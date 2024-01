Supercopa de España | Barcelona vs Osasuna - mejores apuestas

La Supercopa de España es uno de los grandes acontecimientos de la semana en el mundo del fútbol. La segunda semifinal está protagonizada por el Barcelona, vigente campeón de LaLiga, y Osasuna, subcampeón de la Copa del Rey. Las casas de apuestas colocan a los Culés como claros favoritos para hacerse con el pase a la final. Echemos un vistazo a las mejores apuestas y las estadísticas más interesantes para sus pronósticos del Barcelona vs Osasuna.

Las mejores apuestas Supercopa de España entre Barcelona vs Osasuna



Barcelona y Más de 2.5 goles: 1.88 en Bwin Ambos equipos marcan: 1.78 en Bwin Descanso/Final del partido - 1/1: 2.00 en Bwin

El Barcelona está viviendo una temporada bastante complicada y tiene muchas dificultades para sacar sus partidos adelante. Si echamos un vistazo a sus cinco últimos partidos oficiales, el saldo es de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, irregularidad que le viene acompañando desde el arranque del curso. De hecho, esas victorias han llegado por un margen de un solo gol contra Barbastro, Las Palmas y Almería, rivales teóricamente muy inferiores.

En los seis últimos partidos del Barcelona, siete si sumamos el amistoso contra Club América, se han registrado goles en las dos porterías, lo que evidencia una fragilidad defensiva que contrasta con la rocosidad mostrada en la temporada anterior. Además, en cinco de sus seis últimos partidos oficiales se han visto más de 2.5 goles, lo que hace presagiar un encuentro muy entretenido.

La mejor noticia para sus intereses es la racha de cuatro victorias consecutivas acumuladas contra Osasuna, aunque las tres últimas se han cerrado con diferencias de un solo gol y en dos de los tres cara a cara más cercanos se han registrado goles en las dos porterías, lo que sigue ampliando la previsión de que se vea un duelo más abierto de lo previsible.

Si bien es cierto que su rendimiento no está siendo el esperado, Robert Lewandowski es el máximo anotador blaugrana con 8 goles, seguido de lejos por Ferran Torres, jugador que suele aprovechar al máximo los minutos que Xavi Hernández le concede. El mejor socio del polaco está siendo Rafinha, con una aportación actual de 4 asistencias.

Las bajas siguen azotando al Barça, hasta el punto de que Íñigo Martínez ha recaído y se une a Marcos Alonso, Ter Stegen y Gavi en la enfermería. Además, Pedri y Joao Cancelo están entre algodones y son duda hasta última hora.

Barcelona vs Osasuna Supercopa de España Foto: IMAGO / Ricardo Larreina Amador

Osasuna disputará la Supercopa por primera vez



La gran temporada 2022/23 registrada por Osasuna le permite participar en la Supercopa de España por primera vez en su historia. Los Rojillos no tienen nada que perder y vivirán la competición como una experiencia para seguir creciendo, aunque sin despistarse demasiado para su objetivo de la permanencia en el marco de LaLiga EA Sports.

El conjunto navarro acumula 2 triunfos, 2 empates y 1 derrota en sus 5 últimos partidos, siempre hablando de lo que sucede en el tiempo reglamentario, ya que el choque copero contra el Castellón se resolvió a su favor con un gol de José Arnaiz en la prórroga. A diferencia del Barcelona, en 5 de los 6 encuentros más cercanos de Osasuna se han visto 2 o menos goles, por lo que estamos ante un equipo que sigue confiando en la contención en defensa, las salidas rápidas al ataque y, sobre todo, en el juego aéreo.

Como hemos podido comprobar, los duelos cercanos contra el Barça no han sido demasiado provechosos para Osasuna. Su último triunfo en este cara a cara data del año 2020 y es la única victoria en casi 22 años, de ahí que, a pesar de esperar un choque parejo, todo debería apuntar a la clasificación para la final del Barcelona.

Con mucha diferencia, Ante Budimir está siendo el principal argumento de Osasuna en lo que llevamos de temporada. El internacional croata se ha apuntado 9 goles hasta ahora, además de ser el segundo máximo asistente del equipo con 2 pases de gol.

El principal socio de Budimir en ataque es Chimy Ávila, con 3 asistencias, pero el atacante argentino no podrá participar en este partido por lesión, lo que supone una baja muy sensible para el plantel dirigido por Jagoba Arrasate.