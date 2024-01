Bwin app Colombia: Cómo apostar desde tu celular

Cuando se trata de jugar en las mejores casas de apuestas de Colombia, siempre se agradece la posibilidad de poder hacerlo desde un dispositivo móvil. Es por ello que Bwin Colombia ofrece una Bwin app de gran calidad. Disponible para sistemas operativos Android e iOS, está 100 % optimizada para celulares y tabletas. ¡La analizamos!



Bwin Colombia Cómo descargar/Requisitos del sistema 4.5/5 Bonos y promociones Bwin app 4.5/5 Características de la aplicación 4.5/5 Opiniones 4.5/5 Descárgala ya Obtén el bono



Cómo es la aplicación móvil Bwin app para Colombia



Por fin llega al país cafetalero Bwin, una plataforma internacional de amplia y reputada trayectoria. No en vano, ha sido patrocinadora de, entre otros equipos, el Real Madrid. De origen austriaco, Bwin Colombia es totalmente legal en el país desde mediados de 2020, cuando obtuvo su licencia Coljuegos. La posibilidad de jugar a la app es muy ventajosa.

En ella, no solo encontrarás una gran cantidad de apuestas fútbol a todo tipo de ligas y competiciones, sino muchísimos mercados y buenas cuotas. Además, la oferta también incluye apuestas básquetbol, apuestas tenis, apuestas Fórmula 1 o, incluso, apuestas a los Premios Emmy, entre otros muchos eventos sociales. ¡Son miles de alternativas!

¿Pero cómo descargar la Bwin app para los principales sistemas operativos? ¿Existe una versión móvil Bwin Colombia? A continuación, explicamos la forma más sencilla de descargar la aplicación para sistemas operativos iOS y Android. No te preocupes, la descarga es gratuita y totalmente segura, pues se hace desde la propia página de Bwin.

Cómo descargar la aplicación para celulares Bwin Colombia



Lo primero que debes tener en cuenta es que podrás descargar una aplicación para apuestas deportivas. Se te llevará a una u otra opción en función del apartado desde el que pulses en el enlace de descarga. Al contrario que otras opciones, Bwin celular está disponible para sistemas operativos iOS y Android.

A continuación, cómo descargar la app:

Cómo jugar en Bwin celular en sistemas operativos Android



Uno de los sistemas operativos más populares del mundo es Android. Por tanto, no sorprende que Bwin celular esté disponible para dispositivos que corran bajo esta opción. Los requisitos para poder jugar a la versión Android Bwin son mínimos, pues solo exige tener un dispositivo con versión 5.0 o superior. Para descargar Bwin app para Android:

Accede al sitio web del operador a través de uno de nuestros enlaces directos .

Completa el registro Bwin Colombia en 4 pasos si todavía no lo has hecho, incluyendo el código promocional Bwin Colombia en caso de disponer de uno y de que el formulario incluya una casilla para ello.

Una vez formes parte de la comunidad de jugadores de la plataforma, descargar la aplicación Bwin Colombia para Android es sencillo, pues dispones de un enlace directo a la Play Store de Google en la parte inferior de la pantalla .

Al pulsar sobre él, aparecerá la pantalla de descarga de la Play Store. Ahora, solo tienes que elegir la opción de descargar Bwin app para que comience el proceso.

Cuando se descargue, debería ejecutarse el proceso de instalación de forma automática. En caso contrario, abre el archivo recién descargado para comenzar la instalación

En menos de un minuto, concluirá la instalación. Dispondrás de un icono en la pantalla de escritorio de tu celular o tableta, pudiendo ejecutar la app rápidamente .

Para iniciar sesión, utiliza las credenciales que has creado cuando completaste el proceso de cómo abrir una cuenta en Bwin. Ya está, ¡a divertirte apostando!

Cómo apostar en Bwin app a través de sistemas operativos iOS



Por supuesto, si los sistemas operativos Android disponen de una opción para jugar en el operador, las opciones iOS no iban a ser menos. Eso sí, aquí los requisitos son algo superiores, aunque tampoco hay que asustarse. Para poder jugar a Bwin celular en iOS, el apartado debe correr bajo versión 13.0 o posterior. Explicamos el proceso para descargarla:

Primeramente, debes hacer lo mismo que para descargar Bwin app para Android. Accede a la plataforma desde uno de nuestros enlaces directos y, en caso de que no estés registrado todavía, ¡adelante!

Una vez en la página web del operador, haz scroll hacia la parte baja de la pantalla y pulsa sobre la opción DESCÁRGUESE NUESTRA APP (icono de iOS) . Cargará la página de la Apple Store correspondiente a la descarga.

