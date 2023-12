Las casas de apuesta con retiro inmediato en Colombia te permitirán disponer de tus fondos de forma sencilla y también rápida. En esta guía nos dedicaremos a analizar las mejores opciones sobre cómo retirar posibles ganancias de apuestas. Pero también te explicaremos en qué consiste el bono de bienvenida de cada operador y la forma de liberarlo.

Introducción sobre casas de apuesta con retiro inmediato



A continuación encontrarás listadas las mejores casas de apuestas Colombia para apostar. En todas ellas también encontrarás bonos de casas de apuestas. Esperemos que toda esta información te sea de ayuda para realizar tus retiros.

Wplay

Wplay es una de las casas de apuesta con retiro inmediato más notables de Colombia. Este operador pone a tu disposición un bono de bienvenida de hasta $200.000 COP con tu primer depósito. Una promoción que se activa con un primer depósito de al menos $10.000 COP.

En Wplay tienes a tu disposición toda clase de eventos deportivos. De hecho, la Primera A de Colombia suele estar entre los eventos destacados. Ya sea para apostar por equipos como Independiente de Santa Fe o Alianza Petrolera, por ejemplo.

Otros deportes presentes en esta casa son el béisbol, el tenis, el baloncesto o el fútbol americano. Al mismo tiempo, puedes explorar sus secciones de 'Jornada Millonaria', especiales Wplay, apuestas anticipadas o ver 'TV en vivo'. Con ello podrás seguir eventos en streaming.

Además, permite obtener promociones para la NFL o apuestas para la MLB. Así como obtener un 20% en apuestas múltiples o recuperar apuestas con el 'Cash out'. A ello se suman paneles de resultados, estadísticas y también métodos de pago.

Comparado con el resto de promociones, el bono Wplay es el más elevado de Colombia. Llegando hasta los $200.000 COP está por encima de sus rivales. Además, su rollover de 4x puede parecer asequible, teniendo en cuenta la cuota mínima de 2.0.

Retiros y límites en Wplay



Los retiros en Wplay se pueden realizar mediante Astropay, transferencia o en efectivo. Aunque también dispones de opciones como Éxito, Flamingo o Efecty. Para solicitarlo, simplemente tendrás que ir al menú de 'Retiros' en el perfil de tu cuenta. Generalmente, el mínimo es de $10.000 COP.

Ese es el límite que se aplica para opciones como la transferencia o Efecty. Mientras que si decides utilizar la opción de Grupo Éxito verás que el límite mínimo comienza a partir de los $50.000 COP. Siendo la transferencia bancaria el límite más elevado con $250.000 COP (plazos 24h-72h).

BetPlay



BetPlay es la segunda opción que analizamos en esta review de casas de apuesta con retiro inmediato. Un operador que presenta una apuesta gratis de bienvenida por valor de hasta $5.000 COP. Para activar este bono, el depósito mínimo será de $2.000 COP.

En BetPlay tendrás a tu alcance otras promociones en forma de apuestas gratuitas en combinadas. Además de poder obtener boletas VIP para asistir a partidos seleccionados por la casa. El operador permite apostar en eventos pre-match y también en vivo.

Para el segundo de los casos, los usuarios registrados pueden disfrutar de transmisiones en directo. Ya sea para la Liga BetPlay Dimayor, la Eurocalificación, la Premier League, LaLiga, etc. Su lista de deportes supera las 25 disciplinas con los mejores torneos del mundo.

BetPlay permite completar transacciones a través de SuRed, Super Giros, PSE, Visa, Mastercard, PayU, Kushki y Grupo Éxito. En este caso, los retiros se pueden completar a través de SuRed y Super Giros. La cantidad mínima para liberar fondos es de $2.000 COP.

Una de las principales ventajas del bono BetPlay respecto a otras casas es que no tiene rollover. Simplemente deberás acertar la apuesta que realices. Además, la cuota mínima de 1.50 es la más baja del mercado en comparación directa con el resto de operadores.

Retiros y límites en BetPlay



Ten en cuenta que podrás obtener tu retiro a través de los puntos de venta según los plazos establecidos. El plazo máximo para disponer de tus fondos será de 72h. Además, recuerda que puede ser necesario verificar tu cuenta e identidad antes de solicitar un retiro.

BetPlay se encarga de dar bastantes facilidades a los usuarios colombianos. De hecho, la cantidad de retiro mínimo en su web comienza a partir de los $2.000 COP. Además, esta casa no te cobrará ningún tipo de comisión o tarifa por completar cada transacción.

Rushbet



La siguiente entre las casas de apuesta con retiro inmediato es Rushbet. Es otra de las opciones más recomendables para apostar en Colombia y varias razones lo justifican. Por ejemplo, su bono de bienvenida del 100% sobre tu primer depósito hasta $50.000 COP.

Más bonificaciones disponibles en esta casa son viajes para partidos de LaLiga hasta $70.000.000 con LaPolla Supercampeona. Pero también con La Polla para la Liga colombiana, el parlay del partido o un programa de lealtad con recompensas.

Si nos centramos en los deportes para apostar desde Colombia, Rushbet ofrece servicio de streaming. Para que puedas disfrutar del fútbol, fútbol americano, basquet, tenis, béisbol, UFC, hockey hielo, tenis de mesa, etc. Incluso para los e-Sports o el golf.

Si prefieres apuestas más locales, puedes explorar su sección de 'Liga Colombia' y hacer pronósticos en todos los partidos del campeonato. Todo ello con marcadores y estadísticas actualizadas minuto a minuto para que cuentes con la última información.

Una de las ventajas que tiene el bono Rushbet contra sus competidores es el plazo de liberación. Los hasta 90 días que permiten de plazo son un margen más que considerable. Sin ofrecer una de las cantidades más altas ($50.000 COP), la balanza es notable.

Retiros y límites en Rushbet



En Ruhsbet puedes hacer retiros desde solo $500 COP, siendo el máximo de $99.999.999 en transferencia bancaria. Pero también puedes utilizar Efecty, Grupo Éxito, La Rebaja, Redy / PTM, Punto Red o establecimientos. Las solicitudes se pueden realizar en 12h-72h.

Si decides retirar por transferencia, una vez aprobada la transacción, el tiempo puede ser de entre 3-4 días hábiles. Además, es importante contar con el hecho de que las entidades bancarias no trabajan durante fines de semana ni días festivos.

Facebook Twitter Linkedin

Mejores casas de apuesta con retiro inmediado Foto: IMAGO / Pond5 Images

Codere

Codere es un nombre propio que no podría faltar en esta guía de apuestas Colombia. En caso de escoger esta casa para hacer tus apuestas, podrás doblar tu primer ingreso hasta $100.000 COP. Un bono orientado a las apuestas deportivas que no viene solo, ni mucho menos.

Y es que Codere Colombia cuenta también con su temporada de premios. Así como también puedes obtener recompensas semanales a través de sus redes sociales. Todo para disfrutar de una de las mejores casas de apuesta con retiro inmediato.

En Codere puedes utilizar Cash out, ver eventos mediante streaming y acudir a sus establecimientos físicos. En ellos, precisamente, puedes liberar tu saldo si te identificas como usuario. Asimismo, presenta una app de calidad tanto para iOS como para clientes de Android.

Codere destaca secciones para la Primera A de Colombia, La Liga, la Premier League, NFL, MLB y cuenta con cuotas especiales. También puedes revisar mercados de fútbol, baloncesto, tenis y los deportes más populares. Cubriendo más de 20 modalidades diferentes.

La cantidad que ofrece su bono le convierte en el segundo más alto (hasta $100.000 COP). Pero también es importante saber que cuenta con la cuota de liberación más alta (2.50). Por lo que este también es un aspecto importante a la hora de colocar los pronósticos deportivos.

Retiros y límites en Codere



Los retiros se pueden realizar vía Nequi, Tpaga o Daviplata. Pero también puedes retirar por transferencia con un mínimo de $50.000 COP y un plazo de 2-3 días.

Los métodos de pago aceptados en Codere son Visa, Mastercard, PayU, Pse, Grupo Éxito, Dimonex, Puntored, Efecty, Tpaga o Daviplata. Como ves, se trata de una de las casas de apuestas en Colombia con más opciones de pago habilitadas para sus usuarios.

Cómo hacer un retiro de casas de apuestas



En las casas de apuesta con retiro inmediato, el proceso de retiro suele ser bastante sencillo. Se trata de un procedimiento adaptado para que los usuarios puedan disponer de sus fondos fácilmente. Además, esta acción puede variar entre diferentes operadores.

Sin embargo, en la mayoría de ellos, el proceso es bastante similar. Por eso, en esta sección sobre las casas de apuesta con retiro inmediato te explicaremos cómo hacerlo paso a paso. Un tutorial básico con el procedimiento a seguir en los mejores operadores de Colombia.

1. Dirígete a tu cuenta de usuario



Los retiros podrán realizarse desde tu cuenta de usuario, por lo que es imprescindible estar registrado y disponer de saldo en tu cuenta. Desde tu perfil podrás completar cualquier trámite para añadir o retirar fondos en las casas de apuesta con retiro inmediato.

2. Selecciona la opción de retiros



A continuación, desde la sección de 'Cajero' encontrarás los menús de depósito y retiro. En este caso, debes hacer clic sobre la opción de 'Retiros' para iniciar la solicitud de cobro en las mejores casas de apuesta con retiro inmediato.

3. Escoge tu método de pago

Cada una de las casas de apuesta con retiro inmediato dispone de sus propias opciones de pago. Tan solo tendrás que escoger la que más se adapte a tus preferencias. Ya sea a través de tarjetas bancarias, monederos electrónicos, tarjetas prepago e incluso locales.

4. Completa la transacción



Por último, ya solo deberás seleccionar el importe de saldo que deseas retirar. Confirma la transacción y dispondrás de tu dinero según los tiempos de procesamiento establecidos. El plazo puede ser en el mismo día o tardar (normalmente) un máximo de 72h.

Consideraciones antes de retirar dinero de una casa de apuestas de Colombia



Como ves, las mejores casas de apuesta con retiro inmediato en Colombia ponen bastantes facilidades para disponer del saldo de tu cuenta. Pero aún así, siempre es importante tener en mente otras consideraciones antes de procesar un retiro online en el país.

Entre ellos entran algunos como la propia seguridad del sitio, el hecho de contar con una app o los métodos de pago disponibles. Pero para que lo puedas tener todavía más claro, te explicamos la importancia de cada uno de estos puntos a través del siguiente análisis.

Seguridad



La seguridad es primordial en todas las casas de apuesta con retiro inmediato. Desde esta guía solo podemos aconsejarte que trates de escoger sitios de apuestas online legales y autorizados en Colombia. Todos los operadores listados en nuestra página cumplen este requisito.

Pero si quieres comprobarlo por tu cuenta, no tienes más que dirigirte al sitio web de cada casa de apuestas. En la página encontrarás el sello Coljuegos, así como información sobre la licencia del operador. De este modo tendrás garantizado un entorno seguro en todo momento.

Tu información como cliente, así como las transacciones que realices, estarán protegidas y serán completamente seguras. Con el protocolo de seguridad SSL, su compatibilidad con navegadores y el cifrado de datos, no tendrás ningún motivo por el que preocuparte en este sentido.

Siempre es aconsejable introducir contraseñas seguras para evitar accesos indeseados a tu cuenta de usuario. Una medida de seguridad eficiente para retirar cuando solo tú lo desees. Es importante que mantengas actualizado tu sistema operativo, app móvil o cualquier dispositivo desde el que quieras acceder a tu cuenta. Si tienes alguna duda o sospecha sobre los movimientos de tu cuenta de usuario, también puedes solicitar ayuda al propio operador.

Métodos de pago



Los métodos de pago son una de las claves básicas dentro de las casas de apuesta con retiro inmediato. Ya hemos mencionado algunos populares en Colombia. Como por ejemplo las más demandadas, que suelen ser las tarjetas bancarias de Visa o Mastercard.

Pero en el país también se emplean asiduamente otro tipo de opciones. Entre ellas están Grupo Éxito, Dimonex, Neteller, Skrill, Super Giros, PayU, Sured, Daviplata, Efecty o Puntored. Y no solo esto, también tienes la opción de acudir tú mismo a los propios establecimientos.

Casas de apuesta con retiro inmediato como Codere disponen de establecimientos físicos repartidos por el país. Con ello, solo tendrás que ir al local con tu app móvil o versión web para vincular tu cuenta de usuario. De este modo podrás procesar retiros sin problema.

Los retiros en línea admiten el uso de tarjetas bancarias, tarjetas prepago y otros monederos digitales. Si acudes a un establecimiento, tendrás que demostrar tu identidad para vincular la cuenta de usuario con la acción presencial. Cada casa de apuesta con retiro inmediato tiene sus propios métodos de pago, límites y tiempos de procesamiento propios.

Verificación de identidad



Como has podido ver, solicitar un retiro online desde las casas de apuestas de Colombia es un proceso sencillo para cualquier usuario. Sin embargo, es importante saber que para poder procesar un retiro, puede ser absolutamente necesario verificar tu identidad previamente.

Esta acción consiste en confirmar que los datos de cuenta online coinciden con los de tu documentación de identidad. Por ello, para poder verificar tus datos, será necesario cargar una serie de documentos en su web. Básicamente, tu documento nacional de identidad.

Aunque también pueden ser válidas otras opciones como el pasaporte o el permiso de conducir. Generalmente, puedes cargar una copia a color a través del correo electrónico. Aunque el servicio de chat a veces también permite adjuntar archivos, facilitando el proceso.

Para poder completar depósitos o retiros online en Colombia debes tener al menos 18 años de edad. Será necesario que residas en el país si quieres completar transacciones en línea de este tipo. Los datos que introduzcas durante tu registro deben coincidir con los de tus documentos de identidad para poder verificar tu cuenta.

Facebook Twitter Linkedin

Reseña casas de apuestas con retiro inmediato Foto: IMAGO / Pond5 Images

Límites de retiro



Las casas de apuestas deportivas Colombia pueden establecer sus propios límites de retiro online. Se trata de cantidades mínimas y máximas a las que tendrás que llegar o no podrás superar. Asimismo, estos límites pueden cambiar entre una plataforma y otra.

Es decir, cada casa de apuestas tendrá establecida su propia política sobre los límites para retirar. Asimismo, cada método de pago puede tener límites distintos a la hora de liberar fondos. Por eso es importante consultar esta información para ver cuál de ellas se adapta más a ti.

Generalmente, opciones como la transferencia bancaria suelen contar con límites de retiro más elevados. Así como al contrario, los monederos electrónicos suelen estar más limitados en este sentido. Al mismo tiempo, existen otros factores a tener en cuenta.

En ocasiones, ciertos usuarios con una experiencia de juego bastante extensa y una conducta responsable pueden estar habilitados a cantidades de retiro más elevadas. Las casas de apuestas deben estar sujetas a la legislación del país, lo que también puede tener un impacto directo sobre los límites de retiro establecidos. Preventivamente, los operadores pueden aplicar límites como medida anti fraude y así proteger a sus jugadores, con transacciones más seguras.

Términos y condiciones de los bonos



A lo largo de esta guía, mientras analizamos cada operador has podido ver en qué consisten algunas de sus promociones. Y, como ya sabes, las distintas bonificaciones están sujetas a diferentes condiciones de liberación que es imprescindible cumplir antes de solicitar un retiro.

De hecho, algunos bonos pueden quedar cancelados o anulados si solicitas un retiro antes de completar sus términos. Ten siempre en cuenta aspectos como el rollover o la cuota mínima a la hora de apostar. Pues estos se aplican en prácticamente todas las ofertas disponibles.

Entre las condiciones de una bonificación se encuentran el depósito mínimo o los requisitos de apuesta (rollover). Pero también es importante considerar otros aspectos como el límite de días o plazo máximo para poder liberarlo antes de procesar un retiro.

Recuerda que si has utilizado algún tipo de promoción, debes estar seguro de haberla liberado antes de solicitar un retiro. Algunas ofertas o bonificaciones no permiten obtener más posibles ganancias que una cantidad determinada establecida por la propia casa. Ciertos tipos de promociones, como los bonos sin depósito, pueden exigir realizar un ingreso mínimo antes de ser retirados.

Tiempos de procesamiento



Los tiempos de procesamiento tienen bastante relevancia en cuanto a los métodos de pago disponibles en Colombia. Básicamente, las diferentes plataformas indican en cuánto tiempo podrás recibir tu dinero. Generalmente suele establecerse un margen aproximado.

Cabe destacar que los tiempos pueden variar en función de la plataforma de pago que escojas. Así como también puede influir la velocidad en la que el propio operador procese tu solicitud. Algo necesario para comprobar tu identidad y poder cumplir con todas las regulaciones.

Es decir, el tiempo de procesamiento se puede separar en dos etapas básicas. Primeramente, el tiempo que necesita la casa de apuestas para procesar tu solicitud de retiro. Y, posteriormente, el tiempo que se tome la propia pasarela de pago para emitir tu pago.

Por lo general, el tiempo de procesamiento suele ser más elevado en el caso de las transferencias a través de entidades bancarias. Es aconsejable que eches un vistazo a las propias políticas de retiro con las que cuenta la casa de apuestas en la que estés registrado. Los tiempos de procesamiento pueden ser bastante más ágiles en aquellas casas de apuestas que disponen de establecimientos físicos.

Comisiones o tarifas asociadas



Lo cierto es que los pagos a través de internet pueden variar en gran medida en función de la plataforma en la que te encuentres. De hecho, encontrarás que en algunos sitios web pueden cobrarte comisiones o tarifas por gestionar este tipo de acciones.

Sin embargo, en las casas de apuestas en línea de Colombia no te cobrarán ningún cargo adicional de forma general. Es decir, el saldo que solicites retirar será el que aparezca de forma íntegra en tu cuenta. Aunque es cierto que puede aplicarse alguna excepción.

Las comisiones, en el caso de darse, no suelen ser aplicadas por la casa de apuestas. Sino que es algo más bien dependiente de cada plataforma de pago. En cualquier caso, siempre es aconsejable consultar los términos y condiciones del servicio antes de solicitar un retiro.

En caso de aplicarse, las tarifas y comisiones pueden variar según el operador que escojas para hacer tus apuestas deportivas en Colombia. Al mismo tiempo, las plataformas de pago que permita utilizar la casa de apuestas pueden aplicar diferentes comisiones. Las comisiones (siempre que se apliquen) pueden ser fijas o bien mediante un porcentaje de la cantidad que desees retirar.

App móvil



Hoy en día, prácticamente la mayoría de los clientes realizan todas sus operaciones desde sus dispositivos móviles. El celular ya es parte del día a día no solo para hacer apuestas deportivas, sino para otras tareas diarias. Por eso, la comodidad para celulares puede ser de ayuda.

Todos los sitios de apuestas analizados en esta guía cuentan con un sitio web adaptado a celulares. Es decir, podrás acceder a su página desde el propio navegador que utilices en tu smartphone o tablet. La interfaz se adaptará de forma totalmente automática.

Pero por otro lado, las mejores casas de apuesta con retiro inmediato también ofrecen una app móvil, según el caso. La aplicación puede estar disponible para Android o Apple. Ofreciendo una experiencia más optimizada, personalizada y ágil para los clientes.

La app móvil puede descargarse desde la propia web del operador, o bien en tiendas oficiales como Google Play y App Store. Desde la propia app móvil podrás solicitar retiros de saldo online. Con un menú adaptado a tu pantalla y una interfaz más ágil y optimizada. Acudir a los establecimientos físicos con una aplicación móvil puede servir para verificar tu cuenta de usuario. Así, podrás retirar tus ganancias online más fácilmente.

Facebook Twitter Linkedin

Guía mejores casas de apuesta con retiro inmediato Foto: IMAGO / Pond5 Images

Atención al cliente



Como ya indicamos en el primer apartado de este punto de la guía, solicita ayuda también estará en tus manos cuando lo consideres necesario. De hecho, todas las casas de apuestas cuentan con un apartado de atención al cliente que te garantizará atención personalizada.

A través de los métodos de contacto puedes solicitar ayuda con cualquier tema relacionado con los servicios del operador. Es decir, que podrás preguntarles cualquier aspecto que quieras saber sobre métodos de pago, retiros, límites o tiempos de procesamiento, por ejemplo.

Por lo general, las casas de apuestas suelen atender directamente a través del chat en línea. Pero también puedes solicitar contacto a través de correo electrónico o incluso por vía telefónica. Además, nunca estará de más echar un vistazo a las preguntas frecuentes de la casa.

El equipo de soporte te atenderá de forma personal a través de la web para ayudarte a encontrar la sección que buscas. Algunas ventanas de chat permiten añadir imágenes o documentos. Un punto muy valioso a la hora de cargar documentos, pruebas o para verificar tu identidad. En ocasiones, la sección de preguntas frecuentes o FAQs te servirá para encontrar la información que buscas sin necesidad de contactar.

Preguntas frecuentes sobre las casas de apuestas con retiro inmediato



Ya conoces cuáles son las casas de apuesta con retiro inmediato que más recomendamos en Colombia. Después de nuestro análisis, tal vez tengas más claro qué opción se adapta más a tus preferencias. Pero si todavía quieres saber más, puedes leer las siguientes FAQs.

¿Cuál es la casa de apuestas más fiable?



Todas las casas de apuesta con retiro inmediato listadas en esta guía son completamente fiables. En todas ellas encontrarás la licencia Coljuegos que permite su operación legal en el país. Por lo que opciones como Rushbet, Codere, Wplay o BetPlay son totalmente aconsejables.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas con bonos de bienvenida de Colombia?



El bono de bienvenida más recomendable será el que más se adapte a tus preferencias. Por ejemplo, Wplay permite recibir hasta $200.000 COP, Codere hasta $100.000 COP y Rushbet hasta $50.000 COP. Mientras que BetPlay entrega una apuesta de $5.000 COP.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas en vivo?

Podría decirse que todas las casas ofrecen un sistema de apuestas en vivo notable. Pues en todas ellas es posible apostar en tiempo real y seguir eventos mediante streaming. Pero en este caso, escogemos Wplay como primera opción por su enfoque sobre el mercado colombiano.

¿Qué casas de apuestas pagan más rápido?



Las casas de apuesta con retiro inmediato presentan todo tipo de métodos de pago para hacer tus retiros. Los plazos van desde menos de 24h hasta un máximo de 72h, por lo general. Nuestra recomendación en Colombia son Wplay, Rushbet, Codere y BetPlay.