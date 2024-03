¿Dónde y cómo hacer retiros en Bwin?

Los Bwin retiros son inmediatos, con pocos pasos y muy eficientes por parte del operador, dado que este es uno de los servicios claves que tienen las casas de apuestas. Guía con todos los detalles, los medios de pagos disponibles para cobrar en efectivo o por vía electrónica. Todo lo que deben saber para recibir sus ganancias sin tropiezos, gestionando los retiros desde la plataforma o mediante la aplicación oficial.

Bwin es una plataforma con múltiples opciones para recargas y pagos de premios, adaptándose muy bien a las necesidades de los usuarios. Permite cobrar dinero por transferencia bancaria o a cuentas digitales (billeteras virtuales). También posee un servicio completo para pagos en efectivo, gracias a sus acuerdos con reconocidos puntos comerciales en el país. Los Bwin retiros pueden ser solicitados también a través de la aplicación oficial del operador, disponible para ser descargada vía iOS y Android.

Guía básica para retirar en Bwin

No todos los medios de pago que hay en Bwin funcionan por igual para hacer recargas y retiros. Existen algunos habilitados solamente para una de las dos opciones. Independiente del medio que seleccione, los Bwin retiros se resumen en cinco sencillos pasos:

Ingrese a la plataforma del operador

Busque en el menú principal la opción “Cajero”, luego vaya a “Retirar”.

Seleccione el medio de retiro y siga las instrucciones.

Si es transferencia bancaria debe esperar aprobación del pago. Cuando el retiro es por otros medios le llegará la información vía correo electrónico para que asista al punto de cobro seleccionado.

Por normatividad general para los juegos en línea como las apuestas deportivas, hay retiros sobre los cuales se hace una deducción de impuestos, siempre que sean ordenados por valores superiores a los 1.596.960 (48 UVT o superior; sujeto a cambio anualmente). Cuando esto ocurre, el dinero queda sujeto a un impuesto del 20% como parte de los requerimientos reglamentarios colombianos. No lo debe pagar, sino que se deduce de las ganancias.

¿Por qué tiene que verificar la cuenta para retirar?

Es un paso obligatorio si quiere hacer retiros de sus ganancias en poco tiempo. El registro es apenas el primer paso. El operador, en este caso Bwin (es una normativa que se aplica en todas las casas de apuestas deportivas en Colombia), necesita estar 100% seguro de que la información suministrada por el usuario es la correcta. También porque en caso de solicitar un retiro de fondos por transferencia bancaria, la cuenta de ahorros o corriente relacionada debe estar a nombre del titular de la cuenta en Bwin.

El operador pide que la verificación sea hecha con un plazo de 30 días después de creada la cuenta. Para ello se requiere el envío de una copia de la cédula de ciudadanía, en el caso de colombianos; Cédula de Extranjería (para extranjeros), permiso de protección personal (PPT) o permiso especial de residencia (PEP) para venezolanos residentes en Colombia.

Cuando haya completado el registro, la cuenta estará en capacidad de gestionar solicitudes para el retiro de ganancias. De ser necesario les pedirán soportes adicionales, cuando se quiera hacer alguna comprobación adicional por parte del operador de apuestas, siempre en atención a la normativa colombiana.

Facebook Twitter Linkedin

Bwin retiros Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Así se hace la verificación de la identidad

La verificación de identidad es con la documentación explicada con antelación. Ahora bien, el envío se puede hacer de distintas maneras:

Bwin tiene una herramienta disponible en la plataforma para la subida de documentos. Este proceso se puede hacer a través de la aplicación, disponible para iOS y Android. Por correo electrónico.

La verificación de los documentos por parte del operador puede tardar unas 48 horas laborales. No olvidar el periodo de los 30 días después de abierta la cuenta para hacer este procedimiento. Mientras no lo haga, de cualquier manera la plataforma le permitirá apostar y hacer depósitos. Si no completa la verificación, el operador está en facultad de cerrar la cuenta.

Registro y bono de bienvenida en Bwin

Bwin tiene una oferta especial, exclusiva para los nuevos usuarios que se registren en su plataforma. Consiste en su primera apuesta segura hasta $250.000.

Abrir cuenta en Bwin

Ingresar como mínimo $10.000

Realice una apuesta en fútbol. Si pierde recibirá una apuesta gratuita de hasta $250.000.

El plazo para recibir la oferta de bienvenida es de 30 días contados a partir de la creación de la cuenta en el operador. La primera apuesta que realice en fútbol permite que se haga en modo prepartido o en vivo.

Cuando haya recibido la apuesta gratuita, el usuario cuenta con un plazo de siete días para utilizarla. Es válida para un solo uso y debe ser en una apuesta de fútbol, prepartido o en vivo. Si la apuesta gratuita resulta ganadora, el dinero que acreditará el jugador en su cuenta como saldo real es lo que se conoce como ganancia neta; es decir, el valor que resulta de descontar a las ganancias derivadas de la apuesta el valor de la apuesta gratuita.

Métodos disponibles para hacer retiros en Bwin

Los podemos clasificar según la forma en que el usuario quiera recibir el dinero.

Retiros en Efectivo: Son los pagos que se realizan en un local del establecimiento o servicio donde haya solicitado el retiro. No tardan en aprobarse. Cuando todo esté en orden, antes de ir por las ganancias no olvide tener presente el número de retiro y el código del convenio. Además, siempre que pueda asista al establecimiento con su documento de identificación.

¿Dónde cobrar los Bwin retiros en efectivo?

Puntored Efecty

El procedimiento es el mismo. Hace la petición en la plataforma del operador. Si todo sale bien por correo electrónico recibe las instrucciones para cobrar en punto físico el saldo retirable. Por lo pronto, estos son los dos únicos medios de pago para retiros en efectivo.

Retiros por transferencia: Son los medios de pago electrónicos, que se usan sobre todo cuando se trata de grandes cantidades. Por temas de seguridad es mejor pedir los pagos así. No es necesario hacer desplazamientos y los tiempos de espera son los mismos: 24 horas para dar respuesta y hasta 72 horas que dura el desembolso del dinero en la cuenta.

Facebook Twitter Linkedin

Bwin retiros online Foto: IMAGO / Pond5 Images

Paso a paso: para Bwin retiros por transferencia

Ingrese a su cuenta y vaya a la sección “Cajero”. Seleccione donde dice “Retirar” Seleccionar el método de transferencia bancaria. Indique la cantidad que quiere retirar e ingrese la información bancaria que le pidan. Cuando todo se hizo bien, el sistema les mostrará un mensaje que dice "Pago satisfactorio", seguido de un ID de transacción único para conservar como constancia de la operación.

El retiro mínimo con transferencia bancaria es el equivalente a $100.000 COP y el máximo $10.000.000 COP. Una vez aprobado el retiro, el dinero tardará entre uno a tres días laborales para aparecer en su cuenta bancaria.

Procedimientos para los Bwin retiros

Todas las peticiones de retiros pasarán por un proceso de verificación. Bwin se tomará unas 24 horas en dar respuesta y hasta un máximo de 72 horas para proceder con el pago del dinero solicitado, a través del medio de pago dispuesto por el titular de la cuenta. Si el operador tiene problemas para hacer el desembolso, superando los plazos previstos por ley, debe informar la anomalía ante Coljuegos.

Por otra parte, durante el tiempo que la solicitud de retiro está siendo evaluada por parte del operador, el usuario aún tiene posibilidad de revertir el proceso; es decir, que los fondos pedidos para pago sean reintegrados en la cuenta. Para ello, puede dirigirse a la sección de “cajero” y hacer clic en “depositar”. Allí les aparece si hay alguna cantidad de retiro pendiente. De esta forma, ingresan la cantidad de dinero que les gustaría revertir.

Bwin retiros: Restricciones generales

El dinero que esté jugando por concepto de bonificaciones no puede contarse como saldo real, hasta que no se cumplan las condiciones de liberación, de acuerdo con los términos y condiciones de la oferta . Se habla de términos como “saldo bonificado”, cuando es dinero que recibió de premio en un bono, pero aún no ha sido convertido a “saldo real”.

La reglamentación colombiana establece un máximo de tres retiros por día. Si superó ese límite no podrá hacer una nueva petición para el cobro de fondos.

De igual manera, por reglamentación que regula el ejercicio de las apuestas deportivas en Colombia, solamente se pueden hacer retiros, siempre y cuando haya apostado el 50% del saldo del depósito. En otras palabras, hay que jugar la mitad del dinero que tenga en su cuenta.

Preguntas frecuentes sobre los Bwin retiros

¿En qué parte se verifica el estado del retiro?

Es muy sencillo. Para ello, después de ingresar a la cuenta buscan la opción de “cajero” y se dirigen al “Historial de Pagos”, donde pueden ver el estado en que se encuentra la solicitud de retiro.

¿Puede pedir retiros en moneda extranjera?

No, los Bwin retiro se procesan y son pagados por el operador en moneda local (pesos). Si desea el cambio de divisa, este es un proceso aparte, que debe realizar directamente con el banco donde tiene la cuenta.

¿Puede ir otra persona a cobrar su retiro en efectivo?

No, sea para pagos en efectivo o cuando se trata de retiros por transferencia bancaria, el titular de la cuenta es quien debe realizar el proceso. Ir al punto físico (cajero) y ser el titular de la cuenta donde le depositarán el premio.