BetPlay cómo apostar: Cuotas, deportes y mercados de apuestas

Con BetPlay cómo apostar significa emprender un recorrido que nos lleva por más de 34 disciplinas deportivas, cada una con sus principales competiciones y mercados de apuestas específicos, bien sea para apostar en vivo o prepartido. La casa de apuestas también cuenta con herramientas que mejoran las opciones de sus usuarios, promoviendo una experiencia de juego agradable. Es el sello que imprime un operador con amplia experiencia en el sector.

BetPlay tiene una de las plataformas más completas de apuestas deportivas en Colombia. Producto de un operador con varios años en el país, marca reconocida y de fuerte presencia en disciplinas como fútbol. Es una de las opciones preferidas por los apostadores para las competiciones nacionales más importantes como la Liga, Copa y Torneo, ya que las patrocina.

BetPlay cómo apostar en 5 pasos

Entre más se simplifiquen los procedimientos en una casa de apuestas, mejor será la experiencia. BetPlay se esmeró en hacer de su plataforma una de las más sencillas, así su menú de apuestas tenga miles de opciones para apostar en vivo o prepartido, en diferentes disciplinas deportivas.

Ingrese a su cuenta de BetPlay o cree su cuenta si es la primera vez que ingresa a la plataforma. Verifique que tenga saldo para apostar. Si no, utilice alguno de los medios de pago dispuestos para depositar: PSE, tarjetas de crédito o débito y puntos de venta. Diríjase al menú de apuestas deportivas e identifique los eventos deportivos de su interés. Seleccione el mercado de apuestas y cuota Ingrese el monto de la apuesta y confirme la selección con un clic en “Apostar”.

Apostar en BetPlay mediante la app y dispositivos móviles

Otra característica del operador es la capacidad que tiene su plataforma de adaptarse a todo tipo de dispositivos. Las apuestas deportivas en BetPlay se pueden realizar en diferentes tamaños de pantallas gracias a su diseño responsivo. Además, otro elemento que cuenta como valor agregado es su aplicación disponible para descargar gratis en iOS y Android.

Todas las funcionalidades se conservan en la app, incluidas aquellas que se relacionan con la administración directa de la cuenta. Los pasos para apostar, retirar y depositar son iguales. No interfieren en nada con las demás opciones. Lo único que debe considerar es tener una conexión a internet que le garantice acceder a la plataforma. En otras palabras, no exige condiciones técnicas especiales.

Cómo registrarse en BetPlay

Antes de llegar a BetPlay cómo apostar, si aún no conocen 100% la plataforma, pueden registrarse. No es demorado y sí bastante útil para que entienda un poco más todo lo relacionado con el uso de la plataforma, sus mercados de apuestas deportivas y cómo apostar en los distintos modos y mercados dispuestos a diario por el operador.

Ingrese a la plataforma de BetPlay. El registro se puede hacer desde cualquier tipo de dispositivo o descargando la aplicación. Llene el formulario con la información personal. En los datos de contacto ingrese el número que más utiliza, como también la dirección de correo electrónico. Acepten los términos y condiciones, además de verificar que la información es correcta. Verifiquen los accesos a la cuenta. El operador cuenta con tres alternativas de pago ara añadir fondos a sus cuentas.

Este proceso es el mismo cuando se hace el registro desde la aplicación o si se accede a la plataforma desde dispositivos móviles. La información personal debe ser veraz.

Betplay registro online Foto:IMAGO / Pond5 Images Compartir

BetPlay cómo apostar: Bonos y ofertas especiales

El ingreso a la plataforma de apuestas deportivas abre la posibilidad de acceder a ofertas y bonos preparados por BetPlay. Así siempre tendrá motivos para estar conectado, debido a un abanico amplio de oportunidades con las cuales pueda obtener ganancias.

En BetPlay cómo apostar puede recibir de bonificación apuestas gratis, sencillas o combinadas. Son ofertas renovadas frecuentemente y solo se entregan a quienes el operador seleccione, previa comunicación establecida con ellos a través de correo electrónico o por mensaje de texto. También suelen estar vinculadas a concursos hechos en las redes sociales del operador. , sencillas o combinadas. Son ofertas renovadas frecuentemente y solo se entregan a quienes el operador seleccione, previa comunicación establecida con ellos a través de correo electrónico o por mensaje de texto. También suelen estar vinculadas a concursos hechos en las redes sociales del operador.

Existe otra oportunidad de sumar ganancias a su cuenta. Se trata del progressive play, un acumulado del cual la participación es fácil. Solamente deben estar conectados en la plataforma, realizando apuestas al monto que deseen. En cualquier momento se activa el sorteo, del cual harán parte los usuarios conectados. Los rangos de premios son:

Extra: Un millón de pesos ($1.000.000)

Un millón de pesos ($1.000.000) Super: Hasta 20 millones ($20.000.000)

Hasta 20 millones ($20.000.000) Mega: Gana hasta quinientos millones ($500.000.000)

Tipos de apuestas y cómo funcionan en BetPlay

BetPlay cómo apostar es tener al alcance de unos clics un repertorio variado de modalidades o tipos de apuestas. Paulatinamente, el operador ha sumado nuevas herramientas, a la par con los grandes operadores de apuestas deportivas. Encontrará aumentos de cuotas, crear, jugar con combinadas predefinidas por el operador, entre más opciones con las cuales se ratifica como una casa de apuestas completa en su oferta, de primer nivel.

Apuestas combinadas y sistema: La clásica modalidad de muchos operadores de apuestas deportivas. Sin embargo, para este tipo de apuestas el operador también suele publicar algunas selecciones, como una referencia que le puede servir para agregar a su combinada y aumentar las opciones de ganar.

Cuotas mejoradas: Ofertas especiales en algunos eventos deportivos. BetPlay cómo apostar define cuáles son los mercados de apuestas con alguna cuota mejorada, la cual se paga por encima de lo que normalmente suelen ofrecerse en ese tipo de selecciones. La casa de apuestas las renueva con frecuencia.

Apuestas en vivo y prepartido: Para BetPlay cómo apostar en alguna de estas modalidades es sencillo de utilizar y en este punto juega un papel importante el diseño de la plataforma. Es práctica, con los elementos organizados de forma que no se superpongan y siempre estén las opciones más importantes en primer lugar.

Apuestas anticipadas: Aquellos mercados que calientan motores. Las apuestas que se suelen hacer antes de un gran evento: ¿Quién será el campeón?, ¿el mejor jugador? y ¿cómo clasificaron?, son algunos de los ejemplos que puede encontrar en BetPlay si le gusta este tipo de ofertas para apostar en distintos deportes y eventos de gran interés.

BetPlay: Herramientas que mejoran la experiencia de apostar

Cash out: Se le conoce como cerrar apuesta y en BetPlay aparece inscrito bajo la denominación de “cobro anticipado”. Básicamente, se trata de asegurar ganancias o recuperar parte del monto invertido.

En BetPlay cómo apostar, por ejemplo, el cash out le servirá si su pronóstico va muy bien, pero no quiere esperar a que se resuelva el partido. En este caso, cobre anticipadamente su ganancia y será a una cuota mucho más baja con relación al valor inicial. Por el contrario, si la apuesta no va muy bien y duda mucho que al final se dé, entonces cobre para recuperar parte del dinero invertido.

Creador de apuestas: La herramienta de moda en las casas de apuestas deportivas, ya que le permite al jugador hacer combinadas dentro de un mismo evento. Además, las cuotas que se generan son apetecibles. Con BetPlay cómo apostar y utilizar esta opción es sencillo porque no es una opción reservada para algunos eventos. Está en todas las ofertas, pero a cambio de ello la creación de apuestas se hace a partir de una serie de opciones dispuestas por el operador.

Precombinadas: Se puede definir como una especie de “creador de apuestas”, aunque el usuario no interviene en su diseño. BetPlay optimiza esta función con una serie de opciones para apostar en un mismo evento. Es de las herramientas más recientes diseñadas por la casa de apuestas. Vale la pena revisarlas con frecuencia porque suelen salir recomendaciones interesantes.

BetPlay cómo apostar en vivo

Servicio clave de BetPlay. Las apuestas en vivo son de las ofertas más apetecidas por los jugadores en este y otros operadores. Emoción al máximo y un movimiento constante de las cuotas. Adrenalina y táctica en busca del máximo beneficio posible durante poco tiempo, ya que son apuestas que viven mientras el evento deportivo esté en desarrollo.

En este caso, el operador presenta un abanico numeroso de mercados y apuestas, de forma que en cualquier momento del día siempre exista un evento en vivo para entrar. Esta modalidad permite crear apuestas, usar el cash out y recurrir a modalidades como las apuestas de sistema o combinadas. Las cuotas en vivo a través de BetPlay también aplican en determinados bonos con freebets.

Otro beneficio importante que tiene esta forma de jugar es el seguimiento desde la plataforma a los eventos en directo, el cual se da de dos maneras: