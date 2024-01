Betsson opiniones: Análisis del bono, app móvil, cuotas y otros aspectos del operador

En los últimos años, son muchas las casas de apuestas que han empezado a ofrecer sus servicios en el país cafetalero. Gracias al trabajo de Coljuegos, muchas de ellas son empresas internacionales que han decidido empezar a ofrecer su producto en el país. ¿Y qué pasa con Betsson? ¿Es confiable? Hoy nos centramos en las Betsson opiniones.

Opiniones sobre el bono de bienvenida Betsson Colombia



Uno de los aspectos más atractivos a la hora de jugar en una casa de apuestas deportivas en línea es la de los bonos de bienvenida. Poder empezar a jugar con un extra nunca está de más. En el caso de Betsson, el operador ofrece un Betsson bono de bienvenida de hasta $100.000 COP extras. ¿Pero cómo obtener el bono de bienvenida Betsson Colombia?

Completa el Betsson registro a través de uno de nuestros enlaces directos.

Haz un depósito de $20.000 COP o más para activar el bono de bienvenida.

Recibe un 100 % extra de lo depositado hasta un máximo de $100.000 COP.

Ten en cuenta, además, que Betsson ofrece otras promociones regulares, como el sorteo semanal de $50.000 COP. Además, en el momento de redactar este contenido incluía una herramienta con la que ganar un 20 % adicional en tus apuestas combinadas. Tampoco nos olvidamos de herramientas clásicas del sector, como, por ejemplo, la función CASH OUT.

Términos y condiciones del bono de bienvenida Betsson Colombia



Las promociones de las mejores casas de apuestas colombianas, ya sean bonos de bienvenida o de carácter regular, están sujetas a una serie de requisitos. Si no, serían una condena a la bancarrota para los operadores. En el caso del bono de bienvenida Betsson, estos son los términos y condiciones más importantes. Pero no olvides consultar en la web.

El bono Betsson de bienvenida debe liberarse en un plazo máximo de 5 días.

Para poder liberarlo, debes apostar el montante total un mínimo de 6 veces.

Las cuotas válidas para el rollover son 1.50 a 1 o superiores.

Mientras el bono esté activo y sin liberar, no se permitirán realizar retiradas.

Aquellas apuestas vendidas o anuladas no contarán para el rollover.

Otras Betsson promociones disponibles actualmente



Además del bono de bienvenida, el operador incluye otras promociones Betsson. Obviamente, es difícil atinar en este sentido, ya que este tipo de ofertas van variando con el tiempo. Sin embargo, podemos mencionar brevemente las 4 activas al momento de redactar esto:

Gana un abono semestral para el Atlético Nacional: Cuenta por qué te mereces acompañar al equipo en este 2024 y disfruta in situ hasta de la Copa Libertadores. ¡Deposita y gana increíbles premios!: Cada semana, Betsson Colombia reparte $50.000 COP. Sin duda, una oferta que tiene muy buenas Betsson opiniones. ¡Vive la gran final en Las Vegas!: Por cada $500.000 COP jugados, ganarás un boleto para el sorteo de la Superbowl que en esta temporada será en Las Vegas. ¡Recibe hasta un 20 % extra en tu apuesta combinada!: Apuesta a través de la sección Super Combinadas Betsson y obtén cuotas combinadas superiores.

Nuestras Betsson opiniones Foto: IMAGO / Pond5 Images

Opiniones sobre los mercados de apuestas disponibles en Betsson



Lo primero que llama la atención de la plataforma es el número de alternativas para apostar, que está cerca de las 40. Se incluyen, además, opciones de lo más variopintas, como el kabaddi o el squash. Más allá de las disciplinas deportivas (en las que profundizaremos más adelante), uno no puede olvidarse de la gran cantidad de mercados. Veamos algunos ejemplos:

Línea de dinero o ganador del partido. Apuestas con hándicap. Apuestas UNDER/OVER goles, tarjetas, sets, quiebres de servicio, puntos… Mercados a futuro: Campeón del torneo, máximo goleador, máximo asistente, MVP, rookie del año… Doble oportunidad (1X, X2, 12). Resultado exacto. Hay variantes, como, por ejemplo, en fútbol, donde puedes elegir una cuota que abarque varios resultados. Anotarán ambos equipos. Apuestas al jugador: Goleadores, asistentes, número de pases… En básquetbol es habitual: robos, asistencias, triples, puntos, pérdidas, tapones… ¡Y muchas más opciones!

De las mejores cuotas en la Categoría Primera A



Además de ofrecer una gran cantidad de mercados, Betsson Colombia destaca por las apuestas fútbol, las apuestas tenis y las apuestas básquetbol. En fútbol, lógicamente, centra gran parte de sus esfuerzos en promocionar la Liga Betplay (Primera División Colombiana). De hecho, es el patrocinador de uno de los mejores equipos del país: Atlético Nacional.

Pero es que el operador no se conforma con incluir todas las fechas de la Categoría Primera A, así como apuestas a las copas nacionales o internacionales (por ejemplo, con un gran apartado de apuestas Copa Libertadores), sino que, además, incluye fútbol europeo, apuestas NBA, apuestas Grand Slam. La lista de las casi 40 opciones da acceso a:

Básquetbol; Tenis; Carreras de autos; Deportes electrónicos; Tenis de mesa; Boxeo; Bádminton; Hockey sobre hielo; Críquet; Balonmano; Fútbol americano; Snooker; Lacrosse; ¡Y muchas más!

¿Cuáles son las Betsson opiniones sobre las cuotas?



Siempre es difícil hablar de las cuotas de un operador, y es por eso que lo más inteligente es estar registrado en el mayor número de casas de apuestas deportivas colombianas. ¿El motivo? Es enormemente difícil que una sola plataforma ofrezca siempre la mejor cuota. En un evento hay cientos de mercados, y cada casa trata de aventajar a la otra en algún punto.

En términos generales, Betsson Colombia es una buena opción en cuanto a cuotas. En fútbol, de hecho, es una de las mejores, pero siempre es conveniente comparar. Puede ofrecer una buena cuota para resultado final, pero no así en otros mercados típicos, como, por ejemplo, AMBOS EQUIPOS MARCAN. En mercados poco líquidos, es muy mejorable.

Betsson opiniones sobre las retransmisiones en vivo



Una de las opciones más buscadas en el sector de las apuestas en línea es la de las apuestas en vivo. ¿Son buenas las Betsson opiniones a este respecto? En general, sí, ya que, primeramente, es difícil encontrar una herramienta TV en las mejores casas de apuestas colombianas. Es más, es de las pocas que retransmite torneos de e-Sports.

Es posible, igualmente, que puedas ver eventos que sí se retransmiten en la versión europea, como los partidos de Wimbledon o de la NBA, pero se recomienda consultar previamente para no llevarse sorpresas. ¿Y qué necesitas para utilizar Betsson TV? Básicamente, podrás ver los eventos para apostar con Betsson TV siempre y cuando:

Dispongas de saldo en tu cuenta. Hayas hecho una apuesta en las últimas 24 horas. Tengas una apuesta gratis activa. Dispongas de buena conexión a internet.

Betsson opiniones Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Apuesta en cualquier momento gracias a la versión móvil



Si quieres jugar en cualquier momento y desde cualquier lugar, es normal que pienses en Betsson app. El problema es que no hay una aplicación móvil nativa, por lo que las Betsson opiniones a este respecto no son positivas. Pero tranquilo, esto no quiere decir que no puedas jugar en el operador a través de celulares o tabletas: ¡tienes la versión móvil!

Disponible tanto en dispositivos iOS como Android, la versión móvil Betsson cuenta con buenas opiniones, ya que permite acceder a la oferta del operador sin necesidad de descargas extras. ¿El problema? Pues que tienes que cargar previamente el navegador. Lo bueno es que la función TV Betsson se puede ver a pantalla completa en estos aparatos.

¿Qué hay sobre las Betsson opiniones con relación a los métodos de pago?



Lamentablemente, los métodos de pago en las mejores casas de apuestas de Latinoamérica están algo más limitados que en Europa. Por ello, no sorprende que las Betsson opiniones sean algo tibias, pues no encontrarás para depositar o retirar opciones tan populares como Skrill o PayPal. Con todo, es de las que más alternativas ofrece.

Estos son los métodos de pago Betsson:

Tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard) PayU Efecty Daviplata PSE, Pagos Seguros en Línea NEQUI

Cómo contactar con el servicio de atención al cliente del operador

Afortunadamente, las Betsson opiniones acá son bastante buenas. Ofrece chat en vivo (aunque hay que rellenar un formulario previo). Además, el CENTRO DE AYUDA es supercompleto, recogiendo respuestas a una gran cantidad de temas. Más allá de eso, puedes contactar con soporte a través de otras dos vías que listamos a continuación:

Teléfono: (601) - 6515999. Correo electrónico: support@betsson.co.

Betsson opiniones finales: ¿Estamos ante un operador confiable?



Esta plataforma de origen sueco es fiable, y no por su inmaculada historia, sino porque en Colombia opera bajo licencia Coljuegos. De este modo, los jugadores están protegidos. Además, sus datos personales y financieros están bloqueados ante ataques de terceros. A grandes rasgos, estas son las Betsson opiniones definitivas, los PROS y CONTRAS: