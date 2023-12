Bono de bienvenida Rivalo Colombia: A la espera de grandes sorpresas

El país cafetero no para de sumar nuevos operadores a su lista de mejores casas de apuestas deportivas online. Rivalo es una nueva opción muy a tener en cuenta. ¿Pero tiene un bono de bienvenida Rivalo Colombia? Aunque, lamentablemente, la respuesta es no, sí incorpora muchísimas promociones para deportes y casino. ¡Las analizamos a continuación!

Alternativas al bono de bienvenida Rivalo Colombia en deportes y casino



Aunque no haya una promoción exclusiva para nuevos clientes, se incluyen alternativas al bono de bienvenida Rivalo Colombia. Por ello es conveniente registrarse con el código del bono Rivalo Colombia. No olvides que abrir una cuenta en el operador es supersencillo y puedes hacerlo accediendo al sitio web a través de uno de nuestros enlaces directos.Pero vamos a lo importante: ¿Qué promociones Rivalo hay para apuestas deportivas y juegos de casino?

Promociones en apuestas deportivas



Ten en cuenta que tras completar el Rivalo registro los bonos a los que tienen derecho los usuarios no son fijos. Sí, hay herramientas disponibles de forma constante, como la función cash-out. Otras promociones Rivalo Colombia se activan en momentos puntuales. Los tres bonos para apuestas más importantes los explicamos brevemente a continuación:

Rivalidades

Este bono Rivalo puede potenciar enormemente cualquier Rivalo depósito que hagas. Se trata de una promoción que sirve para disfrutar al máximo de partidos de alta tensión, como un Boca vs River, un Madrid vs Barcelona o un Arsenal vs Chelsea. También hay ofertas para clásicos del fútbol colombiano, como, por ejemplo, el Clásico Cafetero o bogotano.

La oferta disponible en el momento de redactar este contenido era para el clásico capitalino con base en los siguientes términos:

Apostar $100.000 COP o más.

Deben ser selecciones a cuotas 1.50 a1 o superiores.

Se te ofrecen premios que pueden ir desde reembolsos, apuestas gratis adicionales u objetos físicos.

Herramienta cerrar apuesta



Promociones y bono de bienvenida Rivalo Colombia

Esta función sirve, básicamente, para vender una apuesta antes de tiempo. Es decir, para no tener que esperar a que se determine de forma natural el pronóstico. Al vender una apuesta, puedes recobrar el importe íntegro si todavía no se ha iniciado el evento. Incluso a veces puedes ganar dinero si las cuotas han caído bruscamente antes del inicio del evento.

Pero, en realidad, su utilidad se centra más en las apuestas en vivo, ya sean estas a través de Rivalo app o PC. Si las cosas van bien pero no quieres seguir arriesgando, puedes cerrar la apuesta asegurando beneficios. Si las cosas no van bien, puedes vender la apuesta para reducir pérdidas. Aprende a usar la herramienta, ¡mantén fría la cabeza!

Combi boost



Esta función también se incluye en otras de las mejores casas de apuestas deportivas online de Colombia. Se trata de una especie de boost para tu banco centrado en las apuestas combinadas. Al contrario que el resto de casas de apuestas, Rivalo ofrece un 3 % adicional sobre los beneficios que obtengas, por lo que a mayor cuota, más ganarás.

Ejemplifiquemos a continuación cómo funciona este sustituto del bono de bienvenida Rivalo Colombia:

El combiboost consiste en un 3 % más sobre tus ganancias netas.

Si apuestas a una cuota 10 a 1 una cantidad de $2.000 COP y tienes la suerte de ganar, obtendrías $20.000 COP (tus $2.000 COP + $18.000 COP de ganancias).

El extra se calcularía sobre los $18.000 COP, un 3 %. En este caso, el 3 $ de $18.000 COP es 540. ¡Ganarías $540 COP más!

Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de atención al cliente



Estamos ante una de las mejores casas de apuestas colombianas, pero eso no significa que no puedas tener problemas jugando en ella. Y si ocurre, no te preocupes, ya que las Rivalo opiniones sobre soporte son magníficas. Disponible de 7 a 21 horas, el servicio de atención a los usuarios de la plataforma ofrece dos vías de contacto que repasamos a continuación:

Centro de ayuda. Disponible en la parte inferior de la pantalla, se trata de una sección FAQ con un añadido: ENVIAR SOLICITUD. A través de esta pestaña, puedes escribirles un correo electrónico de consulta. Chat en vivo Rivalo. Una de las formas más rápidas de solucionar problemas. Es verdad que te atiende un bot, pero también puedes hablar con agentes. Está disponible en la parte superior o inferior derecha de la pantalla.

Reseña bono de bienvenida Rivalo Colombia

Preguntas frecuentes sobre el bono de bienvenida Rivalo Colombia



Para concluir con este contenido bono de bienvenida Rivalo, a continuación respondemos a algunas de las preguntas frecuentes con relación a este y otros aspectos de la plataforma:

¿Dónde está mi historial de bonos?



Todos los bonos activos se indican en tu saldo de usuario en el propio menú principal (TU CUENTA). También pueden consultarse dentro del propio perfil de usuario, donde igualmente puedes consultar sus términos y condiciones. Se recogen bajo las pestañas DISPONIBLES y USADOS. Así puedes llevar cuenta de cuáles has redimido ya.

¿Por qué no hay un bono de bienvenida Rivalo Colombia?

Actualmente, el operador ha decidido no ofrecer un bono de bienvenida por diferentes cuestiones logísticas. Sin embargo, está trabajando con ahínco con Coljuegos y su propio equipo de dirección para solventar este problema a medio/largo plazo. Cuando se ofrezca un bono de bienvenida Rivalo, serás el primero en saberlo a través de nuestro portal.

¿Qué promociones Rivalo hay?



Como ya hemos comentado anteriormente, las promociones Rivalo son tanto para apuestas deportivas como juegos de casino. Generalmente, se ofrecen en forma de apuestas gratis o reembolso por pérdidas. En casino, especialmente, se realizan concursos con los que obtener interesantes cantidades en efectivo al jugar a determinadas tragamonedas

¿Cómo participo en las promociones Rivalo?



Las ofertas para clientes del operador funcionan como lo haría un bono de bienvenida Rivalo Colombia, es decir, con sus circunstancias particulares. Cada una presenta sus términos y condiciones. Algunas exigen una apuesta a un mercado concreto o giros en determinadas slots Rivalo. Consulta el apartado de promociones para salir de dudas.

¿Cuáles son los bonos Rivalo?



Al no haber bono de bienvenida Rivalo, el operador ofrece otras promociones en forma de freebet o apuestas gratis. Estas pueden ser a través de un reembolso de las pérdidas o mediante saldo adicional. Una apuesta gratis es un montante regalado que debes apostar para liberar. Consulta T&C y recuerda que una freebet no forma parte de las ganancias.