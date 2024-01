Bwin opiniones: Análisis del bono, aplicación móvil, cuotas y otros aspectos

¿Es esta casa de apuestas una buena opción para el usuario Colombiano? A continuación, tratamos de ofrecer las Bwin opiniones clave para que puedas decidir si estás ante una plataforma legítima o no. Eso sí, todo apunta a lo primero, pues hablamos de una de las mejores casas de apuestas deportivas colombianas amparada legalmente por Coljuegos.

Bono de bienvenida Bwin Colombia para nuevos clientes



En el momento de redactar este contenido, había una bonificación por registro. El bono consistía en hasta $250.000 COP de seguro para tu primera apuesta. A este se le suman otras ofertas interesantes, como las misiones en apuestas deportivas. Obtener el bono de bienvenida Bwin Colombia es superfácil, ya que solo tienes que hacer lo siguiente:

Completa el registro en la plataforma a través de uno de nuestros enlaces directos .

Haz un depósito de $10.000 COP o más a través de uno de los métodos de pago disponibles.

Haz tu primera apuesta en fútbol. Si la pierdes, se te devuelve lo jugado hasta un máximo de $250.000 COP.

Más allá del bono de bienvenida para nuevos clientes, el operador dispone de otras muchas promociones Bwin tanto para apuestas deportivas como para juegos de casino. Además, la plataforma incluye otras funciones, como la herramienta CASH-OUT, la función Bwin TV o el boost en apuestas combinadas (hasta un 30 % a partir de las 9 selecciones).

Términos y condiciones del bono de bienvenida Bwin Colombia



Cualquier promoción de cualquiera de las mejores casas de apuestas de Colombia está sujeta a una serie de requisitos. Hablamos de términos y condiciones que afectan tanto a la activación como a la liberación de la oferta. En el caso del bono de bienvenida Bwin Colombia deportes, estos son los términos y condiciones generales más importantes:

Para reclamar la promoción, debes residir en el país y ser mayor de edad.

Dispones de 30 días para activar la oferta una vez completado el registro.

Para recibir la oferta, debes depositar $10.000 COP o más, así como hacer una apuesta en fútbol.

En caso de que la primera apuesta sea perdedora, se te devolverá el importe jugado en una apuesta gratuita hasta un máximo de $250.000 COP.

La apuesta gratuita debe ser en mercados de fútbol y siempre a cuota 1.50 a 1 .

El jugador dispondrá de un máximo de 7 días naturales para usar la freebet .

La apuesta gratuita no formará parte de las ganancias. Por ejemplo, si apuestas $100.000 COP a cuota 1.50 a 1 y el pronóstico resulta ganador, recibirás $50.000 COP y no los $100.000 que recibirás con saldo propio.

Otras promociones para deportes y casino del operador



En el momento de redactar este contenido podíamos hablar de un bono Bwin Colombia de hasta $50.000 COP en apuestas gratis:

Promoción Bwin Colombia basada en misiones.

Por cada misión que cumplas, ganarás $10.000 COP en freebets.

Cada hito te propone diversos objetivos, como, por ejemplo, una apuesta en vivo o una combinada especial.

En juegos de casino, el número de promociones es incluso mayor, con ofertas de todo tipo. Por ejemplo, en el momento de redactar este contenido Bwin opiniones Colombia, dispones de un bono del 100 % hasta $100.000 COP extras cada lunes o de un 20 % de devolución en pérdidas cada viernes. Consulta al detalle el apartado Bwin promociones del operador.

Facebook Twitter Linkedin

Bwin opiniones reseña Foto: IMAGO / Pond5 Images

Mercados de apuestas disponibles en el apartado de deportes



Los deportes que puedes encontrar en la plataforma Bwin Colombia para apostar son muchos. Es más, no solo se incluyen disciplinas deportivas, sino apuestas de entretenimiento (Premios Emmy o Premios Óscar entre otras opciones). Además, una de las principales ventajas del apartado de apuestas deportivas es el de los mercados:

Ganador del evento o partido. Apuestas con hándicap. Apuestas UNDER/OVER. Mercados futuros: máximo goleador, ganador del torneo, premios NBA… Doble oportunidad. Resultado exacto. Anotarán ambos equipos. Apuestas a quiebres de servicio, número de sets, siguiente punto… ¡Y cientos de opciones más!

Porque hablamos de más de 50 000 mercados Bwin al año, lo que nos deja unas Bwin opiniones muy buenas. Obviamente, el tipo de mercado dependerá del deporte. No es lo mismo hacer apuestas NBA que apuestas Roland Garros o apuestas MLBS. La única pega es que no incluye apuestas e-Sports, aunque esto es responsabilidad de COLJUEGOS.

Lógicamente, la plataforma pone especial atención en la Categoría Primera A de Colombia. Se cubren todas las fechas detalladamente. Gracias a ello, puedes hacer apuestas a cualquier partido en una infinidad de mercados. Por supuesto, las apuestas fútbol también contemplan otras ligas. La lista de deportes de Bwin Colombia se completa con lo siguiente:

Básquetbol; Tenis; Vóley; Rugby; Ciclismo; Deporte de motor; Hockey sobre hielo; Béisbol; Balonmano; Boxeo; ¡Y hasta 28 categorías en total!

Análisis de las Bwin cuotas en la versión colombiana del operador



En el momento de redactar este contenido Bwin opiniones se disputaba un interesante partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Chelsea. Lo analizamos para entender si las cuotas de apuestas fútbol del operador eran buenas en comparación con otras plataformas. Para ello, bastó con hacer un repaso rápido de las cuotas a ganador:

Tottenham Hotspur: 2.25 a 1. Empate: 3.50 a 1. Chelsea: 3 a 1.

Si lo comparamos con otra de las casas de referencia, vemos que Bet365 ofrece mejores cuotas en el empate y la victoria del visitante. Y esta es la tendencia general: cuotas altas pero casi nunca las mejores. Eso sí, en algunos mercados o eventos sí serán las más altas. Muy buenas en general, pero lo mejor es estar registrado en varias casas de apuestas.

Bwin streaming: Disfruta de miles de eventos a pantalla completa



Cuando se hacen apuestas en vivo, se agradece poder disponer de una herramienta de transmisión. Es el caso de este operador, que ofrece Bwin streaming. Se trata de un servicio no tan habitual en Colombia. Eso sí, solo cuando el evento inicio se puede confirmar que su transmisión, algo que ayuda en poco a la planificación y afecta a las Bwin opiniones.

De todas formas, según nuestro análisis, los eventos retransmitidos parecen ser los mismos que en la versión europea de bet365. Si en esta casa el evento incluye un logo de PLAY, es que se retransmiten y probablemente esté en Bwin streaming. De todas formas, siempre es conveniente consultar en el operador, pero es posible que puedas ver, por ejemplo, la NBA.

En cuanto a sus características:

En la aplicación móvil, permite transmisiones a pantalla completa. Debes disponer de saldo en tu cuenta de usuario o haber hecho una apuesta en las últimas 24 horas. Necesitas de una buena conexión a Internet. Y, aún así, pueden producirse algunos cortes que enturbian la experiencia.

Facebook Twitter Linkedin

Bwin opiniones Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Juega desde cualquier sitio con la aplicación móvil del operador



Si quieres apostar desde cualquier lugar, la mejor opción es la aplicación de la plataforma. Las Bwin opiniones a este respecto no podrían ser mejores. ¿El motivo? Está disponible tanto para sistemas operativos Android como sistemas operativos iOS. Además, si no puedes descargar la aplicación, siempre puedes jugar a través de la versión móvil:

Estas son las características de la versión para celulares de esta casa de apuestas:

Versión mínima 5.0 (Android) o posterior. Versión mínima 13.0 (iOS) o posterior. Dos opciones: Puedes descargar la app para deportes o la app para juegos de casino. Transmisiones en vivo a pantalla completa. Todas las funciones de la versión PC al alcance de la mano. Interfaz adaptada a las pantallas de celular y tableta, adaptando los menús para que la experiencia sea sencilla y fluida en todo momento.

Bwin opiniones sobre los métodos de pago incluidos en el operador



Afortunadamente, para recargar en la plataforma no tienes que pagar más que lo que deposites. Es decir, no hay comisiones. Además, salvo la transferencia bancaria, el montante ingresado se refleja de inmediato en tu cuenta de usuario. Eso sí, lamentamos que no se incluyan alternativas como Skrill o PayPal.

Estos son los métodos de pago Bwin:

Tarjetas de crédito/débito VISA o MasterCard. PSE. Efecty. Éxito. Surtimax. Carulla.

Las opciones de retiro son similares. Sin embargo, no podrás retirar sin haber verificado primero la identidad. Para ello, debes enviar a soporte documentos tipo cédula de ciudadanía. Comprende, además, que algunos métodos exigen que vayas a un punto de cobro y sigas una serie de instrucciones. Eso sí, soporte te ayudará en todo.

Servicio de atención al cliente del operador: Cómo contactarles



En este aspecto, las Bwin opiniones no son las mejores. Sí que estamos ante un equipo de soporte diligente. El problema radica en la accesibilidad de los datos de contacto. El correo electrónico, por ejemplo, está muy escondido. Además, no incluye un chat en vivo. Esto es algo imperdonable tratándose de una de las mejores casas de apuestas de Colombia.

Estas son las vías de ayuda y contacto de la versión colombiana del operador:

Correo electrónico: soporte@bwin.co Sección CONTACTO accesible desde la parte superior de la pantalla Apartado Blog Bwin donde se resuelven y analizan todo tipo de dudas.

Recuerda que si el equipo de asistencia de la plataforma no resuelve tu problema, puedes contactar con COLJUEGOS. Es el órgano regulador de los juegos de azar en línea en el país. Bwin tiene licencia COLJUEGOS porque cumple con sus requisitos legales. En caso de que viole las leyes vigentes en el país, puede perder la licencia y tú deberías denunciar.

Bwin opiniones finales: ¿Es realmente el operador fiable?



Con todos los datos aquí expuestos, podemos concluir que estamos ante un operador de calidad. De hecho, es una de las mejores casas de apuestas en línea colombiana. Sí, es cierto que el operador debe mejorar en algunos aspectos, como, por ejemplo, en la facilidad para contactar con soporte. Pero goza de licencia COLJUEGOS: es legal y fiable 100%.

Esto es lo mejor y lo peor del operador: