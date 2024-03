Betplay Apuestas Deportivas: Cómo registrarse y apostar | Guía

Si es fanático del fútbol colombiano, seguramente haya oído hablar de Betplay Apuestas Deportivas. Este es el patrocinador oficial de la liga profesional. Aquí le explicaremos todo lo que debe saber para abrir su primera apuesta en este operador. Aprenderá cómo registrarse, qué tipos de apuestas puede hacer y mucho más.

¿Cómo apostar en Betplay Apuestas Deportivas?



Betplay Apuestas Deportivas es una plataforma online, lo que significa que puede hacer tus apuestas mediante Internet. Para apostar, tiene que registrarse, recargar su cuenta y elegir a qué apostar.

Por suerte, todos estos pasos son fáciles de cumplir y más adelante se los explicamos a detalle. Para el proceso de registro necesitará su cédula (ciudadanía o extranjería). Para depositar, puede usar desde transferencias hasta Nequi, Daviplata, Efecty o supermercados.

Una vez cree su cuenta y la haya recargado, simplemente tiene que elegir a qué quiere apostar. En Betplay Apuestas Deportivas puedes encontrar todos los partidos del fútbol colombiano.

Así funcionan las apuestas deportivas en la Liga Betplay



Antes de explicarle cómo jugar en esta casa de apuestas, queremos hablar un poco de la Liga Betplay Dimayor. Como tal vez sepa, se trata del torneo de fútbol profesional más importante de Colombia. La competencia fue fundada en 1948 y, en la actualidad, cuenta con 20 equipos de varias regiones de nuestro país.

En cuanto a los equipos ganadores de los últimos años, hemos visto un despliegue espectacular de tácticas y habilidades. Desde grandes conocidos como Millonarios, hasta inesperados triunfadores como Deportivo Pereira, la Liga promete un alto nivel de emoción y competitividad.

Ahora, tal vez se pregunte: “¿por qué el torneo lleva el nombre de BetPlay?”. Porque desde 2020, esta casa de apuestas ha sido el patrocinador oficial. Su apoyo ha contribuido al crecimiento y popularidad del fútbol colombiano.

Ahora ya sabe un poco más sobre cómo operan las Betplay Apuestas Deportivas en este emocionante contexto deportivo.

Betplay apuestas deportivas Colombia Foto:IMAGO / Pond5 Images Compartir

¿Cómo registrarse en Betplay Apuestas Deportivas?



Si tiene interés en las apuestas deportivas y quiere empezar con Betplay, se preguntará cómo registrarse. No se preocupe, el proceso es bastante sencillo y se lo explicaremos paso a paso.

Ingrese al portal de Betplay Apuestas Deportivas. Haga clic en el botón "Registrarse", ubicado en la parte superior de la página. Se abrirá un formulario de registro que deberá completar con sus datos personales. Deberá tener la mayoría de edad y contar con la cédula. Acepte los términos y condiciones. Al final del formulario, toque el botón de “Registrarse”. Realice su primer depósito para empezar a interactuar en la plataforma. Puede realizar con PSE, Visa, Mastercard, Supergiros, tarjetas de crédito, almacenes Éxito y otras opciones más. Una vez recargue su cuenta, estará listo para crear su primer boleto de apuestas.

Si sigue estos pasos podrá registrarse fácilmente en Betplay Apuestas Deportivas y empezar a explorar la plataforma. Ahora, ¿está listo para conocer los tipos de apuestas que puede realizar?

¿Qué tipo de apuestas puedo realizar en Betplay Apuestas Deportivas?



Ahora que ya sabe cómo registrarte en Betplay Apuestas Deportivas, quizás se pregunte sobre los tipos de apuestas que puede realizar. Este operador es conocido por ofrecer una serie de mercados de apuestas. Estos le permiten apostar a prácticamente cualquier disciplina que quiera imaginar.

Por si no lo sabía, los “mercados” son las opciones que tiene para apostar en un determinado partido de fútbol. Por ejemplo: quién ganará el partido o cuántos goles se anotarán.

A continuación, le mostramos algunos de nuestros mercados favoritos en Betplay Apuestas Deportivas.

1x2. El mercado más básico. Apuesta por el equipo local (1), el empate (X) o el visitante (2).

Total de goles. Aquí apuesta por el número total de goles anotados en el tiempo reglamentario.

Ambos equipos marcarán. Una apuesta sobre si ambos equipos lograrán marcar al menos un gol durante el encuentro.

Dobles. Este mercado le permite apostar por dos posibles resultados al mismo tiempo.

Primer tiempo. Puede apostar sobre eventos que suceden en la primera mitad del juego.

Apuesta sin empate. Selecciona a un equipo ganador y, si el partido termina en empate, le devuelven el monto apostado.

Tarjetas. Puede apostar a cuántas tarjetas amarillas o rojas tendrá un equipo a lo largo del partido.

Tiros de esquina. También puede apostar a cuántos tiros de esquina tendrá un determinado equipo.

Le recordamos que estos son solo algunos de los mercados disponibles para las apuestas deportivas en Betplay. De hecho, en cada partido de fútbol puede encontrar más de 200 mercados. Ahora, ¿le gustaría saber cómo realizar su primera apuesta?

Realice su primera apuesta – Guía para apuestas deportivas en Betplay



Hacer su primera apuesta en Betplay Apuestas Deportivas es muy fácil. No importa si jamás has apostado por Internet. Como verá, no requiere de experiencia ni conocimientos de apuestas.

Aquí le presentamos una guía paso a paso para que realice su primera apuesta sin complicaciones.

Ingrese a su cuenta de Betplay Apuestas Deportivas. Abra la página web o la app móvil y acceda con tus credenciales. Vaya a la sección de deportes. Encontrará esta opción en el menú principal o en el lateral de la pantalla. Elija la Liga BetPlay Dimayor. Aquí verá los deportes disponibles para apostar. Seleccione fútbol y, luego, la Liga BetPlay Dimayor. Seleccione un partido. Aquí encontrará los partidos de la fecha en desarrollo. Escoja un mercado de apuestas. Decida qué tipo de apuesta le gustaría realizar. Puede ser por el ganador, total de goles, o cualquier otro mercado disponible. Determine el monto a apostar. Introduzca el monto que desea apostar en el espacio correspondiente. Fíjese en la cuota y la ganancia estimada. La cuota determina tanto sus posibilidades de ganar como su pago potencial. Échele un vistazo antes de apostar.

Confirme su apuesta. Revise bien los detalles y, si todo está correcto, haga clic en "Apostar" para colocar su apuesta. Ahora solo tendrá que esperar el resultado del evento para saber el desenlace de su apuesta.

Es así de sencillo. Ahora ya sabe cómo hacer su primera apuesta en Betplay y puede empezar a hacer sus pronósticos en la Liga BetPlay Dimayor y otros eventos deportivos. ¿Listo para aprender más sobre los motivos para apostar en esta plataforma?

Betplay apuestas deportivas paso a paso Foto:IMAGO / Pond5 Images Compartir

¿Por qué debería hacer sus apuestas deportivas en Betplay?



Si está considerando hacer sus predicciones en Betplay Apuestas Deportivas, hay buenos motivos para hacerlo. Aquí le presentamos algunos de los aspectos más destacados de esta plataforma.

Plataforma segura . Betplay es una compañía seria que se preocupa por protegerle como usuario

. Betplay es una compañía seria que se preocupa por protegerle como usuario Múltiples métodos de pago . Desde tarjetas hasta PSE, puntos Éxito o SuperGiros, tiene muchas opciones para recargar su cuenta.

. Desde tarjetas hasta PSE, puntos Éxito o SuperGiros, tiene muchas opciones para recargar su cuenta. Autorización de Coljuegos . Betplay es una casa de apuestas certificada. Eso significa que el gobierno se asegura de que todas las actividades en el sitio web sean legales.

. Betplay es una casa de apuestas certificada. Eso significa que el gobierno se asegura de que todas las actividades en el sitio web sean legales. Patrocinador oficial de la Liga. Desde 2020, es el patrocinador de la Liga profesional de fútbol colombiano. Esto habla de su compromiso con el deporte en el país.

Betplay no solo destaca por ofrecer una experiencia segura y sencilla para apostar. Además, juega un rol importante en el fútbol colombiano.

Su alianza con la Liga profesional no es un detalle menor. Es una muestra de cómo se están integrando las apuestas deportivas de forma seria y responsable en el ámbito deportivo de nuestro país.

Betplay Apuestas Deportivas desde el celular



Betplay tiene una aplicación disponible tanto para Android como para iOS. Entre sus características más útiles, encontrará la posibilidad de hacer apuestas en vivo, consultar su saldo y realizar tanto recargas como retiros fácilmente. También puede revisar su historial de apuestas y acceder a una sección de ayuda.

Si no quiere descargar la aplicación, no hay problema. También puede acceder a Betplay Apuestas Deportivas desde el navegador móvil. No importa si usa Chrome, Firefox, Edge o cualquier otro navegador. Esta casa de apuestas brinda una experiencia similar en todas las plataformas.

Preguntas frecuentes sobre Betplay Apuestas Deportivas



¿Cómo hacer apuestas en vivo en Betplay Apuestas Deportivas?



Acceda a su cuenta de Betplay, abra el menú y elija la opción “Deportes”. Posteriormente, seleccione la opción “En vivo ahora”. Así verá los partidos que se desarrollan en el momento.

¿Qué es Betplay Colombia?



Betplay es una plataforma de apuestas deportivas autorizada por Coljuegos. Desde 2020, es el patrocinador oficial de la Liga profesional de fútbol colombiano. Además de apuestas, la empresa ofrece juegos de casino online.

¿Cómo puedo registrarme en Betplay Apuestas Deportivas?



Ingrese a la casa de apuestas, seleccione "Registrarse", complete el formulario y acepte los términos y condiciones. Finalmente, pulse el botón “Registrarse” al final del formulario.

¿Qué tipos de apuestas ofrece Betplay?



Betplay ofrece distintos mercados de apuestas deportivas en la Liga Betplay. Puedee apostar en categorías como "Partido y total de goles", "Ambos equipos marcarán", "Dobles", "Primer tiempo" y "Apuesta sin empate", entre otros.

¿Es seguro apostar en Betplay?



Sí, Betplay es una plataforma segura y autorizada por Coljuegos. Además, ofrece diversas opciones para recargar su cuenta que son conocidas en nuestro país. Finalmente, esta casa de apuestas patrocina a la liga de fútbol, lo que es una muestra de su fiabilidad.