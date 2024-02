Betsson app Colombia: Apuesta desde cualquier sitio 24/7

La mayoría de las mejores casas de apuestas deportivas colombianas ofrecen una aplicación móvil. En caso contrario, ponen a disposición de sus jugadores una versión móvil. ¿Cómo funciona la Betsson app? En este contenido, analizamos todo lo relacionado con la Betsson app y cómo jugar desde dispositivos iOS y Android.

Ten en cuenta que si empiezas a jugar en Betsson app hoy mismo no solo accederás a todas las funciones incluidas en la versión de computadora, sino a dos bonos de bienvenida:

Betsson Colombia Descripción de la oferta Jugar en Betsson app Deportes 100% de tu primer ingreso hasta $100.000 COP CTA

Características Betsson app: ¿Cómo es su oferta?



La principal ventaja de jugar a la Betsson aplicación móvil es que dispones de toda la oferta de PC en la palma de la mano. Sin embargo, hay que advertir que no existe una Betsson app nativa. Es decir, si quieres apostar desde tu tableta o celular, tendrás que hacerlo a través de la versión móvil Betsson. Puedes acceder a ella a través de un navegador.

La versión móvil Betsson está bastante bien optimizada, por lo que funciona como una Betsson app al uso. Por tanto, la navegación es fluida. Además, desde la Betsson versión móvil puedes acceder a la herramienta TV a pantalla completa. Todo ello con la posibilidad de hacer apuestas anticipadas y apuestas en vivo rápidamente, en un par de clics.

Guía para jugar a Betsson app en sistemas operativos iOS y Android



Al ser una Betsson versión móvil, está totalmente disponible para dispositivos Android e iOS. De todos modos, conviene explicar brevemente cómo puedes jugar a Betsson app en navegador, así como qué tendrías que hacer una vez se desarrolle la app (si finalmente se hace). A continuación, explicamos cómo jugar a Betsson app en Android e iOS:

Betsson app en sistemas operativos Android



Disfrutar de la versión móvil en este sistema operativo es muy sencillo. Por ejemplo, basta con visitar Betsson versión móvil a través de Google Chrome o cualquier otro navegador compatible. ¿Pero cómo sería el proceso de descargar Betsson app? A continuación, explicamos cómo habría que descargar la aplicación para Android Betsson Colombia:

A través de uno de nuestros enlaces directos, entra en el sitio web del operador .

Completa el proceso Betsson registrarse en caso de que no lo hayas hecho.

Busca la opción de descarga Betsson app (acostumbra a aparecer en la parte inferior).

Sigue las instrucciones para descargar la aplicación. Instálala y ¡comienza a jugar!

En caso de que la aplicación esté disponible, podrás encontrarla en la PlayStore. Basta con que visites la plataforma PlayStore. Cuando cargue la página, introduce en el buscador Betsson app. Tras ello, descarga la aplicación e instálala. Recuerda que puedes completar el registro en esta casa de apuestas a través de la aplicación, aunque no es lo más sencillo.

Betsson app para sistemas operativos iOS



Una casa de apuestas deportivas de la reputación de Betsson no podía olvidarse de los sistemas operativos iOS. El navegador típico de los aparatos que corren en iOS es Safari, pero bien puedes utilizar otros. En caso de que haya una Betsson app, podrás descargarla a través de la Apple Store. El proceso es exactamente igual que en dispositivos Android.

Reseña Betsson app Foto: IMAGO / Pond5 Images

¿Hay una Betsson bono para nuevos clientes en la app?



La versión móvil del operador no ofrece ninguna promoción para nuevos clientes exclusiva. Esto no significa que a través de la Betsson app no puedas disfrutar de ofertas. Por ejemplo, el bono de bienvenida Betsson Colombia está disponible tanto en PC como en la versión móvil de la plataforma. Además, puede activarse tanto en deportes como en otras secciones de la casa.

Y es este bono de bienvenida Betsson uno de los puntos fuertes del operador. Con él, puedes obtener un bono de bienvenida de hasta $100.000 COP. Este extra siempre viene bien para poder probar a fondo el operador o impulsar inicialmente el bank sin demasiado esfuerzo. ¿Pero cómo puedes conseguir el bono de bienvenida desde la aplicación?

Debes registrarte en Betsson. Para ello, pulsa en uno de nuestros enlaces directos.

Una vez formes parte de la comunidad de apostantes, has de hacer un 1er ingreso.

Tras haber depositado $20.000 COP o más, el operador te lo dobla hasta un máximo de $100.000 COP.

Además del bono de bienvenida, desde la Betsson app accederás a otras muchas promociones y herramientas. En el momento de redactar este contenido, se repartían $50.000 COP cada semana. Además, dispones de la función CASH OUT para vender apuestas antes de tiempo, así como de una promoción con un 20 % extra en combinadas.

Términos y condiciones del bono de bienvenida Betsson Colombia



El bono de bienvenida de esta casa presenta una serie de términos y condiciones. Por ejemplo, para activarlo, tendrás que hacer un depósito válido de $20.000 COP o más. ¿Pero qué pasa con su liberación? Tienes que cumplir con los requisitos de apuesta. Recomendamos consultar en la propia web, pero te adelantamos algunos importantes:

Dispones de un plazo de 5 días para conseguir liberar el bono.

El rollover es de x6 respecto al montante de la bonificación.

Las cuotas a las que apuestes deben ser de, mínimo, 1.50 a 1.

Si solicitas una retirada antes de liberar el bono, lo perderás.

Las apuestas cerradas con CASH OUT o anuladas, no cuentan para los requisitos.

Betsson app opiniones finales



Ahora que sabes que dispones de una versión móvil magnífica, y a la espera de que se desarrolle una Betsson app, vamos concluyendo con este contenido sobre jugar en tabletas y celulares a este operador. Para ello, comentamos a continuación las ventajas y desventajas de la Betsson versión móvil para dispositivos Android e iOS.

Pros Contras Buen bono de bienvenida y otras promociones No hay ofertas móviles exclusivas La optimización de la versión móvil es absoluta Todavía no hay una Betsson app nativa Función TV con posibilidad de pantalla completa



Betsson app Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Preguntas frecuentes sobre la aplicación del operador



Si todavía tienes dudas sobre la Betsson app, analiza el siguiente apartado, pues resolvemos las preguntas más frecuentes sobre la aplicación móvil del operador.

¿Cómo apostar desde la Betsson app?



El proceso de cómo apostar en la versión móvil Betsson es igual que en computadora:

Inicia sesión en tu cuenta de usuario.

Navega por los menús en busca del deporte, competición y evento que desees.

Elige un mercado y pulsa sobre la cuota de tu gusto para activar el boleto de apuestas.

En el boleto de apuestas, introduce la cantidad que quieres arriesgar.

Acepta tu apuesta ¡y ojalá tengas suerte!

Cómo hacer depósitos y retiradas desde la aplicación



Las casas de apuestas colombianas Coljuegos presentan un sistema de depósito y retirada muy sencillo. A través del cajero que incluye tu cuenta de usuario, puedes seleccionar entre DEPOSITAR y RETIRAR. Recuerda que para hacer una retirada debes verificar tu identidad. A continuación, enumeramos las opciones disponibles para ambas funciones:Depósitos

Tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard); PayU; Efecty; Daviplata; PSE, Pagos Seguros en Línea; NEQUI.

Retiradas

Transferencia bancaria; Efecty; Daviplata; Nequi.

¿Cómo puedo contactar con el servicio al cliente de Betsson?



Son tres las principales vías de contacto con Betsson soporte, ya sea a través de la versión móvil o mediante la versión de la computadora: