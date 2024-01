Betsson registrarse: Guía rápida para abrir una cuenta en el operador

Esta casa de origen sueco lleva un tiempito ofreciendo sus servicios en Colombia gracias a la licencia Coljuegos que ha obtenido. ¿Pero cómo abrir una cuenta en Betsson? ¿Es fácil el proceso Betsson registrarse? Hoy vamos a centrarnos en este operador y explicaremos cómo puedes darte de alta en la plataforma para empezar a apostar. ¡Vamos!

Betsson registrarse Colombia: Cómo abrir una cuenta en 5 pasos



En caso de que ya te hayas registrado en una de las mejores casas de apuestas deportivas online colombianas, este proceso no te resultará en absoluto extraño. Sin embargo, si es la primera vez que vas a abrir una cuenta en una casa de apuestas por Internet, te recomendamos echarle un vistazo a la guía rápida Betsson registrarse de a continuación:

Carga la página web Betsson Colombia a través de uno de los enlaces directos que encontrarás repartidos por este contenido .

Una vez en la página de inicio de Betsson Colombia, pulsa en el botón REGISTRARSE (parte superior derecha).

Cargará un formulario de registro Betsson Colombia. Son 3 pasos en los que tienes que facilitar la información solicitada.

No olvides incluir el código promocional Betsson en la casilla correspondiente en caso de disponer de uno.

Acepta los términos y condiciones del operador para completar el registro Betsson. Ahora, ¡deposita y disfruta del bono de bienvenida!

Recuerda que los nuevos clientes de Betsson Colombia tienen derecho a un bono de bienvenida de hasta $100.000 COP. Este está disponible tanto para Betsson deportes como para Betsson casino. Por supuesto, debes cumplir con el rollover para poder liberarlo y retirarlo (en deportes, x6 en un plazo de 5 días naturales a cuotas mínimas 1.50 a 1).

Betsson registrarse paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Debo verificar la identidad una vez completado el proceso Betsson registrarse?



Coljuegos otorga licencia a los operadores siempre y cuando se comprometan, entre otras cosas, a combatir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas. Por tanto, las casas de apuestas Coljuegos aplican las regulaciones KYC (Conoce a tu cliente). De este modo, solicitan a los nuevos usuarios verificar la identidad. Inicia sesión en Betsson y ve a:

Mi cuenta > Configuración de cuenta > Verificación

Una vez remitidos los documentos que se te soliciten, deberían verificar tu identidad en un plazo máximo de 1 día o 2. Si han pasado más de 48 horas, contacta con soporte para que te ayuden al respecto. Revisa, además, tu correo electrónico, ya que, en ocasiones, se remite un mensaje desde soporte con los pasos que debes seguir para verificar la identidad.

En la mayoría de ocasiones, debería servir con la cédula de ciudadanía o el pasaporte. Puede que se te exijan documentos adicionales o información extra, pero no suele ser habitual. Ten en cuenta que si no completas la verificación de identidad de Betsson no podrás hacer retiradas de dinero y, muy probablemente, se procederá al cierre de tu cuenta.

Métodos de pago disponibles para apostar y reclamar los bonos

Una vez completado el proceso Betsson registrarse en Colombia, el siguiente paso natural es el de hacer un depósito. ¿Pero qué métodos de pago Betsson Colombia hay? En este sentido, es bastante completo, aunque, lamentablemente, no incluye opciones modernas tan demandadas como los monederos electrónicos (tipo Skrill o PayPal). Pero dispones de:

Tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard) PayU Efecty Daviplata PSE, Pagos Seguros en Línea NEQUI

En cuanto a las Betsson retiradas tras haber completado el proceso Betsson registrarse, es mejor que sus homólogos latinoamericanos. Porque en Betsson Colombia puedes retirar dinero a través de cuatro métodos diferentes: transferencia bancaria, Efecty, Daviplata y Nequi. El método más rápido de los cuatro es Efecty, que paga en un lapso de 2 a 4 horas.

Pasos para Betsson registrarse Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes sobre Betsson registrarse



Ahora ya sabes cómo abrir una cuenta en Betsson Colombia y los documentos que necesitas remitir para completar la verificación de identidad en Betsson. Pero es posible que, incluso así, tengas algunas dudas sobre Betsson registrarse. A continuación, tratamos de resolver rápidamente las preguntas más frecuentes. ¡Esperamos servirte de ayuda!

¿Hay un Betsson Colombia bono de bienvenida por registro?



Claro, y pueden disfrutarlo los nuevos clientes en deportes o juegos de casino. Aunque hay que escoger. Es decir, no son promociones compatibles entre sí. Ambos ofrecen $100.000 COP extras para jugar. Para poder activarlos, debes hacer un ingreso válido de $20.000 COP. Consulta los términos y condiciones de liberación en la sección promociones Betsson.

¿Es Betsson Colombia confiable?



Esta es una pregunta que se hacen muchos usuarios, especialmente antes de completar el proceso de Betsson registrarse. Además de ser una plataforma de reputación internacional, en Colombia opera con licencia Coljuegos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una casa de apuestas totalmente regulada, por lo que garantiza un espacio seguro para los apostantes.

¿Cómo puedo registrarme en www.betsson.co?



Abrir una cuenta en Betsson Colombia es superfácil. Basta con que hagas clic a uno de los enlaces directos que incluimos en este contenido. Una vez cargue la página principal del operador, simplemente pulsa sobre la opción Betsson registrarse situada en la parte superior derecha de la pantalla. Completa el formulario de registro Betsson ¡y empieza a jugar!

¿Hay una Betsson aplicación móvil para Colombia?



Actualmente, completar el registro en Betsson Colombia no da acceso a ninguna aplicación móvil. Lo que podrías hacer es crear un acceso directo en el escritorio a la URL de Betsson Colombia en tu dispositivo móvil. Asimismo, puedes usar perfectamente la versión móvil Betsson Colombia, que te permite hacer apuestas en deportes y casino perfectamente.

¿Cómo ponerse en contacto con Betsson servicio de atención al cliente?



Hay que reconocer que Betsson Colombia debe mejorar en este sentido, aunque ya incluye chat en vivo 24/7. Sin embargo, sigue ofreciendo vías de contacto útiles para solucionar cualquier problema que los jugadores puedan sufrir durante su experiencia de juego en la plataforma. Además, cuenta con un CENTRO DE AYUDA que incluye muchas respuestas.

En cuanto a los otros dos métodos de contacto, son vía e-mail y vía telefónica. Es de esta forma que puedes contactar con Betsson servicio de atención al cliente:

Teléfono: (601) - 6515999. Correo electrónico: support@betsson.co.

Recuerda que si completas el proceso Betsson registrarse hoy mismo tienes derecho a un bono de bienvenida de $100.000 COP adicionales. Además, te esperan muchas otras promociones Betsson periódicas, como el sorteo semanal de $50.000 COP o la SUPER COMBINADA (con la que puedes ganar hasta un 20 % extra). ¡¿A qué estás esperando?!