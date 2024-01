Encontrar casas de apuesta con bono sin depósito es uno de los objetivos de los usuarios. Con estas bonificaciones será posible probar el sitio web y conocer sus mercados sin arriesgar dinero.

En esta review analizamos los mejores operadores de Colombia con esta oferta. Además, aprenderás a crear una cuenta de una manera sencilla en cuestión de cinco minutos. Sigue leyendo para saber más.

Introducción sobre casas de apuesta con bono sin depósito



Aunque no son muy frecuentes, existen casas de apuesta con bono sin depósito. Los nuevos usuarios de Colombia tendrán la oportunidad de acceder a estas ofertas en operadores muy concretos.

Un bono sin depósito es aquel que puedes obtener sin tener que hacer ningún ingreso. Lo que sí requieren los operadores es que crees una cuenta y te des de alta como nuevo usuario.

La gran ventaja de estas casas de apuesta con bono sin depósito es que dan la oportunidad de probar sin poner en juego tu dinero. Por tanto, es posible conocer todos los mercados o juegos de azar.

Porque sí, algunos bonos se podrán usar en deportes. Pueden tener el formato de una apuesta gratuita en juegos determinados. Eso ya dependerá de las propias casas de apuesta con bono sin depósito.

Casas de apuesta con bono sin depósito en Colombia



Tal y como se ha mencionado anteriormente, es difícil encontrar casas de apuesta con bono sin depósito. En la siguiente tabla se han recogido las mejores casas de apuestas Colombia con sus ofertas correspondientes.

Por el momento, la mayoría no ofrece este tipo de promoción, pero puede que cambie más adelante. Se han añadido también las condiciones de liberación y el código promocional correspondiente.

Operador Bono de bienvenida Términos y condiciones del bono de bienvenida Wplay $50.000 sin depósito -Rollover de 10x en 10 apuestas. -Cuotas entre 2.00 y 21.00 -Válido 30 días BetPlay Apuesta gratis de $5.000 con el primer depósito -Apuestas simples de 1.5 -Vigencia de 5 días - No tiene rollover Rushbet 100% del primer depósito hasta $50.000 -Rollover de 5x -Cuota 2.00 o superior -Válido 90 días Yajuego Hasta $300.000 con el primer depósito -Cuota 3.00 o superior -Rollover de 10x -Apuesta mínima de $200

Wplay

Wplay es la única de las casas de apuesta con bono sin depósito de esta lista. En el resto de alternativas será necesario realizar un primer ingreso para obtener la bonificación, pero aquí no.

Solamente por registrarse, los nuevos usuarios recibirán $50.000 en apuestas deportivas. Para obtenerlo, tendrás que ingresar un código de verificación que recibirás en tu celular al crear la cuenta.

Para liberar la oferta, realiza 10 apuestas válidas en la sección de deportes. Las cuotas de dichas apuestas tienen que situarse entre 2.00 y 21.00. En caso de querer retirar el saldo, será necesario realizar un ingreso de al menos $25.000.

Entre los mercados más importantes de Wplay se encuentran las competiciones de Colombia, sobre todo fútbol. También dan su espacio a otras ligas de Sudamérica y Europa. A esto hay que sumar Fórmula 1, Boxeo. MLB o NFL.

Los mercados en vivo marcados con un icono de una televisión y un logo de Wplay están disponibles en streaming. De esta forma, podrás seguir la transmisión de los eventos mientras colocas las apuestas.

Este operador ha desarrollado una aplicación móvil. Se puede descargar para dispositivos iOS a través del enlace del propio sitio web. Requiere una versión 13.0 o posterior y está disponible en español.

En cuanto a la atención al cliente, se puede acceder a través de un chat 24/7 con respuesta inmediata. A esta vía se suma el teléfono y correo electrónico. Está presenta también en redes sociales, incluido Youtube.

BetPlay

BetPlay está colocada entre las mejores casas de apuestas de Colombia. De hecho, esta marca es la que da el nombre a la primera división de fútbol de Colombia. Además, de otros deportes nacionales.

No está entre las casas de apuesta con bono sin depósito, pero sí ofrece una promoción para nuevos usuarios. Con esta oferta recibes $5.000 al realizar un primer ingreso de $2.000.

El hecho de que sea una apuesta gratuita implica que no es dinero real y, por tanto, no se puede retirar. Solamente se podrá usar siguiendo las condiciones establecidas por el propio operador.

Para liberarla, tendrás que realizar una única apuesta con una cuota mínima de 1.5. Solamente recibirás las posibles ganancias, no el monto de la apuesta en sí. No permite el uso de cash out.

El operador cuenta con amplio mercado para apostar. Puedes encontrar fútbol o tenis entre los más populares, pero cubre otros menos demandados como el caso de remo o de Lacrosse.

Podrás colocar apuestas simples o combinadas. Puedes escoger entre apuestas prepartido o pronósticos en vivo, mientras se disputa el evento. En este segundo caso proporcionan servicio de streaming en eventos seleccionados.

Es posible descargar la App para iOS y Android desde el propio operador. Esa accesibilidad permite realizar apuestas desde cualquier lugar de una manera mucho más directa. Además, su versión móvil es muy competitiva.

Facilita diferentes alternativas en cuanto al servicio técnico. Puedes contactar a través de chat, correo electrónico o por teléfono. Dependiendo de la opción que escojas, tendrás un tiempo de espera y un horario.

Review bono sin depósito Foto: IMAGO / YAY Images

Rushbet

Seguimos en esta guía de casas de apuesta con bono sin depósito y le toca el turno a Rushbet. En el momento de escribir la review, la oferta disponible requiere un primer depósito a través de cualquier forma de pago excepto PTM.

La promoción para nuevos usuarios es de hasta $50.000COP, el equivalente al 100% del primer ingreso. Para convertirlo en dinero real tendrás que ponerlo en juego 5 veces en apuestas con una cuota mínima de 2.00.

La cantidad es de las más bajas comparando con el resto de mejores casas de apuestas Colombia, pero más fácil de liberar. Solamente es válido para deportes, no cuenta para deportes virtuales.

A este bono hay que sumar también un programa de lealtad para aquellos que apuestan asiduamente. Cada vez que hagas una predicción recibirás puntos que se pueden canjear por premios.

Para mejorar la experiencia de usuario, cada semana podrás participar en torneos especiales para lograr ciertos premios. Todo lo que tienes que hacer es pronosticar en los eventos señalados.

El fútbol es el deporte más seguido tanto a nivel nacional como internacional. Se pueden consultar estadísticas e incluso seguir algunos de los partidos en vídeo con la herramienta de streaming.

También tienen mucho peso deportes como el tenis, la NFL, la MLB o la UFC. Ha incluido eSports con títulos como CS:GO, Valorant, Halo, Dota2, Starcraft u Overwatch 2. No faltan opciones menos populares como dardos, bolos o remo.

Ha desarrollado una aplicación para iOS disponible en App Store. Ya no será necesario acceder desde el propio navegador o usar la versión móvil.

Yajuego

La última de la lista de casas de apuesta con bono sin depósito es Yajuego. Nuevamente habrá que esperar hasta que decidan poner en circulación este tipo de oferta de bienvenida.

La promoción disponible actualmente es triple e incluye deportes y 2 freebets para Yajuego Racing. El máximo de bonificación asciende a $300.000 a razón de un 100% en deportes.

Es uno de los pocos operadores en los que se da este tipo de mezcla. Generalmente los bonos van por separados y al reclamar uno el otro queda cancelado. Una vez actives el de deportes, el resto se activará también.

La liberación del bono requiere realizar diez apuestas de ese valor utilizando una cuota de 3.00 o superior. Se puede poner en juego un total de $60.000 en cada apuesta. El plazo máximo para convertirlo en dinero real es de 14 días.

Al acceder a la parte de deportes se puede comprobar que el grueso de la oferta es fútbol. Va desde la liga colombiana hasta las europeas pasando por Copa Libertadores o Champions League.

La lista de disciplinas deportivas la completan cerca de 25 deportes. Entre los títulos menos seguidos se puede encontrar críquet, dardos o snooker. Cuenta con una sección a modo de tutorial de cómo hacer una apuesta.

Para ayudarte con los pronósticos, han añadido una sección de estadísticas con enfrentamientos previos, clasificación, sedes… Aquellos marcados con una cámara están disponibles para su transmisión en la modalidad en vivo.

Cómo unirse a un sitio de apuestas



Ahora que ya se han analizado las casas de apuesta con bono sin depósito es el momento de ver cómo crear una cuenta. Esta acción es similar en todas ellas y, generalmente, es un proceso bastante intuitivo.

Lo más seguro es que no te suponga ningún problema. De todos modos, hemos optado por elaborar una guía con todos los pasos necesarios para que sirva de apoyo. Esto es lo que tienes que hacer:

Accede al sitio web de la casa de apuestas usando el link de la tabla de casas de apuesta con bono sin depósito.

Pulsa en el botón de registro que suele estar ubicado en la parte superior derecha.

Rellena el formulario que aparece en pantalla con todos los datos necesarios: nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, número de celular, correo electrónico, usuario y contraseña.

Añade el código promocional en caso de que sea necesario.

Acepta los términos y condiciones.

Finaliza el proceso.

El código promocional es una especie de clave que puede ser necesaria o no en el momento del registro. En caso de serlo, desbloquea alguna oferta exclusiva para los nuevos usuarios. Dicho código suele ofrecerlo el propio operador en sus condiciones.

El registro solamente será válido para usuarios que residan en Colombia y que sean mayores de edad. Se permite una sola cuenta por persona, dirección, familia, IP o número de cuenta.

Dado que estamos hablando de casas de apuesta con bono sin depósito, al completar el registro ya recibirás la oferta. En ocasiones requiere la activación desde el propio perfil o a través de un código de verificación que envían al celular.

Consideraciones antes de unirse a un sitio de apuestas de Colombia



Aunque la lista de mejores casas de apuesta con bono sin depósito sea corta, elegir puede ser una tarea complicada. Además, existen más opciones en el mercado que también merece la pena contemplar.

La pregunta es qué es lo que hace que un operador esté entre las mejores casas de apuestas Colombia. Tendrán que contar con una serie de características relacionadas con los bonos, mercados, cuotas, aplicaciones o streaming.

Bonos de bienvenida y otras promociones



Los bonos de casas de apuestas para nuevos usuarios siempre llaman la atención a aquellos que se quieren registrar. Estas bonificaciones pueden consistir en un bono sin depósito o con depósito.

A su vez, las de depósito también presentan diferentes variantes. Puede ser un bono duplicador o bien se aplica cualquier otro porcentaje del primer ingreso. Siempre se fija una cantidad máxima.

Otra variante es la de la apuesta sin riesgo. En esta opción realizas una primera apuesta y en caso de fallar recibes esa cantidad en forma de bono. Si, por el contrario, la aciertas, no habrá ninguna bonificación.

Por último, existen las freebets. Tienes que realizar el primer ingreso, recibes la promoción, pero en forma de freebets que tienes que usar en mercados concretos. En caso de acertar, solo recibes las posibles ganancias.

Estos bonos de casas de apuestas no se consideran saldo real en ningún momento. Por esta razón, no se puede retirar hasta que no se haya liberado. La solicitud de ese monto supondrá la cancelación del bono.

Cuando escojas una promoción de bienvenida, no te fijes solamente en la cantidad. Revisa también las condiciones, sobre todo las referentes al rollover, las cuotas y el plazo de liberación.

Mercados



Si lo tuyo es el fútbol, no tendrás problemas en ninguna de las casas de apuesta con bono sin depósito. Este mercado es el más seguido del mundo y se juegan torneos por todo el mundo. Se puede decir que un tercio de los eventos de un operador es fútbol.

No obstante, existen muchos más deportes y muchos tipos de aficionados. La media de disciplinas en una casa de apuestas es de 25. En algunos encontrarás 20 y en otros hasta 40, pero 25 es el número más común.

Siguiendo al deporte rey se encuentran también tenis y baloncesto. La disciplina de raqueta cuenta con torneos todo el año en superficies de hierba, dura o tierra batida. La NBA por su parte es la competición más seguida en canasta.

El resto de deportes depende más de los propios intereses del usuario. Por ejemplo, en los últimos 5 años ha crecido el interés por los eSports y se han ido añadiendo a las casas de apuestas. Pero no está incluido en todas.

Repasa las opciones disponibles en la categoría de mercados para saber si cubre el evento que te interesa. De nada sirve crear una cuenta y recibir un bono si no vas a poder apostar al deporte que sigues.

Bono sin depósito reseña Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cuotas

Las cuotas son números que indican la probabilidad de la apuesta. En las casas de apuesta con bono sin depósito de Colombia se usa el formato decimal, del tipo, 2.0. Este número muestra el número de pesos que puedes obtener por cada peso apostado.

La mayoría de operadores trabajan con proveedores de cuotas externas, es decir, empresas que se dedican a elaborarlas. Estas se crean a partir de estadísticas, resultados previos, estado de pista, de jugadores, etc.

Es por esto que las cuotas en la mayoría de casas de apuestas son muy similares. De todos modos, esas pequeñas décimas suponen una diferencia a largo plazo. Realiza una pequeña comparación antes de colocar tu apuesta.

Donde se suele encontrar una mayor diferencia es en eventos menos populares. Al final, también influye mucho la oferta y la demanda y, si muchos usuarios escogen la misma cuota, esta baja.

Es común proporcionar cuotas mejoradas, también llamadas supercuotas, en eventos seleccionados. Suelen estar vinculadas a eventos concretos, por ejemplo: gana Real Madrid, gol de Vinicius y más de 2.5 goles.

App y versión móvil



Una herramienta que no puede faltar en las mejores casas de apuesta con bono sin deposito es la App. Los tiempos han cambiado y los usuarios han dejado de lado la computadora para dar paso al celular.

En un principio se desarrolló una versión móvil. Esta opción mejoraba la navegación ya que la web se redimensiona de acuerdo a tu pantalla. Es más fácil navegar por el menú y, por tanto, más rápida.

Después aparecieron las Apps. Lo ideal es que sean compatibles con iOS y Android, aunque a veces solo se ha desarrollado para uno de los dos sistemas. Es la manera más rápida de acceder a la casa de apuestas.

Para poder descargar e instalar esta herramienta necesitarás un dispositivo compatible. En las propias tiendas de aplicaciones vendrá reflejada la versión necesaria y también el espacio de almacenamiento necesario.

Desde la App se pueden configurar notificaciones de los eventos que te interesen. Esto permite que accedas en el momento indicado para apostar sin tener que estar en línea todo el tiempo.

Todo lo que necesitas es una conexión a Internet de calidad ya sea a través de Wifi o de datos móviles. La calidad de imagen puede ser inferior que en el sitio web, aunque solo por la accesibilidad vale la pena probarla.

Apuestas en vivo y streaming



El mercado de las apuestas deportivas Colombia en vivo es uno de los más utilizados. Estos pronósticos se colocan con el evento ya empezado por lo que encuentras cuotas totalmente diferentes y algo más altas que en el prepartido.

Suelen ir acompañadas tanto de gráficos como de estadísticas. Toda esta información es muy útil para prever qué puede pasar y adelantarse a goles o saques de esquina o el mercado que quieras.

La mejor herramienta en este sentido es la plataforma de streaming. A través de ella se transmiten ciertos eventos en vídeo, aquellos en los que el operador tenga licencia. Podrás verlo como en una televisión.

La opción de streaming suele estar limitada a usuarios registrados. Aunque no hace falta pagar para acceder, puede requerir tener saldo en la cuenta o haber realizado una apuesta previamente.

Relacionada con estas apuestas en vivo, también se encuentra la opción de cash out. Conocida también como cierre de apuesta, sirve para concluir un pronóstico antes de que termine el evento. Se puede hacer para evitar perder en el último minuto o para corregir una apuesta.

Licencia y seguridad



Por supuesto, una premisa fundamental en las casas de apuestas con bono sin depósito es la licencia. Siempre que te registres en un operador, fíjate en si la actividad que realiza es legal.

Esto se puede comprobar de una manera muy simple. Todos los operadores con licencia tienen que tener el sello de ColJuegos en la parte inferior de la página. Además, debe figurar la fecha de validez.

Colombia es el primer país de Latam en regular el juego online de esta forma. Estas licencias protegen al usuario de posibles fraudes y estafas. Evita siempre apostar en lugares que no operen legalmente.

Esta licencia les obliga también a ofrecer una seguridad a los usuarios. En concreto tienen que proteger los datos ofrecidos en el registro y también las cuentas bancarias. Eso supone contar con sistemas de seguridad y encriptado.

Métodos de pago



Los métodos de pago son importantes no solo para el ingreso sino también para el retiro y no pueden faltar en esta guía de apuestas Colombia. Aunque te registres en casas de apuesta con bono sin depósito, seguramente uses esta sección.

Algunos aspectos clave en los que debes fijarte son:

Las pasarelas de pago: muchas cuentan con tarjetas de crédito, transferencias, monederos electrónicos o tarjetas prepago Límites mínimos y máximos: suelen ser diferentes según el método de pago que se escoja Comisión: la mayoría no cargan ningún gasto en concepto de comisión, pero puedes encontrar algunos operadores que sí lo hacen. Tiempo de procesamiento: puede ser inmediato o puede llevar algunos días, de nuevo, depende de la pasarela de pago.

El nombre del titular de la pasarela tiene que coincidir con el de la cuenta del operador. En algunos casos se requiere la verificación de los datos de dirección o edad a través de documentación adicional.

Paso a paso bono sin depósito Foto: IMAGO / Pond5 Images

Consejos para realizar apuestas deportivas Colombia



Realizar apuestas deportivas requiere elaborar una estrategia. Si todavía no sabes cómo, puedes obtener muchos consejos de los más expertos y luego establecer tu propia línea a seguir.

A continuación, se han reunido algunas de las ideas clave para que logres mejorar al colocar los pronósticos. Como siempre depende también de la suerte, por lo que apuesta siempre con responsabilidad.

Analiza los mercados



Existe mucha información en Internet sobre cualquier evento deportivo. Es por eso que acceder a todos esos datos es más fácil que nunca. Puedes consultar alineaciones, estadísticas, posibles lesiones, bajas… todo lo necesario.

Vigila el presupuesto



La mayoría de los nuevos apostadores pierden su dinero rápidamente y se quedan a cero. En gran parte ocurre porque no saben gestionarlo. Establece pequeñas cantidades para apostar para poder recuperar en caso de fallo.

Apuesta a lo que sabes



Ya has visto que existe una gran cantidad de mercados para colocar las apuestas. Lo ideal es que solamente apuestes a lo que conoces, así tendrán un mayor control y conocimiento.

Diversifica las apuestas



Aunque veas un pronóstico muy claro, es recomendable colocar pequeñas apuestas en diferentes mercados. No es buena idea ir con todo a un mismo mercado. Olvida las películas en las que todo sale bien, esto es la vida real.

Cuidado con las combinadas



Las apuestas combinadas permiten obtener cuotas elevadas sumando selecciones en un mismo cupón. El problema es que tienes que acertar todas para que sea válida. El monto a apostar tiene que ser pequeño porque el riesgo de fallo es alto.

Revisa el historial de apuestas



Sobre todo al principio es importante revisar las apuestas realizadas. Lo normal es que tengas bastante fallos y en ese historial está la clave. Podrás aprender qué es lo que no funciona y lo que sí.

Juega con responsabilidad



Las apuestas no son más que un juego, pero ese juego puede tener consecuencias negativas si no se aplica un poco de control. Usa solamente dinero que no necesites y no pienses en que sea una forma de vida o de obtener ingresos.

Sigue a los expertos



En Internet hay usuarios expertos que ofrecen sus pronósticos para algunos eventos. Puedes consultar diferentes opciones para hacer comparaciones y quedarte con lo más probable. A la larga sabrás colocar tus propias apuestas.

Aprovecha ofertas y promociones



Los operadores pueden diseñar ofertas exclusivas en algunos eventos asociadas a premios. También diseñan cuotas especiales que puedes usar si no tienes claro a qué apostar.

Escoge bien los mercados



Existen muchos tipos de mercados diferentes. Saber apostar también requiere conocer cuál es el adecuado en cada momento. A veces la mejor opción es apostar al ganador, otras al marcador, en otras es mejor usar un hándicap, etc.

No apuestes al favorito



Los favoritos siempre presentan cuotas bajas, por eso, no es recomendable apostar a favor de ellos. Tendrás que poner en juego una gran cantidad de dinero para conseguir la cantidad deseada.

Preguntas frecuentes sobre las mejores como unirse a un sitio de apuestas de Colombia



Para finalizar esta guía sobre casas de apuesta con bono sin depósito se han añadido unas preguntas frecuentes. Te servirán de ayuda para asentar algunos conceptos básicos y escoger el operador adecuado.

¿Cuál es la casa de apuestas más fiable?



Cualquiera de las casas de apuesta con bono sin depósito que se han listado son totalmente fiables. Llevan la licencia otorgada por ColJuegos lo que las convierte en legales y con buenos sistemas de seguridad.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas con bonos de bienvenida de Colombia?



Yajuego es la casa de apuestas con el bono de bienvenida más completo. Además, ha unido deportes con otras secciones del operador, una combinación difícil de ver. Ofrece una cantidad bastante alta y se añaden dos freebets.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas en vivo?



El punto más importante de las apuestas en vivo es que ofrezcan streaming. La herramienta está disponible en todos los operadores listados. También ofrecen estadísticas a tiempo real y previas.

¿Qué casas de apuestas pagan más rápido?



En todas hace falta esperar a que el operador apruebe la solicitud de retiro. Ese proceso puede llevar unas 24 horas. Después, el tiempo de espera depende de la propia pasarela del pago, no de la casa de apuestas.

¿Cómo colocar una apuesta?



Para realizar una apuesta accede al mercado de deportes. Una vez allí, escoge la disciplina en la que quieras apostar, realiza una selección e introduce la cantidad que quieras apostar.

¿Quién puede registrarse en las mejores casas de apuestas Colombia?



Para que el registro sea válido, es preciso que seas mayor de edad y residas en Colombia. Por esa razón, las casas de apuestas solicitan tanto la fecha de nacimiento como la dirección completa.

¿Por qué es necesario verificar la cuenta?



Algunas casas de apuestas con bono sin depósito solicitan la verificación para comprobar que los datos aportados en el registro son reales. Tendrán que subir una foto de documento de identidad o un resguardo bancario, o ambos.

¿Es posible recibir más de un bono de bienvenida?



Generalmente no. Sin embargo, si la casa de apuestas ofrece un bono sin depósito, puede que permita reclamar posteriormente uno de primer depósito. Es necesario leer los términos y condiciones asociados.