Bwin bono de bienvenida Colombia: Tu primera apuesta en fútbol sin riesgo

¡Ya puedes probar esta casa de apuestas líder con seguro! El Bwin bono de bienvenida en Colombia te brinda hasta 250.000 pesos colombianos en apuesta gratis en caso de que falles tu primer pronóstico futbolístico. ¿Quieres conocer los detalles para conseguir el Bwin bono de bienvenida? Te lo contamos todo en nuestro análisis del operador.

¿Qué incluye el Bono de bienvenida Bwin?



El Bwin bono gratis está disponible para la sección de apuestas deportivas. Eso sí, ten presente que solo podrás activar uno de ellos a la hora de realizar el registro de tu cuenta cliente.

La buena noticia es que, junto con las ofertas de bienvenida para nuevos usuarios, la bookie ofrece promociones para usuarios registrados. Estas sí que las podrás reclamar después de beneficiarte del Bwin bono primer depósito.

Bwin bono de bienvenida Descripción Reclámalo Apuestas deportivas Haz tu primera apuesta en fútbol segura hasta $250.000 COP CTA: Get the bonus (Bonus_Header)

Bono de bienvenida en apuestas deportivas



La bonificación de bienvenida para deportes consiste en una apuesta sin riesgo hasta un monto máximo de $250.000 COP. ¿Y qué es una apuesta sin riesgo? Es aquella que te devuelve (en forma de freebet) el monto de la apuesta realizada en caso de que no aciertes tu pronóstico.

¡El Bwin bono gratis te permite jugar tu apuesta fútbol con seguro! En caso de que falles, el operador te cubre las espaldas y te reintegra el monto que invertiste en apuesta gratis. Sin embargo, es importante que prestes atención a los términos y condiciones de la oferta. Aquí te dejamos los más relevantes:

El Bwin bono de bienvenida solo está disponible para nuevos jugadores colombianos mayores de 18 años. El lapso para activar el Bwin bono de bienvenida deportes tras el registro del usuario es de 30 días. Para que la oferta se active necesitas depositar como mínimo $10.000 COP. El Bwin bono de bienvenida solo aplica a tu primera apuesta (únicamente en mercados de fútbol). Si fallas tu pronóstico inicial, Bwin te devuelve el monto apostado hasta $250.000 COP. Después de acreditada tu apuesta gratuita, su vigencia es de 7 días naturales. Debes utilizar la freebet en apuestas con cuotas de 1.50 o más. Si sigues todos estos requisitos de apuesta, podrás retirar las ganancias que generes con la apuesta gratis (pero ten en cuenta que la freebet no formará parte de las ganancias).

La cantidad que se ofrece con el Bwin bono de bienvenida deportes va en sintonía con los montos de otros bonos de bienvenida del mercado colombiano. Si quieres comparar las ofertas disponibles en otros operadores, puedes consultar nuestro análisis.

Cómo canjear el Bwin bono de bienvenida Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cómo activar el bono de bienvenida Bwin Colombia



Acceder a las promociones para nuevos usuarios no tiene mucho misterio, pero es necesario que sepas cómo activar el bono de bienvenida Bwin. Vamos a centrarnos en explicar la dinámica para reclamar el Bwin bono de bienvenida deportes. Así, conocerás los pasos e irás sobre seguro cuando te registres en la plataforma.

Activar el Bwin bono de bienvenida para apuestas deportivas



El Bwin bono de bienvenida deportes tiene la peculiaridad de que solo lo podrás obtener en el caso de fallar tu primerísima apuesta en el sitio de Bwin Colombia. Además, solo podrás colocar esta apuesta en partidos de fútbol.

Llegado el caso de que tu pronóstico falle, el operador te reembolsará el monto hasta $250.000 COP en forma de freebet. La mecánica del proceso es la siguiente:

Regístrate en Bwin Colombia.

Haz un primer depósito de al menos 10.000 pesos colombianos a través de cualquiera de los métodos de pago compatibles con el Bwin bono de bienvenida.

Coloca una apuesta en cualquier evento de mercados de fútbol.

Espera a que la apuesta se resuelva.

Si tu pronóstico falla, Bwin te reintegrará el monto apostado en forma de apuesta gratis hasta un máximo de 250.000 pesos .

Juega la apuesta gratis conforme a los términos y condiciones establecidos por el operador para liberar el Bwin bono de bienvenida y poder retirar las ganancias.

¿Hay disponible un Bwin bono de bienvenida sin depósito?



Al momento de redactar esta nota, no hay un Bwin bono sin depósito activo. Sin embargo, el operador se caracteriza por renovar sus promociones constantemente y ofrecer a los usuarios un buen repertorio de bonos. Por eso, no sería de extrañar que próximamente se lance un Bwin bono sin depósito para nuevos usuarios.

¡Te recomendamos que permanezcas atento a la sección de promociones de la bookie para no perderte nada!