenta y el valor a depositar. El sistema genera automáticamente la referencia de pago.

Reseña casas de apuestas con Daviplata Foto: IMAGO / Pond5 Images

Megapuesta

Para hacer un depósito, en la sección para elegir los métodos de pago busca donde dice Daviplata. Luego ingresa el monto de la recarga, que va desde los $5.000 hasta $500.000. El número de la cuenta de su Daviplata debe ser el mismo número celular que aparezca registrado ante el operador de apuestas. Para verificar que la transacción se hizo de forma correcta, debe hacerlo desde la sección “transacciones”, siempre y cuando tenga abierta la sesión en Megapuesta.

Betsson

Daviplata está dentro de los métodos de pago que tiene habilitados Betsson si quiere hacer una recarga de saldo a través de PSE. Cuando ha seleccionado este medio y además indicó el valor del depósito, son trasladados a una ventana emergente, donde siguen con el proceso.

Sin embargo, esta no es la única transacción disponible en el operador con Daviplata, ya que también se pueden hacer retiros. Es un proceso sencillo, donde selecciona el servicio, digita el número de cuenta y el valor que desea cobrar. Si la suma del premio supera los $2.259.120 pesos se practicará retención por ganancia ocasional.

Guía paso a paso de Daviplata

Daviplata, como cuenta de trámite simplificado, sirve por igual para hacer pagos, compras o recibir dinero. Está disponible para varias casas de apuestas deportivas en Colombia, aunque no en todas funciona para ambas modalidades en los métodos de pago.

Cómo hacer un depósito con Daviplata

Ingresar a la casa de apuestas

Ir a métodos de pago, depósitos

Buscar Daviplata o en su defecto ir primero a PSE

Ingresar el valor de la recarga

Clic en depositar

Varios de los métodos de pago habituales en las mejores casas de apuestas permiten que con el primer depósito reciba un bono de bienvenida o apuesta gratis. Así se premian los nuevos registros. Estas ofertas son susceptibles de ser convertidas en saldo real; es decir, dinero en efectivo a sus cuentas.

Rushbet depósitos desde la App Daviplata

Existe una alternativa muy rápida de hacer depósitos en Rushbet a través de Daviplata, sin necesidad de ingresar a la cuenta desde la plataforma del operador de apuestas y buscar en sus métodos de pago. El proceso se hace directamente desde la App de la billetera virtual.

Abrir la aplicación de Daviplata

Ir a la Tienda Virtual

Buscar en Nuestros Aliados “Apuestas”

Seleccionar Rushbet

Ingresar el valor de la recarga y el número de cédula

En cuestión de minutos el saldo aparecerá reflejado. No olvide que el número de cédula debe coincidir con el del titular de la cuenta en Rushbet.

Cómo hacer retiros con Daviplata

Entrar a la casa de apuestas

Buscar la opción de retiros

Métodos de pago y seleccionar Daviplata o PSE

Elegir el monto que desean cobrar

Clic en retirar y en dos días hábiles recibirán el dinero

Cómo empezar a usar Daviplata si no lo tienes

Daviplata está considerado como uno de los métodos de pago más seguros para transferir dinero entre celulares. Gracias a su consistencia y credibilidad es un aliado para muchas casas de apuestas deportivas en Colombia. Se puede usar desde cualquier lugar del país y lo único que necesita es descargar la aplicación, disponible para iOS y Android. Si es Huawei, entonces debe ir a la App Gallery.

La aplicación no es pesada para los teléfonos celulares. De acuerdo con la información oficial del servicio, ocupa un espacio de 65MB para Android y 90MB para iOS.

Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de servicios es la activación inmediata, que no exige trámites adicionales, ni documentos. No se cobra cuota de manejo, así que tiene la oportunidad de aprovecharla al máximo en los depósitos o retiros que haga en las apuestas deportivas.

El número de cuenta de su Daviplata es el de su número de celular. Por lo tanto, si quiere implementarlo como uno de los métodos de pago en apuestas deportivas debe usarlo también al momento de registrarse en un operador. Así evitará percances que le impidan hacer depósitos o solicitar retiros.

Por otra parte, las recargas de saldo en Daviplata para luego depositar en la casa de apuestas se hacen por transferencias bancarias, PSE, tarjetas débito o mediante puntos físicos que tiene el servicio en el país. Existen muchos beneficios por su uso, no solo como uno de los métodos de pago más rápidos, sino para hacer transacciones en línea a cualquier hora del día.

Despósitos y retiros en casas de apuestas con Daviplata Foto: IMAGO / Pond5 Images

Ventajas de usar Daviplata

Usar esta billetera virtual es sinónimo de rapidez y seguridad. Como uno de los métodos de pagos más eficaces, también se destaca la sencillez de su uso. Desde un teléfono celular se pueden usar sus servicios. Las casas de apuestas con Daviplata tienen la oportunidad de sacarle provecho para depósitos o retiros.

Los métodos de pagos online son muy seguros, evitando el uso de dinero en efectivo para hacer recargas, sin tener que exponerse cuando se trata de hacer transacciones con cantidades elevadas. Además, a diferencia de las cuentas de ahorro tradicionales, Daviplata no cobra por la apertura de la cuenta.

Las recargas de saldo se pueden hacer en los más de 200 puntos de servicio que tiene distribuidos en todo el país. Como métodos de pago destacados, cuenta con una red de corresponsales financieros del Banco Davivienda: Claro, FarmaValue, Farmacias Virgen de Guadalupe, Farmacias La Buena, Sucursales de Sersaprosa y los puntos de servicio de la RED AKI.

Límites de saldo y transacciones en Daviplata

Información de relevancia porque para efectos de hacer depósitos o retiros, en Daviplata se establecen unos límites. Es mejor tenerlos presentes cuando use los servicios en el apartado de los métodos de pago:

El monto máximo de transacciones acumuladas en un mes no debe superar los US$2,190.00. El máximo valor que puede tener depositado en Daviplata es de US$2,190.00.

Cuando programe retiros que lleguen a su Daviplata, el dinero puede usarse para nuevas transacciones online o ser retirado en cualquiera de los puntos oficiales dispuestos por la entidad. Uno de los métodos de pago más frecuentes para sacar saldo de esta billetera virtual es a través de los cajeros Davivienda.

Preguntas frecuentes sobre casas de apuestas con Daviplata

Sobre el uso de Daviplata y su vinculación dentro de los métodos de pago disponibles en las casas de apuestas existen algunas dudas recurrentes.

¿Las recargas o retiros por Daviplata tienen cobro adicional?

No existen cobros adicionales. Estos métodos de pago no incurren en el pago de alguna comisión relacionada por sus servicios. Puede depositar o retirar saldo de su cuenta con la tranquilidad de que no le cobrará tarifa alguna por su uso.

¿Cuánto tarda un depósito hecho por Daviplata?

Es al instante. Como en la mayoría de los métodos de pago en línea, el que se hace por Daviplata no demora más de cinco minutos.

¿Debe esperar mucho por un retiro en Daviplata?

No más de dos días hábiles, según la reglamentación dispuesta por la casa de apuestas deportivas. Al momento de hacer el retiro, en los medios de pago debe marcar en tipo de cuenta “ahorros”.

¿Daviplata está en todas las casas de apuestas?

En su gran mayoría. Si no aparece descrita en los métodos de pago principales que tienen los operadores de apuestas, entonces la puede buscar como opción dentro de las transacciones realizadas con PSE o por PayU.