Desde esta nueva pantalla, es fácil descargar Bwin app para iOS, pues solo tendrás que pulsar sobre el botón correspondiente para iniciar la descarga. Cuando se complete, debería iniciarse la instalación de forma automática.

En caso de que la instalación no se inicie de forma automática, abre el archivo de la aplicación recién descargada. Instalar Bwin app te llevará menos de un minuto. Posteriormente, podrás iniciar sesión en la aplicación como cuando juegas en PC.

¿Hay una versión móvil de la aplicación?



En ocasiones, uno puede darle flojera lo de descargar una aplicación. Otras veces, el problema es diferente: no se dispone de espacio suficiente para su instalación. Eso sí, esto último es raro, pues en el caso de la aplicación de esta plataforma, el espacio que requiere es mínimo (por ejemplo, la opción para iOS apenas ocupa 40.6 MB). Pero puede ocurrir.

Para estas situaciones, existe la opción de jugar a deportes desde la versión móvil. Básicamente, se trata de acceder al operador a través de los navegadores que tengas instalados en tus dispositivos móviles, como Google Chrome o Safari. La experiencia es fluida, pero puede no ser tan buena como en aplicación móvil.

En la versión móvil vas a encontrar lo mismo que en PC y en Bwin celular aplicación. Es decir, podrás hacer apuestas deportivas sin problema. También podrás acceder a todas las promociones Bwin Colombia, así como hacer recargas o solicitar retiradas de dinero. Eso sí, nosotros siempre recomendamos optar por la app.

Requisitos mínimos para poder descargar la aplicación en Android e iOS



Como con cualquier aplicación de cualquier producto, tus dispositivos móviles deben cumplir con una serie de requisitos mínimos. No te preocupes, que la aplicación no es para nada exigente. Es más, ya hemos comentado las exigencias mínimas respecto a la versión del sistema operativo. No nos importa repetirlo nuevamente para que quede claro:

Android: Versión 5.0 o posterior. iOS: Versión 13.0 o superior tanto para iPhone, iPad y iPod Touch. Buena conexión a Internet, ya sea vía wifi o a través de datos móviles.

Facebook Twitter Linkedin

Cómo descargar Bwin app Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cómo es el bono de bienvenida Bwin app Colombia



En el momento de redactar este contenido, la bonificación de bienvenida por registro era igual tanto en computadora como en aplicación móvil. Hablamos de $250.000 COP en apuestas gratuitas. Se trata de un seguro para tu primera apuesta en mercados de fútbol. Si quieres activar el bono de bienvenida Bwin Colombia, procede del siguiente modo:

Regístrate en el operador a través de uno de nuestros enlaces directos a la plataforma .

El depósito mínimo para desbloquear el bono de bienvenida se sitúa en los $10.000 COP .

Haz tu primera apuesta en mercados de fútbol. En caso de determinarse como perdedora, la casa de apuestas te devuelve lo arriesgado hasta un máximo de $250.000 COP en apuestas gratis.

Además de la oferta de bienvenida para nuevos clientes, podrás encontrar otras promociones de interés para deportes. Tampoco podemos olvidar las herramientas adicionales que incorpora el operador para hacer de tu experiencia algo superior: hablamos de Bwin TV, CERRAR APUESTA o extra en combis.

Términos y condiciones del bono de bienvenida Bwin Colombia



Todas las promociones de cualquier plataforma de juegos de azar en línea se presentan bajo determinadas condiciones. Es pura supervivencia. En el caso de la devolución en apuestas gratis de esta casa de apuestas, debemos reconocer que los requisitos de apuesta son escasos. Consulta en la propia página del operador para más detalles.

Los términos y condiciones más importantes del bono de bienvenida Bwin Colombia son los siguientes:

El bono está disponible únicamente para nuevos clientes mayores de edad y residentes en el país.

Una vez registrado, dispones de 30 días naturales para activar la oferta de bienvenida .

Recuerda que si no depositas $10.000 COP o más no podrás activar el bono de bienvenida.

Para poder optar a la devolución, tu primera apuesta debe ser a mercados de fútbol.

En caso de que dicha apuesta sea perdedora, se te devolverá el importe jugado hasta $250.000 COP .

La apuesta gratuita debe apostarse en un plazo de 7 días naturales tras su activación y a cuotas 1.50 a 1 o superiores .

Ten en cuenta que la freebet no forma parte de las ganancias. Es decir, si apuestas $100.000 COP en apuestas gratis a cuota 2 a 1 y ganas, recibirás $100.000 COP de vuelta y no los $200.000 COP que obtendrías normalmente.

Bwin app disponible para apuestas deportivas



La aplicación del operador no es una sola. Así como en PC o en versión móvil accedes a deportes desde el mismo sitio, la aplicación es igual. Para ello, descárgala desde el apartado correspondiente en el sitio web.

Deportes



En apuestas deportivas, Bwin Colombia es una de las mejores opciones disponibles a día de hoy. La variedad de opciones es superior a la mayoría de sus competidores en la región. Con 28 alternativas para apostar, se sitúa entre las que más opciones ofrecen. Lamentablemente, y por un tema regulatorio, no ofrece las populares apuestas e-Sports.

Sin embargo, sí incluye opciones que no suelen verse en las mejores casas de apuestas colombianas. Hablamos, por ejemplo, del apartado de entretenimiento. Acá puedes apostar a todo tipo de alternativas, como los Premios Óscar o Eurovisión. Además, en todas las opciones se tiende a cuotas altas y cientos de mercados. Las apuestas más populares:

Baloncesto; Béisbol; Boxeo; Ciclismo; Fórmula 1; Fútbol; Golf; Hockey sobre hielo; Tenis; Tenis de mesa; ¡Y otras muchas opciones!

Cómo hacer una apuesta desde Bwin celular Colombia



Una vez te hayas descargado la Bwin aplicación móvil, lo lógico es que quieras empezar a jugar, ¿no? Para apostar en la plataforma desde tu celular o tableta no tienes que complicarte la vida en absoluto, pues apostar en Bwin aplicación es bien sencillo. A continuación, explicamos rápidamente cómo apostar en esta casa de apuestas colombiana:

Inicia sesión en Bwin aplicación con tus credenciales.

Elige el deporte de tu preferencia a través del menú desplegable incluido en el lateral izquierdo inferior o navegando por el menú de apuestas en vivo u opciones destacadas (parte superior central).

Dentro del deporte de tu preferencia, deberás elegir evento y mercado. Recuerda que también hay opciones no deportivas, como, por ejemplo, las apuestas ENTRETENIMIENTO.

Elige una cuota para activar el boleto de apuestas . En caso de que no se despliegue, basta con pulsar sobre la opción BOLETO situada en la parte inferior de la pantalla.

En el boleto de apuestas, introduce el monto que quieres arriesgar. Una vez hecho esto, coloca la apuesta ¡y que tengas suerte!

Podrás hacer un seguimiento de tus apuestas desde el apartado correspondiente. Recuerda que con la función CASH OUT hay algunas apuestas que puedes vender antes de que se determinen naturalmente. En medio del desarrollo del evento, tendrás la oportunidad de cerrar tu apuesta asegurando ganancias o reduciendo pérdidas según vaya el pronóstico.

Características y funciones incluidas en la aplicación móvil de la plataforma



Son muchas las posibilidades de jugar en Bwin aplicación Colombia. Por ejemplo, tenemos la función CERRAR APUESTA o un extra en apuestas combinadas. Esto último significa que, cuantas más selecciones incluyas en tu apuesta, el operador te recompensará con un beneficio extra en caso de acertar. ¿Pero cuáles son las características más populares?

Apuestas en vivo



No podía faltar en Bwin celular, ya que se trata de una de las mejores casas de apuestas deportivas online del mundo. Las apuestas en vivo no tienen mucho misterio: apuestas mientras se desarrolla el evento. Lo positivo de esta alternativa es que las cuotas se van adaptando a lo que sucede, arrojando cuotas con valor que de otro modo serían imposibles.

Función TV



Acompañar la oferta de apuestas en vivo con imágenes en vivo es algo que aprecian mucho los usuarios. De esta forma, se pueden hacer apuestas fútbol, por ejemplo, mucho más informadas. Porque ver imágenes en vivo de los eventos te da un extra de información. Hablamos de las sensaciones, algo que escapa a los fríos datos, que pueden ser engañosos.

La buena noticia es que Bwin celular (también en PC) incluye una herramienta TV. No es muy habitual en el mercado colombiano, por lo que se agradece. A través de esta función Bwin streaming, podrás disfrutar de imágenes de partidos de fútbol ruso o torneos ATP de categoría 250, entre otras opciones. Es posible, además, que se incluya la NBA y otros.

Apuestas anticipadas



Esta opción es la de los pronósticos de toda la vida. Son apuestas que se hacen antes de que dé inicio el evento. Pueden ser apuestas simples (un solo pronóstico) o apuestas combinadas (dos o más pronósticos). Las apuestas combinadas también se conocen como apuestas múltiples o parlay. Además, las apuestas anticipadas presentan dos categorías:

Eventos próximos: Se trata de eventos que van a suceder en los próximos días o semanas. Por ejemplo, una fecha de la Categoría Primera A Colombiana o una eliminatoria de la UEFA Champions League. Apuestas futuras: Se trata de apuestas a largo plazo que tienen en cuenta la suma de varios eventos. Por ejemplo, apostar a quién será el máximo goleador de LaLiga EA Sports (España) o quién ganará la Copa del Mundo 2026.

Facebook Twitter Linkedin

Métodos de pago en Bwin app Foto: IMAGO / Pond5 Images

Métodos de pago disponibles desde la Bwin app Colombia



Para poder disfrutar plenamente de Bwin aplicación Android o iOS, está claro que, tarde o temprano, tendrás que hacer una recarga. Aunque en este sentido Bwin aplicación no rinde como su homóloga europea, dispone de varios métodos de pago. Pero se extrañan alternativas populares como Skrill o PayPal que, además, los colombianos conocen bien.

Con todo, actualmente se incluyen los siguientes métodos de pago:

Tarjetas de crédito/débito VISA o MasterCard. PSE. Éxito. Surtimax. Carulla. Efecty.

Recuerda que cada opción presenta sus propios límites tanto si está disponible para depósito como si está disponible para retiradas. Respecto a esta última alternativa, no olvides que primero debes verificar tu identidad. No te preocupes, bastará con que remitas a soporte diversos documentos identificativos. Si dudas, consulta con asistencia al cliente.

Preguntas frecuentes sobre Bwin app



Vamos finalizando este contenido sobre la Bwin aplicación respondiendo a las preguntas más habituales sobre la Bwin aplicación para los jugadores colombianos. Por supuesto, en caso de que tus dudas no se resuelvan acá, recuerda que el blog del operador es completísimo. Incluye un apartado de ayuda con artículos sobre cada aspecto del operador.

Cómo hacer una recarga en Bwin Colombia



Añadir saldo a tu cuenta de usuario es bien fácil y poco importa que estés usando Bwin aplicación o la versión de sobremesa. Básicamente, debes proceder del siguiente modo:

Inicia sesión en el operador desde la aplicación o en computadora.

En la parte superior derecha, se incluirá una opción directa para recargar: CAJERO .

En caso de que dicha opción no esté disponible, desde tu icono de usuario, busca la opción de recarga a través del CAJERO.

Aparecerán los métodos de pago disponibles . Elige el que más te convenga.

Ahora, rellena la información con los datos que se te soliciten.

No te olvides de indicar el monto que quieres ingresar.

Completa la transacción. Salvo la transferencia bancaria, el resto de depósitos son inmediatos.

Cómo hacer una retirada en Bwin



El proceso de retirada es similar al de recarga. Básicamente, debes seguir estos pasos para solicitar un retiro en Bwin aplicación Colombia o versión PC:

Inicia sesión en tu cuenta de usuario.

Ve al CAJERO a través del menú de usuario.

Elige RETIRADA para que se activen los métodos disponibles.

Selecciona el método de retirada de tu preferencia.

Indica el montante que deseas retirar y sigue las instrucciones para completar el retiro.

Recuerda que para poder completar Bwin retiradas con normalidad debes verificar tu identidad. Para ello, deberás remitir a soporte documentos identificativos, como, por ejemplo, la cédula de ciudadanía, factura de servicios públicos o extracto bancario. La verificación no debería demorarse más de 24-72 horas. En caso contrario, ¡reclama!

Cómo ponerse en contacto con soporte



La información respecto a cómo ponerse en contacto con soporte Bwin Colombia es mala y escasa. Creemos que deben mejorar en este aspecto. Sin embargo, desde aquí señalamos los métodos de pago. Además del apartado CONTACTO de la parte superior de la pantalla, también se incluye el BLOG, que ofrece todo tipo de información. Por lo demás, dispones:

Correo electrónico: soporte@bwin.co

Se echa en falta un chat en vivo y la información que se encuentra respecto a un posible contacto telefónico no es fiable. En el operador no incluyen un número telefónico. En caso de que el problema experimentado se complique, recuerda que puedes ponerte en contacto con Coljuegos. Ellos te ayudarán a tramitar cualquier reclamación para que termine bien.

Bwin app opiniones finales: Veredicto de nuestros expertos



Con lo que has leído acá, seguro que ya tienes tus propias opiniones sobre Bwin app. Sin embargo, no nos cuesta hacer un resumen de lo acá expuesto para facilitarte las cosas. Por tanto, a continuación, recogemos los PROS y CONS de Bwin Colombia celular más allá de la ventaja más notable, que es la de un bono de bienvenida Bwin Colombia de calidad: