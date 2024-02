Betsson Bono Bienvenida: Cómo Aprovecharlo al Máximo

Ofertas como el Bono Betsson son la mejor oportunidad para conocer el mundo de las apuestas deportivas. Reciba una apuesta gratis de bienvenida o duplique el depósito con el bono del casino. ¿Qué tal las cuotas mejoradas o una combi segura? Variedad y oportunidades para ganar, siempre que se cumplan con todas sus condiciones. Análisis a fondo sobre todo lo que Betsson nos presenta a través de sus promociones.

¿Cuáles son los bonos Betsson disponibles?

Estamos de acuerdo en que los bonos Betsson son entretenidos. Antes de conocerlos en detalle hagamos unas precisiones. Dentro de las promociones ofrecidas por el operador de apuestas hay unas de bienvenida, las cuales son válidas únicamente al momento de crear una cuenta. Los otros bonos y ofertas se actualizan con frecuencia, cambian o se renuevan. Se les conoce también como “Bono de lealtad”.

Familiarizados cada vez más con Betsson, también conviene aclarar que no todas las ofertas funcionan por igual para todos los usuarios. El operador personaliza sus ofertas y las comunica a sus clientes a través de mensajes de texto o por correo electrónico.

Actividad Valor del bono Bono de bienvenida deportivo $50.000 en una apuesta gratis Bono Casino Duplica tu depósito hasta $6.000.000 Combinada Segura Reembolso hasta $60.000 Cuotas Mejoradas

Betsson bono de bienvenida deportivo: $50.000 en una apuesta gratis

El bono Betsson para recibir a los nuevos apostadores que se registran se basa en las apuestas gratuitas. En este tipo de promociones, la casa de apuestas brinda a sus clientes la opción de realizar una apuesta por un monto que depende del valor del depósito realizado. Luego hay que cumplir una serie de condiciones, como el tiempo de vigencia para apostar la oferta, la cuota, evento deportivo y rollover.

Lo interesante con el bono Betsson y su apuesta gratuita es el funcionamiento de esta oferta. Por ejemplo: Si la apuesta gratis es por $50.000, la usó en un evento a cuota 1,85 y ganó, en teoría la ganancia total es de $92.500. Sin embargo, lo que recibe como premio es la ganancia neta: $42.500. Ese es el saldo que le queda como beneficio por la apuesta gratuita.

La ganancia neta en las apuestas deportivas es el dinero que se obtiene luego de restar la ganancia total menos el valor de la apuesta inicial. En el caso del Bono Betsson: $92.500 - $50.000, que da como resultado $42.500.

El monto del bono deportivo de bienvenida de Betsson está en línea con el promedio del mercado. Para obtener más información consulte algunos ejemplos de referencia acerca de las bonificaciones deportivas.

Cómo funciona el Betsson bono bienvenida Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cómo conseguir el bono de bienvenida de apuestas deportivas

El bono Betsson es válido solamente para nuevos registros . Hay que abrir una cuenta en Betsson con todos los datos personales diligenciados correctamente.

Luego realice un primer depósito por un valor mínimo de $10.000.

Seleccionar el evento deportivo donde quiere apostar y marcar la opción para comenzar a usar su apuesta gratuita.

Términos y condiciones de la apuesta gratis

La apuesta gratis se puede tomar únicamente por los nuevos usuarios registrados en Betsson. Si este es su caso, tiene 30 días contados a partir de su activación para usar la bonificación. El valor de la apuesta gratuita concedida en el bono Betsson depende del valor que haya hecho en su primer depósito así.

​- Depósitos desde $10.000 hasta $19.999 reciben una apuesta gratuita de $10.000

- Desde $20.000 y hasta $49.999 obtienen $20.000.

- Desde $50.000 reciben una apuesta gratuita de $50.000 Las apuestas gratuitas solamente se pueden usar en apuestas deportivas, en vivo o prepartido. Se activa en el cupón de apuestas antes de marcar y colocar una apuesta. La oferta tiene una vigencia de siete días desde que se acreditó. Si gana con la apuesta gratuita, las ganancias netas aparecen en la cuenta como dinero de bono. Aún no son saldo real y para conseguirlo esta oferta indica que dichas ganancias netas deberán ser apostadas con un rollover X3, con cuotas de 1,50 en adelante. Hay siete días de plazo para conseguirlo.

Combinada segura: Reembolso de hasta $60.000

Oferta de Bono Betsson diseñada para las apuestas combinadas. No es secreto que las apuestas de varias selecciones suelen complicarse. Un pronóstico fallido arruina lo que pudo ser una jornada memorable en las apuestas. Pues bien, esta oferta es una especie de salvavidas para ese tipo de situaciones.

Cómo conseguir la combinada segura de Betsson

Armar su apuesta combinada, la cual debe ser mínimo con cinco selecciones de cualquier deporte. No solo fútbol. Puede mezclar baloncesto, tenis, béisbol… Hay libertad de acción en este sentido. Sin embargo, los únicos mercados de apuestas válidos para esta oferta son los de ganadores de partidos .

Cuando hagan la combinada deben marcar el seguro, que es una casilla visible en el boleto de apuestas.

Si la combinada resulta perdedora recibirán un reembolso que máximo va hasta los $60.000.

Términos y condiciones de la combinada segura

Para hacer efectiva esta oferta es indispensable marcar la casilla en el boleto de apuestas. Es la única forma que tienen de activar este bono Betsson. La apuesta combinada que hagan debe ser de cinco selecciones, como mínimo. Puede ser de varios deportes. Las apuestas se pueden realizar en directo o antes del partido. El mercado para usar esta oferta es el de ganadores de partidos, lo que en el mundo de las apuestas deportivas se conoce también como “1X2”. Cuotas: Importante punto porque para las selecciones la cuota mínima aceptada es de 1,4. La combinada debe dar una cuota mínima de 5,3 para poder acceder al beneficio, que solo se activa si pierden la apuesta. La apuesta mínima es por un valor de $800 y el máximo valor que este bono Betsson reembolsa es de $60.000. Además, se permiten máximo tres reembolsos por día, hasta llegar a $180.000 en total. Si la apuesta supera el monto máximo de reembolso se limitará a este pago máximo.

Este tipo de promociones no están habilitadas para todos los usuarios. Betsson se reserva el derecho de elegirlos. Aquellos clientes a quienes se les haya dicho que no pueden participar de la oferta no tendrán derecho a recibir los premios de la promoción.

Betsson bono bienvenida Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Cuota mejorada: Aumenta ganancias con cuotas exclusivas

Que no lo tome por sorpresa si en Betsson encuentra cuotas que se pagan por encima del valor promedio. ¿Un error? En absoluto. Este tipo de situaciones se configuran dentro de lo que el operador denomina como “cuotas mejoradas”. Son selecciones especiales con algunos mercados y competiciones. Como su nombre lo indica son cuotas que se pagan por encima de la media, en oferta prepartido o en vivo y para distintos deportes.

Cómo obtener la cuota mejorada

Las cuotas mejoradas aparecen en una sección especial de la plataforma. Para llegar allí puede pasar primero por promociones y luego entrar donde dice “cuota mejorada”. También salen en el menú principal de apuestas deportivas. Se identifican porque muestran el valor de la cuota antes de la oferta y el precio que tiene tras ser potenciada. Las cuotas mejoradas funcionan igual que cualquier otra cuota. En algunos casos existen restricciones sobre el monto máximo permitido para ser apostado.

Términos y condiciones de las cuotas mejoradas

El monto de la apuesta en esta cuota mejorada puede limitarse y se puede encontrar en la página de la promoción o en el cupón de apuesta. No está permitido jugar en sociedad con otros jugadores, ni apostar en diversos resultados del mismo evento. El retorno de la apuesta más las ganancias adicionales se pagarán en efectivo. Betsson se reserva el derecho de informar a los apostadores que no sean elegibles para usar las cuotas mejoradas.

¿Tienes un problema? Ponte en contacto

Si presenta dudas con su bono Betsson o con el registro, apuestas y cualquier otro servicio de este operador, existen unos canales de ayuda para obtener el respaldo que necesite. La atención es de lunes a domingo en horarios que van desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. El servicio al cliente que brinda a Betsson se organiza de la siguiente manera: